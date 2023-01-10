«Бэйл стоит 100 миллионов? Мир сошел с ума». 10 лет назад Гарет с «Реалом» запустил эпоху мегадорогих трансферов

Рекордные цифры даже скрывали от Криштиану.

В сезоне-2012/13 «Реал» стал вторым в Ла Лиге, отстав от «Барселоны» на 15 очков. Едва сезон завершился, как каталонцы еще и объявили о покупке Неймара. Флорентино Перес нуждался в мощном ответе – и посчитал, что лучшим решением будет заполучить Гарета Бэйла. Валлиец на тот момент был самым желанным футболистом из тех, кто еще не играл за топ-клуб.

У «Тоттенхэма» не было шансов перебить предложение мадридцев, но они могли выжать из Переса по максимуму. И у них это получилось.

Сага с переходом растянулась на все лето. Леви традиционно устроил максимально выматывающие переговоры

Сезон-2012/13 стал пиковым для Бэйла в «Тоттенхэме». Он набрал 21+8 в Премьер-лиге, стал лучшим игроком сезона в АПЛ и взял награды игрока года в Англии по версии футболистов (уже во второй раз) и журналистов.

Но при всех индивидуальных достижениях «Тоттенхэм» явно не лучшее место для командных трофеев. Второй подряд пролет мимо ЛЧ заставил молодого валлийца задуматься о повышении – и тут с предложением подоспел Перес.

Слухи о конкретном интересе к Бэйлу появились в мае 2013-го. Очень быстро стало понятно, что переговоры будут сложными. Со стороны «Тоттенхэма» в них участвовал президент Дэниэл Леви, у которого уже давно была репутация жесткого переговорщика. Ранее он выжал с оппонентов все соки во время трансферов Димитара Бербатова и Луки Модрича.

Лучше всего эти мучения описал Алекс Фергюсон: «Переговоры с Леви были болезненнее операции по замене тазобедренного сустава».

А вот впечатление босса «Лиона» Жана-Мишеля Оласа, у которого Леви в 2012-м покупал Уго Льориса: «Он много говорит и в итоге возвращается к тому, что уже зафиксировано на бумаге. Переговоры с директорами «Тоттенхэма» были сложнейшими за мои 25 лет в футболе».

В случаях с Бэйлом, Модричем, а позднее и с Кейном регулярно всплывали так называемые джентльменские соглашения, по которым Леви обещал отпустить главных звезд при наличии достойных предложений. По Бэйлу британские медиа называли сумму в 80 миллионов евро. Разумеется, для Леви такие устные обещания ничего не значили – имеет значение лишь то, что зафиксировано на бумаге. А там у Бэйла был действующий контракт еще на два года.

Леви дал добро на трансфер, но только за очень большие деньги. Он дважды летал в Испанию, чтобы понять, насколько далеко готов зайти Перес. «Реал» начал торги с 55 миллионов фунтов, но это явно не то, чего ждали лондонцы.

«Несколько раз сделка была близка к срыву, – признавался агент Бэйла Джонатан Барнетт. – Надеюсь, мы с Дэниэлем Леви по-прежнему друзья, но я не уверен. Наши встречи не всегда проходили в любви и согласии. Гарет силен психологически, но все это было для него пыткой. Каждый день мы общались по пять раз. Он хотел знать, что происходит. Его эмоции то шли вверх, то падали».

Бэйл следил за развязкой из Испании, куда он укатил, пропустив всю предсезонку «Тоттенхэма». Метод давления на клуб, к которому позднее безуспешно прибегнет Кейн.

С каждым днем ставки повышались, но Перес и его окружение долго не могли переступить черту в 94 млн евро. Именно за столько «Реал» в 2009-м купил Роналду – руководство мадридского клуба не хотело расстраивать главную звезду.

В начале августа 2013-го Перес еще пытался убеждать, что первая трехзначная сумма в истории футбола пробита тем летом не будет:

«Обычно мы не говорим о других игроках из-за уважения к ним, к клубу и к президенту, с которым у меня сложились теплые приятельские отношения после трансфера Луки Модрича. Если я не говорю об именах, то не говорю и о деньгах, но 100 миллионов евро кажутся мне слишком большой суммой».

