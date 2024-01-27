Почему у Нигерии столько классных нападающих?

У Осимхена много конкурентов.

Качественные нападающие – штучный товар на современном рынке. За ними гоняются топ-клубы, дефицит ощущают даже сборные уровня Германии.

Но у главного тренера Нигерии Жозе Пезейру совсем другая головная боль: кого из нападающих выбрать. Ведь их так много!

Виктор Осимхен, Виктор Бонифасе, Тайво Авоньи, Келечи Ихеаначо, Терем Моффи, Гифт Орбан, Акор Адамс, Умар Садик, Пол Онуачу, Сирил Дессерс, Чуба Акпом, чуть в глубине Адемола Лукман и даже Ахмед Муса еще в строю.

Как же так получилось?

Нигерия – элитный поставщик бомбардиров в топовые лиги. Насколько?

Нигерийцев в топ-5 лигах не экстремально много – 24 игрока. Для сравнения, сенегальцев – 44, ивуарийцев и марокканцев – по 40.

Но у Нигерии заметен явный перекос в атаку. В этом сезоне Лиги 1 пять нигерийцев забили больше, чем 22 ивуарийца и 26 сенегальцев.

13 из 16 голов нигерийцев у двух форвардов: Акор Адамс (семь мячей за «Монпелье») и Терем Моффи (шесть за «Ниццу») уступают во французской гонке бомбардиров только Килиану Мбаппе, Виссаму Бен-Йеддеру и Александру Ляказетту.

А вот такое же сравнение по прошлому сезону Серии А, где Нигерия тоже дала качество в атаке малыми силами.

Все запомнили Виктора Осимхена с 26 голами. Но еще 26 мячей добавили три других нападающих: 13 – Адемола Лукман («Аталанта»), семь – Давид Окереке, шесть – Сирил Дессерс (оба забивали за «Кремонезе»).

В этом сезоне двое последних уже не играют в Серии А, а Осимхен затих вместе со всем «Наполи». Но Нигерия все равно идет в топ-8 стран по голам: у Виктора и Адемолы по семь мячей, плюс еще два добавила пара нападающих из «Салернитаны» (Симеон Нванкво и Чуквубуйкем Иквуемеси).

В Бундеслиге Нигерия тоже в топ-10, но только за счет форварда «Байера» Виктора Бонифасе, который до операции тянул как мог Леверкузен на вершину: сделал 10 из 12 нигерийских голов. 23-летний форвард в этом сезоне в огне: 10+7 в 16 матчах Бундеслиги, 4+1 в пяти играх Лиги Европы и два гола в двух матчах Кубка. Жаль, что такой темп сбила травма – восстановится в апреле.

В АПЛ тоже есть герой из Нигерии: Тайво Авонийи в концовке прошлого сезона спас «Ноттингем» от вылета (забил шесть из восьми голов команды в четырех последних турах), а в начале этого сезона продолжил серию – суммарно не уходил с поля без гола в семи матчах подряд. Опять же, если бы не травма и операция, то мы бы наверняка видели его где-нибудь вверху списка снайперов.

А ведь есть еще 21-летний Гифт Орбан, который в прошлом сезоне бельгийской лиги сделал 15 голов в 16 матчах и этой зимой перебрался в «Лион».

В чем причина нигерийского феномена?

Нигерийский спортивный журналист Солес Чукву в интервью Opta Analyst дал такое объяснение: «В какой-то степени это связано с тем, что в Нигерии на молодежном уровне заложена тренерская установка на атаку. Звучит странно, но все дело в том, что когда скауты приезжают в Нигерию, им легче заметить то, в чем хороши нападающие. Например, взрывную скорость.

Для игры на других позициях требуется больше умной игры, технической выучки. В Нигерии для игроков такого плана создано меньше условий. У нас нет четкой системы развития игроков, а скауты всегда в поиске скорости, атлетизма – вещей, которые можно легко перенести в другую среду. Поэтому нападающих, как правило, выбирают чаще. Затем они переезжают в Европу и выстреливают».

Пожалуй, это главная причина. Добавим, что обычно у нигерийских академий есть договоры о сотрудничестве с клубами из Европы. Как правило, трамплином для нигерийцев становятся небольшие клубы, которые обкатывают молодежь и затем перепродают более выгодно в топ-лиги. А игроки атаки и стоят дороже, и чаще обращают на себя внимание голами.

