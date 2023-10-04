«Селтик» – трамплин для азиатов в АПЛ. Как клуб захватил рынки Японии и Кореи?

Наследие Постекоглу.

На выходных в матче с «Мазеруэллом» (2:1) всю атаку «Селтика» составили азиаты – японскому нападающему Кего Фурухаси по краям помогали вингеры Дайдзен Маэда (Япония) и Ян Хен Чжун (Южная Корея). Это не все: место в центре полузащиты занял японец Рео Хатате, а на замену вышел кореец О Хен Гю.

И это далеко не весь азиатский десант. Японию и Южную Корею в нынешнем «Селтике» представляют сразу 8 игроков. При желании мог бы получиться практически полностью азиатский стартовый состав.

Плюс есть 27-летний полузащитник Йосуке Идегути, который принадлежит «Селтику», но пока вернулся в Японию на правах аренды.

Как же так вышло, что клуб из Глазго стал островком Азии в Европе?

Фокус на Азию направил Постекоглу. После его ухода стратегия на месте: летом съездили в Японию и подписали еще двух корейцев

Нынешний вектор «Селтика» в первую очередь связывают с Энджем Постекоглу, который летом возглавил «Тоттенхэм». Перед сезоном-2021/22 австралиец приехал в Глазго из японской «Йокогамы» и сразу же заявил, что намерен выйти на нетипичные для шотландского футбола рынки. В итоге 10 из 26 подписаний при Постекоглу (38%) – из неевропейских клубов.

Помимо Азии «Селтик» исследовал рынки Австралии и обеих Америк. Например, австралиец Аарон Муй пришел из китайского «Шанхая СИПГ», а Алистер Джонстон из канадского «Монреаля».

Но главный упор «Селтик» сделал на Японию. Практически сразу тренер подписал Фурухаси из «Виссел Кобе», Хатате из «Кавасаки», Идегути из «Гамба Осаки», Маэду из «Йокогамы». Резкий разворот, учитывая, что сезоном ранее «Селтик» совершал трансферы только в пределах Европы.

Поначалу это было похоже на ситком про неудачника: тренер-ноунейм из Австралии (его сравнивали с Тедом Лассо), вылет от «Мидтьюлланда» в квалификации ЛЧ, поражение в первом туре чемпионата от «Хартс», 8 побед в 15 стартовых матчах и уход в «Кристал Пэлас» лучшего бомбардира команды в трех предыдущих сезонах Одсонна Эдуара. Но Постекоглу выстоял, а новички вскоре дали результат.

Особенно ярко стрельнул Фурухаси: 20 голов во всех турнирах в первом сезоне, 34 – во втором. С 4+2 в семи матчах нынешнего сезона Кего идет за второй победой в гонке бомбардиров чемпионата подряд, а возможно, и за повторением домашнего требла.

Вингер Маэда тоже стал ключевым игроком: у него 20+13 в 80 матчах. У полузащитника Хатате 14+14 в 72 играх.

Зимой 2023-го «Селтик» открыл Южную Корею, подписав на подмену Фурухаси 22-летнего О Хен Гю. Нападающий неплохо адаптировался: забил 6 голов в 16 матчах прошлого чемпионата. И летом «Селтик» продолжил эксперимент, купив еще двух молодых корейцев – 5-летние контракты получили Ян Хен Чжун и Квон Хек Кю. Новичков помимо перспективности объединяет еще один факт: О и Квон поиграли за «Кимчхон Санму» – армейский клуб, выступление за который идет в зачет обязательной военной службы. Теперь им не придется прерывать европейскую карьеру ради службы в армии.

Планировалось, что этим летом «Селтик» поедет в предсезонный тур по Южной Корее, но планы сорвались из-за невыполнения обязательств организаторов (по той же причине турне отменили «Рома» и «Вулвз»). Зато тур по Японии прошел почти по плану. Ожидалось, что Постекоглу встретится там с бывшей командой – «Йокогамой». Однако после завоевания требла австралиец ушел на повышение в АПЛ. В Японию команду повез уже Брендан Роджерс, который ранее делал два домашних требла с «Селтиком».

Постекоглу, возможно, единственный тренер, который искренне рад дальним поездкам в межсезонье. Еще в мае он предвкушал азиатское турне: «Я в восторге – по личным причинам. Я был в восторге от поездки в Австралию в прошлом году, и я в восторге от поездки в Японию. Я провел там четыре года, очень хорошо знаю страну и много людей оттуда.

Но важнее то, что «Селтик» расширяет охват. Очевидно, что наша трансферная стратегия за последние полтора года создала большой интерес к нашему клубу в Японии и Корее. Мы хотим, чтобы это продолжалось. Хотим получить еще миллионы новых болельщиков. Мы покажем людям, насколько ценим их поддержку в этих странах. Я с нетерпением жду лета, это будет отличная поездка».

С уходом Постекоглу азиатская специализация «Селтика» пока никуда не делась. В топ-5 по игровому времени в команде сейчас два японца, а два последних корейца переходили уже при новом тренере.

Брендан Роджерс не намерен ломать работающую систему: «То, какую работу провел Марк Лоуэлл (босс скаутинга «Селтика») на новых рынках, впечатляюще. Я буду участвовать в обсуждениях по трансферам, но выбранная стратегия продолжится. Некоторые из этих рынков не были так доступны для наших клубов – но Марк это изменил. Я говорю о японском, корейском рынке, Австралии. Теперь вы видите, как другие клубы пытаются воспользоваться этим».

«Селтик» – окно в АПЛ для игроков из Азии. Через Шотландию путь туда значительно упрощается

Нападающий «Мидтьюлланда» Чжо Гю Сон, автор дубля в ворота Ганы на ЧМ-2022, сформулировал главную цель корейских и японских футболистов: «Все знают о конечном пункте назначения. Думаю, что все хотели бы играть в АПЛ».

«Селтик» – идеальный для этого трамплин.

● Главная причина – нюансы с разрешением на работу. Напомним, перед допуском в АПЛ иностранцев оценивают по нескольким критериям: количество матчей за сборную, место сборной в рейтинге ФИФА, сила лиги, результаты клуба, личная статистика. Для автоматического прохода нужно набрать 15 баллов. Если игрок набрал от 10 до 14 очков, то можно подать аппеляцию, и случай рассмотрит специальная Комиссия FA по исключениям.

Так как японская и корейская лиги попадают в число самых слабых в рейтинге (6-я по силе группа), то у игроков оттуда раньше был только один путь для набора очков – сборная. И тут пришла на помощь Шотландия. Получить разрешение на игру там гораздо проще, чем в АПЛ – можно подать аппеляцию при любом количестве баллов . И уже там заработать очки, которые повысят шансы на разрешение в АПЛ, ведь шотландский чемпионат оценивается как средний (3-я группа).

● Клуб из Глазго постоянно на виду у топ-клубов, так как находится рядом с Англией и регулярно играет в еврокубках. Перед глазами примеры бывших игроков «Селтика» Вирджила ван Дейка и Кирана Тирни. Есть и более близкие для Азии случаи: Ки Сон Ен после «Селтика» провел больше 200 матчей за «Суонси», «Сандерленд» и «Ньюкасл».

Новичка Квона вдохновил именно этот пример:

«Переход в «Селтик» – сбывшаяся мечта. В детстве я смотрел на игру Ки Сон Ена и восхищался им, так что это прекрасное чувство – перейти в ту же команду. В «Селтике» я намерен добиться успеха, и я надеюсь, что это также поможет мне получить международное признание».

Сейчас репутация «Селтика» в Азии настолько привлекательна, что игроки рвутся туда сами. Ян Хен Чжун, лучший молодой игрок в чемпионате Южной Кореи по итогам прошлого сезона, готов был оплатить часть трансфера лично. «Канвон» не хотел отпускать парня.

