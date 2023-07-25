10 комментариев

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«Спартак» ждет защитника из АПЛ: он отказывал «Барсе» и сработался с Почеттино, а уходит из-за травли фанов «Тоттенхэма»

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Идет по стопам Джона Терри или…?  

«Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер центрального защитника Давинсона Санчеса: Фабрицио Романо (добавляйте в закладки текст о главном футбольном инсайдере) пишет, что сошлись на 12 миллионах евро плюс бонусы, а The Athletic и The Times настаивают на 15 миллионах. 

Теперь решение за колумбийцем: по данным The Athletic, личные условия еще не согласованы, а у игрока есть сомнения. Санчеса смущает отсутствие еврокубков, расизм и безопасность в России, а также этичность решения из-за международной обстановки.

Помимо «Спартака» игроком также интересуются «Бетис», «Севилья» и «Галатасарай». В общем, у Санчеса есть варианты, но москвичи пока продвинулись дальше всех.

В детстве не хватало денег на дорогу до тренировок. Футбол уберег его от наркотиков и криминала

Санчес родился в 25-тысячном городке Калото (запад Колумбии), а футболом начал заниматься в академии «Америки» из Кали (между городами 45 км). Это 15-кратный чемпион, третий по титулованности клуб страны. Давинсон понимал – футбол может открыть для него новую жизнь. 

Хотя от семьи требовались вложения для увлечения ребенка – даже дорога на тренировку на трех автобусах занимала значительную долю в бюджете. 

«Я начал играть в футбол, когда мне было около шести лет, – рассказывал Санчес The Sun. – Тренировался каждый день после школы с 15:30 до 17:30, а затем садился на три автобуса, чтобы добраться до дома. Это занимало не менее двух часов. Иногда я не возвращался до 8-9 вечера, поэтому домашние задания приходилось делать в школе. Много раз я засыпал за партой.

Поначалу меня возил отец – и это было нелегко, потому что он мог тратить это время, зарабатывая нам на еду. А еще это означало, что нам приходилось покупать по два билета на автобус. Они стоили 2 фунта каждый, а ведь нужно было делать 2-3 пересадки. Я понимал, что футбол обходится семье слишком дорого, поэтому однажды, когда мне было около 10 или 11 лет, я сказал папе: «Это отнимает слишком много наших сбережений. Я знаю дорогу и где находятся остановки и уже достаточно взрослый, чтобы ездить самостоятельно».

Давинсон признает, что это было опасное решение, учитывая, что путь проходил через криминальные районы. 

«В то время я об этом не думал, так как был молод, но сейчас понимаю, что не стоило так рисковать, – говорит колумбиец. – В окружении я видел много плохих вещей – наркотики и кражи. Некоторые мои друзья выбрали легкий способ заработка денег – часть из них умерли или находятся в тюрьме. Но у меня также много друзей из детства, которые пошли правильной дорогой: у них хорошая работа, счастливые семьи. Все зависит от человека, я никогда не искал легких путей».

В подростковом возрасте Санчес с семьей переехал во второй по значимости город страны – Медельин. Это не только промышленный центр Колумбии, но и столица мирового наркобизнеса. 

Медельин – родной город и штаб-квартира Пабло Эскобара, который с середины 70-х по начало 90-х управлял здесь огромной кокаиновой империей. В то время Медельин считался одним из самых опасных городов мира. Но сейчас там безопаснее: преступность значительно снижена, город привлекает туристов. Но с былой репутацией города и даже страны Санчес периодически сталкивается и сегодня:

«Как-то я с Даниэлой (женой) пошел в амстердамский ресторан. Уже сыграл тогда пару матчей за «Аякс», ко мне подошел фанат и обратился: «Паблито, Паблито». 

Мы не имеем отношения к этой истории [Пабло Эскобара], но она заставляет нас задуматься о прошлом. Каждый успех колумбийца в своей области – это шанс хорошо представлять нашу страну, изменить представление о ней». 

