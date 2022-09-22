Немецкий банкир в сборной и тренер, который случайно начал карьеру: что такое футбол Кыргызстана

Второй раз подряд пробились на Кубок Азии.

Сборная России возвращается: вместо Лиги наций команда Валерия Карпина в субботу сыграет в Бишкеке – против Кыргызстана.

Лучший бомбардир в истории кыргызской команды (15 голов в 55 матчах) Мирлан Мурзаев предупреждает, что легко гостям не будет: «В нашей сборной есть талантливые игроки, которые, я уверен, могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне. Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал – мы выиграли со счетом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе».

Самое время понять, что из себя представляет футбол Кыргызстана.

1/8 финала Кубка Азии и памятный матч с Австралией

Еще в 2013 году кыргызская сборная находилась на 201-м месте в рейтинге ФИФА, но в последующие годы началось оживление. Из аутсайдера даже азиатского футбола кыргызы постепенно выбрались в середняки. В 2018-м команда прыгнула уже на 75-ю строчку.

И пусть сейчас позиции немного утеряны (95-е место) – последние годы все равно лучшие для сборной: команда дважды подряд попала на Кубок Азии (2019 и 2023), одержала две самые крупные победы в истории (оба раза досталось Мьянме – 7:0 в 2019-м и 8:1 в 2021-м), а в 2017-м даже выиграла турнир в Индонезии (Кубок Солидарности Цунами – что бы это ни значило).

Немного подробнее про квалификации на последние крупные турниры.

В Азии аж четыре раунда отбора на чемпионат мира, но в первом участвуют 12 худших сборных, поэтому Кыргызстан стартует сразу со второго. Там 40 команд разбиваются на 8 групп: победители групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путевки на Кубок Азии. Остальные 11 мест на Кубок Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира.

В квалификации к ЧМ-2018 Кыргызстан не прошел барьер второго раунда, заняв третье место в группе с 14 очками (на 9 больше, чем у финишировавшего следом Таджикистана). Группу ожидаемо выиграла Австралия, однако дома кыргызы дали фавориту бой: проиграли 1:2, но намного чаще били по воротам (22:12). Ту игру 2015 года местные болельщики помнят до сих пор. Сборная тогда впервые собрала аншлаг, но тысячи людей пробились на стадион без билетов – из-за хаоса очень многие из заплативших за места так и не увидели матч вживую.

Главный тренер сборной Кыргызстана (с 2014 года) Александр Крестинин в интервью Денису Романцову рассказывал, что его жена попала на трибуну только ко второму тайму: «Дети пошли на стадион раньше с тренером вратарей Закиром Джалиловым – зашли без проблем, а жена решила посмотреть Бишкек и, когда приехала на стадион, там уже толпилось столько народу, чтобы было не пролезть. Жена начала размахивать российским паспортом и кричать: «Я жена главного тренера!» Еле-еле дозвалась какого-то начальника, который провел ее сквозь толпу.

На стадион не попали даже австралийские болелы, прилетевшие в Бишкек. Главное – на ту игру мы летели из Бангладеш и пересеклись с этими болелами в Дубае. Они подбежали к моим игрокам: «О, мы летим в вашу страну. Нам интересна ваша культура». А мне сказали: «Слышь, сфотографируй нас».

Мы классно подготовились к тому матчу (я уговорил руководство федерации купить программу Instat за девять тысяч евро), нам пророчили поражение 0:8, но мы едва не сыграли вничью. На сорок третьей секунде мяч ударился перед вратарем об кочку и залетел в ворота. Мы нанесли двадцать три удара, из них семнадцать – из пределов штрафной, но проиграли 1:2».

Впрочем, на ЧМ кыргызы и так особо не рассчитывали, зато третье место в группе позволило побороться за первое в истории попадание на Кубок Азии. Расширение количества участников с 16 до 24 команд сильно увеличило шансы. И кыргызы воспользовались случаем: в финальном раунде отбора команда Крестинина обошла в группе Мьянму и Макао и вместе с Индией пробилась на исторический для себя турнир.

Кубок Азии-2019 проходил в ОАЭ. Кыргызы начали с минимальных поражений явным фаворитам: вели в матче с Китаем, но проиграли 1:2, затем уступили 0:1 Южной Корее. Однако в последнем туре Кыргызстан все же пошумел: хет-трик Виталия Люкса позволил обыграть Филиппины 3:1.

