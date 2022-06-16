Капитан сборной Казахстана по баскетболу Мурзагалиев о предстоящих играх азиатской квалификации, баскетболе 3х3 и проблемах детского спорта

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Второй подкаст с Рустамом Мурзагалиевым – капитаном БК «Астана» и сборной Казахстана по баскетболу. В данном выпуске мы поговорили с Рустамом о сборной Казахстана, которой предстоят в июле 2 игры в рамках отбора на Кубок мира и позже Кубок Азии и Азиатские игры, также Рус поделился своим мнением касательно развития 3х3 в Казахстан и в мире.

Первый выпуск с Рустамом Мурзагалиевым – по ссылке.