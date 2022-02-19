Карнавальная форма «Майнца» = карнавальный футбол. Отметили ежегодный праздник молниеносным камбэком в концовке

Остановили победную серию «Байера».
«Майнц» выдал яркую концовку с «Байером» – за шесть минут до конца основного времени уступали в счете, а дальше за четыре минуты перевернули матч – сначала положил Боэтиюс, а затем Ингвартсен.
Команда Бо Свенссона одержала пятую домашнюю победу подряд – это повторение рекорда еще времен Томаса Тухеля (2009 год). До этой серии были две домашних ничьих и две победы, поэтому в последний раз «Майнц» проигрывал на родном стадионе аж 3 октября. И все равно успех в игре с «Байером» стал достаточно неожиданным. Леверкузенцы шли на серии из четырех побед и уверенном третьем месте (на нем же и остались, а вот «Майнц» сейчас седьмой).
Пять голов и сумасшедшая развязка – лучший сюжет для традиционного карнавального матча. На эту игру команда вышла в яркой праздничной форме.
«Майнц» даже называют карнавальным клубом – все из-за ежегодного гигантского праздника
Все из-за карнавала, который в этом году планировался с 24 февраля по 2 марта, но из-за омикрона снова не состоится. Праздник проходит в Майнце аж с XIII века, а масштабно – с XIX века. Местные называют событие Mainzer Fastnacht – это третий по значимости карнавал в Германии после Кельна и Дюссельдорфа. В нем ежегодно принимало участие до 500 тысяч человек (по крайней мере, в доковидные времена). Это в два раза больше населения города.
Именно поэтому «Майнц» называют «карнавальным клубом» или «карнавальниками». Цвета специального комплекта к этой дате всегда отсылают к традиционным оттенкам Mainzer Fastnacht – красный, белый, синий и желтый.
Даже гетры тех же цветов.
Фаны по традиции тоже не отстают – они устроили праздник на трибунах.
Auf geeeeeeeeeeht’s, 05ER!!! 🥳🥳🥳#mainz05 #M05B04 pic.twitter.com/BwHkU5PRae— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 18 февраля 2022 г.
Специально заготовленные костюмы и маски – важная часть Mainzer Fastnacht.
Super-Mainzer!😅🦸♂️#Mainz05 #M05B04 pic.twitter.com/nbRmIQsQ3U— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 18 февраля 2022 г.
Музыка – еще одна составляющая праздника.
Einstimmung mit Guggemusik! 🎶🎺#mainz05 #m05b04 pic.twitter.com/RMUAdd80sA— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 18 февраля 2022 г.
В этом году она даже на форме. Со спины можно увидеть ноты Narrhalla Marsch – песни, тесно связанной с карнавалом. Эта же мелодия играет, когда «Майнц» забивает голы на родном стадионе. Часть выручки клуб жертвует местным оркестрам и другим подобным организациям.
Narrhalla Marsch, Meenzer! 👀🎶 Schönes Detail auf unserem Fastnachtstrikot! 😍#mainz05 #m05b04 pic.twitter.com/a5PLPo62mo— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 18 февраля 2022 г.
Стадион теперь чуть ли не единственное место в Майнце, где 10 тысяч жителей могут одновременно нарядиться в яркое – и хоть немного прочувствовать масштаб старого карнавала.
«Майнц»-2010/11 – первый шедевр Тухеля. Он оскорблял игроков (и готовил им завтраки), использовал Нагельсманна как скаута и бил «Баварию» с «Дортмундом»
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm
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