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Затмил Пеле, забил Яшину и обхитрил КГБ. Это про Эйсебио на ЧМ-1966, за 9 голами которого все еще гонится Роналду

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Криштиану Роналду отчаянно бьется за авторство каждого гола на ЧМ. Не только потому, что соперничает за наследие с Месси, но и из-за преследования лучшего португальского бомбардира в истории чемпионатов мира.

У Роналду пока 8 голов (у Лео – 10), а вот Эйсебио за один турнир в 1966 году настрелял сразу 9 мячей.

Эйсебио на ЧМ в Англии: победный дубль в ворота Бразилии, покер корейцам при 0:3 и окрыляющий гол Яшину

В XX веке Португалия не считалась большой футбольной державой: на ЧМ португальцы пробились лишь дважды – в 1966-м и 1986-м. Вспышка в середине 60-х случилась благодаря Эйсебио, которого вовремя вывезли из Мозамбика.

Он тащил сборную еще с квалификации. В отборе к ЧМ-1966 португальцы выиграли группу с Чехословакией, Румынией и Турцией, забив 9 голов. 7 из них на счету Эйсебио (в 6 матчах):

– победный мяч чехословакам (1:0 и 0:0)

– победный дубль румынам (2:1 и 0:2)

– победный хет-трик туркам дома (5:1) и победный гол в гостях (1:0).

На дебютном ЧМ сборная Португалии попала в непростую группу – к бразильцам (чемпионам двух последних турниров), крепким тогда венграм и болгарам. 

Но Эйсебио не обращал внимания на соперников и даже не побоялся взять 13-й номер. Полузащитник Антониу Симойнш вспоминал: «Я всегда играл под 11-м номером, но мы кинули жребий и он достался Эйсебио. А мне выпал 13-й. Это число, конечно, не очень счастливое. И тогда я сказал Эйсебио: «Если ты сыграешь под 13-м номером на чемпионате мира и станешь лучшим бомбардиром, то никто и никогда больше не подумает, что это невезучее число. Для всей страны ты можешь навсегда демистифицировать №13».

Португальцы начали с неожиданно уверенной победы над Венгрией – 3:1. Эйсебио включился со второй игры, когда его гол помог разгромить Болгарию (3:0). Ну а ключевую роль нападающий сыграл в третьем туре, когда положил победный дубль в ворота Бразилии (3:1). На Пеле португальцы устроили настоящую охоту, жестко травмируя его по ходу игры (замен тогда не было). Гарринча тоже был не в лучшем состоянии, поэтому даже не сыграл против Португалии.

В итоге дебютанты турнира во главе с Эйсебио выиграли группу, а бразильцы даже не попали в плей-офф (их подвинули венгры). Зато Пеле позже признавался, что именно на ЧМ-1966 он сдружился с Эйсебио. 

Казалось, что в четвертьфинале Португалии достался самый удобный соперник из возможных – сборная КНДР. Северные корейцы, целиком составленные из любителей, сенсационно обыграли в группе итальянцев (1:0), оставив тех за бортом плей-офф. И все же в четвертьфинале от корейцев не ждали больших чудес, но уже к 25-й минуте они громили португальцев 3:0. 

Азиатские сборные до этого ни разу не выходили даже в плей-офф, а тут вполне отчетливо замаячил полуфинал. Однако у Португалии был сильный козырь – пиковый Эйсебио. В оставшееся время 24-летний нападающий сделал покер (два гола с пенальти), а Португалия победила 5:3. 

В полуфинале португальцев на «Уэмбли» ждали англичане – хозяева турнира и будущие чемпионы. На 82-й минуте Эйсебио забил с пенальти, но Англия к тому времени уже вела благодаря дублю Бобби Чарльтона. 2:1 – англичане прошли в финал, а максималист Эйсебио не сдержал слез после финального свистка.

Даже в 2010-м великий португалец признавался, что то поражение было для него самым чувствительным в карьере: «Особенно сложно оказалось пережить проигрыш Англии в полуфинале. Я до сих пор не пришел в себя после него. Очень часто вспоминаю тот матч. И каждый раз мое сердце словно выпрыгивает из груди».

Впрочем, португальцев еще ждал матч за третье место с СССР. Игра началась с очередного пенальти, который успешно реализовал Эйсебио (назначили за неожиданное действие Муртаза Хурцилавы – поймал высоко летевший мяч рукой). 

У Эйсебио были хорошие отношения со Львом Яшиным, познакомились они в 1963-м – во время «матча века» между сборными Англии и мира, посвященному столетию английского футбола.

Вот как описывал тот удар португалец: «Когда я подошел к мячу, Яшин жестами спросил: «Куда будешь бить?»  Показываю ему: в правый от тебя угол. Он ведь был моим другом, и я не хотел его обманывать. Но тут ко мне подбежал наш капитан Колуна: «Ты что? Это же Яшин, он возьмет мяч!».

Нет, говорю, не возьмет. Бить буду именно туда, куда сказал. Так и сделал. Лев прыгнул в ту же сторону, но лишь коснулся мяча перчаткой. Я потом подошел к нему и сказал по-португальски: «Мы друзья, но ты – вратарь, а я – нападающий. Твое дело – защищать ворота, мое – забивать. Мне надо было это сделать». И я увидел, что он все понял».

Позже Эйсебио добавлял: «Когда забиваешь лучшему вратарю в истории футбола, то это запоминается на всю жизнь. А Яшину я забивал на чемпионате мира. После этого вырастали крылья! Каждый раз, когда бываю в России, обязательно иду ко Льву на могилу. Благодарю Бога за то, что знал близко этого человека. Яшин был не просто вратарем, а господином в воротах. И большим джентльменом».

