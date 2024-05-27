Матчи АПЛ и Ла Лиги в США – все ближе. ФИФА больше не против

Может дойти и до еврокубков вне Европы.

Помните, как в 2018-м «Барселона» и «Жирона» хотели сыграть в США, но сдали назад под давлением ФИФА? Все это время промоутерская компания Relevent Sports, которая пыталась вывезти Ла Лигу за океан, судилась с главной футбольной организацией.

Однако в апреле ФИФА (в отличие от Федерации футбола США) неожиданно вышла из ответчиков по антимонопольному иску, об этом сообщил окружной суд Манхэттена. Детали мирового соглашения не разглашаются, но генеральный директор Relevent Sports Дэнни Силлман заявил, что ФИФА «рассмотрит возможность изменений в правилах относительно того, могут ли игры проводиться за пределами домашней территории лиги».

Следом адвокат ФИФА Кристофер Боэнинг заявил, что изменение правил, которое позволит проводить матчи национальных лиг в разных странах, могут принять до конца года.

Звучит как революция. АПЛ и Ла Лига уже реагируют.

«Теперь нет конфликта интересов». Тебас поставил дедлайн для первого матча в США – два года

Босс Ла Лиги Хавьер Тебас давно мечтает об играх в США.

Мировое соглашение он воспринял с радостью: «Мы уже изучаем, как можно это [матчи Ла Лиги в США] сделать. Relevent Sports, которая уже договорилась с ФИФА, наш партнер в Соединенных Штатах.

Теперь это возможно, потому что больше не может быть конфликта интересов. Матчи [Ла Лиги] будут проходить за границей. Думаю, что это произойдет через два года, в сезоне-2025/26 – мы ставим перед собой именно такую цель. Это укрепит наши позиции на североамериканском рынке – втором для Ла Лиги после Испании. К нам приближаются другие очень конкурентоспособные лиги, мы не можем позволить им обогнать нас».

Кстати, сейчас-то матч «Барселоны» с «Жироной», который собирались везти в США в 2018-м, это уже совсем другой статус. Два участника Лиги чемпионов, а не просто топ-клуб с новичком.

Возможно, самое время довести идею до реализации?

«Дверь выглядит приоткрытой». NBC хочет привезти в США две игры первого тура АПЛ

Директор АПЛ Ричард Мастерс высказался куда осторожнее Тебаса: «Дверь выглядит приоткрытой для матчей за рубежом. Но это не часть наших текущих планов».

Англичане вполне справедливо опасаются реакции фанатов. Еще свежи воспоминания о крахе Суперлиги, но был и другой пример. В 2008-м руководство АПЛ придумало для клубов «39-й тур», который можно было бы проводить за пределами Англии, дополнительно зарабатывать. Тогда болельщики, тренеры и медиа разнесли идею так, что к ней теперь боятся возвращаться.

Прошлым летом Мастерс высказывался еще более обтекаемо: «Я работал здесь, в АПЛ, когда запускалась идея 39-го тура (Мастерс был директором лиги по маркетингу и продажам – Спортс). Очень хорошо знаю о той реакции, и я не совсем уверен, что взгляды людей изменились. Премьер-лига ушла из нишевого интереса по сравнению со временами 15-летней давности. Но я не думаю, что мы стали ближе к матчам за границей».

После появившихся новостей The Athletic поговорил с исполнительным директором NBC Sports Джоном Миллером. Он куда оптимистичнее – заявил, что продолжит настаивать на проведении официальных матчей английских команд в США.

«У нас были разговоры с АПЛ по этому вопросу, лига была очень открыта и восприимчива к тому, что я говорил. В прошлом году мы провели летнюю серию Премьер-лиги (предсезонный турнир), где у нас было шесть команд: «Фулхэм», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Челси», «Брайтон» и «Брентфорд». Мы организовали девять игр за семь дней в пяти городах по всей Америке, их посетили 265 тысяч болельщиков. Это было здорово. Премьер-лига увидела, что это был очень успешный опыт.

В будущем я хотел бы увидеть пару матчей АПЛ, которые откроют сезон здесь в выходные, на больших стадионах. Мы будем настаивать на этом , потому что здесь есть большая американская аудитория, которая хотела бы увидеть официальные матчи».

Почему мы приблизились к матчам топ-лиг вне Европы именно сейчас?

Важно понять, откуда этот ветер. И что изменилось.

● Главное – позиция ФИФА. В 2018-м босс организации Джанни Инфантино обещал блокировать любые попытки увезти матч чемпионата Испании в другую страну. Его поддерживали МЛС, американская и испанская федерации футбола. Американцев смущала дополнительная конкуренция, испанцев и ФИФА – потеря влияния.

Но, похоже, теперь все они остаются без поддержки ФИФА. Источники The Athletic отмечают: внутри организации набирают силу реформаторские взгляды. В североамериканском рынке они видят большой потенциал роста и новых доходов, особенно перед ЧМ-2026. К тому же в стране пройдет Кубок Америки-2024, обновленный клубный ЧМ-2025 и, вполне вероятно, женский ЧМ-2027.

Именно с приоритетом американского рынка для ФИФА может быть связано решение договориться с Relevent Sports. Еще одной косвенной причиной могло стать решение Суда ЕС по Суперлиге : постановили, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать турниры в Европе. Из разговоров с топовыми футбольными руководителями The Athletic сделал вывод, что в ФИФА могли пойти на мировую с Relevent, так как дальнейшие разбирательства в теории могли поставить под сомнение влияние организации в США.

