12 комментариев

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«Бирмингем» покупает компания, названная в честь Шелби из «Острых козырьков». Создатель сериала в восторге

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«Лучшее, что случалось с клубом».

Английская футбольная лига (EFL) одобрила предложение американского инвестора Тома Вагнера о поглощении «Бирмингем Сити». Осталось финальное решение: одобрение Гонконгской фондовой биржи, где котируется BSHL – компания, продающая клуб.

Вагнер покупает 45% акций «Бирмингема»: 24% у гонконгской фирмы Birmingham Sports Holdings Limited (BSHL), 21,64% у Oriental Rainbow Investments и Achiever Global Group. Помимо весомой доли в клубе американец также полностью покупает компанию, владеющую стадионом «Сент-Эндрюс».

Все операции по вхождению в английский футбол Вагнер проводит через фирму Shelby Companies Limited, созданную под эти цели в апреле. Название – явная отсылка к бирмингемскому клану Шелби, персонажам из криминальной драмы «Острые Козырьки».

Шоураннер сериала Стивен Найт сам из Бирмингема, давний фанат клуба. Он признает, что встречался с Вагнером, и говорит, что настроен оптимистично.

«Возможно, лучшее, что может случиться с «синими» с тех пор, как я начал их поддерживать, – а это было давно. Все продолжается довольно долго, дольше, чем люди думают, – рассказывает Найт. – За кулисами разворачивается настоящая телевизионная драма. Я рад, что это произошло, и надеюсь, что в ближайшие 10 лет произойдут немыслимые вещи.

Знаю, что фанаты «Бирмингема» всегда ожидают худшего. Я такой же. Мы привыкли, что неудачи с нашим клубом неизбежны. Но я думаю, что мы можем надеяться на лучшее».

Том Вагнер уже вкладывался в спорт – пиклбол. В «Бирмингем» позовет бывшего гендиректора «Ман Сити»

«Бирмингем» вылетел из АПЛ в 2011-м. Тогда команду с Беном Фостером, Мартином Йиранеком и Александром Глебом в Чемпионшип отправил Роман Павлюченко, сделавший дубль в последнем туре. С тех пор фанаты мечтают о возвращении, но клуб все чаще финиширует внизу таблицы.

Том Вагнер – опытный финансист и управленец. Он работал управляющим директором одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman, Sachs & Co, а в 2008-м вместе с партнером Арой Коэном создал инвестиционную компанию Knighthood Capital Management. Сейчас бизнес базируется в Нью-Йорке и управляет активами на сумму около 9 миллиардов долларов.

Shelby Companies – британская дочка Knighthood. Для «Бирмингема» такой бэкграунд нового управленца – хорошие новости. При предыдущем руководстве у клуба были проблемы: он зафиксировал убытки почти в 25 млн фунтов за финансовый год, закончившийся в июне 2022-го. В сезоне-2018/19 с команды сняли 9 очков за финансовые правонарушения.

Минувший сезон «Бирмингем» завершил на 17-м месте из 24 в Чемпионшипе – и это лучший результат с того же 2019-го (тогда тоже финишировали 17-ми). В мае Вагнер посетил последний матч команды в сезоне. Похоже, 45% акций хватит американцу, чтобы уверенно управлять клубом.

Вагнер уже обратился к болельщикам: «Knighthead возьмет на себя ответственность за повседневную работу клуба наряду с другими заинтересованными сторонами. У нас будет значительное представительство в совете директоров, полный контроль над «Сент-Эндрюс» и желание сделать так, чтобы будущее клуба было в хороших и надежных руках».

Ожидается, что после завершения покупки в клуб может прийти Гарри Кук – бывший гендиректор «Ман Сити», а ныне гендиректор саудовской лиги. BirminghamLive сообщает, что Кук вовлечен в процесс продажи «Бирмингема» еще до появления в сделке Вагнера. Клуб давно ищет покупателей: например, в прошлом году совладельцем чуть не стал Макси Лопес, но его попытка (вместе с местным бизнесменом Полом Ричардсоном) окончательно провалилась в декабре.

Кук кажется идеальным кандидатом: он сам из Бирмингема, сделал имя в Nike, где возглавлял Air Jordan, после чего поучаствовал в стройке нового «Ман Сити». Пришел еще до шейхов, затем помогал новым владельцам с первыми шагами. Именно Кук привел Компани, Сабалету, Тевеса, руководил реконструкцией базы и инфраструктуры. Еще Гарри настоял на приглашении Роберто Манчини, который выиграл для «Сити» первый за 44 года чемпионский титул.

В 2011-м Куку пришлось уйти из клуба из-за скандала, когда выяснилось, что он оскорбил в переписке с администратором «Сити» маму защитника Недума Онуохи. «Бирмингем» – возможность для 65-летнего менеджера перезагрузить карьеру в английском футболе.