Первая в истории победа кыргызской сборной на Кубке Азии вывела ее в плей-офф – на правах одной из лучших команд, занявших третье место в группе. В 1/8 финала команда Крестинина попала на ОАЭ. Чудо было близко, когда на 91-й минуте кыргызы сделали 2:2, переведя игру в овертайм. Но там хозяева турнира получили пенальти – и забили победный. Эмиратцы в итоге дошли до полуфинала и разделили с Ираном бронзовые медали.

Дальше цикл повторился: в отборе к ЧМ-2022 команда вновь остановилась во втором раунде (снова третье место в группе из пяти), зато этим летом кыргызы оформили второй подряд выход на Кубок Азии. Турнир пройдет в 2023 году.

Правда, в обоих случаях кыргызов опередили в группе принципиальные соперники из Таджикистана. Статистика последних матчей против соседей не в пользу кыргызской сборной: 0:1 и 1:1 в отборе к ЧМ-2022, нулевая ничья в квалификации Кубка Азии и 0:1 в мартовском товарняке.

Вообще игры с соседями по региону самые принципиальные для кыргызской сборной. В 2016 году получилось обыграть Казахстан 2:0. Это успех, учитывая, что двумя годами ранее матч между этими же командами завершился со счетом 1:7.

«На 25-летие независимости Кыргызстана играли с Казахстаном – это пипец какое дерби, как Россия – Украина, – сравнивал тренер Крестинин в интервью Sports.ru в 2017-м. – У нас премия за победу пять тысяч долларов на всю команду. У них – семь тысяч каждому. При этом мы еще и не могли собрать сильнейший состав. Когда мы брали сборную, у нас было два легионера. Теперь их семнадцать, и многих не отпускают в сборную. В итоге большинство игроков приехало только на предыгровую тренировку, но мы победили 2:0».

На Россию кыргызская сборная тоже будет настраиваться серьезно. Перед этой игрой у команды Крестинина три матча без поражений: победы над Сингапуром (2:1), Мьянмой (2:0) и та самая ничья с Таджикистаном (0:0).

Кыргызский Месси и восходящая звезда «Галатасарая»

Валерий Карпин перед матчем честно признался, что из всего состава соперника слышал только об одном футболисте: «Игроков, кроме Кичина, в Киргизии не знаю».

29-летний Валерий Кичин – защитник «Енисея» и капитан сборной Кыргызстана. Он играет в России с 2013 года: сначала поехал на просмотр в ЦСКА (не подошел), затем поиграл в «Волге», «Уфе», «Анжи», «Тюмени» и даже заскочил на три матча в «Торпедо». В 2019-м защитник ненадолго съездил в Беларусь, где поиграл за минское «Динамо».

Transfermarkt оценивает Кичина в 750 тысяч евро – это самая высокая стоимость в нынешней кыргызской команде. Для сравнения, в сборной России дешевле Кичина оценивается только вратарь Михаил Кержаков (600 тысяч евро). На пике, летом 2019-го, Кичин стоил 1,5 млн евро.

Конкуренцию в стоимости Кичину составляет лишь один партнер по сборной – 21-летний вингер «Кайрата» Гулжигит Алыкулов, который оценивается в 700 тысяч евро, а год назад стоил миллион.

На Гулжигита возлагаются большие надежды. Как это часто бывает с технически одаренными игроками, он получил прозвище «кыргызский Месси». В юном возрасте Алыкулов успел поиграть в Беларуси, а с 2020 года выступает в Казахстане. Поначалу все складывалось здорово: чемпионство в Казахстане, первый кыргызский гол в Лиге Европы и звание игрока недели в Азии (обошел в голосовании Азмуна). «Кайрат» даже снял об игроке документалку.

Однако после ухода главного тренера Алексея Шпилевского, который много доверял игроку, Алыкулов заметно сник. При Курбане Бердыеве «Кайрат» перешел на схему в три центральных защитника, где не осталось как таковых вингеров. Футболист присел на лавку, а затем раскис еще сильнее, когда клуб отказался отдавать его в аренду польской «Легии». Сейчас «Кайрат» тренирует уже Кирилл Кекер (к слову, родившийся в Бишкеке), но Алыкулов по-прежнему не попадает в старт и публично намекает о желании сменить команду.

Остальные игроки кыргызской сборной оцениваются минимум в два раза дешевле Алыкулова. При этом в составе прилично легионеров: в расширенный список на матч с Россией вызваны 13 футболистов, играющих за пределами Кыргызстана.

