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«Here we go!» История самого влиятельного инсайдера мира

Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо знает о футболистах больше, чем их жены.

Год назад Фабрицио Романо привычно поделился инсайдом – японский защитник Мая Йосида продолжит карьеру в «Шальке». И добавил: «Йосида отклонил множество предложений, включая «Трабзонспор».

Все бы ничего, но вскоре сообщение ретвитнул сам футболист. Будущий новичок «Шальке» оставил три удивленных эмодзи с подписью на 170 тысяч лайков: «Этот парень невероятен. Даже моя жена не знала про «Трабзонспор»! 

Кажется, это лучшее описание того, насколько хорош Романо. Пожалуй, самый успешный инсайдер современности. 

•  Уход Зидана из «Реала», сага с подписанием Бруну в «МЮ», громкие переходы Месси и Роналду – уже давно ни одно более-менее значимое событие в футболе не обходится без сопровождения от Романо. В дни трансферов он спит по 4 часа в сутки и буквально живет в телефоне.

• «Не поверю, пока об этом не напишет Фабрицио Романо» – такое мнение часто можно услышать от болельщиков самых разных команд. Итальянец не гонится за скоростью: публикует инсайды тогда, когда в них максимально уверен. Журналист уверяет – он дает новость только после получения информации из трех источников.

• Этим Романо заслужил доверие широкой публики. Сейчас у него больше подписчиков, чем у многих топ-клубов и игроков. Из наблюдателя он превратился в участника рынка: клубы сами обращаются к Фабрицио, чтобы он объявил о трансфере на аудиторию, размеров которой нет у них самих. 

• Романо ценят за его нейтральность, но у него все же есть футбольная слабость: итальянец фанатеет от команды, которая в прошлом сезоне заняла 11-е место в Чемпионшипе!

Итак, обо всем по порядку.

Начинал с инсайдов про 18-летнего Икарди, переехал из Неаполя в Милан, учился у Ди Марцио

Фабрицио родом из города, который дышит игрой. Еще в подростковом возрасте юный неаполитанец отправлял футбольные тексты в местные нишевые издания – в надежде, что их опубликуют бесплатно. И даже в самых смелых ожиданиях не представлял, к чему его все это приведет. 

«Честно говоря, я никогда не мечтал, что моя карьера сложится подобным образом, – признался недавно Романо в интервью Flashscore News. – Моей мечтой было писать для крупной газеты или работать на телевидении. Я всегда хотел давать людям позитивную информацию и делать полезную работу. Конечно, я никогда не мечтал о том, сколько у меня будет подписчиков. В конце концов, когда я начинал, слово «фолловер» даже не использовалось в его нынешнем значении».

Поворотным стал момент, когда 18-летнему Фабрицио позвонил из Барселоны начинающий итальянский агент.

«Он тогда работал в «Ла-Масии» и хотел стать агентом, – вспоминает Романо в разговоре с The New York Times. – Надеялся убедить двух молодых игроков позволить ему представлять их. И попросил меня написать на них профайл».

Юные игроки, за которыми охотился будущий агент, – воспитанники «Барсы» Жерар Деулофеу (сейчас в «Удинезе») и Мауро Икарди. Романо помог, а агент вскоре заполучил желаемых игроков. Правда, не совсем понятно, о каком посреднике речь: до Ванды Нары у Икарди был испанский агент Абиан Морено, с которым игрок сотрудничал с 12 до 22 лет. 

Как бы то ни было, у Романо сохранилась связь с человеком из окружения Икарди (или самим Икарди). Летом 2011-го Фабрицио первым сообщил, что нападающий уходит из «Барсы» в «Сампдорию». Но этот инсайд, конечно, потерялся в потоке: 18-летний Мауро еще играл в молодежной команде и перешел в клуб из Серии Б. 

Но в ноябре 2012-го таинственный агент позвонил снова. «Он сказал, что я помог ему в начале его карьеры, и теперь настала его очередь помочь мне», – вспоминал Романо. 

Источник сообщил журналисту, что Икарди следующим летом перейдет в «Интер» – это явно требовалось для продвижения сделки. Романо опубликовал новость за полгода до официального подтверждения. Инсайдер считает тот период переломным в его карьере. Тогда же Фабрицио переехал в Милан и начал сотрудничество со Sky Sport Italia. Этот город Романо называет столицей трансферов – здесь живут либо часто наведываются топовые агенты и спортивные директоры.

