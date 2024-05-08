«Никто не может указать ему на ошибку». У Переса тотальная власть в «Реале» и 0 конкурентов из-за поправок в устав

И огромные связи.

Чемпионство «Реала» – 34-й трофей в эпоху Флорентино Переса. На два больше, чем у его главного ориентира – Сантьяго Бернабеу.

Перес суммарно руководит клубом уже 20 лет (больше только у того же Бернабеу – почти 35). И не просто руководит, а замыкает все процессы на себе.

Перес – это и президент, и спортивный директор, и человек с властью владельца. Вот как «Мадрид» к этому пришел.

«Флорентино решает, Хосе Анхель исполняет». В «Реале» нет людей, которые могут поспорить с боссом

Во время первого срока Переса такие были. Например, Рамон Кальдерон, который в 2006-м сам стал президентом.

Но когда в 2009-м Перес вернулся, то сразу занялся консолидацией власти. Десятки людей, связанных с «Реалом», отказываются говорить о президенте открыто, чтобы не испортить карьеру.

«Это абсолютная власть. В совете директоров «Мадрида» нет никого, кто сказал бы: «Вы совершаете ошибку», – говорил один из источников The Athletic. Другой бывший директор клуба подтвердил: «Когда он входит в комнату, 20 человек вскакивают и готовят ему стул, подносят воду, просто ловят каждый его пук».

Пересу 77 лет. В 1955-м он ребенком наблюдал поход «Реала» за первым в истории Кубком чемпионов. Флорентино видел так много и побеждал так часто, что никто из директоров не ставит под сомнения его решения. Иногда такая модель управления приводит к провалам: так было в случае с Суперлигой, когда самонадеянность Переса привела к краху.

Но ни Суперлига, ни временная неудача с трансфером Килиана Мбаппе в 2022-м не пошатнули позиции Переса внутри клуба. И даже соперники признают – чаще всего президент не ошибается. Вот недавнее заявление экс-игрока «Барсы» Ивана Ракитича: «Видя то, чего добился Флорентино Перес, можно сказать «браво». У них есть план – и они добиваются, чего хотят. Президенты не всегда все делают правильно, но его решения верны – с игроками, со стадионом, с имиджем клуба. Его можно поздравить, и прежде всего с тем, как «Реал» справляется со сменой поколений. Все это имеет большое значение».

В большинстве современных топ-клубов есть профильные директора, но «Реал» устроен иначе. Минимум делегирования, все проходит через фильтр президента. Сообщения боссу обычно передаются через генерального директора Хосе Анхеля Санчеса – второго человека в клубе, управленца, который предан Пересу с его первых дней в «Реале». Вместе они запускали «галактикос», а затем сменили стратегию – ищут молодых талантов.

Но стиль работы не изменился. «Флорентино решает, Хосе Анхель исполняет», – характеристика, которую широко разделяют близкие к клубу люди.

Разумеется, Перес не сам ищет футболистов, он прислушивается к советникам. Например, в вопросе трансферов большое влияние у шеф-скаута Джуни Калафата. Но последнее слово всегда за президентом – считается, что он лучше знает, какие игроки нужны «Реалу».

«Флорентино – президент и спортивный директор, так было всегда», – говорит источник, знающий о трансферной работе клуба.

Если сотрудник хочет работать в «Реале» долго, необходима верность боссу. Все, кто бросали вызов Пересу, уходили. И неважно кто – Зинедин Зидан с тремя подряд победами в ЛЧ, рекордсмен Криштиану или капитан Серхио Рамос.

Поправки Переса, которые лишили «Реал» выборов

Испанские топ-клубы принадлежат болельщикам (сосьос), которые платят членские взносы, а взамен имеют возможность избирать президента на выборах.

До эпохи Переса так было и в «Реале»: в 1994-м сам Флорентино проиграл Рамону Мендосе 700 голосов, а в 2000-м победил всего с 55% – после шумной предвыборной кампании. Тогдашний президент Лоренцо Санс находился в выигрышной позиции, ведь при нем «Реал» взял две ЛЧ за три года. Но предвыборные лозунги Переса пленили электорат: решу финансовые проблемы клуба и переманю из «Барселоны» Луиша Фигу.

Оба обещания амбициозный президент сдержал, поэтому в 2004-м переизбрался уже с 94%. Когда в 2006-м на фоне спада в результатах Перес подал в отставку, Кальдерон выиграл конкурентные выборы с пятью кандидатами.

А вот дальше – выборы без выбора. В 2009-м Перес вернулся, не имея соперников. Это же повторилось в 2013-м, 2017-м и 2021-м. Всех потенциальных конкурентов в 2012-м вычистил сам Флорентино ловкими поправками в устав.

Для выдвижения в кандидаты необходимо…

● 20 лет состоять в клубе (сосьос) вместо прежних 15.

● Иметь банковскую гарантию в 15% от годового бюджета «Реала». Сейчас это больше 120 млн евро, и цифра постоянно растет. Раньше можно было брать поручительство совета директоров – если нет денег, помогут состоятельные друзья. Однако Перес закрыл и эту лазейку: финансовые гарантии даются до старта президентской кампании, а деньги могут лежать только на личном счете кандидата, зарегистрированном в Банке Испании.

● И да, гражданином Испании тоже нужно быть.

