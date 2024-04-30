Почему бразильские таланты выбирают именно «Реал»?

И кто станет следующим Эндриком?

Осенью 2018-го «Реал» штормило: 1:5 от «Барсы», по 0:3 от «Севильи» и «Эйбара». В разгар пятиматчевой серии без побед (с четырьмя поражениями) клубное ТВ «Мадрида» запустило неожиданную трансляцию: чилийский городок Ранкагуа, 15-тысячный стадион, Чили U-20 против молодежки из Бразилии.

Эфир собрал 75 тысяч зрителей, «Реал» ради этого даже заказал рекламу в крупнейших испанских газетах. Все потому, что впервые вместе сыграли многообещающие новички мадридцев – 18-летний Винисиус и 17-летний Родриго. До этого они не соприкасались в сборных, но из-за трансферов в «Реал» притягивали внимание. И парни не подвели: Вини шикарно протащил мяч со своей половины поля, отдал на Родриго и тот открыл счет (сыграли 1:1).

«Винисиус-Родриго: будущее уже здесь», – с таким заголовком вышла Marca. Несмотря на то, что Вини отыграл за «Реал» меньше 15 минут, а Родриго еще ждал совершеннолетия в «Сантосе», многие уже понимали: в Ранкагуа открывается новая эпоха не только для бразильской сборной, но и для «Реала».

Флорентино Перес стремится больше не переплачивать. Ищет нового Неймара среди бразильских школьников

Бразилия – основной источник импорта для «Реала». До основы добрался 31 бразилец, сумма голов – 519. Больше (526) только у восьми португальцев – и вы знаете благодаря кому.

Роберто Карлос, Роналдо, Робиньо, Марсело, Кака – громких бразильских имен в «Реале» хватало всегда, но клуб еще никогда не работал на этом рынке так плотно, как в последние годы. В эпоху «галактикос» Флорентино Перес заваливал деньгами уже состоявшихся в Европе звезд. Робиньо и Марсело – скорее исключения, но и их трансферы отличаются от нынешних.

Оба переходили в «Реал» в возрасте около 20, а сейчас же скаутинг заметно омолодился – в следующем сезоне атаку «Реала» составят Винисиус, Родриго и Эндрик, с которыми договорились о переходе в 16-17 лет. Клуб годами окучивает самых талантливых бразильских школьников, чтобы к 18-летию (ФИФА запрещает международные трансферы несовершеннолетних) они уже видели себя только в Мадриде.

Поговаривают, что смена вектора обусловлена двумя факторами. Оба связаны с Неймаром:

● Уязвленное эго президента Переса: «Реал» заманивал Неймара с 14 лет , но недодавил. С тех пор клуб вычищает рынок в поисках нового Нея.

● И более логичная версия – изменивший рынок переход Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро. «Реалу» все сложнее конкурировать за готовых звезд с ближневосточными фондами, еще и соответствуя при этом требованиям финансового контроля со стороны УЕФА.

«В составе «Реала» нет «галактикос»? Больших игроков либо не продают, либо они слишком много стоят. У нас есть Винисиус, Родриго, Вальверде и Милитао», – слова Флорентина Переса, которые закрепили за «Мадридом» новый статус. Теперь он люксовая версия «Аякса» или «Бенфики»: клуб сам находит бриллианты за пределами Европы и постепенно их обкатывает. Стратегия не без риска: 30 млн евро за Рейньера после 15 матчей за «Фламенго» обернулись провалом – парень теперь ездит по арендам и нигде не может заиграть («Боруссия», «Жирона» и «Фрозиноне»).

Но на каждого Рейньера находится Винисиус или Родриго. Предлагать по 45 млн евро за 16-летних парней рискованно, но это стоит того. Кроме того, «Мадрид» использует бухгалтерские трюки для страховки. И Винисиуса, и Родриго подписывал на шесть лет, на которые амортизировалась (размазывалась ровным слоем) стоимость игроков.. Получалось 7,5 млн евро в год, а при желании уже к четвертому сезону «Реал» мог продавать того же Винисиуса за сумму свыше 100 млн. Тогда как по бумагам вложил в него лишь 30.