● Relevent Sports ясно дает понять, что стремится к быстрому изменению правил ФИФА. Урегулирование без ущерба потерпевшей стороне означает, что Relevent в любой момент может возобновить судебные тяжбы. Важно учитывать, что Relevent Sports – очень непростые ребята. Эту промоутерскую компанию основал миллиардер и владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс, она больше 10 лет организовывает выставочные матчи топ-клубов в США – и уже прочно проникла в европейский футбол.

УЕФА доверяет Relevent продажу медиаправ в Северной Америке. В 2022-м компания согласовала шестилетний пакет еврокубков с Paramount Global на 1,5 млрд долларов – в два с половиной раза выгоднее прошлого контракта.

В 2018-м Relevent заключил 15-летний контракт с Ла Лигой, а затем продал права на показ ESPN – договор рассчитан на восемь лет и 1,4 млрд долларов. Вскоре организация получила еще 600 млн долларов от продажи ТВ-прав в Мексике и Центральной Америке.

15-летний контракт между Ла Лигой и американцами предполагал и один заокеанский матч чемпионата Испании в год. В 2019-м хотели вывезти в Майами «Атлетико» и «Вильярреал», но тогда не дали. Дальше планы подкосил ковид. И вот уже этого фактора нет.

● Ла Лига рвется на рынок США, а вслед за ней итальянская, мексиканская и южноамериканские лиги наверняка тоже захотят заработать на выездных матчах.

«Это то, что мы изучаем со всеми вытекающими плюсами и минусами, – говорил в январе президент Серии А Лоренцо Казини. – Главный недостаток очевиден – местные фанаты пропустят тур».

При этом в марте сборная Италии сыграла два матча в США (с Венесуэлой и Эквадором), у Серии А есть офис в Нью-Йорке, уже шестью клубами лиги владеют американцы, а за «Милан» и «Ювентус» играют звезды американской сборной Кристиан Пулишич и Тимоти Веа.

Учитывая связи Relevent и УЕФА, нельзя исключать, что в будущем мы увидим за пределами Европы Суперкубок или даже финал еврокубка .

Босс «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи не противился идее уже в 2022-м: «Почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов за пределами Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это стало бы развитием турнира. Изучить новые рынки и расширить базу фанатов – отличная идея. Финал Лиги чемпионов должен стать больше. Я не могу понять, как Супербоул может быть крупнее финала ЛЧ».

Из-за финансовой самодостаточности и сильного влияния фанатов АПЛ не форсирует, но у американцев и здесь есть рычаги влияния .

С 2013-го эксклюзивные права на АПЛ в США принадлежат NBC. Последний шестилетний контракт начался в 2022-м, его стоимость (больше двух миллиардов фунтов) превышает первое соглашение в пять раз. Сейчас NBC – один из самых значимых партнеров АПЛ, особенно при росте популярности футбола в США. А если учесть, что американским телеканалом владеет корпорация Comcast, куда входит и британский Sky Sports, финансовое влияние на лигу удваивается. Увеличение американских владельцев в английских клубах тоже может способствовать тому, чтобы лига поделилась парой матчей в сезон с США.

Интерес к европейскому футболу в Америке очевиден даже на примере товарняков.

В феврале Университет Южной Каролины объявил, что за три часа продал 77-тысячный стадион на августовскую игру между «МЮ» и «Ливерпулем». Местные газеты сравнили ажиотаж с шоу Тейлор Свифт и писали, что темп продаж билетов затмил концерт Бейонсе и Jay-Z на этой арене.

Прошлым летом «МЮ» и «Арсенал» распродали 82-тысячный стадион «МетЛайф», который в 2026-м примет финал ЧМ. Игра стала самой кассовой в истории товарищеских матчей. Будущим летом арена примет класико – сейчас самые доступные билеты продаются по цене около 850 долларов.

В конце марта нули между «Ман Сити» и «Арсеналом» собрали рекордную телеаудиторию для матча АПЛ в США: NBC Sports сообщил, что игру посмотрело 2,12 миллиона зрителей. С учетом испаноязычного телеканала Telemundo общая аудитория составила 2,59 млн зрителей.

И футболу на этом рынке очень далеко до потолка. Для сравнения: недавно финал женского баскетбольного чемпионата среди студентов NCAA собрал у экранов 18,7 млн зрителей, а пиковые значения достигали 24 млн.

Кейси Вассерман, глава оргкомитета ОИ-2028 в Лос-Анджелесе и основатель крупного спортивного агентства Wasserman, недавно признался, что не сомневается в выездных матчах топ-лиг. В интервью Rich Eisen Show он привел в пример НФЛ, которая проводит игры в Лондоне:«Европейский футбол придет в США. Так же, как НФЛ в Европу. Мы говорим о самом большом виде спорта в мире и самом большом спортивном рынке в мире . Представьте, каким огромным событием был бы официальный матч «МЮ» против «Челси» в Нью-Йорке или «Реала» против «Барселоны» в Майами. Я буду удивлен и шокирован, если этого не произойдет».

Верим, что все-таки произойдет?

Фото: Gettyimages.ru /Michael Hickey, Brace Hemmelgarn, Ronald Martinez, Rich Schultz, Christof Koepsel