Например, «Мидтьюлланд» создал в Нигерии филиал академии – клуб «Эбедей». У датчан один владелец с «Брентфордом», поэтому Дания – это еще и шанс нигерийцев на попадание АПЛ. Именно такой путь проделал Франк Ониека: датчане нашли его в Нигерии, а затем продали в «Брентфорд» за 10 млн евро.

Двухметровый форвард Пол Онуачу провел в основе «Мидтьюлланда» аж семь лет (74 гола в 179 матчах), прежде чем его продали «Генку» за 6 млн евро. Норвежский «Буде Глимт» тоже заработал 6 млн, когда обкатал Виктора Бонифасе и продал его в Бельгию. И подобная история стоит практически за каждым.

Легенда сборной Джей-Джей Окоча объясняет, почему элитные форварды рождаются именно на его родине: «Футбол – часть культуры в Нигерии. Каждый ребенок у нас хочет быть бомбардиром. Они хотят, чтобы их заметили . А атакующие полузащитники и нападающие – это те, кого замечают больше, чем защитников».

У Окочи есть еще несколько версий феномена: «Возможно, дело также в природе. Если вы посмотрите на Сенегал, там больше известных защитников, чем нападающих. Так что это может иметь какое-то отношение к нашим генам. А еще к этому могли приложить руку болельщики, потому что мы не прощаем защитников, если они допускают голевые ошибки, но мы можем простить нападающих».

Правда, звездная оборона Сенегала – это скорее результат исторических связей страны с Францией. Калиду Кулибали, Эдуар Менди и многие другие игроки сборной родились во Франции. Похожая история у Марокко, где тоже топ-защита, состоящая из игроков, которые выросли в других странах: Ашраф Хакими – Испания, Нуссаир Мазрауи – Нидерланды.

А вот, например, сенегальский нападающий Николас Джексон – классический пример африканского успеха: до 16 лет играл на улицах, затем попал в профессиональную команду и случайно обратил на себя внимание президента «Вильярреала».

Как Нигерия справляется с таким перекосом в атаку?

Несмотря на обилие выбора, тренер нигерийцев Жозе Пезейру обычно придерживается схемы с одним форвардом. Португалец признает дисбаланс:

«Нелегко сейчас быть нападающем в Нигерии, потому что у вас слишком много конкуренции. 4-4-2 – лучший вариант, когда у тебя столько хороших нападающих. Однако мы хотим создать правильную организацию и баланс.

У нас на эту позицию восемь-десять вариантов, но ни одна команда не может играть с одиннадцатью нападающими, иначе она проиграет все матчи.

Мы стараемся вызывать лучших на данный момент и использовать их в зависимости от тактики, уровня соперника. Но это правда, что на других позициях у нас нет такого выбора, максимум по два-три игрока».

Конкуренция среди нападающих настолько высокая, что мимо заявки на Кубок Африки изначально пролетели три форварда из Лиги 1: вышеназванные Моффи, Адамс и Орбан. Моффи в итоге заменил травмировавшегося Бонифасе, а на место нападающего «Сосьедада» Умара Садика в последний момент приехал Пол Онуачу из «Трабзонспора».

А ведь в заявке нигерийцев есть еще форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо, вингер «Милана» Сэмюэл Чуквуэзе и наш старый знакомый Ахмед Муса. Где-то недалеко от сборной также нападающие Сирил Дессерс («Рейнджерс») и Чуба Акпом (с 28 голами лучший бомбардир Чемпионшипа-2022/23).

Для контраста: за место в воротах сейчас бьются запасной вратарь кипрской «Омонии» и два дебютанта сборной из чемпионатов ЮАР и Нигерии .

Добавить глубины на других позициях позволяет натурализация – обычно это британцы нигерийского происхождения. Моменты для топовых «девяток» создают Адемола Лукман, Алекс Ивоби, Джо Арибо, которые с детства получали футбольное образование в Англии.

На этом Кубке Африки Пезейру вновь предпочел прагматизм: в старте начинает один Осимхен на острие. По итогам трех матчей в группе это принесло скромную разницу мячей – 3:1. Но, возможно, такая стратегия поможет команде в плей-офф.

Фото: eastnews.ru/Kim Price; AFP/HAKAN BURAK ALTUNOZ, FRANCK FIFE