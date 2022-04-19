«В «Кайрате» особо нет проблем – мы бренд страны. Даже легионеры хотят тут играть»: Есенаманов о развитии футзала, «Кайрате», «Тулпаре» и сборной страны

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Чингиз Есенаманов – игрок футзального клуба «Кайрат» и национальной сборной Казахстана. Мы поговорили о его детстве в Караганде, о дебюте за родной «Тулпар», переход в «Кайрат» и о текущем уровне футзала.

Также обсудили моменты, которые нужно развивать в местном футзале, Чингиз рассказал о подготовке сборной к последнему Чемпионату Европы и о своих планах после завершения карьеры.