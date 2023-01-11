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Что дал Казахстану переход в УЕФА? Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ (и это еще не все плюсы)

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Контраст.

Вероятность перехода российского футбола в Азию все еще остается, несмотря на создание рабочей группы с УЕФА. Если лозунг «лучше играть, чем не играть» победит, то это будет уникальный случай. Никто еще добровольно не уходил из УЕФА, в истории были только обратные примеры: Израиль и Казахстан, которые покинули Азию ради Европы. И как раз на опыте ближайших соседей можно сравнить, чем качественно футбольная прописка в Европе отличается от азиатской. 

О том, каким непростым был процесс перехода Казахстана, мы рассказывали здесь. А что это дало стране? Давайте на ее примере узнаем, в чем контраст между УЕФА и АФК. 

Выиграли две ЛЧ и бронзу чемпионата Европы. Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро

Спокойно, речь о мини-футболе, где у Казахстана самые крупные успехи после трансфера в УЕФА. Казахстанцы были крепкой командой и в Азии – бронза-1999 и серебро-2000. Но успехов на мировом уровне не было: впервые на ЧМ сборная попала в 2000 году и заняла последнее место в группе с разницей мячей -16.

После перехода в УЕФА казахстанский мини-футбол резко прибавил. Возможность игры против лучших клубов и сборных Европы помогла привлечь бразильцев, а вскоре к их уровню подтянулись и казахстанцы. Рядом с Игитой (5-кратный лучший вратарь мира), Лео и Дугласом засверкали Жаманкулов, Есенаманов, Першин и Сулейменов.

На Евро сборная впервые пробилась только в 2016-м, зато с ходу взяла бронзу, выбив по пути действующих чемпионов итальянцев. В 2018-м казахстанцы вновь дошли до полуфинала чемпионата Европы, а в 2021-м вместе с Португалией, Аргентиной и Бразилией ворвались уже в полуфинал ЧМ.

В этом году сборная остановилась в четвертьфинале Евро, но этого хватило, чтобы Биржан Оразов с семью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Переход из Азии в Европу позволил зародиться и мощному клубному бренду – «Кайрату». В середине 90-х бизнесмен Кайрат Оразбеков создал любительскую команду «Кайнур», а в 2000-м понял, что нужно менять вектор развития. На это повлиял переход в УЕФА.

«В Италии прошел первый съезд УЕФА по футзалу, на котором собрался самый цвет,  – рассказывал Оразбеков. – Там обсуждалось развитие футзала: как вид спорта будет входить в УЕФА и распространяться в Европе. Проходили интересные лекции. Я уже знал, как будет развиваться спорт, что будет с европейским футзалом и, понимая это, мы развивались по новому шаблону».

В 2002-м Оразбеков переименовал клуб в «Кайрат» (перед этим спросил разрешение у ветеранов одноименного ФК), усилился бразильцами и дошел до победы над «Барселоной» в финале Лиги чемпионов (тогда – Кубок УЕФА). «Кайрат» взял мини-футбольную ЛЧ в 2013-м и 2015-м, а еще забирал серебро, 7 раз останавливался в полуфинале и брал межконтинентальный кубок.

Алматы трижды принимал финал футзальной ЛЧ, а в прошлом году в городе мог пройти и ЧМ (тот самый, где Казахстан дошел до полуфинала). Причина, по которой планы сорвались, удивительна: 

«Мы были в шорт-листе кандидатов вместе с Литвой, – рассказывал Оразбеков. – Президент УЕФА выразил удивление развитием нашего футзала. УЕФА хотел, чтобы мы приняли у себя ЧМ-2021, но, к сожалению, тогда Федерация футбола Казахстана написала отказ, о котором я даже не знал. У меня произошел очень тяжелый разговор с тогдашним генеральным секретарем, так как он не имел права этого делать. 

Это был траур для всего казахстанского футзала. Была же возможность провести турнир в Астане и Алматы, и инфраструктура идеальная, даже в Европе такой нет. Они просто не захотели работать, к тому же к футзалу они тогда относились как к младшему брату».

Для справедливости нужно отметить, что на большой футбол прогресс почти не распространился. В последних товарняках Казахстан проиграл Узбекистану и ОАЭ, но болельщикам точно стало веселее. Победы над «МЮ» и сборной Сербии, отбитый Мокиным пенальти Мбаппе, гол 20-летнего Кукеева на «Уэмбли», приезд Бекхэма и Роналду в Алматы – ради таких моментов все и затевалось.

