АИК и Nike снова выдали красоту – на этот раз королевская форма. Выпустили всего 131 экземпляр

Шведы снова дают стиль.

Nike и АИК уже приучили к интересным формам. В 2020-м была белая с огромным логотипом, в 2019-м – черная в минималистичном стиле и с годом основания на груди, а в 2018-м – тоже абсолютно черная, но с другим дизайном.

На этот раз комплект впервые в истории клуба сделан в синем цвете. Удивительно, что клуб добрался до него только сейчас, учитывая темно-синюю эмблему клуба.

Комплект назван Royal Edition («Королевское издание»), поэтому синий здесь больше отсылает к королевскому цвету. Золотистые вставки только должны подчеркнуть элитарность.

Как и на предыдущих футболках, на форме красиво вышита клубная эмблема. Отличие в логотипе Nike: если на некоторых ранних комплектах он почти не просматривался, то на этот раз решили вернуться к официальному лого, которое компания носила в 1971-78 годах. На груди же отрисована карта Стокгольма, что должно подчеркнуть связь с городом.

Стоимость формы – 105 евро. Доход с продажи пойдет на развитие детского спорта

Форма выпущена ограниченной серией из 131 экземпляра – именно столько лет прошло с момента основания клуба. В продажу она поступит с 1 марта за 1099 шведских крон (105 евро).

Все доходы от реализации клуб уже по традиции отправит в некоммерческую организацию Stadium Sports Camp, которая продвигает детский спорт.

«Быть ​​королем или королевой – это не столько положение, сколько отношение, – говорит исполняющий обязанности директора клуба Фредрик Седерберг. – Каждый фанат АИК – своего рода король. От игроков А-лиги до детских команд, волонтеров и болельщиков. Независимо от того, кто вы и откуда. У каждого есть черно-желтое сердце, которое качает королевскую голубую кровь. Вот почему это тема предсезонной формы этого года».

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Фото: instagram.com/aik