12 комментариев

Хватило на три месяца.

В мае 2021-го Дик Адвокат вывел в Лигу конференций «Фейеноорд» – и в седьмой раз объявил о завершении карьеры. И в седьмой раз передумал. Голландцу быстро наскучила жизнь на пенсии, уже через два месяца он позировал на фоне иракского флага. Почти в 74 года тренер решил – самое время поработать с Ираком, чтобы вывести местную сборную на чемпионат мира.

В Ираке верили в Адвоката: привлек его азиатский опыт и голландская школа

Сборная Ирака лишь однажды играла на чемпионате мира – в 1986 году. Перед отбором на ЧМ-2022 иракцы твердо решили повторить успех 35-летней давности, поэтому искали под эти цели тренера с соответствующим опытом.

Одной из главных кандидатур считался Станислав Черчесов, но после пятилетнего отрезка с Россией он предпочел клубный футбол.

А вот Адвокат оказался более сговорчивым. «Мы держали в уме нескольких тренеров, и Адвокат – один из тех, кто отвечал всем критериям», – говорил Аднан Дирджал, президент Иракской футбольной ассоциации и по совместительству министр спорта.

Одним из таких критериев стал азиатский тренерский опыт. Адвокат еще в 2005-м открыл для себя Ближний Восток, возглавив сборную ОАЭ. Удивительно, но уже тогда он впервые задумался о пенсии, о чем рассказал «Спорт-Экспрессу» в 2011-м:

«К тому моменту накопилась психологическая усталость. В 2004 году я работал со сборной Голландии на чемпионате Европы, вышел в полуфинал, но столкнулся со множеством проблем, особенно во взаимоотношениях со СМИ. Затем пять месяцев возглавлял «Боруссию» из Менхенгладбаха – и это был не лучший период.

После расставания с немецким клубом как раз и получил предложение из ОАЭ. Мне было 57 лет. Рассматривал этот вариант, признаться, как хорошо оплаченные каникулы. И планировал, что на этом завершу тренерскую карьеру. Не успел я проработать в Эмиратах и четырех недель, как получил предложение поучаствовать с Кореей на ЧМ-2006.

Я сделал это – и за девять незабываемых месяцев в Корее ко мне вернулся профессиональный голод. А последующая работа в «Зените» еще больше разожгла футбольный аппетит, так что больше об уходе на покой я не задумывался».

Адвокат неплохо съездил на тот ЧМ. Корейцы в 2006-м не повторили подвигов Хиддинка из 2002-го, но смотрелись достойно: обыграли Того (2:1) и добыли ничью (1:1) с будущим финалистом Францией.

При назначении в Ирак опыт работы Адвоката со сборными Нидерландов и России, естественно, тоже учитывался. А еще сыграла роль личная симпатия босса иракского футбола к голландской тренерской школе. Аднан Дирджал – не просто министр спорта и глава футбольной федерации, но и известнейший в прошлом иракский игрок. Во время расцвета местного футбола в 80-х он поиграл на трех Олимпиадах, был капитаном сборной, а чемпионат мира пропустил только из-за травмы.

После завершения карьеры Дирджал ненадолго возглавил сборную Ирака, а затем сконцентрировался на клубном футболе. В 2008-м он ездил на стажировку в «Аякс», где и закрепились его предпочтения:

«Голландцы играют в инновационный, атакующий футбол. Их стиль – один из лучших в мире. Поэтому когда я встретился с господином Адвокатом, мы много говорили о технике и стиле игры».

Ожидания не оправдались: 0 побед в 6 матчах, Адвокат в основном работал удаленно

Отбор на ЧМ-2022 начался для Ирака с матчей против фаворитов группы – Южной Кореи и Ирана. В знакомой для себя Корее Адвокат стартовал неплохо, добыв нулевую ничью. А вот сдержать иранцев с Тареми и Азмуном в атаке не вышло – от принципиального соперника иракцы получили 0:3.

Капитан Ирака Алаа Абдул-Захра (126 матчей за сборную) сохранял спокойствие:

«Ему нужно время, предстоящие игры будут лучше. Я узнал много нового от Адвоката, несмотря на то, что уже давно играю в футбол. С тренером такого уровня не может быть иначе. Это сотрудничество – уникальная возможность для нас».

Дальше Адвоката ждали матчи с Ливаном и главным конкурентом в борьбе за третью строчку – ОАЭ.

Коротко об азиатской схеме квалификации на ЧМ: это был уже третий отборочный раунд, из шести участников группы путевки получали первые два места, а третья команда проходила в стыки. Подвинуть Иран и Корею почти невозможно, а вот пободаться с Эмиратами за третью строчку было вполне реалистично.

Сюжет усиливало неожиданно образовавшееся голландское дерби: команду ОАЭ тогда возглавлял Берт Ван Марвейк, еще один экс-тренер сборной Нидерландов. Матч между главными претендентами на стыки получился боевым – 2:2 в Эмиратах. Особенно жаркой вышла концовка: на 89-й минуте иракцы сделали 2:1, но на 93-й позволили сопернику сравнять.

Тревожнее стало, когда команда не победила Ливан (0:0) и Сирию (1:1). Адвокат начал иракский этап карьеры с Кореи, на ней же и закончил: после домашних 0:3 подал в отставку.

Иракцы из шести матчей при Адвокате четыре играли дома. Но это только формально: после многолетних войн и терактов ФИФА опасается проводить матчи в Ираке, поэтому сборная принимала соперников в Катаре.

