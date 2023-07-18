«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Подписывал китайцев и привел в UFC Рахмонова.

Саят Абдрахманов – самый влиятельный и известный ММА-менеджер СНГ. Это он двигает карьеры Шавката Рахмонова, Мовсара Евлоева, Петра Яна и других бойцов UFC.

Как так получилось?

Абдрахманов начал карьеру в Таиланде и не хочет возвращаться в Казахстан

Первыми клиентами Саята Абдрахманова были китайцы, которых подписывал его зал Tiger Muay Thai (Пхукет, Таиланд). Затем он перешел к работе с бойцами из СНГ. Первым стал Григорий Попов из Якутии.

Следующий этап в карьере Абдрахманова – подписание казахских бойцов в UFC. Первыми казахами в главном промоушене мира стали Шавкат Рахмонов и Жалгас Жумагулов. Про Рахмонова Абдрахманов говорил:

«Вне сомнения Шавкат Рахмонов самый узнаваемый казахстанский боец на сегодняшний день. Шавкат – человек, который наносит Казахстан на карту мировых смешанных единоборств, как в свое время сделал Хабиб Нурмагомедов для Дагестана. Сейчас люди во всем мире, которые хотя бы отдаленно следят за UFC, знают об этой республике».

До подписания казахских бойцов Абдрахманову часто прилетало с родины. «Сперва я начал работать с российскими бойцами: Петр Ян, Алексей Кунченко, Мовсар Евлоев. И мне писали: «казахов не тянешь, только с русскими работаешь», – вспоминал Абдрахманов. На самом деле он был единственным менеджером, который еще на старте становления казахских ММА помогал бойцам-землякам с организацией поединков по всему миру.

По признанию Абдрахманова, национальность не ключевой фактор при подписании бойца: «По ростеру моих бойцов можно понять, что я не делю их по национальной принадлежности. Я в первую очередь работаю с бойцами, с которыми у меня есть понимание, общий язык, взаимоуважение. Для меня личные отношения много значат. Я никогда не делю бойцов по нациям», – заявлял Абдрахманов.

Очередную волну хейта Абдрахманов поймал из-за вопроса, связанного с местом проживания: «В мою сторону может быть хейт, что вот я не патриот, живу за границей. А я думаю только о своей семье. Когда у тебя есть ребенок, ты хочешь дать ему самое лучшее.

В первую очередь ты думаешь: здравоохранение, образование и экология. По этим трем пунктам в Казахстане можно поставить галочку? Тогда зачем мне возвращаться в Казахстан? Если бы все здесь было хорошо, то нет вопросов».

«Я не просто диванный эксперт». Абдрахманова критикуют за секундирование бойцам – те его защищают

Саят Абдрахманов известен тем, что выполняет не только функции менеджера, но и тренера. В перерывах между раундами часто можно увидеть Абдрахманова, дающего советы Петру Яну и Рафаэлю Физиеву.

«Хоть я и не являюсь тренером, я всегда анализирую соперников, знаю сильные стороны своих бойцов. У меня всегда складывается примерная картина боя – что может получиться, какая стратегия сработает. У меня всегда есть свое мнение, я всегда готов поделиться этим мнением», – заявлял Абдрахманов.

Многим не нравится, что человек без профильного образования и бэкграунда секундирует бойцам топового уровня в UFC. Бывший тренер Петра Яна по ударной технике Сергей Богдан, высказываясь о причине поражения Яна Мерабу Двалишвили, говорил:

«Я смотрел бой, специально проснулся, списался с Петром, пожелал ему удачи. Во время боя смотрю, а в углу у Петра тренера новая команда, которую я не знаю, но почему-то советы давал его менеджер Саят Абдрахманов. Я был удивлен, скажу честно».

После поражения Рафаэля Физиев от Джастина Гейджи Абдрахманова снова раскритиковали. Болельщики считали, что в углу бойцов не должен находиться менеджер. На защиту Саята встал его клиент – проспект легкого веса Арман Царукян.

«Саят очень хорошо разбирается в ММА. Он знает своих парней. Сколько бы я ни общался с ним, он всегда проводит хороший разбор. Саят – хороший стратег, понимает какие ключи нужны для победы. С Рафаэлем он с первого боя, всегда ему секундирует.

Слышал подсказки Саята в бою Физиева. Подсказки были дельные. Физиев завелся, хотел показать шоу, но в нашем деле нужно хладнокровие. За счет этого и выиграл Гейджи. Кстати, его тренер постоянно кричал: «Спокойно», – объяснял Царукян.

На критику Абдрахманов отвечает: «Я в этой сфере не первый день, с 2008 года слежу за UFC, сам тренируюсь, постоянно посещаю турниры, секундирую. Это ведь тоже бесценный опыт. Я лично в своих знаниях и оценке поединка не сомневаюсь. Нет никаких сомнений, что могу четко и хорошо подсказать. Я не просто диванный эксперт. Думаю, если такие бойцы, как Рафаэль Физиев и Петр Ян, прислушиваются к моим советам, то это что-то значит».

Фото: Instagram/sayatus