Выбравшись из бедности, Санчес не забыл про корни. Он создал в родном Калото фонд, который помогает тренироваться, обучать и кормить 600 детей из бедных семей.

В 19 лет выиграл в Колумбии все (даже Кубок Либертадорес), отказал «Барселоне» и зажег в «Аяксе»

В Медельине Санчес поступил в академию «Атлетико Насьоналя» – сейчас это самый титулованный клуб страны (17 чемпионств), а в 80-е он финансировался как раз Пабло Эскобаром и неоднократно обвинялся правительством США в получении десятков миллионов долларов от наркобаронов.

За основу «Насьоналя» 17-летний Санчес дебютировал в октябре 2013-го: отыграл весь матч, до конца чемпионата провел еще две игры – этого хватило, чтобы впервые выиграть чемпионат Колумбии. После этого Давинсон на год потерял место в основе, поэтому Апертуру-2014 клуб выиграл уже без него. 

В 2015-м Санчес во второй раз взял титул, но в настоящего лидера команды превратился по ходу Кубка Либертадорес-2016: защитник играл без замен, впервые забил гол и в итоге выиграл престижный трофей. «Насьональ» стал единственным колумбийским клубом, который во второй раз добыл Кубок Либертадорес. Впервые этот турнир покорился команде еще в 1989-м – тогда судей и соперников «Насьоналя» активно запугивали люди Эскобара.

В 19 лет Давинсон выиграл в Колумбии все, даже главный континентальный трофей. В сборной тоже многое получалось: в команде до 15 и до 20 лет забирал второе место на Копе, во взрослой дебютировал в 2016-м, поиграл на ЧМ в России, забрал бронзу Копы-2021 и на сегодня провел уже 54 матча.

Летом 2016-го за перспективным защитником пришли большие клубы: сначала бразильский «Фламенго», а затем и «Барселона».

С каталонцами «Насьонал» даже договорился, но Санчес неожиданно заупрямился: «По соглашению я должен был поехать в «Барселону Б», набраться там опыта. Я сказал им: «Вам нужно изменить контракт, я не пойду во вторую команду. Если я уйду сейчас, то хочу играть в основе. Мне не интересно играть в соревнованиях, о которых я ничего не знаю. Они отказали, поэтому я сказал, что эта сделка не для меня».

На горизонте тут же нарисовался «Аякс», который забрал парня за 5,5 млн евро. Санчес не ошибся с выбором: амстердамский клуб всегда умел обращаться с молодежью и стал для колумбийца идеальным трамплином. В дебютном сезоне Давинсон сыграл в 32 матчах Эредивизи – столько же у вратаря Андре Онана и лишь на одну игру больше у капитана Дэви Классена.

Помимо них в той команде сверкали Зиеш, Де Лигт, Де Йонг, Ван де Бек, Дольберг. Средний возраст амстердамцев в том сезоне – 22,1 года. Тогда же в «Аяксе» выступал соотечественник Санчеса, а ныне зенитовец Матео Кассьерра. Вся эта банда в итоге дошла до финала Лиги Европы (проиграли там «МЮ»), а Санчес совсем не затерялся – болельщики «Аякса» признали его игроком сезона.

Неудивительно, что уже летом 2017-го «Тоттенхэм» выложил за 21-летнего Санчеса рекордные для себя 42 млн евро. 

В АПЛ Санчесу доверяли первые три сезона, а затем начался спад. Этой весной его освистали фанаты 

В «Тоттенхэме» Давинсон поначалу набирался опыта у других экс-защитников «Аякса» – Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена. Почеттино много доверял колумбийцу, хотя и не выпустил в финале Лиги чемпионов в 2019-м (тогда в центре обороны играла как раз бельгийская пара).

Все изменилось при Жозе Моуринью. В первом сезоне португальца у Давинсона все получалось (29 матчей в Премьер-лиге, 2 427 минут), но уже в следующем он терял доверие (18 игр, 1 485 минут). При Антонио Конте еще хуже: в прошлом сезоне АПЛ колумбиец отыграл 852 минуты за те же 18 матчей. Появились психологические проблемы: критика в медиа привела к потере уверенности и росту ошибок. 

