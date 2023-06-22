Выходит на бои с огромным крестом.

В АСА дерется русский легковес из Казахстана – Артем Резников. Он православный и финиширует коронным приемом «север-юг». Резников – казахская версия Джеффа Монсона (как комплекцией, так и любовью к «северу-югу»), а недавно он чуть не выиграл Гран-при АСА за миллион долларов.

Резников вырос в 90-е и тренировался у отца-борца. В пять лет подтягивался на турнике, а в восьмом классе стал авторитетом в школе

Резников родился в Казахстане: его отец был мастером спорта по вольной борьбе и с ранних лет тренировал сына. В пять лет Резников уже подтягивался и отжимался, а в восемь – впервые пошел в зал. В 90-е найти секцию было трудно, и он тренировался у отца, который взял других мальчишек.

В 15 лет Резников выиграл чемпионат Казахстана по вольной борьбе, затем победил еще раз. Отец оплачивал поездки на турниры, и Резников, обожавший Федора Емельяненко, коллекционировал медали. Он стал лидером в школе и на улице – сейчас говорит: «Я держал первую мазу по восьмым классам». В соцсетях Резников опубликовал фото себя в 15 лет – с большими мышцами:

«На этих фото мне 15 лет. Я не мечтал, как нынешние дети, прокачать своего героя в играх, я мечтал стать чемпионом! Как раз в этом возрасте я стал чемпионом Казахстана по вольной борьбе. Я не гордился тем, что дошел в приставке до какого-то уровня, я гордился тем что держал «первую мазу по восьмым классам». Согласен, что это детская дурость, но для этого я не играл в компьютер, а шел в спортзал.

Все зависит от воспитания, от правильного примера ребенку. Мой отец Василий Резников с детства брал меня в зал, и я хотел быть на него похожим. Так давайте будем стараться быть правильным примером для будущего поколения. Ведь если ты будешь курить, пить и говорить: «Иди, сынок, в зал», сомневаюсь, что он послушает. А если скажешь: «Пойдем, сынок, со мной в зал», будет совсем другое дело!»

В 2009-м юному Резникову предложили переехать в Алматы – в спортивный интернат. Боец согласился: покинул семью и начал готовиться к чемпионату Азии. Травма вынудила сняться с соревнований, и Резников перешел из вольной борьбы в ММА.

Резников попал в тюрьму из-за драки, хотя был невиновен. Считает, что подставил пьяный милиционер – в тюрьме читал Библию и качался бутылками воды

Резников побеждал в казахстанских промоушенах, но в 2013-м оказался в тюрьме. Это случилось в Риддере: по версии бойца, у него возник конфликт с пьяным милиционером. Тот был не при исполнении (без формы и оружия) и приставал к Резникову, требуя подраться. Боец избегал конфликта, но поднял милиционера за шкирку – когда тот сделал то же самое.

Резников уверен, что милиционер обиделся и устроил провокацию: подослал в Риддер двух русских парней, которые должны были «получить по лицу» и посадить Резникова. Боец работал охранником в ресторане друга отца: парни пришли в заведение, приставали к девушкам и спровоцировали конфликт:

«Как-то я ел пиццу с другом, и туда заходят эти двое. Я их в первый раз в жизни увидел. В Риддере население 70 тысяч, мы все знаем друг друга, а тут какие-то левые люди. Кричат, вызывающе себя ведут. Проходят девушки, и кто-то из этих за задницу «бааам».

Я понимаю, что меня провоцируют. Сидят за столиком и на меня смотрят. Потом один головой в мою сторону кивнул. Отворачиваюсь, а потом бац – они уже около меня стоят. Один головой упирается и говорит: «Что смотришь?» А второй: «Ты бык, что ли?» Одного я оттолкнул – хотел, чтобы нас начали разнимать.

Но в этот момент второй наносит удар. После этого я ударил одного, другого – оба упали. Нас растащили, мы с другом ушли. Никаких добиваний – у них даже синяков не было. Но эти двое сразу вызвали полицию, написали на меня заявление. И меня посадили в тюрьму».

Резников попал в тюрьму на полгода и не увлекся блатной романтикой – в отличие от соседей по камере. Однажды к ним посадили водителя прокурора, и заключенные прогнали его жить отдельно. Резников этого не понял. Зато занимался спортом:

«Брать с собой Библию было нельзя, но мне удалось ее пронести. Были и другие книги. Так что я там читал, а еще подкачивался. Сделал из шестилитровых бутылок гирю. Связал их друг с другом, четыре штуки, получилась гиря 22 кг. Качал бицепсы, плечи, отжимался – заниматься старался ночью, часа в 3, когда все уже спят. Потому что в остальное время там было жутко накурено – я сразу начинал задыхаться».

Резников конфликтовал с администрацией: однажды всех выгнали на улицу и заставили прыгать по двору. Так выявляли блатных, которые не захотят унижаться. Соседи по камере испугались и прыгали со всеми, а Резников один отказался – заявив, что скоро выйдет на свободу, потому что невиновен.

Резникова оправдали в суде и выпустили из тюрьмы – это для него дороже всех побед в ММА. Сейчас он зажигает в АСА и хочет подраться со Шлеменко, которого называет терпилой

Резников оказался прав: он отсидел полгода, когда выяснилось, что парни, подавшие заявление, устроили драку в другом городе. На повторном заседании дело пересмотрели и Резникова оправдали. Он признается, что фраза «Резников невиновен» для него важнее всех побед в спорте.

Резников вернулся в бои, стал звездой казахстанских ММА, после чего перешел в российские. В 2016-м с рекордом 14-1 подрался в Новосибирске в промоушене Tech Krep FC, но неудачно – проиграл сабмишеном. После этого были четыре поражения подряд, когда Резников думал об уходе из спорта.

Он выдержал и получил шанс в Fight Nights Global, где победил, начав триумфальную серию из семи боев. В 2019-м он подписался в АСА, где устроил громкий апсет: победил раздельным решением чемпиона в полулегком весе Юсуфа Раисова, который поднялся в легкую категорию.

Резников стал звездой и дошел до финала Гран-при АСА за миллион долларов, где проиграл Эдуарду Вартаняну. Резников на эмоциях назвал себя мешком, но быстро нашел нового соперника – Александра Шлеменко. Бойцы поссорились в сети, и Резников просит АСА подписать Шлеменко на один бой. Называет ветерана терпилой, а тот его – балаболом.

Все началось из-за конфликта Шлеменко с Сарнавским и Кунченко: бойцы ушли из его команды, а Резников занял их сторону. Обвинил Шлеменко в лицемерии и вспомнил неприятный опыт общения:

«Меня задели его слова, когда он сказал за мою религию. Говорю ему: «Я православный христианин». Он отвечает: «Знаешь, что такое православный? Это славить правь. Ты в жида веришь, что ли?» Такие слова сказал, это был 2019 год. На те слова я промолчал тогда, но сейчас бы жестко ответил».

АСА не торопится устраивать бой – там запускают новое Гран-при и рассчитывают на Резникова. Бой со Шлеменко называют историей из «поп-ММА», потому что придется подписывать контракт на один бой. Хотя не очень понятно, нужно ли это Шлеменко. Резников – более молодой боец, который поднимется в весе и будет бороться, чего ветеран очень не любит.

Фото: instagram.com/aca_mma; instagram.com/artem.rez; Williams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press