А вот Милиато – как раз пример того, что бывает, если медлить. «Реал» пожалел за защитника из «Сан-Паулу» семь миллионов, через год пришлось платить «Порту» уже все 50.

«Рынок платит за потенциал, – говорит директор «Фламенго» Родриго Коэтано в интервью The Athletic. – Бразильские клубы очень рано выявляют таланты. А покупатели предпочитают брать юных игроков в надежде, что они выстрелят уже в Европе».

«Джуни делает разницу». «Реал» выбирают не только из-за 14 кубков ЛЧ, но и благодаря обаятельному шеф-скауту

Выбор Бразилии понятен: 220-миллионная страна с богатейшими футбольными традициями и небогатыми клубами, которые вынуждены продавать юных игроков за небольшие по европейским меркам деньги. Такие условия привлекают каждый топ-клуб, но почему талантливые бразильцы выбирают «Реал»? Одно из преимуществ – Хосе Антонио Калафат де Соуза – шеф-скаут, которого все называют просто Джуни.

«У всех крупных клубов есть представители в Бразилии, но Джуни делает разницу», – говорит агент Родриго Ник Аркури.

История Эндрика – подтверждение. Тот еще в 11 лет признался на камеру, что мечтает играть за «Реал». Но дальше его могли увести, как когда-то Неймара. Форвард признавался: «В какой-то момент было много разговоров об Эрлинге Холанде и Килиане Мбаппе в «Мадриде», тогда как ко мне проявили большой интерес «Челси» и «ПСЖ». Конечно, это большие и важные команды, они были бы отличными вариантами. Меня привлекли АПЛ и Лондон, а «Челси» – сильный бренд, клуб выиграл две Лиги чемпионов. Мне говорили, что в Англии много дождей, но это не было бы проблемой, потому что мне всегда нравилось играть под дождем».

В таких случаях включается фактор личных отношений. Он важен везде, но в Бразилии особенно: обхаживать нужно кучу людей – боссов местных клубов, многочисленных агентов и, конечно, семью и окружение игроков.

Калафат тут вне конкуренции: испанец с бразильскими корнями, который в юности жил в Сан-Паулу, идеально знает страну и говорит на португальском. А главное – обладает магической харизмой: еще до прихода в «Реал» подружился со всеми бразильцами из команды, а Кака даже стал крестным сына Калафата.

Мы подробно рассказывали о биографии Джуни: попал в «Реал» после работы аналитиком на ТВ, редко появляется на публике и остается таинственным топ-менеджером. Зато много разговаривает с футболистами.

«Джуни приезжает в Бразилию каждые два месяца, – рассказывает Эндрик. – Обычно приходит ко мне домой, мы обедаем и говорим о футболе, обо мне, «Палмейрасе», «Реале» и мировом футболе в целом. Он всегда успокаивает меня и дает уверенность, даже в самые трудные моменты».

Неудивительно, что именно Калафат сыграл ключевую роль в переходе Эндрика. После ярчайшей игры на Копинье (молодежный чемпионат штата Сан-Паулу) за парнем выстроилась очередь из топ-клубов, но Джуни был на шаг впереди. Уже тогда он навещал семью Эндрика и обещал, что игрок поедет сразу в главную команду «Реала» и что ему не придется конкурировать с другой суперзвездой за место в старте (например, с Холандом).

Эндрик – лишь один из пунктов в длинном послужном списке Калафата. Впервые он заявил о себе, когда посоветовал Пересу купить Каземиро. Затем хорошо проявил себя за пределами Бразилии – подписал Мартина Эдегора и Феде Вальверде. За 16-летним Винисиусом Джуни бегал 14 месяцев.