Среди них 21-летний Эрбол Атабаев, который прошел европейскую школу. С 9 до 11 лет он занимался в «Рубине», ради чего взял российское гражданство. Затем Эрбол попал в академию «Барселоны»: в Ла-Масию пробиться не удалось, но он продолжил заниматься футболом в других испанских школах. Сейчас Атабаев играет в махачкалинском «Динамо».

Пять легионеров представляют чемпионат Казахстана, есть также Гонконг, Узбекистан, Беларусь. Еще одно направление – натурализованные немцы, которые родились в Кыргызстане, но в детстве уехали в Германию. Они играют в подвале немецкого футбола, но часто приносят большую пользу сборной.

Выше мы уже писали про хет-трик Виталия Люкса, который вывел Кыргызстан в плей-офф Кубка Азии. А вот 32-летний Виктор Майер из пятого немецкого дивизиона принес кыргызам две последние победы в отборе на Кубок Азии – дубль в ворота Мьянмы (2:0) и победный Сингапуру (2:1).

Еще удивительнее от того, что он играет в футбол в свободное от основной работы время. Майер – банкир. Из-за личных и рабочих моментов он прибыл в сборную за сутки до первого матча, выдал перфоманс и улетел перед игрой с Таджикистаном (0:0). На сбор перед матчем с Россией кыргызо-немца не вызвали – возможно, у него есть дела поважнее.

Нельзя не отметить еще одного игрока, который не вызван на этот сбор, так как недавно играл за молодежную сборную. Речь о 17-летнем вингере и нападающем Бекназе Алмазбекове – восходящей звезде «Галатасарая», который регулярно попадает в списки главных молодых талантов Азии. В 13 лет он стал капитаном «Галатасарая» U-14, в 16 – дебютировал за основу в товарняке с киевским «Динамо», а этим летом впервые сыграл за взрослую сборную Кыргызстана в отборе Кубка Азии.

За Бекназа, который перебрался из Бишкека в «Галатасарай» в 13 лет, кыргызам пришлось побороться. «Весной за юного парня зарубились две федерации. Несмотря на давление с турецкой стороны, Бекназ выбрал сборную Кыргызстана, – пишет комментатор и главный фанат турецкого футбола в России Эльвин Керимов.

Кстати, Керимов в какой-то степени прославил юного игрока еще в 2019-м. Комментатор поделился видео, где 13-летний Бекназ несправедливо заработал пенальти – и понимая это, парень демонстративно пробил мимо. Джентльменский поступок тогда запостили все: от Гари Линекера до New York Times, Blecher Report, Daily Mail и The Guardian.

На ютуб-канале «Галатасарая» видео собрало больше миллиона просмотров.

Доминирование «Дордоя» и стабильные провалы в Кубке АФК

С нынешнего сезона кыргызская Премьер-лига расширилась с 8 до 10 клубов.

После 19 туров уверенно лидирует «Абдыш-Ата» из Канта (город-спутник Бишкека). Столичный «Дордой», гегемон последних 15 лет (13 титулов с 2004 года), в нынешнем сезоне идет лишь четвертым с 18-очковым отставанием.

В 90-х кыргызский футбол находился в бедственном положении, поэтому чемпионы постоянно менялись: команды возникали из ниоткуда, выигрывали золото, а затем бесследно исчезали.

«Уровень нашего футбола, по-моему, уступает всем в странах бывшего СССР. Я бы определил его как падающий ниже нуля, – рассказывал тренер очередного чемпиона Кыргызстана «ЦАГ-Динамо-МВД» Михаил Тягусов после окончания Кубка Содружества-1999, на котором кыргызская команда по традиции заняла последнее место в группе. – Усилиями федерации кое-как удалось оживить детско-юношеские соревнования, а что касается клубов, то здесь царит полная нестабильность. Пример тому – расформирование по финансовым причинам чемпионов-однодневок – «Кант-Ойла», «Металлурга» из Кадамжая, других крепких в свое время команд типа «АиКа», который я возглавлял четыре последних года. Жаль, конечно, и почившую в бозе «Алгу»».

Примерно в те же годы в Кыргызстане все же появился предприниматель, который любил футбол и начал вкладывать в него деньги. Речь о миллиардере Аскаре Салымбекове, который в 90-х основал крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии под названием «Дордой». Всемирный банк включил «Дордой» в топ-10 крупнейших рынков мира: его годовой оборот – 6-7 млрд долларов. Успех обусловлен удобным географическим положением Бишкека – на пути из Китая, где производилось до 90% всего товара, в Казахстан и российские регионы, главным образом сибирские и уральские.

