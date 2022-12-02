🛫Ух, весь ЧМ можно было впрямую посмотреть в самолете. А как?

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Помогли спутники.

Чемпионат мира в Катаре запомнился не только Лучшим Финалом в Истории, но и аттракционом Тимура Журавеля и еще пяти блогеров со всего мира, которые обошли все игры турнира. Ок, а как вам такой вызов – посмотреть матчи чемпионата мира в воздухе, на борту самолета?

Уже 10 лет работает канал Sport 24 – он непрерывно транслирует спортивные матчи в режиме реального времени, работает по всему миру, но только в воздухе. И он показал все 64 матча катарского ЧМ.

О спортивных трансляциях в самолетах задумывались еще в 90-х, но не хватало технологий. Помогли космические спутники

За проектом Sport 24 стоит американец Ричард Уайз. Сейчас он старший вице-президент IMG, а в 90-е начинал как менеджер компании, обслуживающей авиаперевозчиков. Они продавали фильмы, ток-шоу и документалки, которые пассажиры смотрели во время полетов. Уайз любил спорт и в какой-то момент подумал – а почему в самолетах не показывают спортивные трансляции? Важно: речь шла именно о живых трансляциях, а не записях матчей.

Уайз изучил вопрос – оказалось, никто в мире не транслирует спорт в небе. Тогда он набросал концепцию будущего проекта. Проблема была в технологиях – как стримить трансляции на сотни самолетов.

«Технологии были очень сложными и дорогими, – рассказывал Уайз SportsPro Media. – Нужно, чтобы спутники постоянно давали сигнал по всему миру. Затем надо отправить сигнал самолету, который летит со скоростью сотни миль в час».

В какой-то момент Уайз присоединился к американской консалтинговой компании IMG (занимаются всем в спорте: от организации мероприятий до посредничества при продаже телеправ). Уже вместе они начали сотрудничать с Boeing. Те тоже пытались проложить интернет в самолеты и создали компанию Connection by Boeing. Несколько лет они тестировали разные технологии – безуспешно. В 2006-м проект закрыли. Казалось, что идею так и не реализуют, но на Уайза вышла компания Panasonic. Оказывается, они мечтали сделать телевидение для самолетов и были не против включить в проект спортивный канал.

В течение нескольких лет Panasonic работал над технологией, которая превратит борт самолета в обычную кофейню – с быстрым бесплатным интернетом и возможностью смотреть лайв-трансляции с земли.

На первом этапе (в апреле 2008-го) появилась возможность отправлять из самолета смс-сообщения и пользоваться мобильным интернетом. Для этого на самолете разместили мини-станцию, которая принимала сигнал от спутника. Затем Panasoniс совместно с Intelsat (владелец 53 орбитальных спутников) запустил широкополосный доступ в интернет на время полета. Следующий шаг – спутниковое телевидение. Метод такой же: сигнал с земли передается спутнику, а дальше – в летящий самолет.

«Мы предоставляем техническое решение, программное обеспечение, наземную инфраструктуру и спутниковую сеть, – объяснял Yahoo Sport Доминик Грин, старший директор Panasonic по управлению цифровым продуктом. – Благодаря этому мы ведем трансляцию 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Мы единственный провайдер в мире с такой услугой. А еще мы много инвестируем в быстрое переключение между спутниками, чтобы у клиента не пропадал сигнал, когда он переходит со спутника на спутник».

Cейчас в самолете доступен весь топ-спорт. Чемпионаты мира в небе смотрят миллионы

В 2012-м IMG и Panasonic запустили канал Sport 24. Он 24 часа в сутки в прямом эфире показывает спорт. Канал транслируется во время полета напрямую в бортовые компьютеры, встроенные в пассажирские кресла. Некоторые компании (например, Emirates) транслируют Sport 24 в залах ожидания первого и бизнес-класса.

Их первым спортивным турниром стал финал теннисного Australian Open 2012-го. Компания росла: к 2022-му Sport 24 транслирует весь элитный футбол, НБА, НФЛ, НХЛ, «Уимблдон», MotoGP, Кубок мира по регби, гольф, крикет, показали Олимпиаду в Пекине. Важно понимать, что это именно один канал, который показывает впрямую только что-то одно – скорее модель Матч ТВ, чем Okko. Контента так много, что в 2016-м запустили канал Sport 24 Extra – там чуть менее статусные матчи.

В сентябре IMG достиг соглашения о трансляции ЧМ-2022. На Sport 24 в прямом эфире показали почти все матчи, а на Sport 24 Extra – повторы и лучшие моменты. Это уже третий чемпионат мира по футболу на Sport 24: бразильский собрал 1,4 млн зрителей, российский – 2,7 (цифр по катарскому пока нет, но они точно еще внушительнее).

Sport 24 подключили около десятка авиакомпаний (Lufthansa, Emirates, Turkish Airlines и другие) и более 1000 самолетов. Один из лидеров – компания Qatar Airways. Она подключила Sport 24 на 200 бортов (чтобы гости Катара увидели домашний ЧМ). Авиакомпания оплачивает подписку за каждый самолет.

