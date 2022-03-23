На этой форме 36 спонсорских лого. Даже Шерлок не разгадает ее оригинальный дизайн

Просто нет свободного места!

Американские команды никогда не стеснялись наносить на форму уйму спонсоров, но бразильский «Каскавел» из одноименного города вышел за пределы любых рамок.

Действующий чемпион Бразилии по мини-футболу представил комплекты на новый сезон, но их дизайн слишком тяжело разглядеть – из-за огромного количества логотипов. Кажется, этот клуб решил заработать все деньги мира.

Удивительно, как «Каскавелу» удается убеждать спонсоров, что их лого не затеряется на общем фоне. Сайт про формы Footy Headlines насчитал на футболке минимум 36 брендов – остается только догадываться, сколько спонсоров спряталось на задней стороне шорт.

Давайте познакомимся с формой поближе. Это домашний комплект – обратите внимание, что вверху и внизу есть красные и синие полоски. Возможно, в оригинале они тянулись вдоль футболки, но их пришлось убрать ради спонсоров. Игровой номер спрятали в крайний нижний угол. Видимо, чтобы тоже не отвлекало от главного.

А это выездной комплект. На шортах минимум 9 логотипов – и это только спереди и по бокам.

Футболки производства Meinerz продаются на официальном сайте по 79,9 реалов (около 1700 рублей). Есть мужские и женские варианты, но версии без спонсоров не предусмотрено. Болельщики вряд ли в восторге, зато, похоже, заинтересуются коллекционеры.

«Мы подписали партнерство с Meinerz, думая о фанатах, – уверяет президент «Каскавела» Джефферсон Зини. – Знаем, что с титулом Национальной лиги заметность нашей команды значительно увеличилась, выходя за пределы штата Парана. Мы получили множество заявок в интернете – и теперь рады возможности реализовывать нашу форму по всей Бразилии».