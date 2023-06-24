39 комментариев

Роналду в «Барсе», Кака в «Сити», Джеррард в «Челси». 10 самых интригующих трансферных саг в истории
Приквелы к сериалу с Мбаппе.
Это лето богато на трансферные саги: продолжение сериала с Мбаппе, битва за Кайседо, долгожданные уходы Кейна из «Тоттенхэма» и Неймара из «ПСЖ» (правда, не в «Барселону»).
Но могут ли они по сюжету тягаться с легендарными?
2000: Перес подписал Фигу и всех переиграл
Начинаем с самого скандального перехода в истории. С трансфера, в который не верили ни Луиш Фигу, ни его агент, ни «Барселона». Но он случился – благодаря безумству Флорентино Переса.
«Худшее в саге о Фигу – и как раз здесь уместно слово «предательство», – то, что, по словам Луиша, агент подписал контракт без его ведома. Я ему не верю», – говорил с упреком президент «Барсы» Жоан Гаспар.
Речь о предварительном контракте с мадридцами, который сторона Фигу подписала в разгар предвыборных гонок в «Реале» и «Барсе». Так уж совпало, что в 2000-м они проходили практически одновременно. И тогда малоизвестный бизнесмен Перес заявил, что в случае победы на выборах перевезет в «Мадрид» Фигу.
«Ни один клуб не платил столько за игрока. Они предлагали в четыре раза больше, чем я зарабатывал в «Барсе». Мне было трудно в это поверить», – вспоминал Луиш.
В это никто и не верил, но Фигу с агентом Жозе Вейгой использовали интерес «Реала» для давления на «Барсу» при переговорах о новом контракте. Выбить повышения зарплаты не вышло, Гаспар ответил агенту максимально саркастично: «Ты меня шантажируешь. Если кто-то принесет такой чек, я отправлю вас с Луишем первым классом и по красной ковровой дорожке. Я не верю, что в мире есть клуб, который заплатит такую сумму».
Предварительный контракт с «Реалом» нравился Фигу еще и потому, что он включал подписной бонус в 2,5 миллиона евро – пункт действовал, даже если бы Перес проиграл выборы и переход отменился. Для стороны игрока это казалось беспроигрышным вариантом – в победу Переса верил только сам Перес.
Но Флорентино всех переиграл: в контракте был еще один пункт – если Перес становится президентом, а Фигу отказывается от перехода, то игрок будет должен клубу 30 млн евро. Когда босс «Реала» приближался к цели, Фигу жутко нервничал и метался. За два дня до выборов в «Реале» он дал интервью со словами: «Я не уйду из «Барсы». Это мое окончательное решение».
Подробнее о саге «Реала» и Фигу: рассказывают Луиш, его агент, Перес и Гаспар
Говорят, когда Перес выиграл выборы, агент Вейга (чья подпись стояла на предконтракте) расплакался и умолял Фигу перейти в «Мадрид». Как бы там ни было, скандальный переход за рекордные по тем временам 60 млн евро состоялся. Фаны «Барсы» протестовали и жгли футболки бывшего кумира, а затем горячо его встретили в класико.
2003: треугольник Бекхэма, Роналдиньо и Роналду
К лету 2003-го Перес разогнался, добавив к покупке Фигу уже Зидана и Роналдо. Новой целью президента «Реала» стал Дэвид Бекхэм, а запасным вариантом – Роналдиньо. При этом Жоан Лапорта пообещал, что подпишет Бекхэма, если победит на президентских выборах в «Барселоне». «МЮ» тоже искал себе нового героя – на замену Бекхэму рассматривали как раз Роналдиньо.
Так завертелся один из самых интригующих трансферных треугольников в истории. Вскоре «Юнайтед» договорился о продаже Бекхэма в «Барселону» и даже объявил о скором переходе. Это не понравилось Дэвиду – он поставил условие, что уйдет только в «Реал». Перес перебил предложение «Барсы», а «МЮ» не возражал: клуб больше заработал, да еще и убрал конкурента в борьбе за Роналдиньо.
