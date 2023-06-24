39 комментариев

Приквелы к сериалу с Мбаппе.

Это лето богато на трансферные саги: продолжение сериала с Мбаппе, битва за Кайседо, долгожданные уходы Кейна из «Тоттенхэма» и Неймара из «ПСЖ» (правда, не в «Барселону»).

Но могут ли они по сюжету тягаться с легендарными?

2000: Перес подписал Фигу и всех переиграл

Начинаем с самого скандального перехода в истории. С трансфера, в который не верили ни Луиш Фигу, ни его агент, ни «Барселона». Но он случился – благодаря безумству Флорентино Переса.

«Худшее в саге о Фигу – и как раз здесь уместно слово «предательство», – то, что, по словам Луиша, агент подписал контракт без его ведома. Я ему не верю», – говорил с упреком президент «Барсы» Жоан Гаспар.

Речь о предварительном контракте с мадридцами, который сторона Фигу подписала в разгар предвыборных гонок в «Реале» и «Барсе». Так уж совпало, что в 2000-м они проходили практически одновременно. И тогда малоизвестный бизнесмен Перес заявил, что в случае победы на выборах перевезет в «Мадрид» Фигу.

«Ни один клуб не платил столько за игрока. Они предлагали в четыре раза больше, чем я зарабатывал в «Барсе». Мне было трудно в это поверить», – вспоминал Луиш.

В это никто и не верил, но Фигу с агентом Жозе Вейгой использовали интерес «Реала» для давления на «Барсу» при переговорах о новом контракте. Выбить повышения зарплаты не вышло, Гаспар ответил агенту максимально саркастично: «Ты меня шантажируешь. Если кто-то принесет такой чек, я отправлю вас с Луишем первым классом и по красной ковровой дорожке. Я не верю, что в мире есть клуб, который заплатит такую сумму».

Предварительный контракт с «Реалом» нравился Фигу еще и потому, что он включал подписной бонус в 2,5 миллиона евро – пункт действовал, даже если бы Перес проиграл выборы и переход отменился. Для стороны игрока это казалось беспроигрышным вариантом – в победу Переса верил только сам Перес.

Но Флорентино всех переиграл: в контракте был еще один пункт – если Перес становится президентом, а Фигу отказывается от перехода, то игрок будет должен клубу 30 млн евро. Когда босс «Реала» приближался к цели, Фигу жутко нервничал и метался. За два дня до выборов в «Реале» он дал интервью со словами: «Я не уйду из «Барсы». Это мое окончательное решение».

Говорят, когда Перес выиграл выборы, агент Вейга (чья подпись стояла на предконтракте) расплакался и умолял Фигу перейти в «Мадрид». Как бы там ни было, скандальный переход за рекордные по тем временам 60 млн евро состоялся. Фаны «Барсы» протестовали и жгли футболки бывшего кумира, а затем горячо его встретили в класико.

2003: треугольник Бекхэма, Роналдиньо и Роналду

К лету 2003-го Перес разогнался, добавив к покупке Фигу уже Зидана и Роналдо. Новой целью президента «Реала» стал Дэвид Бекхэм, а запасным вариантом – Роналдиньо. При этом Жоан Лапорта пообещал, что подпишет Бекхэма, если победит на президентских выборах в «Барселоне». «МЮ» тоже искал себе нового героя – на замену Бекхэму рассматривали как раз Роналдиньо.

Так завертелся один из самых интригующих трансферных треугольников в истории. Вскоре «Юнайтед» договорился о продаже Бекхэма в «Барселону» и даже объявил о скором переходе. Это не понравилось Дэвиду – он поставил условие, что уйдет только в «Реал». Перес перебил предложение «Барсы», а «МЮ» не возражал: клуб больше заработал, да еще и убрал конкурента в борьбе за Роналдиньо.

Правда, очень быстро у «МЮ» появился новый соперник: на бразильца переключилась та же «Барса» – и очень успешно. Пока англичане торговались с «ПСЖ», каталонцы соблазнили Ронни особым статусом в команде, связями вице-президента Сандро Роселя с Nike и гораздо более приятным климатом.

Роналдиньо выбрал «Барсу», но и «МЮ» не остался в обиде: тем же летом они забрали из «Спортинга» юного Криштиану Роналду.

2004-2005: охота Моуринью за Джеррардом

Эта сага началась летом 2004-го, когда «Ливерпуль» отстал на 30 очков от финишировавшего первым «Арсенала». Джеррард опасался, что его клуб выпадает из элиты, и с интересом посматривал на амбициозный проект Абрамовича и Моуринью:

«Я предан «Ливерпулю», но должен признать, что тогда я заинтересовался. В «Челси» происходили заманчивые изменения, клуб серьезно тратился, в то время, как у «Ливерпуля» наблюдались проблемы. Мои мысли всецело занимал Моуринью. Он вскружил мне голову. Мне хотелось играть в футбол для него».

