Трофей у Месси украло «Хьюстон Динамо». Откуда в Америке вообще «Динамо»?

Есть связь с городом.

«Хьюстон Динамо» помешало «Интер Майами» и Лионелю Месси взять второй трофей за месяц. Финал Открытого кубка США техасцы выиграли – 2:1.

Удивляет не сама победа, там все по игре и по делу. А название.

Откуда в Штатах вообще «Динамо»? Бренд, который ассоциируется с клубами из стран бывшего соцблока. Берлинским или дрезденским «Динамо» никого не удивишь, а вот по хьюстонскому есть вопросы.

Конечно, мы и вы не первый раз столкнулись с названием «Хьюстон Динамо», но тут такой повод разобраться.

Первое название «Хьюстона» не понравилось мексиканцам. Вместо него выбрали «Динамо» – тут есть связь с городом

У «Хьюстона» небогатая история, что нормально для МЛС. Клуб основали в декабре 2005-го, когда владельцы «Сан-Хосе Эртквейкс» перевезли франшизу из Калифорнии в Техас.

Изначально новую команду назвали «Хьюстон 1836» – отсылка к году основания города. Клуб даже разработал эмблему с силуэтом генерала Сэма Хьюстона – президента республики Техас, а впоследствии губернатора штата, в честь которого и назвали город.

Правда, против такого названия выступили местные латиноамериканцы, которые увидели в числе «1836» год окончания техасской войны за независимость от Мексики. Для команды из Техаса мексиканцы важная аудитория – боксер Оскар де ла Хойя потом даже стал одним из совладельцев клуба. Поэтому уже через три недели руководство объявило, что изменит название.

Так появился «Хьюстон Динамо».

Название тоже связано с историей Хьюстона. Во-первых, в 1980-х в городе уже существовала команда под названием «Хьюстон Динамос». Во-вторых, название вдохновлено энергетической промышленностью города: в городе расположено 4 700 энергетических компаний, в том числе штаб-квартиры 14 из рейтинга 500 крупнейших в США (Fortune 500).

«Хьюстон – энергетическая столица мира, – объяснял президент клуба Крис Канетти. – «Динамо» – это слово, которое олицетворяет энергию, движение, темп и быстроту» .

Первый президент «Хьюстона» Оливер Лак расшифровывал примерно так же: «Термин «Динамо» описывает того, кто никогда не устает и никогда не сдается. Новое название символизирует Хьюстон как энергичный, трудолюбивый, рискованный город».

По сути, тут «Динамо» напрямую связано с Динамо-машиной – с уроков физики мы знаем, что это ручной генератор тока. А с обществом «Динамо» и брендом, который привычен в России и вообще бывших соцстранах – опосредованно.

Вдобавок «Хьюстон» присоединился к тенденции по заимствованию ранее известных в футболе названий, которую в 2005-м начали новые клубы МЛС – «Реал Солт Лэйк» и ныне уже несуществующий «Чивас США». Позднее к этой компании добавился и «Интер Майами».

В отличие от привычных нам бело-голубых или бело-синих цветов – американское «Динамо» играет в оранжевом. Президент клуба Канетти объяснил: «Когда мы вошли в МЛС, в лиге было много синего и красного. Мы хотели чего-то уникального, чтобы когда вы видели оранжевую футболку в США, вы с уверенностью знали – это форма «Динамо».

В мире больше сотни «Динамо». Есть в Англии, Индии и странах Африки

Динамо или динамо-машина – устаревшее название генератора постоянного тока. С греческого dynamis переводится как «сила» – отсюда и любовь к этому слову у силовых ведомств.

Первое футбольное «Динамо» появилось 100 лет назад: в апреле 1923-го создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо», которое сразу получило ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности.

После Москвы в 1920-х «Динамо» появилось в Ленинграде, Тбилиси, Киеве, Минске и других городах СССР. В 1940-х название распространилось по странам недавнего сформированного соцлагеря Восточной Европы.

Кажется, что сейчас посчитать все «Динамо» просто невозможно. Transfermarkt выдает в поиске 148 команд с упоминанием этого слова в названии (с учетом уже переименованных).

Например, слышали про «Динамо» из Петушков?

После России больше всего «Динамо» в Хорватии и Германии – это объяснимо. Но есть и экзотические варианты: больше десяти в Африке, по несколько в Южной Америке, Индии и Британии.

Английские «Динамо Лафборо» и «Динамо Мельбурн» вдохновились послевоенным турне московского «Динамо». Первые позаимствовали даже знаменитую литеру «Д».

А ведь есть еще огромный список «Динамо» из других видов спорта.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs