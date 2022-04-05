«Милан» потряс новой формой. И нет, это не разлившаяся краска

Фанаты не оценили эксперимент.

«Милан» не забил «Болонье» (0:0), еще сильнее закрутив чемпионскую интригу в Серии А. Зато команда сыграла в новой четвертой форме, которая вызвала неоднозначные отзывы еще после презентации. Тогда многие посчитали, что это первоапрельская шутка.

Но нет – на днях в комплекте сыграла как мужская команда, так и женская.

Что же смутило фанатов? В первую очередь, необычный дизайн – с огромными белыми вставками сверху, снизу и даже сзади. В соцсетях пользователи сравнивали это с разлившейся краской, а кто-то – с не до конца проявленной формой.

Как родилась идея такого комплекта? Это результат первого сотрудничества «Милана» с модным брендом. Звучит странно для клуба из такого города, да?

Puma сделала форму совместно с итальянской маркой уличной одежды Nemen. Производители создали капсульную коллекцию на пересечении футбола и моды, куда также вошли куртка и брюки. На футболке можно заметить очертания города.

По ходу матча Златан получил рассечение, завершив образ белой повязкой.

«Мне, как давнему болельщику «Милана», представилась возможность разработать специальный комплект и премиальную капсулу, – говорит Леонардо Фазоло, основатель и креативный директор Nemen. – Мы придали классическим полоскам «Милана» новый вид Nemen. Для высокотехнологичной куртки и брюк использовали недавно разработанный узор, окрашенный вручную, из лучших тканей, которые только может предложить Италия. Мы хотели подарить фанатам что-то особенное. Надеемся, им понравится».

Четвертый комплект обычно всегда более экспериментальный, но болельщики «Милана» к такому оказались не готовы. В соцсетях некоторые даже поспешили обвинить форму в ничейном результате.

Несмотря на противоречивые отзывы, оригинальная четвертая форма продается лучше, чем домашний комплект. Gazzetta Dello Sport пишет, что клуб получил сотни заявок на предзаказ в первые сутки после презентации. Ценник на сайте – 170 евро (14 500 рублей).

Фото: East News/Andrea Staccioli / Insidefoto, Claudia Greco/ipa.net/SIPA, Francesco Scaccianoce/LiveMedia; globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Maurizio Borsari/AFLO