Локальные успехи в турнирах тоже имелись – выходы в группы ЛЧ, ЛЕ и ЛК («Астана» добиралась и до 1/16 финала Лиги Европы), а также прошлогодняя победа сборной в достаточно крепкой группе Лиге наций. О последствиях этого результата расскажем чуть ниже.

В 1999-м сборная Казахстана провела 0 матчей. А клубы вылетали из азиатского Кубка чемпионов, потому что соперникам было холодно

Казахстан мог вступить в УЕФА еще в начале 90-х. Тогда все решилось странным голосованием исполкома федерации – большинство побоялось пойти против мнения президента организации (10:3 в пользу Азии).

Очень быстро выяснилось, что это был сомнительный выбор. Например, некоторые команды тогда спокойно гнули регламент соревнований под себя – достаточно вспомнить о приключениях «Елимая» в Азиатском Кубке чемпионов (предшественник нынешней ЛЧ) в 1995 году.

«В Фергане было настоящее убийство, – вспоминал нападающий Андрей Мирошниченко о противостоянии с узбекистанским «Нефтчи». – Матч судил арбитр из Киргизии Колпаков – никогда не забуду эту фамилию. Сразу Пасько – желтую карточку. «За что?». – «Ну ты же Пасько»! Ну, игра – ладно: наших болельщиков обкидали камнями. Все знали, что победитель пары выходит на «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. И пошел слух, что «Нефтчи» уже договорился сыграть оба матча там: арабы берут на себя все расходы, а узбеки отдыхают».

В итоге «Елимай» победил в овертайме, но саудовцы не горели желанием лететь в Казахстан. А когда все же доехали (с опозданием), то увидев заснеженное поле, отказались на него выходить! По тогдашнему регламенту – это техническое поражение 0:3, дисквалификация на год и штраф 10 тысяч долларов. Однако АФК не приняла никаких санкций: засчитала несостоявшуюся игру как 0:0 и пропустила дальше «Аль-Наср». Протест казахстанцев отклонили.

«Уже когда прилетели в Саудовскую Аравию, президент «Елимая» сказал, что нам предлагают играть там оба матча, – вспоминал Мирошниченко. – За это мы получим всю выручку от проданных билетов плюс еще какую-то сумму. Не за сдачу матча, а просто, чтобы им на вторую игру к нам не лететь. Наши связались с руководством области, но те говорят, чтобы не соглашались ни в коем случае: в Семипалатинске все билеты распроданы, болельщики ждут матча. 

В Саудовской Аравии мы сыграли удачно, уступили всего 0:1. А дома началась катавасия. «Аль-Наср» прилетел с задержкой. Матч был назначен на 17:00, но его постоянно откладывали. Люди сидели до десяти вечера, никто не расходился. Мы с базы на стадион и обратно по 25 км три раза ездили. Слышал, что нам предлагали сыграть на следующий день в полдень, но это не устроило руководство. Зачем тогда болельщики столько времени мерзли? В общем, пошли на принцип: или сейчас, или совсем не играем. Гостям должны были засчитать поражение, но почему-то этого не сделали, и «Аль-Наср» прошел дальше».

К хаотичному календарю сборных тоже возникали вопросы. В том же 1995-м Казахстан провел всего две игры – обе товарищеские в декабре. В 1998-м сборная вновь собралась только в декабре – для Азиатских игр. А в 1999-м Казахстан и вовсе не провел ни одного матча. Для сравнения: Россия в том году провела 9 игр и билась за попадание на Евро-2000. Кубок Азии тоже проходил в 2000-м, но Казахстан отбирался на него всего за несколько месяцев до самого турнира. И той же весной поехал еще на очередные Азиатские игры.

С календарем в Азии все сложно до сих пор. Так в нынешнем розыгрыше ЛЧ один финалист определился еще в августе, а второй станет известен только в феврале 2023-го. У сборных запутанная квалификация на ЧМ, которая может включать аж до 5 раундов. Она также совмещена с отбором на Кубок Азии, поэтому есть сезоны, когда сборным остаются только товарняки. 

Например, в прошлом году сборная Узбекистана провела 6 матчей – все товарищеские. Казахстан же провел 10 игр, 8 из которых в Лиге наций. Выиграл группу в дивизионе С, опередив Словакию, Азербайджан и Беларусь. Это позволило не только выйти в Лигу В, но и попасть в стыки за выход на Евро-2024. 