Первым учителем в профессии для Романо стал Джанлука ди Марцио – звезда Sky Sport Italia и главный футбольный инсайдер страны на тот момент. «Джанлука повлиял на меня больше всех. Он необыкновенный журналист, у которого я многому научился», – признавал Фабрицио.

Ди Марцио познакомил начинающего инсайдера с тонкостями и ценностями традиционной журналистики. Романо вспоминал, что тогда это была в основном оффлайновая работа: «В течение многих лет я каждый день ходил по городу. Рестораны, отели, я носился везде, где встречаются футболисты».

Но и Фабрицио помог Джанлуке: например, создал и заполнил его личный сайт. 

А потом запустил сольную карьеру – воспользовался стремительным ростом влияния соцсетей. Он интуитивно догадывался, что требуется на разных платформах, но иногда подсказывали подписчики: «Изначально я использовал инстаграм как личную страничку: публиковал фото хорошего заката и ужина. Но в комментариях люди все время спрашивали меня о трансферах. Никто не интересовался моей жизнью. Я не звезда. Я журналист, а журналист – посредник».

Теперь у Романо больше подписчиков, чем у многих топ-клубов и игроков

В соцсетях Романо блистателен: для него они стали как громкой трибуной, так и источником информации.

К 30 годам Фабрицио накопил огромную аудиторию. В прошлом году Forbes включил итальянца в список 30 самых влиятельных представителей медиа до 30 лет.

У самого влиятельного футбольного инсайдера 20,5 миллионов подписчиков в инстаграме. Примерно столько же у звезды уровня Де Брюйне (23,5 млн), а вот аудитория топ-клубов из любимых городов Романо: «Наполи» – 4,5 млн, «Интер» – около 10 млн, «Милан» – 14,5 млн.

Возможно, ключевая часть медиаресурсов Романо – 17 млн фолловеров в твиттере. У «Наполи» лишь 2 млн, «Интера» – 3 млн, «Милана» – 8,5 млн. 

Фабрицио быстро ориентируется: новой соцсети Threads всего пару недель, а у инсайдера там уже 2,5 млн читателей. Больше, чем у «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», и сопоставимо с обоими «Манчестерами». У основателя соцсети Марка Цукерберга немногим больше – 3 млн.

Главный фактор такого успеха – невероятная работоспособность. «Это как с игроками, в этом деле никогда нельзя расслабляться, – говорит Романо. – Даже если начинаете преуспевать, вы должны продолжать усердно работать. Единственный способ добиться чего-то – тяжелая работа».

На финише трансферных окон Романо запускает многочасовые стримы на ютубе, по ходу которых делится инсайдами, общается с гостями, переписываться в мессенджерах и параллельно публикует десятки новостей в соцсетях. Фабрицио несколько раз подтверждал, что все соцсети ведет сам. Для каждой платформы свой подход: в тиктоке это регулярные видео с субтитрами, в ютубе дайджесты, шортсы и стримы. 

Помимо соцсетей Романо сотрудничает с британскими The Guardian и Sky Sports, американским CBS Sports, а еще ведет собственный подкаст, в котором, например, говорит о Хвиче со Слуцким.

Да, важная деталь: итальянец везде использует английский: в какой-то момент он понял – не стоит ограничиваться границами Италии и масштабировался в звезду международного уровня. При этом Романо владеет еще испанским и португальским. 

Как Романо добывает инсайды: общается, общается, общается, а еще стучится в личку к футболистам

Его главный актив – наработанные годами связи. Главное правило – конфиденциальность: «Позитивные отношения с агентами, спортивными директорами и другими источниками очень важны, поэтому я не могу их назвать. Все основано на взаимном доверии.

Мой секрет прост: знакомство с новыми людьми и поддержание связей с теми, кого я знаю уже лет 15. Я стараюсь поддерживать одинаково хорошие отношения с агентами больших звезд и малоизвестных игроков. Честно говоря, мои самые большие новости приходили из небольших источников. Вот почему я уважаю всех в своей сети контактов. Построить такую сеть – долгосрочная работа, но это не что-то недостижимое. Я встретил некоторых из друзей, когда они были в третьем дивизионе Италии, а теперь они отвечают за крупнейшие клубы мира.

Хитрость в том, чтобы расширять сеть знакомств естественным образом, ведь вы не можете такое спланировать. Я, конечно, не говорю себе, что сегодня мне нужно познакомиться с кем-то из «Реала» или «Челси». Просто я уже знаю кого-то, и они могут представить меня кому-то. Это как принцип домино».

Для поиска инсайдов Романо активно использует соцсети. Арсен Захарян в момент интереса «Челси» рассказывал, что итальянец стучался к нему в личку и спрашивал, когда все решится. 

В недавнем интервью Flashscore News инсайдер признался, что в период трансферов спит в среднем по 4 часа в сутки. Гораздо больше времени проводит в интернете: «Иногда происходит безумие, в беспокойные дни я общаюсь по телефону до 18 часов. Как только открывается рынок трансферов, я весь день на телефоне. В такие дни у меня нет времени на хобби или семью, я просто все время работаю. К счастью, люди вокруг меня уже знают, что работа требует такой самоотдачи, поэтому все уважают это. Надеюсь, друзья понимают меня, даже если я отвлекаюсь, когда мы ужинаем. Потому что каждое сообщение, каждый звонок – это не просто футбол или работа, это моя жизнь».

В разговоре с Boardroom Романо раскрыл статистику коммуникаций: «Думаю, что это могут быть тысячи сообщений в день. Звонков, может быть, 50. Это зависит от дня, но я всегда в обмене сообщениями. Мое рабочее время в айфоне – 16-17 часов в день. Я постоянно заряжаю телефон».

«Here we go!» – коронная фраза Романо при подтверждении инсайда. Теперь ее используют даже клубы

Если в соцсетях Романо появляется «Here we go!» (что-то вроде «погнали»), это значит, что трансфер вот-вот объявят официально. Для болельщиков фраза равносильна подтверждению клуба. 

В интервью The Sporting News Романо рассказывал, что фишка зародилась случайно: «Несколько лет назад я сообщал о трансфере «МЮ» и после месячной саги написал «Here we go!» Этим я как бы хотел сказать: «В этой сделке наконец-то все завершено». Но с того дня многие болельщики в твиттере просили меня анонсировать этой фразой трансферы и других клубов. Я подумал, что это хорошая идея, так как она родилась с подачи подписчиков, а не из коммуникационных стратегий или предложения какого-либо агентства».

Сейчас «Here we go!» в описании всех соцсетей Романо, этим слоганом назван его подкаст. Фраза настолько разошлась, что ее активно используют сами клубы и игроки.

В декабре 2021-го Ферран Торрес намекнул ей на свершившийся переход в «Барсу». В том же году «Валенсия» сама попросила Романо объявить о трансфере Маркоса Андре – итальянец записал видеообращение с «Here we go!» и кратно привлек внимание к этому переходу. На тот момент у Фабрицио было в 6 раз больше подписчиков в твиттере (сейчас в 13), чем у клуба, отдел маркетинга «Валенсии» и не скрывал мотивов: «Он чрезвычайно влиятельное лицо в мире футбола, это кратчайший путь для нас к глобальной аудитории».

Обычно клубы до последнего сохраняют новости о переходах втайне от журналистов, но Романо исключение: после «Валенсии» залетел с подтверждением трансфера в соцсети «Аугсбурга», а для фанатов «Торонто» под итальянскую музыку представил Лоренцо Инсинье

Для Романо это был особенный момент: «Я думал, что невозможно добраться до такого уровня. Я из Неаполя, Инсинье – легенда в этом городе. 11 лет назад я учился в школе с друзьями, которые говорили о Лоренцо как о кумире, и теперь я объявил о его трансфере роликом на платформах «Торонто». Когда это случилось, я остановился и подумал – вау, это потрясающе!»

Правда, тут же Фабрицио добавил ремарку в своем стиле: «Спустя 5 минут я продолжил заниматься следующими новостями. Тот, кто останавливается, теряется на этом рынке».

Кстати, неаполитанец Романо болеет за «Уотфорд»: влюбился за одну игру, обожает все в этом клубе

Романо любят за его нейтральность: возможно, поэтому он не спешит рассказывать о симпатиях к топ-клубам. Несмотря на жизнь в Неаполе и Милане, болеет итальянец неожиданно за «Уотфорд». 

«Я поддерживаю «Уотфорд», потому что с 15 лет играю за него в FIFA и Football Manager! И из-за их итальянских владельцев! Хочу вернуться на «Викаридж Роуд» в ближайшее время», – твитил Фабрицио в 2019-м.

Недавно англичане устроили звездному болельщику эксклюзивную экскурсию по стадиону, а до этого он участвовал в запуске новой формы клуба.

Но на самом деле окончательно Романо влюбился в «Уотфорд» в 2013-м. У себя на ютуб-канале он рассказывал, что смотрел в прямом эфире матч за выход в финал плей-офф Чемпионшипа и навсегда запомнил ту сумасшедшую развязку.