С 2004 года доминирование футбольного «Дордоя» прерывали лишь два клуба. В первый раз это удалось сделать как раз нынешнему тренеру сборной Александру Крестинину. Он в свое время выступал за юношескую сборную России против Андреа Пирло и поиграл сезон с Жирковым в Тамбове, но большой карьеры не случилось, и в 2010-м он начал тренерскую – с неожиданного триумфа с «Нефтчи» из 17-тысячного кыргызского городка Кочкор-Ата.

«В Тюмени порвал связку, пропустил полгода, даже пресс нельзя было качать. От нечего делать решил выучиться на тренера, – рассказывал Крестинин в интервью Sports.ru. – Узнал, сколько стоит обучение. Десять тысяч? Ну, ладно. Открыл сундук, собрал, что осталось, и сдал экзамены. Мне был 31 год. Предложений особо не поступало, и я поехал доигрывать в Кыргызстан, в «Нефтчи» Кочкор-Ата. Отопления не было, из-за холода я завтракал в шапке и куртке, и собрался домой. Купил партнерам по команде пива на прощание, а потом они выложили начальнику клуба: «Мы вчера выпивали, и Саня рассказал, что у него тренерская лицензия. Может, он и тренировать нас будет?» Я остался и в первый же год сделал «Нефтчи» чемпионом.

Отмечали нереально. У «Нефтчи» раньше вообще никаких медалей не было, а тут – золото. Обтянули «Камаз» баннером с надписью «Нефтчи – чемпион» и хотели посадить туда всю команду, чтобы устроить чемпионский парад по Джалал-Абадской области. Но я не сел: «На «Камазе»? Вы чего, травите?» Поехали на микроавтобусах, и в каждом из восьми районов нас встречали хлебом-солью.

Еще забавно, что тура за четыре до конца чемпионского сезона нам начали дарить баранов: «Братан, это от души!» А это здесь самый ценный подарок. В итоге на базе у нас паслось семь баранов. После чемпионства мы неделю дожидались премий за сезон. Пока ждали, зарезали и съели пять баранов».

Второй отрезок, когда доминирование «Дордоя» оказалось под вопросом – с 2013 по 2018 год. Тогда ошский «Алай» выиграл четыре чемпионата из пяти. И этот всплеск был связан с политикой.

Главное политическое и социально-культурное противостояние Кыргызстана – между севером страны, где находится Бишкек, и югом, столицей которого считается Ош. В 2010 году губернатором Ошской области стал местный амбициозный политик, в будущем президент страны, Сооронбай Жээнбеков. Он пообещал жителям, что «Алай» прервет бесконечную гегемонию Бишкека, и не обманул.

Сейчас денег в кыргызском футболе наверняка стало побольше, чем в 90-е, но все равно очень мало. Именно поэтому в чемпионате играет в основном молодежь и недорогие легионеры, а в сборной куча игроков из зарубежных лиг. Оценочная стоимость лиги по данным Transfermarkt – 21,5 млн евро. Для сравнения, общая рыночная стоимость игроков в чемпионате Узбекистана – около 82 млн евро, Казахстана – чуть больше 87 млн евро. Правда, в этих лигах по 14 клубов, а не 10.

Цифры Transfermarkt очень условны, но все же для примерного понимания: самый дорогой состав сейчас у лидирующей в таблице «Абдыш Аты» – чуть больше 3 млн евро, у «Нефтчи» – 2,8 млн, у «Дордоя» – 2,7 млн. Это меньше, чем у любой команды ФНЛ.

Неудивительно, что с такими бюджетами кыргызская Премьер-лига регулярно проваливается на континентальных турнирах.

Местный чемпионат сейчас на 30-м месте в рейтинге АФК среди 47 стран. Это аналог таблицы коэффициентов УЕФА, который основан на результатах команд за последние четыре года. Рейтинг по итогам этого сезона будет использоваться для распределения мест в 2024 году: пока Узбекистан входит в топ-5, Таджикистан – в топ-15, а Туркменистан – в топ-20.

Низкая позиция кыргызской лиги не позволяет клубам участвовать в Лиге чемпионов. Остается довольствоваться Кубком АФК – вторым по значимости клубным турниром Азии, где корейские, японские или саудовские команды даже не участвуют. Кыргызстан делегирует туда два клуба, но обычно они занимают последние места в своих группах.

Сборная радует почаще.

Фото: East News/Ulrik Pedersen/CSM/Sipa USA; Gettyimages.ru/Warren Little; Кыргызский футбольный союз