Сам Жозе думал о великой линии полузащиты: «В то время мы играли треугольником. Я мечтал о трио полузащитников Макелеле – Джеррард – Лэмпард».

На сезон-2004/05 Джеррард остался, отложив переговоры о новом контракте до итогов гонки за ЛЧ. Смотреть турнир по телевизору в его планы не входило. «Ливерпуль» финишировал в чемпионате пятым, но все же пробился в главный еврокубок за счет победы в турнире. После стамбульского чуда капитан произнес: «Как я могу уйти после такой ночи?»

Но уже через пару недель сага возобновилась: переговоры с «Ливерпулем» застопорились, а «Челси» проявил настойчивость. Лондонцы предложили за игрока 32 млн фунтов – британский рекорд по тем временам. «Ливерпуль» отказался, но тут уже сам Джеррард подал запрос на трансфер. Началось безумие: фанаты протестовали и сжигали футболки капитана, хотя еще несколько недель назад боготворили его за великий камбэк в ЛЧ.

Хорошо все обдумав, Джеррард на следующий день отказался от скандального перехода. Он извинился перед болельщиками и предложили руководству лишить его капитанской повязки. Рафаэль Бенитес на такое, конечно, не пошел.

Совместить в клубном футболе Джеррарда и Лэмпарда так и не получилось.

2005-2006: таинственное похищение Оби Микела

Одна из самых загадочных трансферных историй. В апреле 2005-го «МЮ» объявил, что подписал из норвежского «Люна» 18-летнего Джона Оби Микела. Предполагалось, что игрок присоединится к «Юнайтед» в январе 2006-го, но перед этим клуб спешно организовал пресс-конференцию, на которой нигериец засветился в футболке «МЮ».

Дальше начался детектив. Появились сообщения, что «Юнайтед» провернул сделку в обход агентов Джона, а «Челси» якобы с ними уже договорился и изначально помогал игроку переехать в Европу. После объявления о переходе в «МЮ» юному Микелу угрожали неизвестные, в норвежском клубе вчерашнему школьнику наняли телохранителя и переместили в более безопасный отель. Во время майского матча Кубка Норвегии стало совсем тревожно: Джон, который наблюдал за игрой с трибун, исчез вместе с агентом. «Люн» заявил о похищении.

Вскоре Микел всплыл в Лондоне, где сообщил, что с детства за «Челси», а контракт с «МЮ» подписали без уведомления агента. «Юнайтед» пожаловался на «Челси» в ФИФА. Все решилось только летом 2006-го, когда три клуба сели за стол переговоров: Микел в итоге перешел в «Челси», а лондонцы выплатили «МЮ» компенсацию в 12 млн фунтов.

«Люди с обеих сторон сражались за меня, – вспоминал Джон в колонке для The Players’ Tribune. – Агенты, менеджеры, незнакомцы. Люди подсовывали мне документы. На одном конце телефона был сэр Алекс, на другом – Роман Абрамович. Мы вели переговоры в обстановке секретности, никто не знал, где я нахожусь. Это было странно, к тому же я был ребенком, понимаете? Через некоторое время кто-то из ФИФА позвонил мне: «Слушай, мы знаем, что ты молод, и два клуба сражаются за тебя. Решай сам, мы не можем решать за тебя».

«Челси» завлек меня тем, что пригласил параллельно трех других игроков из Нигерии (Чинеду Обаси, Эммануэль Сарки и Иезекииль Бала). Они жили со мной в доме в Лондоне, составляя мне компанию. Эти парни... Их жизнь зависела от моего решения. Если бы я отправился в «Юнайтед», то «Челси» избавился бы от них. Отправься я в «Челси», они сделали бы карьеру. Не имеет значения, как долго продлилась их карьера в клубе. Важно то, что я дал им шанс. Я выбрал «Челси», и в тот день жизни четырех людей изменились».

2005-2006: обмен Эшли Коула на Галласа

Да, еще одна интригующая сага «Челси» эпохи раннего Моуринью. Тогда лондонцы соблазняли деньгами и амбициями каждого большого игрока, один из них – Эшли Коул, которого в январе 2005-го поймали на тайных переговорах в отеле с представителями «Челси». Летом лига оштрафовала всех причастных к встрече: «Челси», Моуринью, Коула и его агента Джонатана Барнетта (ему еще и приостановили лицензию на 18 месяцев).

Несмотря на желание уйти, тем же летом Коул продлил контракт с «Арсеналом».