«Я хочу перейти в «Селтик» этим летом. Надеюсь, «Канвон» позволит мне уйти. Если платы за трансфер недостаточно, я отдам зарплату. «Селтик» – это возможность, которая не приходит легко. Я сказал генеральному директору, генменеджеру и тренеру, что хочу этого перехода».

● «Селтик» – лучший вариант для адаптации к жизни в Британии перед АПЛ: английский язык, климат и с недавних пор большое количество азиатов в команде.

Вот как об этом рассуждал Постекоглу: «Игроки из Азии оценили, насколько все здесь к ним приветливы: как клуб заботится о них, как они наслаждаются пребыванием в городе, как болельщики приняли их. Азиатский рынок, несомненно, будет все более и более конкурентоспособным. Он уже силен. Так что их доверие очень полезно для нас».

В чем выгода для самого «Селтика», почему клуб так активно смотрит в Азию?

● Это относительно неисследованный и недорогой рынок. Обычно скауты британских клубов обращены на Европу и Южную Америку. А так как после Брексита игрокам из континентальной Европы тоже нужно разрешение на работу, в какой-то степени это уравняло европейских игроков с остальными.

При этом средний игрок из Европы обходится дороже и конкуренция за него выше. «Селтик» потратил больше 5 млн евро только на Фурухаси: брали за 5,4 млн, а сейчас он оценивается в 14 млн. Остальные обошлись значительно дешевле: О Хен Гю (2,8 млн), Ян Хен Чжун (2,5 млн), Хатате и Маэда (по 1,5 млн), Квон Хек Кю (1 млн), Идегути (760 тыс).

Самый дорогой азиат этого лета (Ян Хен Чжун) – это только пятая по стоимости покупка «Селтика». Самый дорогой азиат прошлого сезона (О Хен Гю) тоже пятый: дороже обошлись даже игроки из МЛС и Аргентины.

● В теории это возможность для заработка. «Селтик» берет молодых игроков, которые рассчитывают дорасти до топовых лиг. Есть и более краткосрочный эффект: повышение спроса на предсезонные туры шотландцев по Азии, а также интерес азиатских вещателей к лиге. Летом 2022-го южнокорейская сеть платного спортивного телевидения SPOTV купила права на показ чемпионата Шотландии в Японии – с фокусом на матчах «Селтика». В 2023-м вещатель начал показ шотландской лиги и в Южной Корее.

После подписания Фурухаси летом 2021-го «Селтик» заметил прибавление нескольких тысяч подписчиков в соцсетях, поэтому создал японоязычный твиттер. Сейчас на него подписано больше 90 тысяч человек. Клуб также организовал тренировочные лагеря в Токио, Фукуоке и Хиросиме для детей 7-12 лет, где они под руководством сотрудников клуба тренируются и изучают английский.

Возможно, кто-нибудь из этих детей в будущем доберется и до «Селтика».

Японцы дважды признавались игроками года в Шотландии. Оба раскрылись в «Селтике»

«Селтик» исторически открыт к игрокам из Азии. Вы можете помнить мастера штрафных ударов Сюунсуке Накамуру, который с 2005 по 2009 годы набрал 31+38 в 146 матчах за «кельтов». Он первый азиат, которого признали игроком года в Шотландии, в прошлом сезоне это достижение повторил Кего Фурухаси.

У корейцев тоже есть ориентиры из прошлого: с 2010-го по 2012-й в «Селтике» играли полузащитник Ки Сон Ен и правый защитник Чха Ду Ри. Они застали японца Коки Мизуно и китайца Чжэн Чжи. И это уникальный случай – футболисты из Японии, Кореи и Китая впервые встретились в одной европейской команде.

Есть и более глубокие корни азиатского интереса «Селтика»: в 1936-м выходец из тогда еще британской Индии Мохамед Абдул Салим перебрался в Глазго, став первым азиатом в европейском клубе.

С тех пор через «Селтик» прошло еще 15 игроков из Азии. И это явно не предел.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Ian MacNicol, Chung Sung-Jun, Laszlo Szirtesi