Один из главных критиков Переса Рамон Кальдерон шутил, что для вечного президентства осталось добавить в устав еще одно условие: имена кандидатов должны начинаться с «Фло».

А вот реплика еще одного оппозиционера Переса Мартинеса Кампильо: «Возглавить Испанию может рядовой политик. Но стать президентом «Реала» может только мультимиллионер».

Сторонники Переса такой ценз объясняют защитой от проходимцев или иностранных богачей, для которых спортивный клуб игрушка. Критики не согласны, ведь поправки отрезают от «Реала» талантливых управленцев, у которых нет на счету 120 млн. Журналист Marca Рамиро Алдунате говорил: «С такими правилами даже великий Бернабеу не стал бы президентом».

Оппоненты Переса уверены: он, как это свойственно авторитарным лидерам, пугает внешними угрозами только ради вечного правления. Слова самого Переса из 2012-го: «Я не хочу думать плохо ни о ком, не об арабских шейхах или русских, но это наше собственное дело».

Все нужные решения Перес проводит через compromisarios – относительно малочисленную прослойку между сосьос и руководством, что-то вроде парламента. Процедура попадания туда не самая прозрачная – считается, что большинство «депутатов» лояльны президенту.

Голосования это подтверждают. В 2018 году 92% одобрили дорогостоящий кредит на 575 миллионов евро для реконструкции «Бернабеу». В 2021-м 1562 человека проголосовали за новый займ на 225 млн евро, против – 16.

Обновленный стадион должен укрепить финансовое могущество «Реала» и точно укрепит наследие Переса. Но как посчитали в испанских медиа, клубу придется расплачиваться за него до 106-летия Флорентино.

Альфредо Реланьо, главный редактор Diario AS и один из критиков Переса, писал в 2018-м: «Ассамблею хорошо очистили от любых несогласных. Для предложений такого масштаба (речь о кредите на реконструкцию стадиона) устав рассматривает возможность проведения референдума с участием всех сосьос («Барса» сделала это для проекта Espai Barça), но для Флорентино получение голосов 1017 членов – 1,08% электората – достаточно».

Рамон Кальдерон тоже бесился: «С одобрением этого мегазайма, который совершенно не нужен, де-факто владелец «Реала» сделал первый шаг к тому, чтобы превратить клуб в частную корпорацию с собой во главе».

«Политики ходят на матчи «Реала», чтобы встать на колени перед Пересом». Все хотят дружить с Флорентино

Конечно, не все были согласны с поправками в устав. Некоторые сосьос даже ходили в местные суды, но их жалобы отклонялись. Если Перес побеждает в европейских судах и конкурирует за влияние с боссом Ла Лиги Хавьером Тебасом, то уж справиться с болельщиками не проблема. Особенно при наличии целой сети лояльных медиа, подающих информацию под нужным ракурсом.

Это влияние Перес нарабатывал десятилетиями. С 1997 года он возглавляет Grupo ACS – крупнейшую испанскую строительную компанию, которую он поднял из предбанкротного состояния. Теперь состояние самого президента «Реала» Forbes оценивает в 2,8 млрд долларов.

До бизнеса он пробовал себя в политике – не очень успешно, но старые связи с лидерами правоцентристской Народной партии остались. Считается, что благодаря им строительная компания Переса получила в свое время кучу госзаказов (в 1996-м эта партия сформировала правительство Испании). ACS попадала в крупные скандалы, связанные с госконтрактами, хотя Перес лично никогда не признавался виновным.

Вот что писал немецкий журналист Томас Шааф, который четырежды брал интервью у Переса для Financial Times: «Успех Флорентино напрямую связан с тем коротким временем свободной политики, когда рухнула диктатура и началась демократия. Каждый строительный бизнесмен хочет иметь хорошие политические связи, и у Переса получилось выстроить близкие отношения с партией консерваторов».

Теперь все хотят дружить с боссом «Реала». На недавнем матче с «Ман Сити» рядом со строительным магнатом сидел мэр Мадрида и по совместительству болельщик «Атлетико» Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Он тоже из Народной партии, среди спонсоров которой предположительно есть Перес.

Такая близость Переса к власти возмущает бывшего министра по вопросам равенства Ирене Монтеро из левой партии «Подемос»: «Проблема в том, что вип-ложа «Реала» – это демонстрация Флорентино Переса, призванная показать, что не баллотируясь на выборах, он имеет больше, чем любой министр. Вы приходите на «Бернабеу», чтобы встать на колени перед Флорентино Пересом».

Следующие выборы в «Реале» запланированы на 2025 год. Если обойдется без проблем со здоровьем, Перес наверняка снова победит без борьбы.

Главный вопрос, что будет после него. Ограничения, которые установил Перес для кандидатов, – проблема практически для любого преемника. По нынешним правилам президентство не потянет ни Хосе Анхель Санчес, ни Икер Касильяс, ни, вероятно, Рафаэль Надаль, который заявлял о желании баллотироваться в будущем.

«Мысли о «Мадриде» после Флорентино похожи на научную фантастику, – говорит один из источников, связанных с клубом. – Никто не знает, что делать. Когда Флорентино уйдет, клуб будто осиротеет».

Почему бразильские таланты выбирают именно «Реал»?

Фото: Gettyimages.ru /Handout/Laureus, Claudio Villa, Clive Brunskill, Florencia Tan Jun; Eduardo Parra/Global Look Press