Отметим, что Том Вагнер уже не в первый раз заходит в спорт. Осенью 2022-го он вместе с легендой НФЛ Томом Брэди и бывшей первой ракеткой мира Ким Клейстерс стал совладельцем новой команды по пиклболу, которую возьмут в Высшую лигу (MLP). Это такая смесь тенниса, бадминтона и пинг-понга, в которую уже играют миллионы, а Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги.

«Это забавная инвестиция, потому что сам спорт веселый, но мы очень серьезно относимся к нему как к бизнесу, – комментировал Вагнер. – Мы вкладываемся не только потому, что нам нравится спорт, а видим в нем значительную возможность».

«Бирмингем» с подачи «Острых козырьков» даже переименовывали. Звезды футбола обожают сериал, а тренер «Виллы» Эмери знакомится через него с городом

Острыми козырьками называли молодежную банду из Бирмингема, которая орудовала в Англии на стыке XIX и XX века. Гангстерский сериал завоевал огромную популярность во всем мире.

«Бирмингем» не мог пройти мимо такой темы, поэтому в 2019-м презентовал форму в характерной стилистике «Острых козырьков». Плоские кепки, костюмы – все на месте.

Еще один коллаб случился в феврале 2022-го – в честь запуска шестого сезона сериал обратился в соцсетях к «Бирмингему», призвав клуб чтить корни и вернуть название «Смолл Хит Эллайенс».

Именно под таким названием клуб был основан в 1875 году. А сериал рассказывает о банде, которая родом как раз из района Смолл Хит.

Завершался призыв к клубу популярной фразой из сериала: «По приказу «Острых козырьков».

«Бирмингем» красиво подыграл, вернув на стадион атмосферу тех времен: на следующий матч клуб переименовался в «Смолл Хит Эллайенс», игроки вышли на поле под заглавную тему из сериала, сотрудники касс надели плоские кепки, а клубные соцсети полностью сменили стиль.

Не забыли и раздать болельщикам шарфы с ретро-названием и рекламой сериала.

«По приказу «Острых козырьков» клуб возвращается к корням», – говорилось в сообщении «Бирмингема».

Впрочем, некоторые фанаты команды поддерживали стилистику сериала задолго до этого матча.

А вот Унаи Эмери рассказывал, что «Острые козырьки» помогали ему глубже понимать английский, когда он только возглавил «Арсенал». Сейчас тренер еще ближе к сериалу – тренирует «Астон Виллу».

«В нем очень сложный акцент, – признается Эмери. – Но я предпочитаю смотреть сериалы в оригинале, чтобы улучшить знание языка. И я думаю, что смогу лучше понять историю Бирмингема с помощью этого сериала».

Испанский новичок «Виллы» Алекс Морено тоже пообещал, что посмотрит сериал в рамках курса изучения английского: «Я всегда хотел посмотреть его еще до того, как приехал сюда, но теперь я в Бирмингеме, и определенно приложу усилия».

Когда в 2021-м «Ман Сити» подписал из «Астон Виллы» Грилиша, то, конечно, тоже обыграл тему сериала. «По приказу...», – написал клуб, сопроводив подпись фотографией Джека и его новых одноклубников в стилистике братьев Шелби.

Для создателя проекта Стивена Найта все это не сюрприз:

«Харри Реднапп фанат «Козырьков». Знаю, что Моуринью большой поклонник, а Гари Невилл и Райан Гиггз даже приходили на съемочную площадку. Они сказали мне, что им посоветовал Рой Ходжсон. Людям из футбола нравится сериал».

Киллиан Мерфи – идеальный Томас Шелби. Но как выглядела банда «Острые козырьки» на самом деле?

Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall, Alex Livesey, Matthew Lewis

12 комментариев

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Пол Ганарара:
Вагнер: мы входим в Бирмингем
+18
0
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Rad0
Когда вышел сериал, уже знал, что есть такой город, благодаря АПЛ
+8
-2
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Nick Crosier
Так вот где Вагнер. А говорили что в Беларуси.
+5
0
+5
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ILYA_FCB
Будут заниматься договорняками по приказу острых мать их козырьков
+5
-1
+4
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Арсен Венгер (копия)
«Вагнер покупает 45 % акций Бирмингема» - показалось
+3
0
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Mbest77
Ответ Rad0
Когда вышел сериал, уже знал, что есть такой город, благодаря АПЛ
На секунду, это второй по численности город Англии 🙈
+3
0
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Дмитрий С.
статью стоило назвать "Вагнер входит в Бирмингем"
+1
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Mbest77
Ни фига себе.
Вагнер и до Бирмингема добрался.
Идут на Лондон теперь?🤔
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Isshin88
Судя по одной из фоток Милонов болеет в Англии за Бирмингем.
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Даниил Борщ
Опять люди Вагнера
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.ru
дождётся ли Рихард Вагнер своего звёздного часа на спортсе... интрига
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Adeen
Ответ Mbest77
На секунду, это второй по численности город Англии 🙈
И по количеству "неангличан" и правоверных англичан - тоже второй. Поэтому, у них лет10-15 назад тяжёлая обстановка с криминалом была.
Интересно: Как сейчас?
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