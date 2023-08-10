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Розовый – главный цвет «Интер Майами», а цапли – символ. Откуда такой смелый дизайн?

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И причем здесь сериал «Полиция Майами»?

«Маркетинг «Барби» вышел из под контроля» – такие мемы заполонили соцсети, когда Лионель Месси появился в розовой футболке «Интер Майами».

Не удержался даже официальный аккаунт РПЛ, который выложил коллаж Месси, Марго Робби и тренера «Динамо» Лички в легендарном розовом свитере: «Розовый – цвет сезона». 

Разбираемся, откуда у американского «Интера» такой необычный дизайн и как клуб играется с этой эстетикой.

Расшифровываем эмблему: семь солнечных лучей в честь Бекхэма, название на испанском, римские цифры

Этот фирменный стиль у «Интера» с основания: в 2018-м клуб представил название и черно-розовую эмблему с двумя цаплями, переплетенные ноги которых образуют букву М (отсылка к названию города).

Логотип скрывает сразу несколько смыслов:

• Щит с тремя вершинами символизирует единство округов Флориды: Майами-Дейд, Броуард и Палм-Бич.

• Семь лучей на солнце посвящены главному идеологу проекта – Дэвиду Бекхэму, который носил седьмой номер.

• Солнце затмевается луной – знак трудолюбия местных жителей, которые готовы работать день и ночь на пути к мечте. 

•  Название клуба написано на испанском: Майами – испаноязычный город, поэтому «Интер» в первую очередь ориентируется на латиноамериканскую аудиторию. Никакого «соккера» в названии – только «футбол».

• Внизу лого нанесена надпись MMXX – это не аббревиатура, а год дебютного сезона «Интера» (2020) римскими цифрами. 

Поначалу подозревали, что на лого «Интера» фламинго. Клуб все объяснил: это уникальные цапли, которые обитают только во Флориде

После появления эмблемы сразу же начались споры: что за птицы изображены на ней? Первая ассоциация – фламинго: они розовые, у них крепкая связь с Флоридой (об этом еще расскажем ниже), они даже на заставке культового сериала 80-х «Полиция Майами».

Но «Интер» быстро сориентировал – на клубной эмблеме большая белая цапля. Не путайте с большой белой цаплей, распространенной по всему миру. Символ «Интера» – это подвид большой голубой цапли, которая широко распространена по всей Северной и Центральной Америке. Белая популяция такой птицы уникальна и она обитает как раз в Южной Флориде (там в честь нее даже назвали заповедник). Ученые пока не выделили ее в отдельный вид, но споры по этому поводу давно идут. 

У флоридской белой цапли розовые ножки – точно как на эмблеме «Интера». 

Команду из Майами называют «цапли». Это нетипичный символ для спорта – обычно клубы склоняются к более грозным хищникам. Но проект Бекхэма не мог быть как все. Вот как «Интер» объяснял выбор: «Большие голубые цапли символизирует свободу: они мигрируют от южного побережья Аляски до северных пляжей Колумбии и Бразилии, а у нас гнездятся постоянно. Цепкие охотники на суше и на море, благородные небесные создания на страже границ Америки. Они стойкие и умные, при этом атакуют с бешеной точностью».

По этим же причинам эмблему одобряет президент Американской ассоциации птиц Джеффри Гордон: «Цапли цепкие, наносят удар быстро и точно. Для команды, базирующейся в Южной Флориде, это отличный выбор».

А вот объяснение от Пита Масии, креативного директора брендинговой фирмы Doubleday & Cartwright, которая и разработала эмблему: «Посмотрите видео, как охотятся цапли – они звери! Сражаются со змеями, с более крупными птицами. Это то, что мы хотели запечатлеть».

Так, а откуда розовый? Это цвет Майами – благодаря архитектуре, закатам, фламинго и сериалу «Полиция Майами»

«Интер» чуть ли не единственный большой клуб в американском спорте, который выбрал розовый основным цветом. Это (наряду с цаплями) еще одно нетривиальное решение, которое «Майами» принял сразу.

Сейчас многие клубы активно используют розовый, но это как правило резервные комплекты. Последний пример: третья форма «Фулхэма» с отсылкой к «Барби». «Палермо» с ведущим розовым – редкое исключение. Долгое время на это влияли стереотипы: розовый – женский или даже девчачий цвет. Хотя такое разделение появилось усилиями маркетологов только к середине ХХ веке – до этого розовый считался вполне себе мужским и ассоциировался с агрессивным красным.

В Майами над такими вещами даже не задумывались: город давно ассоциируется с розовым цветом. Такое восприятие сложилось из-за архитектуры в стиле ар-деко (с яркой неоновой подсветкой), флоридских закатов и параллелей с уже упоминавшейся ранее «Полицией Майами». 

