Карнавальная форма «Майнца» = карнавальный футбол. Отметили ежегодный праздник молниеносным камбэком в концовке

Остановили победную серию «Байера».

«Майнц» выдал яркую концовку с «Байером» – за шесть минут до конца основного времени уступали в счете, а дальше за четыре минуты перевернули матч – сначала положил Боэтиюс, а затем Ингвартсен.

Команда Бо Свенссона одержала пятую домашнюю победу подряд – это повторение рекорда еще времен Томаса Тухеля (2009 год). До этой серии были две домашних ничьих и две победы, поэтому в последний раз «Майнц» проигрывал на родном стадионе аж 3 октября. И все равно успех в игре с «Байером» стал достаточно неожиданным. Леверкузенцы шли на серии из четырех побед и уверенном третьем месте (на нем же и остались, а вот «Майнц» сейчас седьмой).

Пять голов и сумасшедшая развязка – лучший сюжет для традиционного карнавального матча. На эту игру команда вышла в яркой праздничной форме.

«Майнц» даже называют карнавальным клубом – все из-за ежегодного гигантского праздника

Все из-за карнавала, который в этом году планировался с 24 февраля по 2 марта, но из-за омикрона снова не состоится. Праздник проходит в Майнце аж с XIII века, а масштабно – с XIX века. Местные называют событие Mainzer Fastnacht – это третий по значимости карнавал в Германии после Кельна и Дюссельдорфа. В нем ежегодно принимало участие до 500 тысяч человек (по крайней мере, в доковидные времена). Это в два раза больше населения города.

Именно поэтому «Майнц» называют «карнавальным клубом» или «карнавальниками». Цвета специального комплекта к этой дате всегда отсылают к традиционным оттенкам Mainzer Fastnacht – красный, белый, синий и желтый.

Даже гетры тех же цветов.

Фаны по традиции тоже не отстают – они устроили праздник на трибунах.

Специально заготовленные костюмы и маски – важная часть Mainzer Fastnacht.

Музыка – еще одна составляющая праздника.

В этом году она даже на форме. Со спины можно увидеть ноты Narrhalla Marsch – песни, тесно связанной с карнавалом. Эта же мелодия играет, когда «Майнц» забивает голы на родном стадионе. Часть выручки клуб жертвует местным оркестрам и другим подобным организациям.

Стадион теперь чуть ли не единственное место в Майнце, где 10 тысяч жителей могут одновременно нарядиться в яркое – и хоть немного прочувствовать масштаб старого карнавала.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm