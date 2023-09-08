Казахстанский Забит чуть не перешел в UFC, но проиграл в «Нашем Деле». А видео его нокаута собрало 6+ млн

Работает с менеджером Яна, Царукяна и Физиева.

В 2023 году в UFC дебютировало двое казахстанцев – Асу Алмабаев и Азат Максум. Хорошие шансы попасть в лучшую лигу мира в 2023-м были и у чемпиона NAIZA в легком весе Магомеда Кабардиева. Но сенсационное поражение в поп-ММА нарушило планы.

Делами бойца занимается известный менеджер Саят Абдрахманов, который работает с Петром Яном и Рафаэлем Физиевым. Абдрахманов верит, что у Кабардиева остались шансы перейти в UFC – из-за очень яркого и зрелищного стиля его знают за рубежом.

Кабардиев переехал из России в Казахстан: учит казахский, планирует получить гражданство и выступает под местным флагом

Кабардиев родился в Махачкале и прожил в России до 21 года, где занимался кикбоксингом и ушу-саньда. Самый известный выходец из ушу-саньда – Забит Магомедшарипов. Но Магомедшарипов тренировался в школе «Пять сторон света» в Буйнакске, а Кабардиев – в махачкалинской спортшколе.

Кабардиев начал профессиональную карьеру в ММА в 2018 году в Казахстане, куда переехал в 2016-м по приглашению брата. До этого учился в Москве и рассказывал, что работал официантом, тайным покупателем и в магазине цветов.

«Он здесь живет и работает уже 12 лет. Как-то раз он мне позвонил утром, когда я был в Махачкале, и предложил приехать сюда, чтобы и по спорту подвигаться, и в целом с работой [помочь]. Я даже и пяти секунд не подумал и решился», – признался Кабардиев.

Кабардиев выступает под казахстанским флагом. Он объясняет это тем, что стал бойцом ММА именно в Казахстане. Кабардиев освоил в Дагестане только ушу-саньда, а борьбу – в зале Tobet Top Team в Астане. У него нет казахстанского гражданства, но он неоднократно заявлял, что планирует получить новый паспорт.

Кабардиев учит казахский язык и после боя с Фархадом Машраповым обратился к публике на казахском, но забыл некоторые слова: «Если говорят в нормальном небыстром темпе, я понимаю суть разговора на 60-70%, но знаю его на 20%. Родной язык у меня аварский, но так получилось, что в совершенстве его не знаю, а мама у меня кумычка. Кумыкский и казахские языки – тюркские, очень похожие, и это тоже помогает мне понимать казахские слова».

Кабардиев стал чемпионом NAIZA в легком весе – UFC вели по нему переговоры. Но он проиграл в поп-ММА и травмировал руку

С ростом 185 см Кабардиев выступает в легком весе, где великолепно использует габариты и базу ушу-саньда. Он часто выбрасывает фронт-кики и хай-кики с разворота, из-за чего его сравнивают с Забитом Магомедшариповым и называют Казахским Забитом.

Кабардиев оформил несколько ярких и глухих нокаутов. Но самый запоминающийся хайлайт – нокаут Валмира Лазаро в 2022-м на турнире NAIZA. Тогда Кабардиев срубил соперника ударом локтем с разворота. Тот эпизод завирусился в зарубежных соцсетях: он собрал почти 6,5 млн просмотров на ESPN MMA и SportsCenter.

Поэтому в декабре-2022 Кабардиев начал сотрудничество с Саятом Абдрахмановым – менеджером Шавката Рахмонова, Петра Яна и Армана Царукяна. За три месяца до подписания контракта с Ruby SE и Абдрахмановым Кабардиев стал чемпионом NAIZA в легком весе, задушив Фархода Машрапова. Это был пятый бой бойца в лиге.

В начале 2023 года Кабардиев заявил, что не собирается задерживаться в NAIZA, так как провел много боев и не видит сильных соперников из ростера: «Серия из побед есть только у четверых бойцов, которые идут с рекордом в лиге 1-0 либо 1-1, 2-2. У меня там 5-0. Конкретного претендента я не вижу. Кто-то должен выйти на победную серию из двух или трех боев, и тогда было бы интересно. Вижу, что эти бои – шаг назад. Если я их выиграю, то ничего не получу».

Еще он говорил, что готов драться в UFC бесплатно. Переговоры о контракте действительно велись, но вместо лучшей лиги мира он перешел в «Наше Дело», где организовали Гран-при легкого веса. Основная причина перехода – деньги. «В NAIZA хорошие гонорары, а там [в поп-ММА платят] в два-три раза больше за первый бой. Если выигрываешь, тебе повышают гонорар», – ответил Кабардиев.

В первом поединке Кабардиев разобрал экс-чемпиона М-1 Global Максима Дивнича и вышел в финал. Соперником стал чемпион Open FC Александр Грозин. Грозин провалил взвешивание, показав перевес в 2,5 кг. Но бой все равно состоялся.

В итоге Кабардиев впервые проиграл в профессиональной карьере. Вскоре стало известно, что у него разрыв сухожилий в районе кисти. По словам бойца, он не мог даже открыть дверь и повернуть ключ. Сроки восстановления – от двух до шести месяцев.

Несмотря на поражение в лиге поп-ММА, Саят Абдрахманов считает, что у Кабардиева остаются хорошие шансы попасть в UFC: «У Магомеда есть яркие финиши, которые завирусились на Западе и показывают на ESPN и SportsCenter. Матчмейкеры UFC его знают.

Второй самый важный момент, который мы закрыли – рабочая виза в Америку. Понятно, что при удачном результате боя с Грозиным любой вариант на замену – он был готов выйти и выступить. Сейчас просто нужно закрыть поражение – ничего страшного».

Фото: инстаграм Магомед Кабардиев