Потасовка с другом Хабиба, съемки в кино, бои без правил – это все легенда MMA из Казахстана

Куат Хамитов, который сравнивал Hardcore с «Домом-2».

Куат Хамитов – один из самых известных казахстанских бойцов, который выступает в MMA с 2011 года. У Хамитова богатая география выступлений и большой опыт выступлений против топовых бойцов.

Попал в ММА через бои без правил, а потом спровоцировал друга Хабиба на потасовку

Хамитов зашел в единоборства через карате, которому посвятил четыре года. Но в восьмом классе перешел в греко-римскую борьбу, где добрался до уровня сборной Казахстана: никогда не был чемпионом страны, хотя становился призером.

В 2011 году Хамитов попал в телепроект «Золотая Орда» про бои без правил, куда его позвал друг. Хотя планировал вернуться к греко-римской борьбе через пару месяцев отдыха. В итоге Хамитов увлекся единоборствами. Выиграл восемь поединков, несмотря на слабую подготовку – семь досрочно.

В 2013 году состоялся один из самых громких боев в карьере Хамитова – в Алматы против Зубайры Тухугова. На дуэли взглядов Хамитов толкнул соперника, после чего едва не началась драка. Сам поединок закончился победой Тухугова раздельным решением судей, но у этой истории интересный контекст.

Хамитов вышел на коротком уведомлении за две недели до турнира, а организаторы пообещали ему победу, если он продержится всю дистанцию: «Куат, выйди на бой [с Тухуговым]. Даже если ты проиграешь по очкам, мы тебе отдадим победу. […] Когда Зубайре отдали победу, я был в шоке. Мне другое обещали».

Мешала и неподготовленность, как правильно гонять вес и восстанавливаться. «За три дня до боя с Тухуговым я тупо просто ничего не ел и ходил. Вот так сбросил четыре кг. Тогда я много чего не понимал», – сказал Хамитов.

Подружился с командой Хабиба и спарринг-партнером Макгрегора

Реванш между Хамитовым и Тухуговым не состоялся, потому что Тухугов дебютировал в UFC в начале 2014 года. А Хамитов уехал в Китай, где выступал в RUFF и WBK. Там он познакомился с бойцами из команды Хабиба Нурмагомедова.

«Когда я туда поехал, к первому бою согнал вес и познакомился с ребятами из Дагестана: там были Ислам Махачев, Азамат Гашимов. Вот только я от них и научился, что такое восстановление, что такое весогонка, что кушать, сколько воды пить, капельница... А до этого я был чисто колхозник, который ничего не понимал даже. Сейчас вспоминаю эти моменты и думаю: «Блин, каким же я был колхозником!»

Как только начал выступать в Китае, все перевернулось, я многое там узнал. Даже Ислам Махачев сказал мне, как гонять вес. До этого такого я не делал в жизни. Бойцом я стал тогда, когда съездил в Китай. Потом понял, что к этому надо относиться серьезно, а до этого я был любителем и ничего не понимал», – говорил Хамитов.

В итоге Хамитов выиграл в Китае все пять боев. А еще дрался в сингапурском промоушене ONE FC, где уступил небитому на тот момент Лоуэну Тайненсу. В 2016 году Хамитов перешел в AMC Fight Nights, где в дебютном бою задушил другого бойца из команды Хабиба – Гаджи Рабаданова, хотя не хотел с ним драться.

Затем наступила серия из трех боев без побед. Хамитов проиграл оба чемпионских боя Магомедсайгиду Алибекову и Нариману Аббасову. По словам Хамитова, он недооценил Аббасова и провалил взвешивание. В итоге проиграл с близким счетом.

Между этими боями состоялся поединок против экс-чемпиона Bellator Питера Куилли в Алматы. Тогда судьи отдали победу Хамитову. Но вскоре Союз ММА России поменял вердикт на ничейный, хотя поединок прошел в Казахстане.

Несмотря на такой исход, Хамитов подружился с Куилли, который звал его к себе в зал в Ирландии. А в 2018 году его приглашали в кэмп к Конору Макгрегору, когда тот готовился к бою против Нурмагомедова. Но отказался, чтобы не портить отношения с командой Хабиба. Хотя Хамитов уважает Макгрегора и признает его заслуги в популяризации ММА: «Конор Макгрегор – Мохаммед Али XXI века».

Хейтил индустрию поп-MMA, но сам выступил на Hardcore и тренировал в Hype Reality

Хамитов нередко использует треш-ток. Например, разнес поп-ММА: «Мне не нравится поп-ММА. Думаю, там выступают только черти. Не все, конечно. Но те, кто оскорбляет друг друга, задевает честь, нацию, переходит на личности. Считаю, что это неправильно. Это временный спорт».

В 2020 году он вызывал на бой Вячеслава Дацика, когда тот сидел за нелегальное пересечение российско-эстонской границы: «В конце декабря должен быть супербой в Алматы – с Вячеславом Дациком. Это будет бой в супертяжелом весе. Будет запущена новая лига Ataman Fighting Championship. Я сделал им предложение совместно с Камилом Гаджиевым. Вроде все согласны. Разница в весе у нас 80 кг. Не думаю, что он даст заднюю».

Но турнир не состоялся, хотя Дацик вышел на свободу по УДО через две недели после того интервью. А в 2021-м состоялся бой против другой звезды поп-ММА – Марифа Пираева. Тогда Хамитов назвал Пираева, Чоршанбе Чоршанбиева и Персидского Дагестанца ведущими «Дома-2». Бой с Пираевым закончился поражением раздельным решением судей.

Хотя в мае-2023 Хамитов был одним из хедлайнеров стадионного турнира Hardcore в Алматы и после победы над Залимханом Юсуповым надел на главу лиги Анатолия Сульянова традиционный казахский костюм чапан.

«До моего появления в Hardcore это был «Дом-2». А теперь, когда я уже здесь, это не «Дом-2», а профессиональная ММА-организация», – говорил Хамитов. Тогда же он назвал Пираева Ксенией Собчак, а Персидского Дагестанца – Ксенией Бородиной.

Чуть ранее Хамитов снимался в роли тренера бойцов на проекте Hype Reality 2 – аналог американского TUF, но с уклоном в сторону поп-ММА, где много грязи и провокаций. Соперником Хамитова был Пираев, но их реванш в финале проекта так же затух, как и бой Макгрегора с Майклом Чендлером.

Хамитов назвал тот опыт положительным и сказал, что готов сняться еще раз: «Проект залетает, людям нравится. В Казахстане его смотрят люди, которые не имеют никакого отношения к спорту. Я сам стал большим фанатом этого проекта и не пропустил ни одной серии. В день, когда выходит серия, я никуда не выхожу и посвящаю вечер просмотру».

Участвовал в КВН и снимался в кино – один из его фильмов признали лучшим в Казахстане

• В 2021 году Хамитов засветился в клипе у казахстанской певицы Луины на песню «Адреналин». Тот клип собрал 5,5 млн просмотров в ютубе.

• За последние несколько лет Хамитов снялся в трех казахстанских фильмах: «Портье: Мальчик на побегушках», «Миссия выполнима» и «Тимучин». Причем «Портье» стал лучшим фильмом 2021 года на культурной премии «Тикетон» – ведущей системы онлайн-продажи билетов по всему Казахстану.

• Хамитов – частый гость КВН. В 2018 году он участвовал в миниатюре, где комики угрожали «отхабибить» и «отконорить» бойца. Тот ролик собрал 1,5 млн просмотров в ютубе.

Фото: instagram.com/kuat__khamitov