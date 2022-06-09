Капитан баскетбольной «Астаны» Мурзагалиев о начале карьеры, итогах сезонах в лиге ВТБ и планах на следующий год

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Первая часть выпуска с капитаном с Рустамом Мурзагалиевым – капитаном БК «Астана» и сборной Казахстана по баскетболу.

Рустам – девятикратный чемпион страны в составе БК Астана. Этот сезон был десятым в составе клуба из столицы. В данном выпуске Рустам рассказал о своем первом тренере, каким образом он пришел в баскетбол, также вспомнил про переход из БК «Алматы» в БК «Астана».

Еще Рус поделился итогами предыдущего сезона и планами на сезон. Вторая часть выпуска выйдет на следующей неделе, где мы с Рустамом поговорим о сборной Казахстана, которой предстоят в июле 2 игры в рамках отбора на Кубок мира и позже Кубок Азии и Азиатские игры.