Пастельные тона сериала с активным использованием розового в образах главных героев навсегда зафиксировали в памяти этот визуальный образ.

Красную «Феррари» вознес в культ сериал «Полиция Майами». Эту машину обожали Джордан и Элтон Джон, а Марадона захотел ее... черной 

Похожие тропические цвета активно использовались и в других знаковых работах, ассоциирующихся с Майами. Тони Монтана в «Лицо со шрамом» носил ярко-красную гавайскую рубашку, но розовый окружал его повсюду.

Очень много розового и в игре GTA: Vice City – это заметно даже по обложке. А вот как выглядел закат над Вайс-Сити, прототипом для которого послужил Майами.

Еще одна версия связи Майами с розовым – те самые фламинго из заставки «Полиции Майами». Красные фламинго (которые внешне розовые) исчезли с полуострова еще к концу XIX века, но позднее их сюда завозили с Кубы и других мест обитания к югу от штата. А в 1921 году в Майами-Бич открыли отель «Фламинго», который быстро стал синонимом достатка и процветания. В то время отдых во Флориде могли себе позволить лишь богатые американцы. 

Со временем местные курорты становились доступнее среднему классу, а фламинго напоминал массовому туристу об отдыхе именно в этом штате. Отсюда они увозили сувениры с изображениями птиц, а иногда видели их вживую. 

На волне популярности отдыха во Флориде дизайнер Доналд Федерстон в 1957 году создал одно из самых известных садовых украшений в США – пластиковых фламинго. Правда, дешевые пластиковые птицы в саду стали настолько популярны, что вскоре превратились в символ китча и безвкусицы. Позднее они также символизировали гомосексуальное движение и обозначали протест. 

Возможно, поэтому «Интер» взял себе в талисманы именно цаплю, а не перегруженный историческими смыслами фламинго.

Розовую форму «Интер» ждал два года. В НБА такой цвет давно суперхит – и снова помогла «Полиция Майами»

Когда пять лет назад «Интер» презентовал логотип, то выкупил для этого обложку газеты Miami Herald, перекрасив ее полностью в розовый цвет.

Все понимали – следующим шагом должна стать розовая форма. В ее ожидании болельщики сами создавали кучу классных концептов, но результат в исполнении клуба разочаровал. Перед дебютным сезоном-2020 «Интер» представил белый комплект с бледно-розовыми шортами и черный с небольшими розовыми вставками. 

Это явно не то, чего ждали фанаты, которые запускают на трибунах розовый дым. Впрочем, причина неоправданных ожиданий не в том, что «Интер» оказался недостаточно смелым. Клуб хотел играть в насыщенном розовом – просто adidas не успел подготовить нужный оттенок к началу сезона. А так как формы в МЛС рассчитаны на два года, дебюта розовой формы пришлось ждать аж до 2022-го.

Перед долгожданным запуском «Интер» анонсировал комплект баннерами по всей Южной Флориде: надпись – It’s Pink («Это розовый»).

По словам вице-президента «Интера» по маркетингу Майка Ридли, опросы клуба показывали – болельщики ждали розовую форму с первого дня. 

«Хорошая новость в том, что когда вы включите телевизор и увидите нас в розовом, вы точно будете знать, что это мы, – говорит Ридли в интервью Sports Illustrated. –Хорхе [совладелец «Интера» Хорхе Мас] и Дэвид [Бекхэм] всегда говорили, что хотят розовую форму. Но они ждали наш оттенок, поэтому на это потребовалось время».

Именно в этой форме сейчас играет Лео Месси. 

А вот баскетбольный «Майами Хит» уже давно эксплуатирует розовый в резервных комплектах  – и это одни из самых продаваемых джерси в НБА. 

Все началось летом 2017-го, когда Nike вытеснил из лиги adidas. Бренд сразу же ушел от традиционного деления цветов во время матчей: не обязательно светлым играть против темных, ведь цветными могут быть обе команды. 

Nike пообещал клубам по четыре комплекта – и отлично стрельнули именно нестандартные четвертые линейки, которые команды представили зимой 2018-го. Они получили название City Edition: эти комплекты символизируют связь команды с регионом.

«Майами» выкатили белую майку с розово-голубыми вставками – отсылка к цветам «Полиции Майами». Форму так и назвали в честь сериала – Vice.

И она моментально стала суперхитом. Вице-президент и директор по маркетингу «Хит» Майкл Маккалоу в момент релиза новой формы сидел в аэропорту Лас-Вегаса в шоке от продаж:

«Сначала я подумал, что здесь что-то не так – цифры менялись очень быстро. Это было похоже на ракету, которая летела с бешеной скоростью. Я позвонил сотрудникам по обработке данных – и они подтвердили, что все реально. Мы тут же позвонил в Nike: «Хотим заказать больше джерси. Нам нужно больше!»