Развязка наступила лишь через год: «Челси» предлагал 16 млн фунтов, но у них просили 25 млн. Торги шли все лето – Коул бойкотировал «Арсенал» и не появился на предсезонном общекомандном снимке. В итоге договорились только под самый дедлайн: «Челси» на долгие годы получил топового левого защитника, а взамен отправил Вильяма Галласа и 5 млн доплаты.

Такой уход отразился на репутации Эшли среди фанатов «Арсенала»: они прозвали его «Кэшли», а во время матча с «Челси» махали фальшивыми купюрами с изображением игрока.

2007-2009: Роналду на пути в «Реал»

Сага с Мбаппе чем-то напоминает то, через что «Реал» уже проходил, когда заманивал Криштиану. Первую попытку мадридцы провели еще в начале 2007-го: президент Рамон Кальдерон звонил боссам «МЮ», а мама Роналду публично говорила о мечте сына играть за «Реал». После нескольких месяцев давления «Юнайтед» в апреле продлил игрока до 2012 года – с повышением зарплаты.

Это ненадолго остудило «Мадрид», зимой 2008-го он снова перешел в атаку. Игрока уже зазывал тренер Бернд Шустер, испанцы вели переговоры за спиной у «МЮ», а англичане жаловались в ФИФА.

В июне давить на клуб начал сам Криш: «Реал» – это шаг вперед. Я хочу играть за «Реал», если он заплатят столько, сколько просит «Юнайтед». Это мое решение. Не знаю, что я скажу Фергюсону, но я хочу этого».

Если в историю с Мбаппе вмешался президент Франции Макрон, то тогда включился босс ФИФА Зепп Блаттер. Правда, швейцарец сыграл за «Реал», назвав поведение «МЮ» современным рабством. Дальше совсем жара: Роналду одобрил слова Блаттера («Это правда. Я согласен с президентом ФИФА»), а The Telegraph назвала Криша «избалованным и самовлюбленным болваном».

Под натиском авторитетного тренера «Юнайтед» Роналду все же на время сдался, позвонив Кальдерону с объяснениями: «Президент, мне жаль, но я не могу перейти сейчас. Я дал слово Фергюсону, а он мне как отец. Но я не отказываюсь от нашего соглашения и перейду в следующем году».

Фергюсона злил агрессивный напор «Реала», поэтому он предложил игрока «Барселоне». Каталонцы хотели Криша еще со времен «Спортинга», но тогда они потратились на Роналдиньо. Теперь же в «Барсе» готовы были взять Рона на смену Ронни, однако сам португалец уже мечтал только о «Реале».

Игрок своего добился: летом 2009-го он перешел за рекордные 94 млн евро. И как мы все знаем, это была очень успешная сделка.

2009: больше 100 млн за Кака в «Ман Сити»

Летом 2008-го «Ман Сити» купили шейхи: сразу же перехватили Робиньо, но на этом не остановились. Шейх Мансур заявил: «Чтобы одолеть такие команды, как «Челси» и «Барселона», необходимо приобрести минимум 22 звезды первой величины. Деньги – не проблема. Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл топ-футболист, а клуб за короткое время стал ведущим в Европе».

В январе 2009-го «Сити» нацелился на суперзвезду «Милана» – Кака. И предложил космические по тем временам деньги – больше 100 миллионов (говорили и о евро, и о фунтах). «Милан» не смог отказать, оставив решение за самим футболистом. Бразилец колебался неделю, тогда как фанаты протестовали у офиса «Милана». В итоге о решении Кака остаться объявил Сильвио Берлускони, который тогда еще занимал должность премьер-министра Италии. Счастливые болельщики потянулись к дому Кака, где он помахал им из окна футболкой «Милана».

«Переговоры зашли очень далеко, – вспоминал позднее Кака. – Единственное, что отделяло меня от «Сити», – мое последнее слово. Предлагаемая зарплата была намного выше той, что я получал в «Милане». Но я решил, что мне не время переходить в «Сити». Основная причина – я не был уверен в будущем команды. Мне предлагали поменять один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале пути. Я предпочел не рисковать».

Пока в Милане носили Кака на руках, испанская AS писала – причина отказа в более выгодном предложении от «Реала». И, возможно, была права: уже через полгода Кака переехал в Мадрид. А психологическую планку в 100 млн клубы возьмут только в 2013-м, когда тот же «Реал» купит Гарета Бэйла.

2010-2011: возвращение Фабрегаса в «Барселону»

В 13 лет Фабрегас получил подписанную футболку от кумира – капитана «Барсы» Пепа Гвардиолы: «Дорогой Сеск, однажды ты будешь тем человеком, который будет носить здесь четвертый номер». С наилучшими пожеланиями и удачи».

В том же году Пеп покинул «Барселону», а Фабрегас два года спустя отправился в академию «Арсенала». Но предсказание сбылось: через 10 лет оба воссоединились в «Барсе» – Пеп тренировал, а Сеск играл под четвертым номером.