Правда, очень быстро у «МЮ» появился новый соперник: на бразильца переключилась та же «Барса» – и очень успешно. Пока англичане торговались с «ПСЖ», каталонцы соблазнили Ронни особым статусом в команде, связями вице-президента Сандро Роселя с Nike и гораздо более приятным климатом.
Роналдиньо выбрал «Барсу», но и «МЮ» не остался в обиде: тем же летом они забрали из «Спортинга» юного Криштиану Роналду.
2004-2005: охота Моуринью за Джеррардом
Эта сага началась летом 2004-го, когда «Ливерпуль» отстал на 30 очков от финишировавшего первым «Арсенала». Джеррард опасался, что его клуб выпадает из элиты, и с интересом посматривал на амбициозный проект Абрамовича и Моуринью:
«Я предан «Ливерпулю», но должен признать, что тогда я заинтересовался. В «Челси» происходили заманчивые изменения, клуб серьезно тратился, в то время, как у «Ливерпуля» наблюдались проблемы. Мои мысли всецело занимал Моуринью. Он вскружил мне голову. Мне хотелось играть в футбол для него».
Сам Жозе думал о великой линии полузащиты: «В то время мы играли треугольником. Я мечтал о трио полузащитников Макелеле – Джеррард – Лэмпард».
На сезон-2004/05 Джеррард остался, отложив переговоры о новом контракте до итогов гонки за ЛЧ. Смотреть турнир по телевизору в его планы не входило. «Ливерпуль» финишировал в чемпионате пятым, но все же пробился в главный еврокубок за счет победы в турнире. После стамбульского чуда капитан произнес: «Как я могу уйти после такой ночи?»
Но уже через пару недель сага возобновилась: переговоры с «Ливерпулем» застопорились, а «Челси» проявил настойчивость. Лондонцы предложили за игрока 32 млн фунтов – британский рекорд по тем временам. «Ливерпуль» отказался, но тут уже сам Джеррард подал запрос на трансфер. Началось безумие: фанаты протестовали и сжигали футболки капитана, хотя еще несколько недель назад боготворили его за великий камбэк в ЛЧ.
Подробнее о саге «Челси» и Джеррарда: «Ливерпуль» не предлагал контракт, фаны сжигали футболки, а Стивен глотал парацетамол
Хорошо все обдумав, Джеррард на следующий день отказался от скандального перехода. Он извинился перед болельщиками и предложили руководству лишить его капитанской повязки. Рафаэль Бенитес на такое, конечно, не пошел.
Совместить в клубном футболе Джеррарда и Лэмпарда так и не получилось.
2005-2006: таинственное похищение Оби Микела
Одна из самых загадочных трансферных историй. В апреле 2005-го «МЮ» объявил, что подписал из норвежского «Люна» 18-летнего Джона Оби Микела. Предполагалось, что игрок присоединится к «Юнайтед» в январе 2006-го, но перед этим клуб спешно организовал пресс-конференцию, на которой нигериец засветился в футболке «МЮ».
Дальше начался детектив. Появились сообщения, что «Юнайтед» провернул сделку в обход агентов Джона, а «Челси» якобы с ними уже договорился и изначально помогал игроку переехать в Европу. После объявления о переходе в «МЮ» юному Микелу угрожали неизвестные, в норвежском клубе вчерашнему школьнику наняли телохранителя и переместили в более безопасный отель. Во время майского матча Кубка Норвегии стало совсем тревожно: Джон, который наблюдал за игрой с трибун, исчез вместе с агентом. «Люн» заявил о похищении.
Вскоре Микел всплыл в Лондоне, где сообщил, что с детства за «Челси», а контракт с «МЮ» подписали без уведомления агента. «Юнайтед» пожаловался на «Челси» в ФИФА. Все решилось только летом 2006-го, когда три клуба сели за стол переговоров: Микел в итоге перешел в «Челси», а лондонцы выплатили «МЮ» компенсацию в 12 млн фунтов.