То есть Лига наций, старт которой дали как раз на Конгрессе УЕФА в Астане, может помочь Казахстану сотворить историю. Шансы попасть на Евро далеко не самые высокие (пока в потенциальных соперниках Турция), но точно выше, чем проходить через обычную квалификацию.

В Азии Казахстан играл в основном с соседями по региону. В УЕФА больше топовых (и разнообразных) соперников

«У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Болельщикам предстоят интересные выезды», – так о потенциальном уходе России в Азию говорит генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опыт Казахстана показывает, что из-за регионального деления соревнований клубам предстоит играть с очень ограниченным количеством стран. За 7 сезонов в Азии казахстанские клубы сыграли против представителей 9 государств: соперники из Туркменистана выпадали 9 раз, Таджикистана и Ирана – по 7, Узбекистана – 5, Кыргызстана – 4, Саудовской Аравии – 3, Ирака и Японии – по одному.

Матч с японским клубом случился, только когда «Иртыш» дошел до полуфинала ЛЧ. Сейчас деление на Запад и Восток еще строже – японские, корейские, китайские или австралийские клубы могут попасться представителям России только в финале.

В Европе никаких ограничений – казахстанские клубы сыграли уже против представителей 45 стран. Не пугают даже расстояния: в Азии «Иртыш» пару раз летал по 4 тысячи км, а в Европе это привычная длина маршрута каждый сезон. 

«Астана» летала к «Бенфике» и «Спортингу» рекордные для европейского футбола 6173 км, чуть меньшее расстояние к «Абердину» и «Бордо» преодолевал «Кайрат». В мини-футболе все еще серьезнее: «Кайрат» и португальские топ-клубы летали друг к другу по 6911 км.

УЕФА помог с базой для сборных и Домом футбола. Финансирует даже женские школьные турниры 

УЕФА выплачивает 1,125 млн евро просто за участие в Лиге наций. Казахстану, как победителю группы, перепало вдвое больше – 2,25 млн евро. Если бы страна играла в прошлом году в Азии, то только несла бы расходы на организацию товарняков. 

В клубном футболе между финансами в Европе и Азии – бездна. Казахстанские клубы провалили этот евросезон – ни одна команда из четырех не добралась до группового этапа еврокубков. Но даже квалификация Лиги конференций (третьего турнира в Европе!) позволяет зарабатывать больше полуфиналистов азиатской ЛЧ. Вот призовые за квалификацию в ЛК:

• 1-й отборочный раунд – 150 тысяч евро

• 2-й отборочный раунд – 350 тысяч

• 3-й отборочный раунд – 550 тысяч

• плей-офф квалификации – 750 тысяч

А вот призовые за плей-офф азиатской ЛЧ: 

• 1/8 финала – 100 тысяч долларов

• четвертьфинал – 150 тысяч

• полуфинал – 250 тысяч

• поражение в финале – 2 млн

• победа в турнире – 4 млн

Деньги, которые в Азии получает победитель ЛЧ, в Лиге конференций можно заработать еще до плей-офф. Помимо призовых за квалификацию, по 2,94 млн евро получает каждый вышедший в группу ЛК. Плюс 166 тысяч за каждый матч в группе и по 500 тысяч за каждую победу.

«Тобол» даже за два раунда квалификации в этом сезоне заработал больше, чем полуфиналист азиатской ЛЧ. Вылет в первом раунде ЛЧ и в третьем раунде ЛК принес костанайцам 830 тысяч евро в сумме. Полуфиналист азиатской ЛЧ получил бы максимум 800 тысяч долларов – и это еще при условии победы во всех 6 матчах группового этапа.

Именно поэтому в том же Узбекистане регулярно обсуждают необходимость бегства в УЕФА, а Вячеслав Колосков все последние месяцы бьет тревогу:

«Речь идет о переходе всей системы российского футбола в Азию – это не только основная сборная и 5-6 клубов, участвующих в международных турнирах. Это 15 сборных команд различных возрастов, мини‑футбол, пляжный, женский футбол. Там нет соревнований для этих возрастов, для женского футбола, мини‑футбола. Мы просто там погибнем».

Да, УЕФА – это не только еврокубки и чемпионаты Европы, а еще и множество программ и стандартов в самых разных областях. Например, Казахстан – участник судейской конвенции УЕФА. Подписывая ее, ассоциация получает дополнительное финансирование. По достижении требуемых стандартов судейства финансовые дотации становятся ежегодными.

