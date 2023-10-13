Наследник Головкина в среднем весе стал чемпионом мира без боя. Его просто избегают топы

В выходные Алимханулы подерется за второй титул.

После второго поражения от Сауля Альвареса Геннадий Головкин освободил все пояса в среднем весе. В то же время в его дивизионе набирает обороты казахстанский проспект Жанибек Алимханулы.

В 2022 году он стал чемпионом мира по версии WBO после ухода Деметриуса Андраде во второй средний вес. А в эти выходные, 15 октября, Алимханулы подерется в объединительном бою с чемпионом мира IBF Винченцо Гуалтьери.

Качели в любителях: в 20 лет стал чемпионом мира и Азии, но на Олимпиаде проиграл соотечественнику

Жанибек Алимханулы – из маленького села Жыланды на 1000 человек. Там он занялся боксом, но в юности переехал в Алматы вслед за тренером Муратом Сихимбаевым. На взрослом уровне Алимханулы с первого раза стал чемпионом Казахстана. А через год выиграл чемпионат мира в Алматы и чемпионат Азии. Тогда ему было всего лишь 20 лет. В 2014-м он уже стал первым на Азиатских играх.

Но после этих успехов Алимханулы вылетал с международных турниров в 1/4 финала. Хотя это не помешало ему попасть на Олимпиаду и выиграть пятый сезон Всемирной серии бокса (WSB) в составе команды Astana Arlans. Тогда он выступал вместе с Иваном Дычко, Василием Левитом, Данияром Елеусиновым и даже Филипом Хрговичем. Именно через WSB Хргович и Левит отобрались на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

На ОИ-2016 Алимханулы был одним из претендентов на медаль. Он уверенно выиграл в первых двух боях, но в 1/4 финала сенсационно проиграл раздельным решением соотечественнику Камрану Шахсуварлы, представлявшему Азербайджан. До этого Шахсуварлы с трудом победил Артема Чеботарева.

И спустя два месяца после ОИ Алимханулы дебютировал в профи. В первом бою ему дали Милтона Нуньеса, который был первым соперником Геннадия Головкина в поединке за чемпионский пояс WBA. Головкин разобрался с Нуньесом за одну минуту, а Алимханулы – за 2,5.

Параллельно он выступал в любителях, но закончил там в 2017-м после поражения в 1/4 финала чемпионата Казахстана. Год спустя Алимханулы начал сотрудничество с известным менеджером Эгисом Климасом, а его тренером стал легендарный Бадди Макгирт. И тогда же он подписал контракт с Top Rank, хотя его рекорд в профессионалах был 2-0.

Работа с Top Rank: стал чемпионом мира по «почте», пугает топов по дивизиону

Top Rank продвигал карьеру Алимханулы грамотно и очень последовательно. В четвертом бою под руководством Боба Арума он взял региональные пояса WBC и WBO в среднем весе. Благодаря защитам этих титулов Алимханулы продвигался по рейтингу и получал более сложных оппонентов. Так, в 2021 году он досрочно разобрался с опытными Робом Брантом и Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом.

А в 2022-м дрался за пояс временного чемпиона мира по линии WBO против непобежденного Дэнни Дигнума. Алимханулы нокаутировал его во втором раунде и стал временным чемпионом. Регулярным чемпионом был Деметриус Андраде, который отказался защищать пояс и ушел во второй средний дивизион. Так Алимханулы стал полноценным чемпионом за 10 боев и четыре года работы с Top Rank.

Алимханулы стремится объединить все пояса, но с ним не хотят драться. Он вызывал на бой Андраде, Чарло, Мунгуйю и Канело Альвареса. Даже обязательные претенденты на пояс WBO Лиам Смит и Хайме Мунгуйя отказались драться, хотя сама организация назначала им переговоры.

Поэтому Алимханулы провел две защиты против середняков – Дензела Бентли и Стивена Батлера. С первым он провел полную дистанцию и выиграл единогласным решением судей. А Батлера нокаутировал во втором раунде. Несмотря на слабую оппозицию, в рейтинге журнала The Ring его поставили на второе место в среднем весе. Выше только Геннадий Головкин. Но пояс этого журнала сейчас вакантный. А чтобы его выиграть, надо победить Головкина.

Но бой соотечественников вряд ли состоится. Когда Головкин освободил пояса, Алимханулы нацелился на абсолютное чемпионство: «Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса».

Боб Арум очень высоко оценивает шансы Алимханулы на это достижение: «Я бы поставил на Жанибека Алимханулы в поединке с любым средневесом мира. Он левша со значительной силой и будет править дивизионом еще долго».

Но есть две проблемы. Первая – слабая медийность казахстанца в США, хотя он живет в Штатах с 2018 года. Вторая – разные промоутеры и телеправа. Алимханулы – клиент Top Rank, выступающий на ESPN. А чемпионы мира по двум другим версиям Джермалл Чарло и Эрисланди Лара дерутся на Showtime. Зато Арум договорился с немецким чемпионом по версии IBF Винченцо Гуалтьери, который ранее победил другого бойца из Top Rank Эскиву Фалькао.

Прозвище Алимханулы – Qazaq Style, стиль – антипод Головкина

Алимханулы носит громкое прозвище Qazaq Style. И он боксирует очень умно и разносторонне. Если казахский стиль раньше ассоциировался с Геннадием Головкиным, который заключался в высоком прессинге, то Алимханулы боксирует совсем иначе. У него более вариативный и хитрый бокс, чем у Головкина.

Алимханулы тоже забирает центр ринга, но работает вторым номером: он выжидает ударов от соперника, чтобы сразу же встретить или ответить на контратаке. Алимханулы не зажимает к канатам, чтобы вскрыть защиту, а ждет, когда оппонент сам откроется и сразу же заносит удар. В отличие от Головкина, он зовет прижатых к канатам бойцов обратно к центру ринга.

Алимханулы очень хорош на средней и ближней дистанциях, и у него очень часто проходят апперкоты, от которых соперники падают в нокдаун. Еще один фактор, делающий Алимханулы неудобным оппонентом, он – левша, который использует ноги при встречных ударах, смещаясь с линии атаки, чтобы добить.

Жанибек Алимханулы – очень техничный и одновременно жестко бьющий боец (9 из 14 побед – нокаутом). У него более богатый бойцовский арсенал, чем у Головкина. Он не идет напролом, а выжидает действий от соперника, чтобы вскрыть его через удары после уклонов и нырков. И при этом ему комфортно работать на средней дистанции, хотя там он не рубится, как мексиканцы, и пропускает мало ударов.

Если он станет чемпионом мира по двум основным версиям, игнорировать такого бойца будет сложнее.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly; East News/Yuri CORTEZ / AFP