Под конец первого тайма Эдуард Малофеев сравнял счет, но на 89–й минуте Жозе Торриш все же вырвал для португальцев историческую победу.

С тех пор ни португальская, ни советская сборные не забирались так высоко (только в 2006-м португальцы дошли до полуфинала и проиграли в матче за бронзу).

Эйсебио угощал советскую сборную в баре – в обход КГБ

Главную звезду Португалии на том турнире связывает еще одна история с советской командой. Сборная СССР жила на турнире в Англии под строжайшим контролем КГБ. На случай, если кто-то из звезд захочет сбежать в один из европейских клубов.

Полузащитник Георгий Сичинава в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал, как им помог дружеский жест Эйсебио: «В делегации сборной людей было поровну – нас, игроков, и работников КГБ, которых прислали опекать команду. 

Возглавлял эту делегацию генерал КГБ Колмыков. Естественно, нас предостерегали от походов по злачным местам, провокаций. Говорили, мол, что в бордели не суйтесь, вас там обдерут как липку. Но это не означало, что нас держали на привязи. Могли и в самоволку сходить за покупками, и выпить по чуть-чуть. Воронин был в хороших отношениях с Эйсебио, и тот в отеле, где мы жили, оставил бармену какую-то сумму, чтобы Воронин и его друзья могли угоститься. Иногда мы этим пользовались. Но меру, время и место знали» .

Эйсебио, похоже, тоже знал меру: с 9 голами (4 с пенальти) в 6 матчах он стал лучшим бомбардиром турнира – 13-й номер не помешал. В следующий раз Португалия попала на ЧМ только 20 лет спустя, поэтому у Эйсебио сохранился мощный показатель результативности – в среднем 1,5 гола за игру. Для сравнения: Роналду свои 8 голов забил в 21 игре (в среднем – 0,38). Правда, он все же не всегда играл в центре нападения. Да и футбол с тех пор изменился.

Эйсебио требовал не сравнивать его с Роналду («Я не играл с Азербайджаном»), Криш всегда им восхищался

Эйсебио и Роналду высказывались друг о друге обычно уважительно, но один раз легкое трение все же случилось. В 2013-м Криштиану обошел Эйсебио по голам за сборную, после чего легенда прошлого выступил с резким обращением: 

«Такие сравнения ошибочны. Нельзя сравнивать мою результативность с результативностью Криштиану Роналду. Я забил 41 гол за 60 матчей (64 игры – Sports.ru), а Роналду провел больше ста. Кроме того, сейчас сборные проводят ряд более простых матчей. Я никогда не играл с Лихтенштейном или с Азербайджаном. Меня расстраивают такие сопоставления. Это разные вещи».

Луиш Фигу подлил огня: «Это одиозное сравнение. Не думаю, что Эйсебио можно сравнивать с кем бы то ни было. Для меня он король».

Но Роналду тогда отреагировал спокойно: «Не думаю, что Эйсебио стоит огорчаться, ведь рекорды созданы, чтобы их бить. Эйсебио всегда останется Эйсебио, а Криштиану останется Криштиану – все просто. Нет ничего удивительного в том, что нас сравнивают, но ему не нужно расстраиваться, потому что он всегда будет на вершине. Я лишь хочу провести в составе сборной еще сто матчей. Это точно никого не расстроит».

Через несколько месяцев 71-летний Эйсебио умер, а два дня спустя Роналду забил 400-й гол в карьере. «Я ценю ту дань уважения, которую стадион и Испания отдали Эйсебио, – сказал Криштиану после того матча с «Сельтой» (3:0). – Мы были очень близко знакомы, он мне много помогал. Для меня он – легенда футбола, и сегодня печальный день. Разумеется, свои голы я посвящаю ему».

Пеле в 2014-м тоже не удержался, чтобы сравнить Роналду и Эйсебио: «Неудивительно, что Криштиану сейчас считается лучшим футболистом мира. Мне очень нравится его склад ума – он всегда заряжен на конкуренцию. Он никогда не упускал случая сделать все лучшее для сборной. Он немного напоминает мне моего покойного друга Эйсебио, так же креативен и элегантен. Мне бы очень хотелось в мои времена иметь в команде такого партнера, как Роналду».

Сам же Криш всегда хотел сыграть с португальской легендой. Восхищение Эйсебио – это то, что остается неизменным для Рона на протяжении всей карьеры.

В феврале 2009-го его спросили о том, у кого бы он взял интервью, если бы был журналистом: «Ммм... Хороший вопрос. Думаю, у Эйсебио. Он один из моих кумиров, многое для меня значит».

А 10 лет спустя, в августе 2019-го, Роналду попросили перенестись в прошлое и выбрать любого футболиста для совместной игры: «В моей голове сейчас очень много игроков, но я назову своего соотечественника, который скончался несколько лет назад. Это Эйсебио. Он один из символов Португалии. Я бы хотел сыграть с ним, потому что, во-первых, он португалец, а, во-вторых, он был невероятным человеком. Я бы хотел сыграть с ним в сборной».

Перед поездкой в Катар Криштиану, конечно, спрашивали о возможном португальском рекорде по голам на ЧМ. «Это хороший вызов, – отвечал Роналду. – Я уважаю Эйсебио – все португальцы держат его в сердце. Он невероятный человек, но если есть возможность [побить рекорд], если есть шанс, я думаю, что Эйсебио был бы счастлив».

Португалия лишь дважды выходила на ЧМ в XX веке – не спасал даже Эйсебио. Почему? И что изменилось?

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer, Keystone / Stringer, Central Press / Stringer, Denis Doyle / Stringer; globallookpress.com/KEYSTONE Pictures/ZUMAPRESS.com, dpa, imago sportfotodienst, Mohamed Kadri/ZUMAPRESS.com, Cityfiles/ZUMAPRESS.com; РИА Новости

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