«Уотфорд» тогда проиграл на выезде «Лестеру» 0:1, а дома к концовке вел 2:1. За счет правила выездного гола дальше проходил «Лестер», а на 96-й минуте гости еще и заработали пенальти. Однако вратарь Мануэль Альмуния сотворил чудо: потащил удар, затем добивание, тут же началась контратака и на 97-й минуте Трой Дини вывел «Уотфорд» в финал за выход в АПЛ.

В этот момент «Викаридж Роуд» (и Фабрицио Романо) охватило безумие. Кстати, ту команду тренировал итальянец Джанфранко Дзола.

«Да, ребята, я фанат «Уотфорда», – признавался Романо. – Это может звучать дико, но эта команда занимает особое место в моем сердце. Я обожаю атмосферу, эмблему и все остальное в этом клубе».

«Here we go!» от Романо работает не всегда. Иногда инсайды не сбываются

У популярности и авторитетности Романо есть оборотная сторона: он уже не только журналист, а участник рынка. Один его твит может повлиять на переговоры, поэтому агенты и другие заинтересованные стороны пытаются использовать инсайдера в своих целях. 

Фабрицио говорит, что понимает это, поэтому не гонится за скоростью и громкими заголовками. Гораздо важнее проверить факты: «Я с уважением отношусь ко всем участникам рынка – агентам, директорам, игрокам и фанатам. Все они знают, что я ничего не продаю. Я пишу о вещах, когда они уже готовы, и я в них уверен. Люди  больше всего на свете хотят знать, что они читают правду».

Но если получается совместить надежность со скоростью, Фабрицио вне себя от счастья: «Когда два года назад я объявил, что Зидан покидает «Реал», это был полный эксклюзив. В тот момент я остановился и начал звонить друзьям. Черт, я первый в мире, кто сообщил о «Реале» и такой легенде, как Зидан!»

Холостые выстрелы у Романо тоже случаются. Свежий пример – Хаким Зиеш, который дважды появлялся в инсайдах с магическим «Here we go!» И оба раза не сработало: зимой в самый последний момент сорвался переход в «ПСЖ», а этим летом – в «Аль-Наср».

Но Зиеш – особый случай. Кажется, что сама судьба держит его в «Челси». Романо не обманывал, когда писал, что переходы почти оформлены.

Полгода назад  с «ПСЖ» уже все согласовали, однако лондонцы накосячили с бумагами. L’Équipe писал, что «Челси» трижды (!) отправили неверные документы. Сам Хаким с вечера 31 января находился в офисе «ПСЖ», очень переживал и умолял поторопиться, но клубы так и не успели все оформить. 

Летний переход в «Аль-Наср» тоже уже согласовали, но перед подписанием бумаг вскрылись подробности о старых повреждениях Зиеша.

Еще два промаха у Романо случились с «Барселоной». Инсайдер отправил в Каталонию Вейналдума и Рабьо, но оба в последний момент передумали и перешли в «ПСЖ» и «Ювентус» соответственно.

«Вейналдум договорился с «Барсой», они уже запланировали медосмотр, все было готово для объявления, – рассказывает сам Романо. – А затем пришел «ПСЖ» и удвоил ему зарплату, игроку позвонил Почеттино. Они перехватили его за 24 часа, в трансферные окна случаются сумасшедшие вещи».

Другой несбывшийся «Here we go!» связан с Давидом Сильвой, который после ухода из «Ман Сити» договорился с «Лацио», но посоветовавшись с семьей, вернулся в Испанию и выбрал «Реал Сосьедад».

«Директор «Лацио» был в ярости, – вспоминает Романо. – Он публично сказал, что разочарован Сильвой. Честно говоря, я был рад этому интервью, потому что люди меня атаковали: «Ты сказал, что сделка уже готова!»

Вейналдум, Сильва, Рабьо – все они были свободными агентами. По словам Романо, с такими случаями сложнее всего, так как игроки без обязательств неожиданно могут передумать в последнюю минуту. Когда договариваются два клуба – для инсайдера это более предсказуемый процесс.

Конечно, если речь не о Хакиме Зиеше.

Фото: Alberto Terenghi, Fabio Ferrari/Global Look Press

3 комментария

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AR Hongover
Помню как его источник из Манчестер Юнайтед вычислили, когда Романо облажался со своим хервыго по поводу какого-то школьника из Дерби. причём он так настаивал, что вот-вот уже. Тем временем, Орнстэйн молчал
+1
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+1
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Александр Константинович
Нобель Арустамян вошёл в чат
0
0
0
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Gonzoo
А в чем польза-то от его деятельности?
0
0
0
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