Успех получился ошеломительным: «Майами» в том сезоне продал больше футболок City Edition, чем все остальные 29 команд НБА вместе взятые.

Логично, что клуб не отказался от ассоциации с «Полицией Майами» и вплоть до 2021-го каждый сезон создавал новую форму Vice.

Черно-розовую.

Максимально розовую!

Бирюзово-розовую.

И неоновую с градиентом от розового до бирюзового.

Серия форм Vice регулярно попадает в топы лучших в истории НБА. Майка стала настолько культовой, что в ней жаждали себя увидеть новички команды.

«Когда Тайлер Хирро приехал в Майами, то первым делом спросил: «Эй, могу ли я сфотографироваться в одной из этих форм Vice?» То же самое с Джимми Батлером: первое, что мы показали ему по приезду – форму с отсылкой к сериалу. Он хотел увидеть себя в ней», – рассказывал Майкл Маккалоу.

С линейкой Vice «Майами» обнаружил, что для успешных продаж не обязательны спортивные успехи и созвездие больших имен в команде. В эпоху «Большой тройки», когда с 2010-го по 2014-й за «Хит» играли Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош, клуб продал 190 тысяч маек. За четыре сезона с Vice (2018-2021) – 245 тысяч. Только в декабре 2020-го футболки Vice принесли 2,1 миллиона долларов, составив треть от дохода НБА в праздники.

«Исторически лучшие продажи футболок связаны с большими игроками. Мы доказали, что дизайн джерси может быть таким же мощным, если не более мощным, чем имя на спине. Это стало открытием», – говорила вице-президент «Хит» по креативному и цифровому маркетингу Дженнифер Альварес.

«Майами» продал более 650 тысяч товаров, связанных с линейкой Vice. Это 67% от всей розничной выручки клуба в тот период. Директор по маркетингу Маккалоу признавался, что в клубе даже задумывались о смене цветов:

«Мы настолько вписали Vice в наш бренд, что для многих это ассоциировалось уже не с резервной формой, а цветами «Хит». Многие спрашивали нас: «Почему бы вам не сделать эти цвета основными?» И я не буду говорить, что у нас нет таких разговоров внутри клуба. Но это большое решение. У этой команды более чем 30-летняя история: есть много памятного для нас в красном, черном и белом. Мы выиграли в красном первое чемпионство. Нельзя принять такое решение только потому, что с линейкой Vice случился большой успех».

В последние два сезона «Хит» переключился с «Полиции Майами» на другие темы. Кажется, что отсылка к сериалу на форме «Интера»  – лишь дело времени.

Даже стадион «Интера» назван в честь розового – это привлечение внимания к кампании по борьбе с раком

Стадион «Интера» называется DRV PNK, а произносится как Drive Pink.

Это спонсорское наименование, которое в 2021 году предложил крупный автомобильный ритейлер из Флориды AutoNation. Арену назвали в честь инициативы этой компании по борьбе с раком молочной железы. Потому что розовый как жизнеутверждающий и женственный цвет давно стал одним из символов в лечении этой болезни.

Главный международный символ этой борьбы – розовая лента.

«Интер» и AutoNation договорились жертвовать на исследование рака за каждый сэйв вратаря команды – ежегодно до 100 тысяч долларов. Клуб и компания также регулярно проводят акции на эту тему, чтобы привлечь к ней внимание.

Получилось идеальное сочетание по цветам и ценностям.

DRV PNK – временный 18-тысячный стадион, на котором «Интер» играет до тех пор, пока не построится арена мечты Бекхэма. «Майами Фридом Парк» вместит ненамного больше (25 тысяч), но рядом будет обширная парковая зона, а общая стоимость оценивается в миллиард долларов. 

Это многострадальный проект, который постоянно менялся и откладывался из-за бюрократических проволочек. Теперь ожидается, что он откроется в 2025 году. Если объект сдадут вовремя, то на нем даже успеет поиграть Месси.

И да, у арены будет розовая подсветка с дизайном в виде крыльев цапли.

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle / Staff, Logan Riely / Stringer, Hector Vivas / Stringer; twitter.com; imdb.com

5 комментариев

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Tursus
Понятно. В Майами, значит, о мужчинах в розовом ничего не подумают. Впрочем, там теперь все равно кто в каком цвете :) Кстати, отличный был сериал!
+4
0
+4
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Agent Smith
Это действительно оригинально и запоминается⚽️
+2
0
+2
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Андрей Балабаев
Эмблема топовая. И никакого упрощения как у многих европейских клубов
0
0
0
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WhoReadThisWillDie
Очень стильные лого и форма!
0
0
0
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Eden Hazard
Тони Монтана носил розовую рубашку в фильме. Можно было его фото воткнуть, раз о нем написали.
0
0
0
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