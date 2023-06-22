Работал на заводе и критикует Роналду.

Сергей Морозов – русский боец из Казахстана, который дерется в UFC. Сейчас у него рекорд 2-2 в промоушене и еще три боя по контракту, но он взял паузу. Морозов принял ислам и охладел к ММА – до 19 лет он вообще занимался футболом.

Морозов профессионально играл в футбол в Казахстане, но его выгнали. Был атакующим игроком, хотя не забил ни одного гола

Когда-то в UFC не было бойцов из Казахстана. Сейчас главный топ – Шавкат Рахмонов, после него в промоушен подписались другие: Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов. Тандем Морозова и Жумагулова стал культовым среди казахстанских фанатов. Но после серии поражений началась критика: Жумагулов проиграл шесть раз (при одной победе) и вылетел из промоушена, Морозов остался, но уже не хочет драться.

Причина – религия. Боец Артем Резников рассказывал, что в последние 10 лет в Казахстане появилось много русских мусульман. Его самого постоянно призывают принять ислам товарищи-спортсмены – еще с интерната. Но Резников носит крест и отказывается. Морозов тоже ходил в церковь, но нашел себя в исламе, полностью изменив взгляды.

Сейчас Морозов признается, что «остыл» к ММА – хочет больше времени проводить с семьей, изучать религию, съездить в паломничество. Бои и деньги перестали интересовать:

«Это годами происходило, у меня все окружение мусульмане. Сколько лет призывали – где-то собственным примером, где-то поступками, где-то словами. Ислам – он для размышляющих. Как отреагировали родители? Для всех это было непросто, потому что я ни с кем не советовался, никого особо не предупреждал.

Для всех это был неожиданный шаг. Я же тоже был православный, в церковь ходил постоянно, на воскресные службы ходил. Было много вопросов, на которые не было ответов. В исламе такого нет, все на место встало. Намного все прозрачнее стало, все ясно стало».

Морозов добился больших успехов в ММА – стал чемпионом в легком весе М-1 и выступает в UFC. Удивительно, но в зал он пришел только в 20 лет, а до этого играл в футбол и даже не думал о боях. «Футболом я занимался с семи лет. Записался в ДЮСШ, занимался там, играл до 17 лет. Играл за актюбинскую сборную, постоянно выезжали на республиканские турниры», – рассказывал Морозов.

На поле Морозов отдавался полностью и часто провоцировал драки. В юности он поехал с командой из Актобе на республиканский турнир в Атырау, где зарубился с хозяевами в массовой драке. Морозов был одним из зачинщиков, получив дисквалификацию на год.

В 17 лет он попал в «Актобе-Жас», игравший в Первой лиге. «Это вторая команда в городе была после нашего футбольного клуба «Актобе», – отмечал Морозов. Он отыграл в Первой лиге два сезона: действовал на позиции флангового нападающего, при этом на обоих краях.

У Морозова был поставленный удар, хорошая скорость, быстрое принятие решений. В первом сезоне он провел за вторую команду «Актобе» 17 матчей, во второй меньше – всего 11, но помог команде занять четвертое место. И даже дебютировал в Кубке Казахстана, сыграв против «Атырау».

Морозов играл в атаке, но не забил в профессиональном футболе ни одного мяча. А в 2007-м завершил карьеру: «Два сезона отыграл. Причиной ухода, наверное, стал мой характер – неуступчивый, скверный, бойцовский. Меня попросили освободить команду. Грубо говоря, выгнали меня из футбола в 19 лет».

Морозов считает, что его исключили из команды из-за коррупции – после спорта пошел на завод. Но добился успеха в UFC

Когда Морозов ушел из футбола, то много работал: резал металл на промзоне и вахтовал. В его окружении было много бойцов, у всех – корочки. У Морозова после футбола не было даже звания кандидата в мастера спорта. Он злился, что карьера не сложилась, хотя был лучше многих. Морозов признал, что сталкивался с договорняками в футболе, в отличие от ММА. Это стало причиной ухода:

«Надо было промолчать, а я высказывал, позволял себе то, чего нельзя было. Сейчас-то я уже понимаю это со временем. Нужно было сдержаннее быть немножко, а я с плеча рубил. Охладел после этого к футболу.

Были ребята, которые не лучше играли, но попадали в основу. Из-за моего характера и вспыльчивости меня убрали. Я на футболе конкретно газовал. Наверное, из-за нереализованности у меня большая самоотдача. На тот момент не было старших товарищей, которые бы сказали: «Рот закрой, тренируйся, работай, у тебя все получится». Как мы сейчас с молодежью в зале поступаем.

Я рано приходил на тренировки и поздно уходил. А были ребята, это не секрет, они и сейчас есть, которые не тренируются, приходят перед матчем, их тренер в основу ставит, и они играют – денег больше получают, практику. Я молодой был, 17 лет, мозгов не было. Я просто играть хотел, мне даже бабки не нужны были.

Ты пашешь целыми днями... У меня причем получалось, не было такого, что я не тянул, я тянул конкретно! Но тренер старшего пацана ставит, который не тренируется, кайфует. Я это вижу, пару раз тренеру сказал, ему не понравилось.

Меня молча убрали из команды, даже ничего не сказали. Начало третьего сезона – зарегистрировали команду без меня. Пацаны спрашивали, почему Морозова не взяли. Тренер отмолчался и ушел, даже в лицо не сказал это. Сейчас его встречаю, он меня обнимает, говорит, какой я красавчик».

Морозов занялся единоборствами, хотя не планировал становиться профессионалом. Многие считают, что в 20 лет поздно начинать. Но Морозов показал невероятные результаты и попал в UFC:

«У меня друзья все тренировались: кто-то мастер спорта, кто-то – КМС. У всех корочки были. А я 11 лет футболом занимался, за сборную играл, а у меня не было КМС. Думаю, ладно, выиграю чемпионат области, а дальше завертелось, закружилось – Казахстан, Азия, мир.

Потом стал МСМК [мастером спорта международного класса]. В профи пошли хорошие бои, зрелищные. Так и попали в UFC. Да, нереальная история, но все сбывается через тяжелый труд. Нужно пахать».

Морозов завершил футбольную карьеру, но спорт остался в его жизни – он часто посещает матчи «Актобе», а игроки поддерживают его в соцсетях. Говоря о кумирах, Морозов называет топов прошлого. Он считает, что сейчас в футболе стало меньше личностей:

«Зидан, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм. В те времена было много звезд. Футболисты действительно были яркими, индивидуально сильными. Тот же Роналдо-«Зубастик» – нереально было. Сейчас таких только пара человек – Месси и Роналду, а раньше их намного больше было.

Ну и футбол, конечно, отличался. Криштиану Роналду в начале его карьеры не нравился. Он же такой симулянт был страшный. Он и сейчас этим не брезгует, но раньше вообще было...»

Фото: instagram.com/morozclub777/; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press