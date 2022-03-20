В класико будут неожиданные цвета: черный «Реал» и желто-красная «Барса»

«Реал» и «Барселона» отложили основные комплекты на игру между собой. Обе команды выйдут на поле в не самых привычных для такого матча цветах.

«Реал» вернулся к дизайну от Едзи Ямамото

Вместо традиционно белой формы мадридцы сыграют в черной с белыми деталями – это новый четвертый комплект, разработанный всемирно известным японским дизайнером Едзи Ямамото. Форма стала частью более широкой коллекции, которая приурочена к 120-летию «Реала» (исполнилось 6 марта) и 20-летию adidas Y-3 (совместный бренд Ямамото и немецкого производителя).

Футболка продается по не самой доступной цене – 180 евро.

Ямамото уже хорошо известен мадридским болельщикам. В сезоне-2014/15 он создал для клуба запомнившуюся третью форму.

Играть в класико не в белом – редкость для «Реала». В последний раз удивляли в первом матче Суперкубка Испании-2017, когда победили «Барсу» 3:1, примерив бирюзово-голубые цвета. В ответной игре закрепили результат (2:0) в белой форме.

«Барселона» не расстается с Саньерой 4 года подряд. Современный комплект вдохновлен историей

«Барселона» сыграет в красно-желтом комплекте, который вдохновлен Саньерой – флагом, на основе которого создан флаг Каталонии.

Интересно, что команда использует эту форму четвертый год подряд. Впервые каталонцы сыграли в ней еще в декабре 2019-го против «Атлетико», а затем использовали в нескольких матчах первой половины 2020-го, в том числе в дерби с «Эспаньолом». В 2021-м от полюбившейся формы не отказались – сыграли финал Кубка Испании и еще несколько игр.

В этом сезоне Саньера особенно популярна. Похоже, это связано с тем, что клуб выпустил две сине-гранатовые домашние формы (Ла Лига и Лига чемпионов) и только одну выездную.

Nike уже использовал красно-желтые полосы Саньеры (например, в сезоне-2013/14), но нынешний дизайн, по всей видимости, стал особенным. Он обыгрывает знаменитую в геральдике легенду о происхождении каталонского герба. В одной из битв граф Вифред Волосатый, которого считают основателем Каталонии, получил серьезные раны. Прибывший на поле боя император Карл Лысый пожелал увековечить его храбрость. Он намочил руку кровью графа и четырьмя пальцами провел по золотому щиту – это и символизируют четыре красные полосы на желтом фоне.

По словам журналиста Жерара Ромеро, выйти на класико именно в этом комплекте – инициатива президента «Барсы» Жоана Лапорты.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Denis Doyle; instagram.com/realmadrid; instagram.com/nikefootball; instagram.com/adidasfootball