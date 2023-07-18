Допинг, тренировки с Джонсом, 13 подряд побед в первом раунде. Боец из Казахстана, который так и не подписался с UFC

В Таиланде узнают чаще, чем дома.

Бойцы из Казахстана постепенно покоряют UFC. После Шавката Рахмонова в главном ММА-промоушене успешно дебютировали Асу Алмабаев и Азат Максум. Но казахстанские бойцы успешно выступают не только там.

В сингапурской лиге ONE FC дерется ее бывший чемпион Кайрат Ахметов. В этом году Ахметов получил чемпионский бой с Деметриусом Джонсоном, но он вряд ли состоится.

Ахметов дрался с обидчиком Макгрегора и тренировался с тусующимся Джоном Джонсом

Кайрат Ахметов – представитель греко-римской борьбы. Он выступал на высоком уровне, но в сборной Казахстана был только третьим номером. Из-за этого в 22 года ушел в ММА. В 2010-м смешанные единоборства только зарождались в Казахстане: в то время проводились турниры-восьмерки, когда дрались по два-три раза за день.

Карьера Ахметова началась с 13 побед подряд в первом раунде. Но уровень оппозиции был невысокий, из-за чего Ахметов просил портал Sherdog убрать три боя из профессионального рекорда и записать их как выставочные. В 2015 году Ахметову дали поединок против Артемия Ситенкова, первого обидчика Конора Макгрегора – разобрался с ним за три минуты в первом раунде.

После этого Ахметов проводил сборы в США и тренировался в известном зале Jackson Wink MMA Academy. Тогда главными бойцами этого зала были Джон Джонс и Дональд Серроне, а один из кэмпов выпал на период подготовки Джонса к первому бою против Александра Густафссона, который потом включили в Зал славы UFC. Ахметов видел, как перед поединком тот отдыхал с виски и бильярдом в клубе.

Год спустя Ахметов выиграл чемпионат штата Нью-Мексико по бразильскому джиу-джитсу. Его убеждали остаться в США с обещаниями построить успешную карьеру и предлагали помощь в оформлении Green Card, но он отказался по семейным обстоятельствам: «У меня здесь [в Казахстане] была семья. Если бы я был молод и не женат, тогда бы остался».

Тогда же Ахметов тренировался с экс-чемпионом UFC Брэндоном Морено, который в 2016 году участвовал в The Ultimate Fighter. «Скажут, что себя хвалю, но тогда я его совсем не почувствовал. Сейчас, конечно, он добавил в борьбе, но тогда вообще не мог бороться», – заявил Ахметов.

Но в последние годы Ахметов проводит сборы в Таиланде в зале Tiger Muay Thai, где тренируется с Рафаэлем Физиевым и Петром Яном.

У Ахметова сорвался переход в UFC, но он попал в ONE FC и стал чемпионом в дебютном бою

В 2017 году Ахметов перешел в ONE FC, хотя мог оказаться в UFC. На Ахметова вышел тренер Деметриуса Джонсона Мэтт Хьюм, который написал бойцу в соцсетях и предложил выступать в ONE. Тогда Ахметов отказал и ждал контракта от UFC 1,5 года, но не дождался.

После этого Хьюм написал еще раз – Ахметов согласился и признавался, что хотел попасть в UFC, потому что конкуренция в наилегчайшем весе в ONE FC выше, чем в США. Его рекорд перед переходом был безупречным – 19-0.

В дебюте ему сразу же дали чемпионский бой против Адриано Мораеса. Ахметов выиграл раздельным решением судей, после чего попытался вернуться к варианту с UFC. Помешали контрактные обязательства с ONE, из-за чего он не дрался два года.

Через два года состоялся реванш с Мораесом, где Ахметов впервые в карьере проиграл, лишившись пояса. Вскоре эта ситуация повторилась в противостоянии с Джехе Эустакио: Ахметов выиграл первый бой раздельным решением, но в начале 2018 года проиграл в реванше. С того периода он выдал серию из шести побед.

Но Ахметов выступал один раз в год, из-за чего его продвижение к титульнику затянулось. Одна из причин – травмы, из-за которых сорвалось два боя. Другая – высокая плотность наилегчайшего дивизиона.

«Самый главный минус организации для меня – что они не так часто дают бои, очень много спортсменов. В моем весе, например, порядка 67-70 спортсменов. Может, сейчас даже больше», – рассказал Ахметов.

Так как Ахметов выступает в ONE, его узнаваемость в Таиланде гораздо выше, чем в Казахстане. Он связывает это с тем, что дома не транслируют бои сингапурской лиги. Поэтому Ахметов по-прежнему единственный казахстанский боец в ONE FC.

Ахметов добился боя с Деметриусом Джонсон, но теперь все может сорваться – из-за допинга

За последние пять лет Ахметов провел шесть боев – все выиграл. В мае-2023 Ахметов встретился в реванше с Рисом Маклареном. Ранее он побеждал Макларена в 2019-м, но в этот раз они бились за статус претендента на чемпионский пояс, который в третий раз оспаривали Деметриус Джонсон и Адриано Мораес. Тогда Ахметов снова выиграл, а Джонсон закрыл трилогию второй победой.

После победы Джонсона в клетку вошел Ахметов и начал раскручивать их бой: «Не хочу отнимать его минуту славы. Ты легенда, брат. Но я хочу драться с такими чемпионами, легендами. Ты знаешь, что я следующий. Так что, брат, прими этот бой, давай сделаем отличное шоу!» Джонсон ответил коротко: «Покажите мне деньги!»

После второй победы над Маклареном Ахметов поднялся на второе место в рейтинге дивизиона позади Мораеса и ждал официального анонса боя против Джонсона. Но в июне китайский South China Morning Post сообщил о положительном допинг-тесте у Ахметова, который он сдал через 10 дней после поединка с Маклареном.

Команда Макларена требовала аннулировать результат боя и признать его несостоявшимся. Но президент лиги отказался: «Я понятия не имею, что употреблял Кайрат, что это были за препараты. Употреблял ли он их для боя или делал это для восстановления после травм?»

Но Ахметова все-таки дисквалифицировали на полгода и вычеркнули из рейтинга ONE. Ни Ахметов, ни его команда никак не прокомментировали ситуацию. Кажется, бой против Джонсона уже не состоится. Тем более обоим бойцам по 37 лет, а Джонсон думает о завершении карьеры.

Фото: инстаграм Кайрата Ахметова