То же касается и тренерской конвенции – Казахстан имеет право выдавать лицензию UEFA Pro, которая позволяет тренировать в любой стране, присоединившейся к конвенции.

Высокие доходы позволяют УЕФА выделять средства на порой самые неожиданные направления. Вы знали, что в Казахстане есть женский топ-клуб, который обыгрывает «Барсу» и регулярно доходит до 1/8 финала ЛЧ? Это шымкентский «БИИК-Казыгурт» (вот большой репортаж казахстанской редакции Sports.ru). Клуб при поддержке городских властей проводит женский турнир среди школ – идея так понравилось УЕФА, что они оплатили такие фестивали на несколько лет вперед.

«Настоящий клондайк открыли. 128 школ, представляете? 128 команд, – говорил президент клуба Бауыржан Абдубаитов. – Даже если по 20 девчонок в команде, умножьте на 128 команд. Мы сразу сняли любые вопросы о наборе девушек в составы. Результат огромный – Тараз, Алматы, Астана, Актобе и Кызылорда уже тоже охвачены».

При финансовой поддержке УЕФА Казахстан построил базу сборных в Талгаре и Дом футбола в Астане (офис федерации с полями). Во время пандемии каждой федерации прилетело еще по 4,3 млн евро в качестве поддержки.

«Строительство обошлось примерно в 5 миллионов евро, – говорил при открытии базы босс федерации Адильбек Джаксыбеков. – Половину суммы нам выделил УЕФА».

На Дом футбола, как сообщалось, УЕФА перевел 8 миллионов евро – по программе развития инфраструктуры. Джаксыбеков добавлял: «Совместно с УЕФА выстроена система сертификации клубов, благодаря которой за последние годы проведена реконструкция стадионов во всех регионах страны».

Но есть и странности, которые будет честно проговорить. При всей поддержке УЕФА Казахстан после обретения независимости построил только два стадиона, а Узбекистан без всякой помощи – 10. 

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох (да, тот самый из «Ротора»!) признает – в этом направлении ничего не сделано: «К сожалению, в плане футбольной инфраструктуры Казахстан остался в прошлом веке. Где‑то появились кресла и поля с подогревом, построено два новых стадиона, в Астане и Туркестане. 

С другой стороны — всего два за последние 40 лет. Большинство арен многофункциональные и устаревшие. Казахстан – страна больших возможностей, но пока здесь преобладают отремонтированные советские стадионы».

Вывод простой: только лишь денег УЕФА недостаточно для прогресса, ключевой фактор – футбольный менеджмент, с которым в Казахстане пока проблемы. 

И в финале минус перехода (с натяжкой) – возможно, из Азии теперь проще попасть на ЧМ

Увеличение азиатской квоты со следующего ЧМ (с 4 до 8 сборных) слегка подогрело дискуссию о целесообразности перехода в УЕФА. Но здесь нужно выбирать: или упрощенный путь на ЧМ раз в четыре года (все равно без гарантии успеха), или еврокубки и матчи с топовыми сборными в квалификациях – ежегодно. Казахстан уже играл в отборах с Францией, Германией, Англией, Португалией, Бельгией. В следующем розыгрыше Лиги наций казахстанцам могут вновь выпасть англичане, свалившиеся в дивизион B. 

Рохус Шох не сомневается – выбор сделан верный: «Ровно 20 лет назад Казахстан перешел в УЕФА. Понятно, что есть свои минусы. Но никто из казахских футболистов, тренеров ни на секунду не пожалел о переходе. Летом отмечали 20-летие – ни один специалист или болельщик не высказал сожаление. Сборная Казахстана находится в рейтинге ФИФА сейчас ниже, чем Кыргызстан. Ну и что? Этот рейтинг ничего не определяет. Уровень сопротивления в Европе выше».

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Российский футбол возвращается? 

