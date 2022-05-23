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Олег Киселев о карьере игрока и тренера, чемпионстве с «Атырау», алматинском «Легионе» и сборной

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Олег Киселев –  новый главный тренер БК «Астана». В этом сезоне тренировал алматинский «Легион», по совместительству работал с молодежной сборной Алматы.

В 9 лет начал заниматься баскетболом в Алматы, поиграл во многих клубах России и после завершения карьеры вернулся в родной Алматы, став главным тренером БК «Алматы», позже работал главным тренером в БК «Каспий» (Актау) и БК «Барсы» (Атырау), где стал чемпионом Казахстана.

В 2020 году был помощником главного тренера сборной Казахстана.

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