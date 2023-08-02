Еще один преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Знакомимся с Мейиримом Нурсултановым.

Один из самых опасных средневесов в боксе – чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы. Но в дивизионе выступает и другой важный казахстанец – проспект Мейирим Нурсултанов, владеющий поясом WBO International.

Сейчас он занимает второе место в рейтинге WBC, уступая только Геннадию Головкину, и пятое место – в IBF. Нурсултанова уже признавали лучшим средневесом 2023 года по версии WBO, чей пояс принадлежит как раз Алимханулы.

Родился в маленьком городе с военными гарнизонами, а в любителях соперничал с будущим олимпийским чемпионом и чемпионом мира

Мейирим Нурсултанов занялся боксом в родном городе Аягоз. Он пришел туда за старшим братом Мереем Акшаловым, становившимся чемпионом мира и Азии в 2013 году. Аягоз – небольшой город с населением 40 тысяч человек, но имеет большое значение, так как это крупный транспортный узел Туркестано-Сибирской магистрали, из-за чего в городе размещены военные гарнизоны и комплекс ПВО.

В 2009 году Нурсултанов стал чемпионом Казахстана среди молодежи, а год спустя выиграл чемпионат Азии. В 2012-м он перешел во взрослую категорию. Тогда дрался в самых конкурентных весах – до 69 и 75 кг. В 69 кг первым номером шел Данияр Елеусинов, ставший олимпийским чемпионом-2016. В 2012 году Елеусинов выиграл чемпионат Казахстана, а Нурсултанов стал третьим.

Через два года он выиграл чемпионат Казахстана в весе до 75 кг. Благодаря этому успеху получил приглашение в команду Astana Arlans для участия во Всемирной серии бокса (WSB), которая была еще одним местом для отбора на Олимпиаду-2016. Тогда его команда выиграла сезон-2015, а Нурсултанов стал одним из главных героев.

В полуфинале казахстанская команда боксировала с российской Russian Boxing Team и разгромила ее со счетом 9:1, а в финале разобралась с соперниками из Кубы. В тех встречах Нурсултанов выступал в весе до 75 кг и выиграл оба боя единогласным решением судей. Но не попал на Олимпиаду – место в сборной получил Жанибек Алимханулы, который котировался выше. При этом Нурсултанов не делился подробностями их противостояния.

Нурсултанов перешел в профессионалы в 23 года. Сначала работал в зале в Окснарде с Ломаченко, Усиком и Ковалевым

В конце 2016-го Нурсултанов ушел в профессионалы. Тогда ему было 23 года. Он сразу же подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом и промоутерской компанией Main Events, которая сделала успешную карьеру Сергею Ковалеву.

Его первым тренером в профи стал сам Роберт Гарсия, тренировавший Маркоса Майдану, Нонито Донейра и Антонио Маргарито. Но через несколько лет он ушел к члену Зала славы бокса Бадди Макгирту, известный по работе с Артуро Гатти.

Первые три года в профессионалах Нурсултанов тренировался в Окснарде в Калифорнии, где пересекался с боксерской элитой с постсоветского пространства – Василием Ломаченко, Александром Усиком, Александром Гвоздиком и Сергеем Ковалевым. Даже спарринговал с Ковалевым, хотя между ними разница в две весовые категории.

Благодаря контракту с Main Events почти все первые бои Нурсултанова прошли в США, а дебют состоялся в андеркарде первого поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, где выиграл в шестираундовом бою единогласным решением. Нурсултанов часто выступал в андеркарде у Ковалева и Гвоздика и после успешного дебюта выдал серию из семи досрочных побед, благодаря чему получил первый титульник.

Тогда Нурсултанов дрался за вакантный пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF против Джамара Фримана, которого разгромил на всех судейских карточках, и завоевал титул. На первое достижение ушло два года. Год спустя Нурсултанов выиграл титул WBC USA, а его поединок против Кристиана Оливаса прошел в андеркарде боя Канело – Ковалев.

Main Events не продлил контракт с Нурсултановым. Теперь он дерется в отеле и корейском ТЦ, но поднимается по рейтингу

В ковидный 2020-й Нурсултанов провел всего один бой на турнире RCC в Екатеринбурге против малоопытного Ильи Баландина (4-3-1). Нурсултанов разобрал его на классе и уверенно выиграл бой. Через год контракт с Main Events истек, а нового предложения не поступило, несмотря на безупречный рекорд 14-0.

Но Нурсултанов продолжил работу с Эгисом Климасом, а промоутером стала казахстанская компания ADAL Promotions. Так, три боя прошли в Казахстане, два из которых – в отеле Rixos в Актау. При этом уровень оппозиции вырос, а прогресс бойца не замедлился. Во втором бою с новым промоутером Нурсултанов завоевал пояс WBO International, досрочно победив россиянина Андрея Сироткина.

За 2022 год Нурсултанов провел три боя против крепких бойцов – Андрея Сироткина, Себастьяна Папески и Марсело Эстебана Косереса, который едва не разобрался с Билли Джо Сондерсом. Эти победы продвинули его по рейтингам престижных организаций. В 2023 году Нурсултанову дали японского нокаутера Кадзуто Такесако (13 нокаутов в 15 боях). Несмотря на статус бойцов, их поединок прошел в корейском торговом центре.

Бой получился напряженным: Нурсултанов выдержал стартовый прессинг соперника и затем перемолол его в восьмом раунде. Благодаря этой победе Нурсултанов стал лучшим боксером года в среднем весе по версии WBO, хотя чемпион мира по этой линии – Жанибек Алимханулы.

Авторитетный портал Boxrec поставил Нурсултанова на первое место в топе средневесов Казахстана и на третью позицию в общем рейтинге дивизиона. Выше него только Крис Юбенк-младший и Лиам Смит. Сейчас он второй в рейтингах WBO и WBC и пятый – в IBF. Алимханулы держит пояса WBO и IBF, а титул WBC принадлежит Джермаллу Чарло. Но первый номер WBC – Геннадий Головкин.

У Алимханулы и Нурсултанова общий менеджер – Эгис Климас. Но сам Нурсултанов не хочет боксировать ни с одним из соотечественников даже за пояс. Поэтому продвигается по линии WBC. Что касается WBA, то Нурсултанов выпал из рейтинга, хотя в начале 2023 года входил в топ-5. Так что ему пора возвращаться на американский ринг. У Нурсултанова безупречный рекорд 19-0, но ему не хватает топовых оппонентов, чтобы заполучить внимание чемпионов.

В итоге его следующий бой состоится в Узбекистане 17 ноября против немца Винсента Файгенбутца, который стал соглавным событием турнира. Он закроет конференцию WBC в Ташкенте, куда съехались звезды мирового бокса (Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Константин Цзю и Александр Усик). Победа может сделать Нурсултанова обязательным претендентом по линии WBC или даже временным чемпионом мира.

Фото: инстаграм Мейирима Нурсултанова