«Джуни долго общался с Винисиусом, – рассказывал директор «Фламенго» Коэтано. – Меня поразило, как много времени он проводил с игроком и его семьей. Он знал каждого родственника Жуниора, их мнение о его будущем. Заручившись поддержкой семьи, он запустил переговоры с агентом Фредирико Пена и «Фламенго». К тому моменту Винисиус и Джуни настолько сблизились, что он хотел играть только в «Реале».

Калафат сопровождал Винисиуса и в Испании. Показательный инсайд от ESPN Brasil: на пути из Бразилии в Испанию потерялись чемоданы игрока и его семьи, но Джуни быстро решил проблему. Отвез всех в торговый центр и полностью обновил им гардероб.

«Думаю, что «Барса» хотела заплатить больше, – говорил Винисиус в 2019-м. – Но мы выбрали «Реал» ради проекта и того, что они сделали для меня».

Еще больше терпения и хитрости понадобилось для подписания Родриго, которого Калафат вел четыре года. В какой-то момент талантливого вингера чуть не перехватила «Барса», но в отличие от каталонцев «Реал» не пожалел 45 млн евро за 17-летнего пацана, а еще устроил юному воспитаннику «Сантоса» встречу с Пеле.

«Джуни следил за развитием Родриго с 2014-го, – говорил агент футболиста Аркури. – В то время Виллиан Жозе перешел в «Реал Кастилью», и я заодно порекомендовал Родриго. Ему было всего 13 лет. Я сказал Джуни, что этот парень может стать игроком «Реала» в будущем.

Джуни всегда был очень профессиональным и честным с нами. Он всем обеспечил комфорт. Мы знали, что он человек, который ставит правду на первое место, независимо от того, укрепит это интерес к «Мадриду» или нет. Он внимательно следил за прогрессом Родриго и сыграл большую роль в заключении сделки, представив лучший спортивный проект. «ПСЖ», «Боруссия» и «Барселона» тоже охотились за Родриго, но «Реал» лучше всех изложил планы на краткосрочную перспективу и будущее».

Важного скаута «Реала» по Бразилии увел «Арсенал»

В последние годы Калафат взял более широкую и стратегическую роль: наряду с Пересом и еще несколькими людьми он определяет всю трансферную политику клуба. До последнего времени за Бразилию более предметно отвечал Пауло Хавьер, который отсматривал игроков, составлял досье и отправлял Джуни.

Но в конце 2023-го Хавьера переманил «Арсенал». Вероятно, сработали старые связи – ранее скаут работал в бразильской федерации футбола вместе с директором «Арсенала» Эду, который всегда уделял особое внимание бразильскому рынку и хочет усилить там влияние лондонцев. Чтобы это сделать, нужны обширные контакты среди местных. Как мы помним, в Бразилии все решают личные отношения. Например, «Уотфорду» подписать Ришарлисона в 2017-м помог человек семьи Поццо в Южной Америке – авторитетный бывший скаут «Реала» Рафа Монфорт.

«Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселона» (особенно после прихода в руководство Деку) тоже активны в Бразилии. Сейчас оба испанских гранда следят за форвардом «Флуминенсе» Кауа Элиасом, который забил девять голов в 12 матчах за сборную U-17.

«Реал» чувствует, что бразильский рынок перегревается и ищет новые пути. Пару недель назад Relevo написал, что клуб теперь сосредоточится на Аргентине. Есть даже главная цель: запоминайте, 16-летний атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно, который с этого года играет уже в основе у Мартина Демичелиса. Левоногому хавбеку недавно продлили контракт до конца 2026-го, прописав отступные в 45 миллионов евро.

Звучит как любимый ценник Флорентино Переса.

Эндрик – самый винтажный игрок мира: образ в стиле Пеле, поднятый воротник, заправленная майка

Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun, Gonzalo Arroyo Moreno; Instagram/junicalafat