Фото: AFP/CARLOS PALMA, JEAN CATUFFE, MATTHIEU MIRVILLE, S.THINAKARAN, SERGEI SUPINSKY, FRANCK FIFE; ФК «Тобол»

22 комментария

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Deathember
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Молодцы, ещё иммунитет сняли с Елбасы.
кто б с нашего царька снял...
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starelec
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Ответ Вечно в бане
Будто Дюков говорит не то, что спустили откуда-то выше? Вертикаль власти она такая. Понятно же, что вся эта муть с Азией инициатива не РФС.
Когда уже мы перестанем быть страной одного человека, все решения, все мнения только от него исходят! А видение мира у него специфичное!!!
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eltempo87
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Я хз что там написано , но то что их сборную запинывают под плинтус все кому не лень - это факт!
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Deathember
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А вы и дальше слушайте безумцев, которые хотят отдалиться от Европы. Глядишь однажды придем к уровню жизни (и футбола) хотя бы как в Саудовской Аравии, чтобы аргентинцев обыгрывать. Да и про "погибнем" четко сказано, но, видимо, в РФ сейчас мода такая.
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Олег Кучтраев
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Ответ dimonivanov
пляжному футболу точно настанет конец, а ведь не так давно ЧМ выигрывали
И в финале победили азиатскую сборную. А еще одна азиатская сборная выиграла последний по времени межконтинентальный кубок
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Петроград
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Хехе))
А мне в соседней теме один товарищ доказывал, что никакой пользы от УЕФА, кроме матчей сборной и еврокубков, нет.
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Mr. Jones
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Ответ Константин Филимонов
Для чинуш РФС, плывущих в лодке по заданному из Кремля курсу, это не аргументы ..
Чинуши из РФС, кстати, изо всех сил стараются тормозить эту лодку, понимая, что впереди водопад;) но их возможности ограничены.
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Вечно в бане
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Ответ encaro_one
Он говорит то что из Газпрома спустили, а Дюков или Тащин, разница лишь в именах ...
Будто Дюков говорит не то, что спустили откуда-то выше?
Вертикаль власти она такая. Понятно же, что вся эта муть с Азией инициатива не РФС.
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keeper
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Покажите эту статью ответственным лицам нашего спорта. Пусть делают выводы.
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Заборостроитель
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Молодцы, ещё иммунитет сняли с Елбасы.
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Mor
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"Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ"
Сколько заработает условный "Зенит" за ближайшие 5 лет в лиге чемпионов УЕФА?
Что то кажется, что намного меньше чем в Азии могли бы.
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prus_3
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Все разбивается о шлаг-бауммм!
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Puablo_Muchacho
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Вы так обсуждаете этот возможный переход в АФК, как будто в этом есть хоть какой-то именно футбольный смысл. А его просто нет.
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UncleMaks
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Ответ Никита Ксенофонтов
Главное, чтобы всяких абсурдных переходов не было. Ну не должная условная Индия играть в УЕФА, так как это географически абсолютно азиатская страна.
прецедент есть, тем не менее, хотя это скорее исключение (Австралия в Азии)
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encaro_one
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Ответ garp
«У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Болельщикам предстоят интересные выезды», – так о потенциальном уходе России в Азию говорит генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. -------------------------------------------------------------------------------------- "Александр Тащин" - просто запомните это имя, ребята
Он говорит то что из Газпрома спустили, а Дюков или Тащин, разница лишь в именах ...
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dimonivanov
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Ответ Nerazzurri1987
«Речь идет о переходе всей системы российского футбола в Азию – это не только основная сборная и 5-6 клубов, участвующих в международных турнирах. Это 15 сборных команд различных возрастов, мини‑футбол, пляжный, женский футбол. Там нет соревнований для этих возрастов, для женского футбола, мини‑футбола. Мы просто там погибнем». В целом всё здесь сказано. Краткая квинтэссенция всей дискуссии.
пляжному футболу точно настанет конец, а ведь не так давно ЧМ выигрывали
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garp
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«У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Болельщикам предстоят интересные выезды», – так о потенциальном уходе России в Азию говорит генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Александр Тащин" - просто запомните это имя, ребята
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Никита Ксенофонтов
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Главное, чтобы всяких абсурдных переходов не было. Ну не должная условная Индия играть в УЕФА, так как это географически абсолютно азиатская страна.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Да разве это кого-то там волнует? Там же просто дали команду, а последствия до лампочки
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Nerazzurri1987
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«Речь идет о переходе всей системы российского футбола в Азию – это не только основная сборная и 5-6 клубов, участвующих в международных турнирах. Это 15 сборных команд различных возрастов, мини‑футбол, пляжный, женский футбол. Там нет соревнований для этих возрастов, для женского футбола, мини‑футбола. Мы просто там погибнем».

В целом всё здесь сказано. Краткая квинтэссенция всей дискуссии.
+49
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Константин Филимонов
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Для чинуш РФС, плывущих в лодке по заданному из Кремля курсу, это не аргументы ..
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Болею за российский футбол!!!
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