«Это из-за того, что показывают по телевидению. Ирак теперь безопасная и стабильная страна», – уверял министр спорта Дирджал.

Адвокат не был до конца уверен, что в Багдаде уже все спокойно, поэтому не решался ездить в страну. Большую часть времени голландец работал удаленно, встречаясь с командой в Катаре перед матчами. В интервью Arab News тренер признал, что ему не хватало личного контакта с футболистами: «У нас всегда было очень мало времени перед играми. Мы собирались в воскресенье, а матч в четверг. Игроки и менталитет были на хорошем уровне, но требуется больше времени и тренировок, чтобы достичь тех результатов, которых мы хотели.

Я ездил на Ближний Восток только на игры. И хотя два моих помощника всегда были на месте, а я смотрел все видео, по-настоящему оценить качество можно только тогда, когда видишь игроков перед собой».

Были подозрения, что тренерский штаб дезинформировал Адвоката в отчетах о состоянии некоторых игроков. Голландец уверен, что это не так:

«Я полностью не согласен с этим, персонал был великолепен. К тому же у меня очень хороший глаз, я могу быстро определить, есть ли у игрока нужные качества или нет. Защита и полузащита у Ирака в порядке, а вот в атаке не хватало необходимых качеств. Именно поэтому было так много ничьих. А еще нам не повезло. Мы должны были побеждать Ливан, если бы взяли тогда два очка, то ситуация могла измениться».

Адвокат ушел за неделю до старта Кубка арабских наций (иракцы не вышли там из группы), а в отборе на ЧМ оставил команду на предпоследнем пятом месте. Но ОАЭ оторвались всего на два очка, поэтому шансы на третье место еще оставались. Команду подхватил помощник Адвоката Желько Петрович, который в свое время ассистировал Хиддинку в «Анжи». Однако и его хватило только на два бесславных матча: 0:1 с Ираном и 1:1 с Ливаном.

Первая победа пришла только в девятом туре, когда Ираком руководил уже третий тренер за цикл – Абдул-Гани Шахад. Местный специалист стартовал с победы над ОАЭ и подарил надежду. Но в последнем туре команда разделила очки с Сирией (1:1), а Эмираты обыграли уже немотивированных корейцев (1:0).

9 очков (4 из них при Адвокате) хватило Ираку только на четвертое место.

Путевки на ЧМ уверенно забрали Иран и Корея, а ОАЭ получили шанс пробиться на турнир через плей-офф. Для этого нужно было сначала обыграть третью команду из другой группы азиатского отбора, а в случае успеха сразиться за путевку в межконтинентальном стыке с Перу. Эмираты оступились уже на первом сопернике – проиграли Австралии 1:2.

Похоже, Ирак выступил на своем уровне. От Адвоката ждали чуда

Форвард иракской сборной Джастин Мерам, который родился в США и всю карьеру провел в МЛС, крайне недоволен периодом Адвоката и Петровича. Он уверен, что иностранцы – причина провала.

«0 побед в 8 отборочных матчах. Когда они пришли, стали видны их огромные эго и разрушительный для команды менталитет. Они поставили себя, а не Ирак, выше всех. Нужно сделать из этого выводы и выбрать тренера, который способен правильно поработать с этими игроками».

Похоже, у Мерама не сложилось с Адвокатом. За месяц до отставки голландца нападающий даже завершил карьеру в сборной, а в 2022-м в нее благополучно вернулся.

Отметим, что Ирак при Адвокате выступил примерно на своем уровне. На той же стадии отбора к ЧМ-2018 иракцы заняли в группе пятое место из шести команд, пропустив вперед Японию, Саудовскую Аравию, Австралию и ОАЭ. В отборе на ЧМ-2014 иракцы и вовсе финишировали последними в группе, уступив не только Японии и Австралии, но и Иордании с Оманом.

Да, оба этих отбора проходили в разгар гражданской войны (2011-2017), но Адвокат уверен, что и после столкновений мгновенный прогресс невозможен.

«Команда находилась в переходном периоде, от нас же ждали немедленных результатов, – рассуждал голландский тренер. – Сборные вроде Южной Кореи ушли далеко вперед, поэтому Ираку придется многое изменить, чтобы наверстать упущенное. Им нужна более сильная конкуренция, лучшие поля, тренеры и так далее. Если они продолжат работать над этим, результат придет».

Сразу после отставки, в ноябре 2021-го, Адвокат не удержался от очередного обещания об уходе на пенсию: «Сейчас мне 74 года, и я научился не говорить: «Это моя последняя работа». Но я больше не буду работать в клубе».

Вы же не поверили этим словам? Год спустя Адвокат возглавил «Ден Хааг» из второго дивизиона Нидерландов, сменив на этом посту Дирка Кюйта. Тренер принял команду на 17-м месте, а сейчас она 13-я (и уже в трех очках от 9-й строчки).

Контракт пока до конца сезона, но кто знает: может, это и есть пенсия мечты Адвоката – помогать родной команде из Гааги. В далеких 60-х именно в этом клубе молодой опорник Дик Адвокат начинал игровую карьеру. Получилось увлекательное путешествие, растянувшееся почти на 60 лет.

Фото: East News/JUNG YEON-JE / AFP; Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Mohamed Farag; globallookpress.com/Nikku/XinHua