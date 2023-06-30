Стремительный камбэк.

В начале 2023 года Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры бойца UFC, а затем неожиданно вернулся – все это случилось после поражения от Армана Царукяна.

Теперь подерется против Гранта Доусона на UFC Fight Night в ночь на 2 июля.

Исмагулов отравился перед боем с Царукяном – и через две недели завершил карьеру

В декабре-2022 на UFC Fight Night в Лас-Вегасе Дамир Исмагулов проиграл судейским решением Арману Царукяну. Для Исмагулова это было первое поражение в UFC и всего второе в карьере. Спустя две недели после поединка он неожиданно объявил о завершении карьеры.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был рядом со мной независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие. Всех обнял», – написал Исмагулов в соцсетях.

В комментариях к посту Исмагулова поддержали и пожелали здоровья бойцы Сергей Морозов, Артем Резников, Альберт Дураев и Александр Шаблий. Многие посчитали, что это решение принято на эмоциях от проигрыша. «Я завершил карьеру не потому, что проиграл. Победы и поражения всегда идут рядом друг с другом, это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем», – ответил Исмагулов.

Он признавался, что последние поединки провел с травмами. Именно это, по словам Исмагулова, мешало ему раскрыться. В ночь перед боем с Царукяном он отравился. «Вы видели, я был сам не свой. К сожалению, болезнь не дала мне восстановиться, нормально выступить. Возможно, надо было и сняться с боя, было тяжело. Но характер бойца не позволяет это сделать. Никаких оправданий. Я вышел, дрался до конца, готов был победить, но, к сожалению, не получилось, и бой проигран», – заявил Исмагулов.

Еще одной причиной завершения карьеры стал длительный простой между боями: «Я постоянно выпрашиваю у UFC бой. Есть такие бойцы, как Чендлер, Порье – промоушен мечтает, чтобы они выступали два-три раза в год. А есть такие, как я, готовые драться и по три-четыре раза, но меня постоянно игнорируют. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы наш дивизион [легкий вес] – самый конкурентоспособный и интересный».

Исмагулов вернулся спустя месяц после ухода. Ждет новый контракт и реванш с Царукяном

Спустя всего 28 дней после завершения карьеры Исмагулов вернулся. Выяснилось, что по контракту с UFC у него оставался еще один поединок. Дамир вернулся и выполнит обязательства перед промоушеном.

«Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну, который является одним из сильнейших бойцов легкого веса в UFC, его борьба действительно на хорошем уровне! Я бы отпустил этот момент, если бы понимал, что сделал все, что мог, но все равно проиграл. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее: пять раундов или три – не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно!» – написал Исмагулов в соцсетях.

Царукян отклонил вызов, сказав, что реванш с Исмагуловым ему ничего не дает, ведь тот стоит ниже его по рейтингу. Но обещал подумать при дополнительном гонораре в $100 тысяч. Исмагулов заявлял, что команда Царукяна всячески будет уходить от темы реванша: «Когда мы находились в клетке, Арман понял что к чему. Я не смог сделать в бою то, что обычно делаю, не потому что мне кто-то не дал этого сделать. В раздевалке я не мог даже вспотеть, было очень тяжело».

У Исмагулова по контракту остается еще один бой, но UFC уже предложил новое соглашение на выгодных условиях. Менеджер бойца Саят Абдрахманов дал совет провести переговоры в статусе свободного агента. «Он считает, что такому бойцу, как я, платят мало [$30 тысяч за выход + $30 тысяч за победу], ему виднее. У меня было предложение в 5-6 раз выгоднее из PFL. Я провел большую работу в UFC, уже в топ-15. Этот бой очень важен, я себя или закопаю или сам себя вытащу», – сказал Исмагулов.

Что по здоровью? Исмагулов говорил, что уже прошел лечение. Акцент при восстановлении делался на желудок, который сильно пострадал после отравления в ночь перед боем с Царукяном. Президент национальной Федерации ММА Сагиндык Мекеев уверен, что здоровье Дамира позволяет выступать на высоком уровне не менее трех лет.

По вопросу здоровья Исмагулова высказался его нынешний соперник Грант Доусон: «Он всем рассказывает, что в последнем бою был болен, что у него были проблемы со здоровьем. И я ему верю. Сейчас он говорит, что здоров и готов на 100%, поэтому в случае поражения у него не будет больше оправданий».

На вопрос, что стало главной причиной возвращения, Исмагулов ответил: «Прошло определенное время, я побыл с родителями, отдохнул. Я понял, что много людей за меня переживают, ждут боев. Внутри у меня есть зверь, который до сих пор из меня не вышел. Я знаю, что мой потенциал еще есть, есть огонь, просто нужно работать, немного отдохнуть, перестроиться и продолжать делать то, что любишь».

Теперь Исмагулов обещает зачистить легкий дивизион и подерется с 15-м номером Грантом Доусоном, который ни разу не проигрывал в UFC. 29-летний Доусон помогал ему в подготовке к бою с Царукяном и, по словам Исмагулова, интересен промоушену: «Очень перспективный, физически сильный соперник. Думаю, что UFC заинтересованы в нем, хотят посмотреть на что он способен. Мы с ним провели пару раундов спаррингов в АТТ».

Фото: East News/Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire; instagram.com/ismagulov_damir