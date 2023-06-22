Следующий соперник Шавката Рахмонова – Мухаммад, Чимаев или вообще Гастелум?

Разбираем путь к титульнику.

Шавкат Рахмонов – главный боец из Казахстана в UFC и шестой номер полусреднего веса. В промоушене у него рекорд 5-0, но еще не было боя за титул.

С кем нужно подраться Рахмонову, чтобы увеличить шансы на завоевание пояса?

Какова ситуация в полусреднем дивизионе UFC?

Чемпион Леон Эдвардс должен защитить пояс в бою с Колби Ковингтоном (второй номер рейтинга). Седьмой номер Стивен Томпсон дерется с замыкающим топ-15 Мишелем Перейрой. У Шона Брэди (девятое место в рейтинге) организован бой с Джеком Делла Маддаленой (топ-14).

Не считая уже побежденного Джеффа Нила (восьмая строчка дивизиона), без подписанного контракта на бой в топ-10 остаются Белал Мухаммад, Гилберт Бернс, Камару Усман и Хамзат Чимаев. Было много слухов о поединке между Усманом и Чимаевым, но Дана Уайт сказал, что в ближайшем будущем этот бой не состоится.

Можно вычеркнуть из этого списка Гилберта Бернса. Да, он пятый номер рейтинга, но уступил трем бойцам из топ-4: Усману, Ковингтону и Чимаеву. Победа над Бернсом будет значима, но не приблизит Рахмонова к титульному поединку.

Камару Усмана тоже можно не рассматривать. По словам Уайта, в ближайшее время Усман не будет выступать в полусреднем дивизионе: «Я не знаю, что сейчас будет делать Усман. Он хотел бой с Чимаевым, но не в 185 фунтах (лимит полусреднего веса). Боями в промежуточных весах я не занимаюсь».

С кем Рахмонову подраться логичнее всего?

Хамзат Чимаев

Встреча Чимаева и Рахмонова – бой двух главных проспектов дивизиона. Сами бойцы регулярно провоцируют друг друга. Последний пример – Рахмонов разместил фотографию с текстом: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами». Чимаев сразу же ответил: «Называться волком – честь. Это лучше, чем быть шакалом по жизни».

Напряжение снизилось, когда Рахмонов отредактировал изначальный текст про волков, а Чимаев выложил в соцсети пост с текстом: «Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия. В каждом народе есть люди, которые недалекого ума, им тоже пожелаем всего хорошего. Пусть Всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять. Иншаллах, постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать братьев».

Предполагалось, что Чимаев проведет поединок с Усманом, но после опровержений Даны Уайта шансы на бой Чимаев – Рахмонов вновь увеличились. Хамзат говорил, что UFC хотят поставить его на октябрьский кард в Абу-Даби. У Рахмонова целых четыре месяца, чтобы набрать форму к этой дате.

Сам он не раз соглашался встретиться с Чимаевым: «У меня никаких претензий ни к кому нет. Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Ко всем чеченцам отношусь хорошо. В принципе братский народ. Бой покажет, кто сильнее».

Но маловероятно, что UFC решит так скоро столкнуть две молодые звезды с идеальным рекордом в MMA (12-0 – у Чимаева, 17-0 – у Рахмонова). Скорее всего, их будут разводить и дадут бой только в том случае, когда один из них станет чемпионом.

Белал Мухаммад

На пресс-конференции после UFC 286 Дана Уайт заявил, что промоушен работает над организацией боя Мухаммада и Рахмонова. Мухаммад отверг предложение Уайта:

«Я никогда не избегал сложных боев и всегда прошу самые сложные вызовы. Рахмонов идет на хорошей серии, но я только что победил Шона Брэди с рекордом 15-0. Шавкат – опасный боец, но для меня это все равно шаг назад. Это бой с еще одним парнем, в случае победы над которым я услышу: «Ну, он был не так хорош, как мы думали. Кто он вообще такой?»

Возможно ли провести этот бой? Мухаммад хочет драться лишь с Эдвардсом, Ковингтоном или Усманом – теми, кто стоят выше него по рейтингу. Леон Эдвардс говорил, что, скорее всего, защита пояса против Колби Ковингтона пройдет в октябре. Получается, что Мухаммад подерется с победителем в лучшем случае в феврале или марте – это почти год простоя.

С Усманом тоже нет никакой ясности. Мухаммад с трудом остается релевантным даже при победах над горячими проспектами (Люке или Брэди). Где гарантии, что о нем никто не забудет за год без боев?

Для Рахмонова Мухаммад – идеальный соперник. Это бой против высококлассного борца, которыми забит топ-4 полусреднего дивизиона. Рахмонов еще не встречался с борцами такого уровня, поэтому трудно оценить его навыки в партере. Как он справится с борьбой Ковингтона? Остановит ли тейкдауны Чимаева?

Бой с Мухаммадом даст примерный ответ на эти вопросы. Согласно инсайду, поединок между Рахмоновым и Мухаммадом запланирован на турнир UFC 294, который состоится в октябре в Абу-Даби. Официального подтверждения еще нет – кажется, что на данный момент это самый логичный бой.

Келвин Гастелум

Уайлд-кард достается Келвину Гастелуму. Его нет в топ-15 дивизиона, последний раз в полусреднем весе он дрался восемь лет назад. Гастелум не заслуживает встречи с шестым номером в рейтинге, но именно этот бой выбрал сам Рахмонов. «Дана Уайт, Шон Шелби, могу ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?» – написал Рахмонов в соцсетях.

Мнения по поводу этого боя разделились. Некоторые считали его оправданным, потому что у Гастелума все еще громкое имя в UFC. Но нашлись и те, кто не видел смысла в противостоянии. Громче всех негодовал Чейл Соннен.

«Один могущественный человек сказал Рахмонову: «Твой следующий бой будет за чемпионский пояс». Ты ждал этого три месяца, а потом решил бросить вызов Гастелуму, да еще и в вопросительной форме? Есть так много слов, которыми я мог бы описать Шавката Рахмонова. Слово «умный» точно не входит в этот список», – заявил Соннен.

Реально ли организовать бой? Да, твит Рахмонова был посвящен посту Гастелума, где тот объявил о возвращении в полусредний вес. «В прошлом я был глупым, недисциплинированным. Но теперь стал старше и, надеюсь, умнее. Все знают, что полусредний дивизион всегда был моей весовой категорией. Мне нужно было лишь решиться на этот шаг, что я в итоге и сделал», – говорил Гастелум.

Сам Рахмонов позитивно смотрит на бой с Гастелумом: «Он боец, который выходил на титульный бой с Адесаньей и рубился с ним пять раундов. Теперь Гастелум вернулся в 77 кг [лимит полусреднего веса]. Надо встретить его достойно!»

Что этот бой даст Рахмонову? Ничего. Гастелум давно не тот соперник, победа над которым принесет много плюсов. С ним не проверить борьбу, но есть нокаутирующий удар. Бой с Гастелумом – самый бесполезный и рискованный шаг для Рахмонова.

Фото: globallookpress.com/Alejandro Salazar, Louis Grasse