Эта весна – один из худших периодов в карьере Санчеса. В марте «Тоттенхэм» вылетел в 1/8 финала Кубка Англии, уступив «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а Давинсон неловко упал, отдав мяч сопернику на ровном месте, что взбесило болельщиков. 

Но самой болезненной стала апрельская игра с «Борнмутом» (2:3). Санчеса выпустили на 35-й минуте, когда травмировался Лангле. «Тоттенхэм» к моменту вел 1:0, но уже через три минуты после выхода колумбийца соперник сравнял: Давинсон отпасовал на Педро Порро, который пошел на трех соперников, потерял мяч и привез голевую атаку. На этом страдания Санчеса не закончились: на 51-й минуте рикошет от него привел к ассисту на гол «Борнмута», после чего колумбийца заменили.

Обратная замена после 23 минут игры – сильнейший удар по психике, но болельщики добавили. Его освистывали и оскорбляли на стадионе и после матча в соцсетях – ему и Порро пришлось удалить все аккаунты. 

Требовательный к партнерам капитан Уго Льорис встал на защиту Санчеса: 

«Все началось раньше, как только он вышел на поле (речь о свисте с трибун). Я никогда не видел подобного за всю карьеру. Мне очень жаль Давинсона. Он товарищ по команде, друг, и он бьется за клуб уже много-много лет. Такое видеть грустно. История печальна как для клуба и болельщиков, так и для игрока. Это то, что не хочется видеть в футболе».

Исполняющий обязанности главного тренера Кристиан Стеллини тоже вступился за парня: «Я беру на себя ответственность за решения, которые принимаю. При счете 1:0 я посчитал, что еще слишком рано использовать другого нападающего. Когда мы получили 1:2, я решил, что это тот самый момент, когда Давинсон должен уйти. Это чисто тактическое решение. Нам нужно поддержать его, потому что это тяжелый момент для игрока, а также для всей команды».

Тогда Санчес окончательно решил, что покинет «Тоттенхэм» летом. Клуб тоже готов к расставанию: контракт защитника завершается в следующем году, так что есть возможность отбить хоть какие-то деньги.

В новом клубе Давинсон надеется перезагрузить карьеру, которая начиналась очень многообещающе, но всех возложенных надежд все же не оправдала.

Фото: instagram.com/daosanchez13; East News/RAUL ARBOLEDA / AFP, Emmanuel DUNAND / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan, Julian Finney; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

10 комментариев

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d_kdc
Ну если его расизм в России смущает, то не доедет. Сложно бояться того чего нет.
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matveyka_710
Мне кажется санчез не приедет
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spartak_1988
зачем этот пост, ещё ничего не известно. чтоб бы было называется
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Атакующий Юран
Тут уже расписывали Эраковича. Когда подпишут , тогда и пишите про него посты. Щас вообще пофиг. Все и так прекрасно знают, что это за игрок.
+1
0
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Руслан Узденов
Ответ matveyka_710
Мне кажется санчез не приедет
Приедет. Альтернативы, конечно, выглядят предпочтительнее, но больше Спартака никто не насыпет.
+1
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Пацанчик реальный
Ответ WelD
Спартак ты удивительный клуб! ждём того кого гонят из Тотенхема.
А ты думаешь в Спартак сейчас пойдут те,кого не гонят из клубов?
+1
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Macumazahn
15 мультов за самого неуверенного и привозного защитника АПЛ
ахахахахахахаха
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matveyka_710
Ответ Руслан Узденов
Приедет. Альтернативы, конечно, выглядят предпочтительнее, но больше Спартака никто не насыпет.
Сам игрок вряд ли захочет
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Валерий Князькин
Ответ WelD
Спартак ты удивительный клуб! ждём того кого гонят из Тотенхема.
новый тренер не видит игрока основным это сразу гонят. Аллегри тоже не особо в восторге от влаховича и он не вписывается в его схему, но это не мешает появляться информации что клубы АПЛ его хотят
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