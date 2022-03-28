4-месячный щенок – новый талисман сборной Испании. Это невероятно мило!

Простите, на Sports.ru пока есть только тег «коты» и мы поставили его сюда как символ всепоглощающей милоты – но теперь точно пора задуматься и про тег для собачек.

Вот пушистый повод: маленький щенок Муса – новый маскот сборной Испании.

Мусе четыре месяца – он родился в инкубаторе андалусийского города Вилья-дель-Рио, а теперь получил повышенное внимание со стороны болельщиков. Все потому, что на прошлой неделе его на стадионе в Барселоне представил президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес.

Пес уже познакомился с командой.

Муса стал официальным маскотом сборной благодаря партнеру испанской федерации: испанская компания Artero больше 100 лет выпускает товары для груминга (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак) и считается мировым лидером в этой области.

Контракт с компанией рассчитан до конца Евро-2024. То есть в него входят минимум два крупных турнира, где у нас будут законные поводы постить этого щеночка – а через пару лет уже, возможно, собаку заметно больше.

Порода Мусы – испанская водяная собака. Ее точное происхождение неизвестно. Некоторые говорят, что у породы североафриканские корни, другие считают, что ее привезли в Испанию турецкие торговцы. В Андалусии эти собаки известны как минимум с XII века, где они веками помогали пастухам, рыбакам и охотникам. Испания официально зарегистрировала эту породу в 1985-м.

Испанские водяные собаки известны веселым характером, верностью и смелостью. Они среднего размера, обычно умны. Теперь эта порода – еще и символ футбольной сборной.

Кстати, вратарь «Локо» Гильерме завел испанскую водяную еще в 2020-м. Про нее известен один любопытный факт: однажды игроки принесли своих питомцев для одной из акций, но только Жоре (а именно так зовут собаку Гильерме) удалось пометить поле «РЖД Арены».

Похоже, испанские водяные чувствуют себя на поле как дома.

Фото: eldiadecordoba.es/provincia/Musa-perrita-aguas-cordoba-mascota-seleccion_0_1669033419.html; fclm.ru/ru; Gettyimages.ru/NurPhoto via Getty Images