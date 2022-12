Вы не поверите, но Катар и Саудовская Аравия опять поссорились! Теперь в СА почти нельзя посмотреть ЧМ

Снова отключен катарский канал.

Чемпионат мира проходит в Катаре, но и сюжетов, связанных с Саудовской Аравией, особенно много.

Месси (официальный посол Саудовской Аравии) забил уже три мяча.

Будущая звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду уморительно просил записать на себя гол Бруну Фернандеша.

Действующая звезда «Аль-Насра» и сборной Камеруна – форвард Венсан Абубакар – сделал 1+1 в матче с Сербией, а потом забил Бразилии.

Но это не видели в Саудовской Аравии.

Оказывается, перед стартом турнира саудовские власти обрубили вещание катарского канала и лишили собственных граждан возможности увидеть большинство матчей. Почему?

Катар и Саудовская Аравия враждовали семь лет: СА называла соседей террористами и на государственном уровне воровала телесигнал

Вы наверняка помните, что между соседями по персидскому заливу не всегда были идеальные отношения. Мы рассказывали о крупном геополитическом конфликте 2015 года, из-за которого у Катара едва не отняли чемпионат мира. Ради имиджа Катара «ПСЖ» пришлось покупать Неймара за 222 млн.

Была и еще одна история, напрямую связанная с сегодняшними событиями. На протяжении нескольких лет власти Саудовской Аравии воровали сигнал у главного катарского канала – beIN Sport. Здесь можно прочитать полную хронологию кинематографичной борьбы, вот ее основные моменты:

• В 2017-м Саудовская Аравия отключила у себя вещание катарского канала beIN Sport. Это главный бродкастер на Ближнем Востоке, он тратит на права миллиарды евро и показывает весь элитный спорт. Вместо заблокированного канала в СА появился новый – beoutQ. Он полностью повторял beIN, но с задержкой на пару секунд. Оказалось, что власти Саудовской Аравии просто воровали сигнал beIN.

• beoutQ не только воровал трансляции стоимостью в миллиарды евро, но и использовался для пропаганды. На канале активно критиковали beIN: называли монополистами спортивных прав и обвиняли в связях с террористами. И даже сняли про это мультфильм .

• Катар был в ужасе и обращался за помощью к ФИФА и лигам, подавал иск в ВТО. Бесполезно – все понимали, что сигнал ворует Саудовская Аравия, но поделать ничего не могли.

• Все закончилось в 2021-м. Саудовская Аравия пыталась купить «Ньюкасл», но АПЛ заблокировала сделку. Ради проникновения в европейский футбол СА переобулась: отключила пиратский канал, разрешила beIN вернуться и выплатила миллиард евро компенсации.

Перед ЧМ отношения потеплели: Саудовская Аравия хотела купить долю в beIN и пригласила «ПСЖ» в тур по стране

В 2022-м отношения вышли на новый уровень – Саудовская Аравия и Катар не просто помирились, но стали друзьями.

В январе 2022-го королевская семья Саудовской Аравии пригласила «ПСЖ» сыграть у себя несколько товарищеских матчей (парижский клуб регулярно проводит такие туры в Катаре).

7 января 2022-го в Саудовской Аравии начал вещание TOD.tv – стриминговый сервис от beIN Sport (он относится к их дочерней компании – TOD beIN). Того самого beIN, который еще недавно называли каналом террористов.

В октябре Bloomberg писал, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии размышляет о покупке доли в beIN Sport. А пока beIN подписал контракт с Saudi Media Company – крупным рекламным агентством, разумеется, связанным с правительством СА. Оно стало эксклюзивным партнером beIN на Ближнем Востоке.

«Мы соседи, а между соседями случаются проблемы, – говорил министр спорта Саудовской Аравии в интервью BBC за неделю до старта ЧМ. – Но мы должны использовать такое важное мероприятие, чтобы показать миру – мы готовы работать вместе».

На матче открытия в Дохе наследный принц Саудовской Аравии и эмир Катара сидели всего в паре мест друг от друга – по бокам от Джанни Инфантино.

И ровно в этот момент Саудовская Аравия опять заблокировала катарский канал.

Детали отключения: в день старта ЧМ сервис атаковали хакеры, саудовцы оставили часть матчей, чтобы избежать уличных протестов

Пара слов о том, как в Саудовской Аравии показывают чемпионат мира.

beIN Sport по-прежнему главный спортивный канал Ближнего Востока. Он показывает весь большой спорт и, разумеется, приобрел права на ЧМ-2022. В Саудовской Аравии большую часть матчей (42) должен был транслировать платный TOD.tv, а 22 (в том числе все игры СА, матч открытия и финал) бесплатно показывает beIN.