Транслировать спорт в самолет очень выгодно – большинство пассажиров готовы за это платить

А почему вообще авиакомпании тратятся на Sport 24? Очевидный ответ – рассчитывают, что клиент выберет самолет, на котором можно смотреть любимый спорт. И это работает.

• BBC Global News и консалтинговая компания MTM исследовали потребительское поведение клиентов авиакомпаний. 62% респондентов заявили, что они скорее выберут рейс с прямыми трансляциями спорта, чем без них. Цифры выросли до 78% для бизнес-класса и 89% для пассажиров первого класса.

• За такой сервис пассажиры готовы платить: более половины опрошенных согласны добавить 5% сверх стандартного тарифа, а треть готова даже на +20%.

• IMG нечасто раскрывает точные цифры, но даже по редким данным очевидно, что спорт востребован у пассажиров. Во время ЧМ-2018 половина пассажиров авиакомпании American Airlines смотрели матчи из России.

• В 2014-м (да, не очень свежо) Panasonic сообщил, что 90% пассажиров, которые в полете смотрят спутниковое телевидение, залипают именно на Sport 24 (тут речь только о пассажирах компаний с оборудованием Panasonic).

«Мы знаем, что при покупке билета на самолет людям важно убедиться, что в полете они будут смотреть матчи любимой команды или спортивного турнира, – рассказывает Уайз американской ассоциации APEX. – Прямые трансляции спортивных состязаний по-прежнему важны для многих».

В другом интервью Уайз раскрыл любопытную деталь. Оказывается, некоторые авиакомпании опасались подключать Sport 24: если любимая команда клиента проиграет во время полета, у него может возникнуть негативная ассоциация с перевозчиком.

Спортивные лиги и турниры тоже заинтересованы. Помимо денег от IMG они получают шанс расширить аудиторию.

Фишка Sport 24 в том, что он всегда показывает лайвы. И если прямо сейчас проходит важный матч Кубка мира по регби, то показывают именно его – и никакого проходного матча НБА или шестого тура ЛЧ. Разбивки по географии тоже нет, канал интернациональный, так что американцу придется смотреть финал важного турнира по крикету, а не регулярку НФЛ. Пассажиры хотя бы иногда вынуждены смотреть спорт, который не видят в обычной жизни – потому что скучно или нет платной подписки. И тут появляется шанс, что зритель увлечется и продолжит следить за этим спортом после посадки.

«Мы знакомим людей с новыми видами спорта, – размышляет Уайз. – Сколько немцев, путешествующих рейсами Lufthansa, регулярно смотрят крикет? Мы даем такую возможность».

Кажется, лиги довольны. НФЛ изначально подписала контракт на трансляцию нескольких десятков игр за сезон, но в 2019-м проапгрейдила соглашение: теперь доступны предсезонка, весь регулярный сезон, плей-офф и Супербоул.

Кстати, а как дела с интеллектуальными правами?

IMG решил проблему телеправ: бродкастеры не имеют претензий, а лиги зарабатывают больше

«Еще в начале нулевых я начал разговаривать с правообладателями, чтобы узнать их мнение о будущем канале, – продолжает Уайз. – Позже появились международные медиаправа, они действуют для авиаперелетов. Они отделены от существующих сделок с национальными вещателями. Проще говоря, мы можем летать над странами и показывать трансляции.

Модель развлечений во время полета уже была создана киноиндустрией, мы позаимствовали бизнес-модель».

Формат действительно похож на покупку фильмов авиакомпанией. Компания связывается с правообладателем – студией (или со спортивной лигой) – и покупает права на фильмы (матчи). Правообладатели легко идут на сделку, ведь это дополнительный доход и расширение аудитории. Sport 24 не раскрывает суммы, которые платят лигам, но в кино студии прилично зарабатывают от авиакомпаний: цена лицензии на популярный фильм может достигать 100 тысяч долларов.

IMG только растет: скоро запустят третий канал, в планах – транслировать спорт напрямую в гаджеты

Канал Sport 24 – лишь один из портфеля проектов IMG. Но к 2023-му он превращается в один из самых успешных.

К каналу постоянно подключаются новые авиакомпании. Это логично, ведь технология потокового вещания через спутник становится доступнее и дешевле. В 2021-м Panasonic и IMG заключили новое соглашение, по нему подключать Sport 24 могут и авиакомпании, которые используют технологии не от Panasonic.

В ближайших планах IMG – запуск третьего канала. Чуть в более отдаленном будущем – проникновение напрямую в гаджеты пассажиров.

У компании полно телеправ, но лишь два спортивных канала – вместить даже четверть лучших лайвов физически невозможно. Третий канал чуть улучшит ситуацию, но ведь и телеправ в каталоге Sport 24 становится больше. Поэтому IMG разрабатывает мобильное приложение: оно будет работать только в самолете подключенной к IMG авиакомпании. Внутри – все трансляции, без ограничений. У приложения уже есть рабочее название – «Небесный OTT».

Кажется, к ЧМ-2026 у Тимура будет новый челлендж.

Фото: unsplash.com/Toa Heftiba; Facebook/sport24live; Instagram/sport_24_live; Twitter/lufthansa