«Люди с обеих сторон сражались за меня, – вспоминал Джон в колонке для The Players’ Tribune. – Агенты, менеджеры, незнакомцы. Люди подсовывали мне документы. На одном конце телефона был сэр Алекс, на другом – Роман Абрамович. Мы вели переговоры в обстановке секретности, никто не знал, где я нахожусь. Это было странно, к тому же я был ребенком, понимаете? Через некоторое время кто-то из ФИФА позвонил мне: «Слушай, мы знаем, что ты молод, и два клуба сражаются за тебя. Решай сам, мы не можем решать за тебя».
«Челси» завлек меня тем, что пригласил параллельно трех других игроков из Нигерии (Чинеду Обаси, Эммануэль Сарки и Иезекииль Бала). Они жили со мной в доме в Лондоне, составляя мне компанию. Эти парни... Их жизнь зависела от моего решения. Если бы я отправился в «Юнайтед», то «Челси» избавился бы от них. Отправься я в «Челси», они сделали бы карьеру. Не имеет значения, как долго продлилась их карьера в клубе. Важно то, что я дал им шанс. Я выбрал «Челси», и в тот день жизни четырех людей изменились».
2005-2006: обмен Эшли Коула на Галласа
Да, еще одна интригующая сага «Челси» эпохи раннего Моуринью. Тогда лондонцы соблазняли деньгами и амбициями каждого большого игрока, один из них – Эшли Коул, которого в январе 2005-го поймали на тайных переговорах в отеле с представителями «Челси». Летом лига оштрафовала всех причастных к встрече: «Челси», Моуринью, Коула и его агента Джонатана Барнетта (ему еще и приостановили лицензию на 18 месяцев).
Несмотря на желание уйти, тем же летом Коул продлил контракт с «Арсеналом».
Развязка наступила лишь через год: «Челси» предлагал 16 млн фунтов, но у них просили 25 млн. Торги шли все лето – Коул бойкотировал «Арсенал» и не появился на предсезонном общекомандном снимке. В итоге договорились только под самый дедлайн: «Челси» на долгие годы получил топового левого защитника, а взамен отправил Вильяма Галласа и 5 млн доплаты.
Такой уход отразился на репутации Эшли среди фанатов «Арсенала»: они прозвали его «Кэшли», а во время матча с «Челси» махали фальшивыми купюрами с изображением игрока.
2007-2009: Роналду на пути в «Реал»
Сага с Мбаппе чем-то напоминает то, через что «Реал» уже проходил, когда заманивал Криштиану. Первую попытку мадридцы провели еще в начале 2007-го: президент Рамон Кальдерон звонил боссам «МЮ», а мама Роналду публично говорила о мечте сына играть за «Реал». После нескольких месяцев давления «Юнайтед» в апреле продлил игрока до 2012 года – с повышением зарплаты.
Это ненадолго остудило «Мадрид», зимой 2008-го он снова перешел в атаку. Игрока уже зазывал тренер Бернд Шустер, испанцы вели переговоры за спиной у «МЮ», а англичане жаловались в ФИФА.
В июне давить на клуб начал сам Криш: «Реал» – это шаг вперед. Я хочу играть за «Реал», если он заплатят столько, сколько просит «Юнайтед». Это мое решение. Не знаю, что я скажу Фергюсону, но я хочу этого».
Если в историю с Мбаппе вмешался президент Франции Макрон, то тогда включился босс ФИФА Зепп Блаттер. Правда, швейцарец сыграл за «Реал», назвав поведение «МЮ» современным рабством. Дальше совсем жара: Роналду одобрил слова Блаттера («Это правда. Я согласен с президентом ФИФА»), а The Telegraph назвала Криша «избалованным и самовлюбленным болваном».
Под натиском авторитетного тренера «Юнайтед» Роналду все же на время сдался, позвонив Кальдерону с объяснениями: «Президент, мне жаль, но я не могу перейти сейчас. Я дал слово Фергюсону, а он мне как отец. Но я не отказываюсь от нашего соглашения и перейду в следующем году».