Именно TOD.tv отключился после завершения церемонии открытия. Матч Катар – Эквадор еще был доступен на beIN, а игравшийся на следующий день Англия – Иран уже было невозможно посмотреть в Саудовской Аравии.

The New York Times пишет, что в Катаре узнали о блокировке TOD.tv за один час и 15 минут до матча открытия. Несмотря на это наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман весь матч просидел рядом с эмиром Катара. После матча мужчины сфотографировались в шарфиках команд друг друга.

В это время доступ к TOD.tv из Саудовской Аравии был невозможен. При попытке открыть страницу появлялась надпись: «Извините, данная страница нарушает правила министерства СМИ Саудовской Аравии». Предполагается, что за этим может стоять глава министерства Маджид Аль-Касаби.

TOD.tv отправил письма клиентам и бизнес-партнерам, в которых объяснил проблемы атакой хакеров:

«Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре 20 ноября компания TOD подверглась беспрецедентной серии кибератак на наши системы с 19:00 (20 ноября) до 04:00 (21 ноября).

За это время производительность платформы снизилась, и некоторые зрители не смогли получить доступ к нашим предложениям. Мы хотели бы заверить вас, что источник этого сбоя был выявлен и успешно устранен. Также были приняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы для всех подписчиков TOD.tv».

Однако изменений не произошло – с 20 ноября сервис не работает (о возможных причинах – ниже).

Подписчики крайне недовольны. В Саудовской Аравии TOD.tv невероятно популярен, у сервиса больше подписчиков, чем у Netflix и Disney Plus. 5 декабря в твиттере анонсировали (не ясно зачем) матч Бразилия – Южная Корея. Под постом несколько десятков комментариев от разгневанных подписчиков.

Сложилась абсолютно сюрреалистическая ситуация. СА глубоко вовлечена в этот чемпионат мира (после победы над Аргентиной объявили выходной), однако лишает своих граждан возможности смотреть его.

Тот же Месси – посол Саудовской Аравии. Но в стране его почти не видели, доступен был лишь один матч Аргентины против СА. Роналду, которым активно интересует «Аль-Наср», тоже невозможно увидеть – все матчи Португалии на TOD.tv недоступны.

Любопытный факт: отключен только платный Tod TV, бесплатный beIN Sport остался. Небольшую часть матчей (в том числе победу Саудовской Аравии над Аргентиной) посмотреть можно. The New York Times пишет, что власти СА опасались уличных протестов, поэтому сохранили малую часть футбола.

Отключение катарского канала – странное решение. Саудовская Аравия претендует на ЧМ-2030

Самый главный вопрос – зачем Саудовская Аравия пошла на блокировку. Увы, точного ответа нет. Сейчас у стран нет политических конфликтов (как в истории с блокировкой beIN), а саудовские медиа на этот раз ведут себя тихо. Черпать информацию приходится в инсайдах.

Лучший источник в этом плане – британский The Telegraph. Они связались с высокопоставленным человеком, очень близко знакомым с ситуацией.

«Проблема в том, что у Саудовской Аравии нет контроля над самым мощным медиа в своей стране, – объясняет источник. – Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – сильнейший инфоповод. И они не владеют правами на показ этого. При этом они хотят управлять мировым спортом, хотят уважения».

Ситуация вдвойне странная, ведь до сих пор ни одна из сторон не дала комментарии. BBC, The Telegraph, The New York Times и другие медиа сделали запрос в beIN, ФИФА и Министерство СМИ Саудовской Аравии. Никто не ответил. Публично Катар и Саудовская Аравия создают иллюзию того, что проблемы не существует. Эмир Катара присутствовал на матче СА с Аргентиной и даже надел шарф Саудовской Аравии. Но внутри все не так спокойно.

Источник рассказал The Telegraph, что юридический отдел beIN уже обратился в ФИФА за помощью. The New York Times уточняет, что Катар попросил помощи у правительств США и Великобритании. Вмешательство ФИФА выглядит тревожно для Саудовской Аравии. Арабы очень хотят принять ЧМ-2030 (чтобы повысить шансы, даже объединили заявки с Грецией и Египтом). Вероятно, блокировка канала ударит по их перспективам – как это уже было с пиратством и покупкой «Ньюкасла».

«Инфантино должен ответить на очень простой вопрос, – говорит источник The Telegraph. – Как возможно, что ваш официальный вещатель забанен страной, которая подает заявку на следующий чемпионат мира?»

Похоже, развязку истории придется ждать после чемпионата мира.

Фото: eastnews.ru/MANAN VATSYAYANA / AFP; REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Saudi Press Agency