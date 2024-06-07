Папа Карло – так называют Анчелотти только у нас. Из-за советской адаптации «Приключений Пиноккио»

Карло Анчелотти – главный папа в футболе. Мы привыкли к этой ассоциации, но теперь вообще никаких сомнений: единственный тренер с пятью победами в ЛЧ и с титулами во всех пяти топ-лигах.

Итальянец давно получил прозвище папа Карло. Мы проверили: база комментариев на Спортсе сохранена с 2007 года – и уже тогда Анчелотти называли так массово.

Но ведь папа Карло – это персонаж советского писателя Алексея Толстого. Получается, прозвище существует только в русскоязычной среде?

Папа Карло – старый шарманщик, который выстругал Буратино. Его итальянский прототип – Джепетто

Для начала кратко напомним: повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) – это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (1881).

Деревянная кукла с итальянского так и переводится – burattino. Толстой нарочно делал такие отсылки к первоисточнику, поэтому неудивительно, что создателя Буратино он назвал папой Карло. По всей видимости, в честь того самого Карло Колодди. В итальянской версии «отца» Пиноккио звали Джепетто.

Изначально Толстой переводил оригинал, но затем так увлекся самой идеей, что значительно переработал сюжет. Повествование совпадает только в завязке, а дальше линии сильно расходятся. Вышедший из семинарии Коллоди сделал сказку, полную морализаторства и нравоучений в духе христианских ценностей. Толстой посчитал, что такой сюжет для периода соцреализма уже устарел. Ему захотелось вдохнуть в персонажей больше веселья и авантюризма:

«Я работаю над «Пиноккио». Вначале хотел только русским языком написать содержание Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему».

Папа Карло у Толстого – пожилой шарманщик, который живет в каморке под лестницей. Единственный его друг – старый столяр Джузеппе (к слову, именно так звали отца Анчелотти).

Однажды Джузеппе в очередной раз напился, после чего ему в руки попалось говорящее полено. Джузеппе испугался – не будем его за это осуждать – и отдал странное бревно Карло. А тот уже вырезал из полена живую куклу.

«Как бы мне ее назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство – всех их звали Буратино. Отец – Буратино, мать – Буратино, дети – тоже Буратино... Все они жили весело и беспечно...».

Жизнь папы Карло с Буратино беспечной не назовешь. Деревянная кукла доставила ему немало хлопот, но тот из доброты душевной всегда приходил ей на помощь.

Папа Карло и правда вкалывал? Его настоящий прототип – Станиславский?

Богатенький Буратино, страна дураков, поле чудес – фразы из книги Толстого прочно ушли в народ. В современном языке есть еще одно знаменитое выражение, которое напрямую связано с папой Карло. Вы наверняка слышали: работать/вкалывать/пахать как папа Карло. Подразумевается, что это синоним тяжелого труда, за который не получаешь должного вознаграждения.

Но ведь папа Карло не особо-то и работал! Судя по описанию, его шарманка давно сломалась, он перебивался случайными заработками, пил с Джузеппе и жил в полной нищете – в его каморке ничего не было, кроме нарисованного очага на холсте.

Возможно, читатели и зрители «Буратино» сделали из папы Карло символ обездоленных работяг в силу его простодушного характера. Ведь несмотря на все трудности – он буквально готов отдать ради других последнюю рубашку.

Еще один предмет изучения книги Толстого – культурные отсылки. Почти сразу после ее выхода в актерской среде возникло мнение, что написанное там – аллюзия на театральную жизнь Москвы 1920-х и 1930-х годов. В частности, Фаина Раневская в книге «Письма к подруге» писала: «Я сама бы не догадалась, но мне объяснили в театре. Главный герой, Буратино, – это Горький, Мальвина – жена Блока, Любовь Менделеева, а сам Блок выведен как Пьеро. В сказке есть злодей Карабас-Барабас, директор кукольного театра, так вот это – Мейерхольд».

По этой же версии Папа Карло, в коморке которого обнаружилась дверь в театр, и его друг Джузеппе – это Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко соответственно.

В Италии Анчелотти называют Карлетто, в Испании – Дон Карло. Есть и другие прозвища – даже Карл Великий!

Несмотря на то, что приключения Буратино переведены почти на 50 языков, в Европе популярностью пользуются совсем другие прозвища Анчелотти.

Карлетто – так его тепло называли в Италии еще со времен игровой карьеры. Дон Карло – более статусное прозвище из Испании, которое пришло после тренерских успехов. Интересно, что в Италии почетный титул дон изначально давался… Папе римскому. Позднее титул полюбили другие представители духовенства и дворян, а затем и боссы (крестные отцы!) мафии.

Если Анчелотти и называют в Европе папой Карло, то скорее из-за его отеческой ауры, умения работать со звездами и из-за сына в тренерском штабе .

«Анчелотти был для меня как отец», – это слова Андреа Пирло. А вот признание босса «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который сам старше Карлетто на 10 лет: «Он напомнил мне моего отца. Я выбрал его за спокойствие, самообладание, приятную теплоту. Мой отец был философом, очень милым человеком. Как Карло».

Есть у тренера «Реала» еще более величественные прозвища – Карл Великий (на итальянском – Carlo Magno) и король Карл. Осенью прошлого года Анчелотти получил получил почетную степень Пармского университета и в шутку придумал себе новый эпитет: «Здесь меня называют доктором, мне это нравится. Скажу футболистам, чтобы они называли меня также».

А недавно итальянец добавил: «Игроки думают, что я своего рода добрый дедушка, называют меня «Дон Карло» или «Маэстро». Должен сказать, мне это очень, очень нравится».

«Мистер, какая на хрен еда? Как о ней сейчас можно думать?» Неизвестный Анчелотти

Фото: Gettyimages.ru /Johannes Simon/Bongarts, David Ramos; wikipedia.org