Однако уже 1 сентября, в предпоследний день трансферного окна, такой переход все же состоялся. Бэйл подписал 6-летний контракт – в официально озвученный 91 млн евро, при котором трансфер Роналду оставался рекордным, британские медиа не поверили сразу. Вскоре их догадки подтвердили с нескольких сторон: инсайды Гильема Балаге, комментарии журналиста The Sunday Times Джонатана Норткрофта и слив от Football Leaks. Леви додавил «Реал», заполучив 101 млн евро.

Тем летом Гарету исполнялось 24 – как и Роналду на момент перехода в «Реал». И он стал первым игроком, за которого заплатили больше 100 млн евро. Помимо Роналду (94 млн) и приехавшего тем же летом, что и Бэйл, Неймара (88 млн), вслед за валлийцем расположились только олдскульные легенды: Зидан (77,5 млн), Ибрагимович (69,5 млн), Кака (67 млн) и Фигу (60 млн).

Рекорд Бэйла держался три года – пока «МЮ» не пришло в голову вернуть Погба. Трансфер валлийца запустил новую финансовую эру в футболе. Теперь за 95 миллионов покупают 22-летнего Антони, а 101 млн Гарета не попадают даже в топ-10 самых дорогих переходов в истории.

Кака, Фабрегас, тренер «Барсы» – никто не понимал, зачем тратить 100 миллионов на один трансфер

Трехзначная сумма за переход в 2013-м казалась сумасшедшей психологической отметкой. Скепсис летел со всех сторон, в том числе от звезд «Реала» и экс-одноклубников самого Бэйла.

Вот что говорил Кака, вернувшийся в те же дни трансферного окна из «Мадрида» в «Милан»: «Бэйл – талантливый футболист. Однако у меня есть сомнения относительно его трансферной стоимости. Не уверен, что Бэйл стоит 100 миллионов евро. Но, видимо, мир окончательно сошел с ума».

А это мнение Ван дер Варта, поигравшего к тому времени и в «Реале», и в «Тоттенхэме»: «100 миллионов евро – это многовато. Надо задать вопрос, а стоит ли вообще игрок таких денег. Я играл вместе с ним, но тогда не думал, что он стоит 100 миллионов. С тех пор он прибавил, но в «Реале» ему еще предстоит проявить себя. Я знаю, что Бэйл очень хороший парень, думаю, Англия ему подходила. «Реал» – это совсем другое, там он столкнется с давлением. Но, возможно, удивит всех».

Тренер «Барселоны» Херардо Мартино жестко раскритиковал «Реал»: «Это отличный футболист, но предложенная за него сумма неуважительна по отношению к миру, в котором мы живем».

Сеск Фабрегас, игравший тогда в «Барсе», добавил: «100 миллионов за Бэйла? Я думаю, это слишком много. Не знаю, кто может заплатить за игрока такие деньги».

Тогда они еще не знали, что за Неймара руководство каталонцев выложило не 57 миллионов, а вскрывшиеся после расследования 88 млн. А в течение следующих 6 лет «Барса» выложит по 120-140 миллионов аж за трех футболистов, не говоря уже о космических тратах «ПСЖ» на Мбаппе и того же Неймара.

«Когда игроки вроде Бэйла и Криштиану стоят около 100 миллионов евро, Кройфф должен был бы стоить миллиарды», – философствовал Франц Беккенбауэр.

Впрочем, рубеж в 100 миллионов пугал даже в 2016-м. Тогда Юрген Клопп разносил «МЮ» за трансфер Погба. Правда, уже через пару лет тренер «Ливерпуля» признал ошибку:

«Проблема современного мира в том, что какую бы чушь ты ни сказал, никто ее не забудет. Два с половиной года назад 100 миллионов евро были сумасшедшими деньгами, но с тех пор мир сильно изменился. В тот момент я думал по-другому. Изменил ли я свое мнение? Да. Считаю, что лучше изменить мнение, чем никогда его не иметь».

А вот босс Ла Лиги Хавьер Тебас не отмахивался от трехзначных чисел еще во время саги с Бэйлом в 2013-м: «Аморально приобретать что-либо за 100 миллионов евро, не имея таких денег. Это серьезная сумма, но если «Реал» может себе ее позволить, в этом нет ничего аморального, хоть эта сделка и рискованна. Не знаю много о нем, но если Бэйл действительно хорош, я бы хотел видеть его здесь, а не в Премьер-лиге».

Пожалуй, Бэйл тогда был действительно хорош.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Ivan Espinola/ZUMAPRESS.com, Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com