Чемпион из Казахстана не дерется два года и ушел от Эдди Хирна из-за менеджеров – теперь с ними судится

История Данияра Елеусинова.

Геннадий Головкин заканчивает карьеру – на его смену приходит новое поколение талантливых боксеров из Казахстана.

Один из таких – олимпийский чемпион-2016 Данияр Елеусинов, который не дерется уже два года.

Как так получилось?

Елеусинова могли не пустить в финал Олимпиады, но спас американский врач

Первым тренером Данияра Елеусинова был отец, заслуженный тренер Казахстана Марат Елеусинов. В любителях за шесть лет выступлений Данияр ни разу не проиграл в первых 102 боях. Дебютное поражение случилось в полуфинале на чемпионате мира среди юношей в Баку.

В 19 лет Елеусинов выиграл Азиатские игры, а потом повторил успех в 2014 году и два раза выиграл чемпионат Азии. В 2012-м Елеусинов отобрался на Олимпиаду. Тогда ему был 21 год.

В Лондоне он выиграл два боя, но вылетел в 1/4 финала от итальянца Винченцо Манджакапре. Тогда с Елеусиновым в одном весе выступали Джефф Хорн, впоследствии спорно выигравший у Мэнни Пакьяо, и Денис Беринчик, ставший вторым на ОИ.

К новой Олимпиаде Елеусинов поднялся в следующую весовую категорию – из 64 в 69 кг. В Рио-де-Жанейро он добрался до финала, победив француза Сулеймана Сиссоко. Во время боя бойцы столкнулись головами, из-за чего у Елеусинова открылось глубокое рассечение. Выход на финальный бой мог сорваться.

Но Елеусинова спас американский врач, который зашил боксеру шов изнутри. В финале он победил узбекского бойца Шахрама Гиясова и стал единственным олимпийским чемпионом по боксу из Казахстана в Рио. За тот триумф Елеусинов получил $250 тысяч, трехкомнатную квартиру в Астане и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Елеусинов работал с Эдди Хирном и не сошелся с Головкиным, который сказал: «У нас с Данияром разные пути»

Подготовку к Олимпиаде-2016 Елеусинов проводил в США, куда его пригласили менеджеры Зия Алиев и Элвис Креспо. Но дебют в профи состоялся только в 2018 году. Зато его промоутером стал Эдди Хирн и Matchroom Boxing, выдавшие подписной бонус $250 тысяч. Поэтому Елеусинов в основном выступал в США и Великобритании. Примечательно, что за всю карьеру в профи у него не было ни одного соперника с отрицательным рекордом.

Несмотря на такое многообещающее начало карьеры, руководство Matchroom Boxing смущало, что менее половины боев закончилось досрочными и не очень зрелищными победами. Плюс команда Геннадия Головкина GGG Promotions не включила Елеусинова в кард боя GGG против Стива Роллса.

«Было ясно, что земляк не хотел, чтобы я выступал [в его андеркарде]. Геннадий Головкин в интервью журналистам сказал, что «у нас с Данияром разные пути». Считаю, поступок не соответствует его уровню. Но здесь надо учитывать одно. Я не пытался его очернить. Если он обиделся, мог встретиться лично и выяснить. Скажу честно, я не в обиде на Геннадия. Желаю ему только удачи», – прокомментировал Елеусинов.

Но за последние три боя Елеусинов изменил ситуацию, выиграв все досрочно. За два года при Хирне он завоевал пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе: во втором раунде нокаутировал Джулиуса Индонго, который известен российской аудитории по нокауту Эдуарда Трояновского.

Для сравнения – Теренс Кроуфорд нокаутировал Индонго только в третьей трехминутке. Так Елеусинов стал чемпионом за 10 боев и мог претендовать на титульник по линии IBF.

Но в начале 2021 года у него истек контракт с Matchroom Boxing. Команда Хирна предложила Елеусинову новый договор, но менеджеры заявили, что контракт был «рабским» и отказались от продления. Сам Елеусинов признался, что не читал его и поверил Зие Алиеву и Элвису Креспо. Так у перспективного бойца начался застой.

Елеусинов судится с менеджерами – они не делают бои почти два года и требуют с него $500 тысяч компенсации

В 2021 году Елеусинов провел последний бой, ставший для него первым в Казахстане на профессиональном ринге. Это был титульник против Хуана Эрнана Леала за пояс IBO в Астане. Елеусинов гонял соперника весь бой и забрал титул с разгромным счетом на всех судейских карточках.

После этого начались поиски нового промоутера и соперников, но это ни к чему не привело. У Елеусинова сорвалась защита против украинца Ивана Голубя и не состоялся бой на площадке Triller, где Сергею Ковалеву несколько месяцев не выплачивали гонорар. По словам Елеусинова, ему предлагали соперников, но контрактов не было. Вскоре Елеусинова лишили поясов IBO и IBF-Intercontinental – из-за этого он пропустил весь 2022 год.

В начале 2023-го Елеусинов начал процесс расторжения контракта с менеджерами из-за невыполнения обязательств. В ответ те потребовали $500 тысяч компенсации за проделанную работу.

«Они не отпускают меня. Я с ними разговаривал. Они просто хотят денег. Нереально большие суммы – около полумиллиона долларов. Которые они вообще не потратили. На самом деле их затраты до $100 тысяч не доходят, чтобы такие суммы просить», – заявил Елеусинов.

Не так давно выяснилось, что по новому контракту с Matchroom Boxing у Елеусинова была прогрессивная шкала получения гонорара за каждый бой: $120 тысяч, $150 тысяч, $170 тысяч. А за чемпионские бои его гонорар мог вырасти до $300-400 тысяч. Оказалось, менеджеры требовали с Matchroom Boxing еще больше денег, о чем Елеусинов не знал. А максимальный гонорар по первому контракту составил $87,5 тысяч.

Пока идет судебное дело, карьера боксера на паузе. Другие промоутеры и менеджеры не вступают в переговоры с Елеусиновым, потому что Алиев и Креспо их засудят. В декабре будет ровно два года, как Елеусинов не выступает. С каждым днем его актуальность гаснет: даже если он освободится от менеджеров, вряд ли к нему придут топовые промоутеры с хорошими гонорарами.

Сейчас Елеусинову 32 года, его рекорд в профессионалах – 11-0. Летом-2023 он начал тренировки у известного специалиста Бадди Макгирта. Понятно одно: ему придется перезапускать карьеру с нуля. Если Елеусинов проиграет суд, то карьера пострадает серьезнее, чем у Мурата Гассиева. Тогда можно забыть о титульных мечтах и больших боях с Теренсом Кроуфордом, Верджилом Ортисом-младшим и другими топами.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Scott Heavey, Matthew Horwood; instagram.com/yeleussinovdaniyar; Joel Plummer/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press