Но на возвращение воспитанника потребовалось очень много усилий: Фабрегас расцвел в «Арсенале» и стал капитаном, Арсен Венгер не собирался его отпускать. Игроки «Барсы» тогда призывали Сеска вернуться, причем публично. И в мае 2010-го испанец осторожно намекнул: «Я никогда не скрывал, что играть за «Барселону» – мечта, которую я хотел бы осуществить. Если я и покину «Арсенал», то только ради «Барсы».

Летом каталонцы сделали первое официальное предложение, которое лондонцы сразу отклонили. При этом во время празднования победы на ЧМ-2010 Пуйоль, Пике и Пепе Рейна буквально силой надели на Сеска футболку «Барсы».

Сага завершилась только в августе 2011-го: Фабрегас уже прямо говорил о желании уйти, и после длительных переговоров «Арсенал» сдался. Сеск воссоединился с партнерами по великому поколению, выиграл 6 трофеев, но не стал таким же ключевым игроком команды, каким был в «Арсенале».

В интервью Catalunya Radio в 2020-м Фабрегас признался, что остался разочарованным работой с Гвардиолой: «Нет, с Пепом отношений не поддерживаю. Вообще никаких. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Есть вещи, о которых мне не стоит говорить. Все-таки Пеп был моим кумиром с детства – начиная с четырех лет именно у него я научился больше всего.

Когда я покинул «Барсу», больше всего меня вдохновил Моуринью. Он очень помог мне в трудное время карьеры – и, возможно, я провел с ним один из лучших сезонов. Мы до сих пор поддерживаем связь, я даже считаю его другом».

2011-2012: побег Модрича из «Тоттенхэма»

Модрич мог перейти в «Челси» еще в 2008-м, но загребское «Динамо» тогда договорилось с «Тоттенхэмом». Летом 2011-го «Челси» возобновил интерес: в автобиографии Лука вспоминал о вдохновляющей встрече с Абрамовичем на его яхте, после которой «Тоттенхэм» получил три предложения о трансфере на 22, 27 и 30 млн фунтов. Даниэл Леви по традиции все отклонил, хотя Модрич уже публично говорил о желании играть в «Челси», запросил трансфер и потускнел на поле из-за шумихи.

В итоге хорват все же остался на сезон – взял себя в руки и вернулся на высокий уровень, после чего уехал в «Реал» за 30 млн. Конечно, не без приключений. Леви по классике затянул сагу на все лето, Модрич из-за этого поругался с тренером Андре Виллашем-Боашем и не поехал с «Тоттенхэмом» на предсезонный тур в США, но в конце августа игрок все же добрался до Мадрида.

2018-2019: киношный переход Гризманна

Уход Гризманна из «Атлетико» растянулся на три года. Летом 2017-го француз был близок к «МЮ», но в последний момент решил остаться, узнав, что мадридцы получили трансферный бан. Антуан даже продлил контракт, из-за чего сумма отступных выросла до 100 млн евро.

Следующим летом за Гризманном пришла «Барселона», а нападающий устроил из этого шоу. Его двухмесячные раздумья снимались на камеру и легли в основу документалки. Весь фильм Гризманн советовался с близкими: говорил по телефону с сестрой, спрашивал мнение жены и родителей. И в итоге ответил на главный вопрос: «Я остаюсь в «Атлетико».

Кстати, фильм продюсировал и рекламировал у себя в соцсетях тогдашний защитник «Барсы» Пике. Это сильно взбесило президента каталонского клуба. «Жозеп Бартомеу был очень зол и позвонил мне. Но я сам удивился, я думал, что Гризманн перейдет в «Барселону», – оправдывался Пике.

Антуан подписал улучшенный контракт с «Атлетико» с уже 200-миллионными отступными. Все это не смутило «Барселону», которая следующим летом вернулась за игроком, выкупив его за 120 млн (клаусула уменьшалась после 1 июля). Правда, в «Атлетико» заявили, что «Барса» начала переговоры с игроком раньше этой даты, потребовав все 200 миллионов.

Ла Лига жалобу отклонила, но уже через пару сезонов Антуан вернулся в «Атлетико» – и за гораздо меньшие деньги (сначала две аренды, а затем 20-миллионный трансфер). Мало уже кто помнит, что после покупки Гризманна «Барса» прописала ему космическую клаусулу в 800 млн евро. Финансовая западня, в которую угодили каталонцы, вынудила клуб разгружать зарплатную ведомость всеми возможными способами. Даже ценой такого вложения как Гризманн.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Paul Gilham / Staff, David Ramos / Freier Fotograf, New Press / Freier Fotograf, Denis Doyle / Freier Fotograf, Ben Radford / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Alex Livesey / Staff, Shaun Botterill / Staff, Allsport/ALLSPORT