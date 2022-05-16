Спор имени Мори и Лю: «А что, если убрать их штрафные?»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о статистических нюансах лучшей игры с мячом. Не забывайте, что статистика плюсов тоже ведется.
Набросы и панчи Тайрона Лю
В конце марта после разгромного поражения от «Филадельфии» между тренером «Клипперс» Тайроном Лю и президентом «76-х» Дэрилом Мори произошла крайне забавная перепалка в соцсетях. Примерно такая:
Т.Л.: Эмбид и Харден без штрафных — лошары!
Д. М.: Да все «Клипперс» без штрафных — лошары!
Т.Л.: «Последний раз, когда он написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов.» Раунд!
Мне кажется, что настало время (специально ждал вылета «Филы», а не занимался неизвестно чем все это время, как Бен Симмонс) проверить все эти слова на деле.
Во-первых,
Как много очков набирается с линии
Во-вторых, если смотреть на командную статистику в прошедшей регулярке, то видно, что:
- доля штрафных примерно одинаковая для всех команд (от 15.1±1%)
- если магическим образом убрать броски с линии у «Миннесоты» – самой забивающей команды сезона, то ее нападение станет хуже всех в лиге => прав Дэрил Мори
- «Филадельфия» со своей долей штрафных в 17,8% всё-таки слегка выделяется среди остальных клубов => прав Тайрон Лю
Роль личностей в командной статистике
Предсказуемо, две главные звезды — Эмбиид и Харден — зарабатывают большую часть командных штрафных. И кстати Джоэл стал в этом сезоне самым результативным игроком регулярного чемпионата, причем его доля очков, набранных с линии, — самая большая среди обладателей этого титула как минимум за последние 25 сезонов. Шакил О`Нил, который был предыдущим центровым с таким сезонным достижением, собирал фолов, конечно же, даже больше (это следствие тактики Hack-A-Shaq), но пробивал их со значительно худшим процентом (а это то, почему Hack-A-Shaq начали использовать).
Ну и чтобы отследить, как повлияло добавление к такой машине по провоцированию фолов еще и Джеймса Хардена, достаточно сравнить показатели до и после Матча всех звезд:
«Не мы такие, жизнь такая»
Подытожить хотелось бы словами одного из героев статьи — Джеймса Хардена:
Штрафные броски – это часть игры
В лиге с настолько высокой конкуренцией, чтобы выделиться и стать звездой, необходимо использовать все возможные и легальные способы улучшить свою игру. И не так важно, красивые ли это способы.
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