Подробнее о саге «Реала» и Роналду: Перес не хотел его покупать, Фергюсон предлагал «Барсе»
Фергюсона злил агрессивный напор «Реала», поэтому он предложил игрока «Барселоне». Каталонцы хотели Криша еще со времен «Спортинга», но тогда они потратились на Роналдиньо. Теперь же в «Барсе» готовы были взять Рона на смену Ронни, однако сам португалец уже мечтал только о «Реале».
Игрок своего добился: летом 2009-го он перешел за рекордные 94 млн евро. И как мы все знаем, это была очень успешная сделка.
2009: больше 100 млн за Кака в «Ман Сити»
Летом 2008-го «Ман Сити» купили шейхи: сразу же перехватили Робиньо, но на этом не остановились. Шейх Мансур заявил: «Чтобы одолеть такие команды, как «Челси» и «Барселона», необходимо приобрести минимум 22 звезды первой величины. Деньги – не проблема. Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл топ-футболист, а клуб за короткое время стал ведущим в Европе».
В январе 2009-го «Сити» нацелился на суперзвезду «Милана» – Кака. И предложил космические по тем временам деньги – больше 100 миллионов (говорили и о евро, и о фунтах). «Милан» не смог отказать, оставив решение за самим футболистом. Бразилец колебался неделю, тогда как фанаты протестовали у офиса «Милана». В итоге о решении Кака остаться объявил Сильвио Берлускони, который тогда еще занимал должность премьер-министра Италии. Счастливые болельщики потянулись к дому Кака, где он помахал им из окна футболкой «Милана».
«Переговоры зашли очень далеко, – вспоминал позднее Кака. – Единственное, что отделяло меня от «Сити», – мое последнее слово. Предлагаемая зарплата была намного выше той, что я получал в «Милане». Но я решил, что мне не время переходить в «Сити». Основная причина – я не был уверен в будущем команды. Мне предлагали поменять один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале пути. Я предпочел не рисковать».
Пока в Милане носили Кака на руках, испанская AS писала – причина отказа в более выгодном предложении от «Реала». И, возможно, была права: уже через полгода Кака переехал в Мадрид. А психологическую планку в 100 млн клубы возьмут только в 2013-м, когда тот же «Реал» купит Гарета Бэйла.
2010-2011: возвращение Фабрегаса в «Барселону»
В 13 лет Фабрегас получил подписанную футболку от кумира – капитана «Барсы» Пепа Гвардиолы: «Дорогой Сеск, однажды ты будешь тем человеком, который будет носить здесь четвертый номер». С наилучшими пожеланиями и удачи».
В том же году Пеп покинул «Барселону», а Фабрегас два года спустя отправился в академию «Арсенала». Но предсказание сбылось: через 10 лет оба воссоединились в «Барсе» – Пеп тренировал, а Сеск играл под четвертым номером.
Но на возвращение воспитанника потребовалось очень много усилий: Фабрегас расцвел в «Арсенале» и стал капитаном, Арсен Венгер не собирался его отпускать. Игроки «Барсы» тогда призывали Сеска вернуться, причем публично. И в мае 2010-го испанец осторожно намекнул: «Я никогда не скрывал, что играть за «Барселону» – мечта, которую я хотел бы осуществить. Если я и покину «Арсенал», то только ради «Барсы».
Летом каталонцы сделали первое официальное предложение, которое лондонцы сразу отклонили. При этом во время празднования победы на ЧМ-2010 Пуйоль, Пике и Пепе Рейна буквально силой надели на Сеска футболку «Барсы».
Сага завершилась только в августе 2011-го: Фабрегас уже прямо говорил о желании уйти, и после длительных переговоров «Арсенал» сдался. Сеск воссоединился с партнерами по великому поколению, выиграл 6 трофеев, но не стал таким же ключевым игроком команды, каким был в «Арсенале».
В интервью Catalunya Radio в 2020-м Фабрегас признался, что остался разочарованным работой с Гвардиолой: «Нет, с Пепом отношений не поддерживаю. Вообще никаких. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Есть вещи, о которых мне не стоит говорить. Все-таки Пеп был моим кумиром с детства – начиная с четырех лет именно у него я научился больше всего.
Когда я покинул «Барсу», больше всего меня вдохновил Моуринью. Он очень помог мне в трудное время карьеры – и, возможно, я провел с ним один из лучших сезонов. Мы до сих пор поддерживаем связь, я даже считаю его другом».
2011-2012: побег Модрича из «Тоттенхэма»
Модрич мог перейти в «Челси» еще в 2008-м, но загребское «Динамо» тогда договорилось с «Тоттенхэмом». Летом 2011-го «Челси» возобновил интерес: в автобиографии Лука вспоминал о вдохновляющей встрече с Абрамовичем на его яхте, после которой «Тоттенхэм» получил три предложения о трансфере на 22, 27 и 30 млн фунтов. Даниэл Леви по традиции все отклонил, хотя Модрич уже публично говорил о желании играть в «Челси», запросил трансфер и потускнел на поле из-за шумихи.
В итоге хорват все же остался на сезон – взял себя в руки и вернулся на высокий уровень, после чего уехал в «Реал» за 30 млн. Конечно, не без приключений. Леви по классике затянул сагу на все лето, Модрич из-за этого поругался с тренером Андре Виллашем-Боашем и не поехал с «Тоттенхэмом» на предсезонный тур в США, но в конце августа игрок все же добрался до Мадрида.
2018-2019: киношный переход Гризманна
Уход Гризманна из «Атлетико» растянулся на три года. Летом 2017-го француз был близок к «МЮ», но в последний момент решил остаться, узнав, что мадридцы получили трансферный бан. Антуан даже продлил контракт, из-за чего сумма отступных выросла до 100 млн евро.
Следующим летом за Гризманном пришла «Барселона», а нападающий устроил из этого шоу. Его двухмесячные раздумья снимались на камеру и легли в основу документалки. Весь фильм Гризманн советовался с близкими: говорил по телефону с сестрой, спрашивал мнение жены и родителей. И в итоге ответил на главный вопрос: «Я остаюсь в «Атлетико».
Кстати, фильм продюсировал и рекламировал у себя в соцсетях тогдашний защитник «Барсы» Пике. Это сильно взбесило президента каталонского клуба. «Жозеп Бартомеу был очень зол и позвонил мне. Но я сам удивился, я думал, что Гризманн перейдет в «Барселону», – оправдывался Пике.
Антуан подписал улучшенный контракт с «Атлетико» с уже 200-миллионными отступными. Все это не смутило «Барселону», которая следующим летом вернулась за игроком, выкупив его за 120 млн (клаусула уменьшалась после 1 июля). Правда, в «Атлетико» заявили, что «Барса» начала переговоры с игроком раньше этой даты, потребовав все 200 миллионов.
Ла Лига жалобу отклонила, но уже через пару сезонов Антуан вернулся в «Атлетико» – и за гораздо меньшие деньги (сначала две аренды, а затем 20-миллионный трансфер). Мало уже кто помнит, что после покупки Гризманна «Барса» прописала ему космическую клаусулу в 800 млн евро. Финансовая западня, в которую угодили каталонцы, вынудила клуб разгружать зарплатную ведомость всеми возможными способами. Даже ценой такого вложения как Гризманн.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Paul Gilham / Staff, David Ramos / Freier Fotograf, New Press / Freier Fotograf, Denis Doyle / Freier Fotograf, Ben Radford / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Alex Livesey / Staff, Shaun Botterill / Staff, Allsport/ALLSPORT
А если от него ждали игры аля Фигу или Зидана, то может разочарую, что Дэвид уступает им по уровню игры.
Абсолютное большинство скандалов и грязных историй по переманиванию игроков это Мадрид и Барселона - стоят друг друга