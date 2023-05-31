BetBoom МКС 2023 х Динамо
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BetBoom и «Динамо» продюсируют медиафутбольный турнир: финал на «ВТБ Арене», трансляции на «Матч ТВ» и потенциальное участие Овечкина

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Все подробности о BetBoom МКС 2023.

13 июня в Москве стартует очередной розыгрыш Московского Кубка Селебрити (МКС) – одного из двух самых популярных медиафутбольных турниров. Он проводится уже несколько лет, но этот розыгрыш особенный – его организовывают букмекерская компания BetBoom и ФК «Динамо». Болельщиков ждет много нового – от формата Double Elimination до мега-приза победителю (сыграет с основной «Динамо»).

Рассказываем про самое интересное о BetBoom МКС 2023.

МКС – старейший турнир медийного футбола. Проводится с 2020-го, один из победителей уехал играть в Испанию

В последнее время в медиафутболе гремят другие турниры. Но олды помнят, что именно Московский Кубок Селебрити (МКС) – старейший турнир медийного футбола. Его придумал президент «Амкала» Герман Эль Класико еще в 2020 году.

Самый первый розыгрыш проходил в ламповой атмосфере. Герман организовывал МКС за свой счет, 2Drots собрали первый состав – еще из блогеров и пацанов из академий. А победил не «Амкал» или 2Drots, а «Рома». В команде Ромароя сиял форвард Николай Обольский (кстати, воспитанник «Динамо»). На МКС-2020 он стал лучшим бомбардиром, получил приз MVP и уехал в «Баракальдо» из Сегунды Б. Обольский играл так ярко, что фанаты других команд переименовали «Рому» в ФК «Коля».

С тех пор МКС только рос. В 2021-м появился первый коммерческий партнер. В 2022-м матч «Амкала» и 2Drots на «Сапсан Арене» собрал больше 200 тысяч на трансляции в онлайне – рекорд медиафутбола. В 2023-м начался новый этап. 

Теперь вместе с Германом МКС организовывают букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Динамо». BetBoom стал титульным спонсором турнира, а «Динамо» – партнером и соорганизатором. Контракт «Динамо» и МКС подписан на 2023 и 2024 года, но есть возможность пролонгации.

И если букмекерская компания в качестве спонсора выглядит привычно, то участие клуба РПЛ как соорганизатор медийного турнира – что-то новое и пока непонятное.

«Динамо» активно следит за развитием медиафутбола и взаимодействует с его представителями. Вспоминается знаменитый матч «Динамо» и «Амкала», который стал событием всероссийского и, в какой-то степени, мирового масштаба. Аудитория медиафутбола является одной из ключевых для развития бренда «Динамо», – рассказал на пресс-конференции по МКС коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин.

Кстати, пресс-конференция с анонсом МКС прошла в ГУМе, где «Динамо» солидно представлено: уже открыты флагманский магазин «ДинамоСТОр» и бар Bosco Лев Яшин. На пресс-конференции от «Динамо» присутствовал еще и Федор Смолов.

«Медиафутбол – это очень круто, всегда выделял, – рассказал Смолов. – На самом деле, классная история. Помню матч годичной давности против «Амкала». Сколько народу пришло, сколько детей, ребят. Если это привлекает внимание, мне кажется, такие товарищеские матчи стоит проводить ровно из-за этого».

В BetBoom МКС 2023 сыграют «Амкал», 2Drots и еще шесть клубов (даже команды Тарасова и Гатаговых)

Перейдем к самому интересному – списку участников. И тут есть что обсудить, ведь ростер как никогда звездный.

• 2Drots двукратный чемпион Медиалиги • «Амкал» – топ-2 команда медийного футбола • «Родина Медиа» – финалист МФЛ-2 • ФК «Деньги» – полуфиналист МФЛ-2 (но в последнее время немного заболел) • «10» и «БроукБойз» – прямо сейчас в отличной форме и лидируют в своих группах в МФЛ-3 • FC Bus – не очень сильный, но неизменно яркий медиаклуб • «Матч ТВ» – в конце мая разгромили «Народную Команду» 6:0. Еще нужны аргументы?

Состав по-настоящему мощный – каждая команда или сильная, или регулярно делает что-то интересное в медийном плане.

МКС-2023 пересекается с Медиалигой по таймингу. Но это не станет проблемой, ведь матчи МКС проходят по вторникам и средам, а МФЛ – по выходным. А значит, игроки клубов МФЛ вполне могут играть на МКС за другие команды.

О готовности сыграть за 2Drots на МКС объявил лучший форвард медийного футбола Кутуз (в феврале он перешел из 2D в «Титан»). Другая звезда «Титана» Кирилл Бирюков сообщил, что Герман позвал его помочь «Амкалу» на МКС. К старту турнира закончится групповой этап Медиалиги и, скорее всего, стадия уайлд-кард. А это значит, что освободится еще много игроков, которых наверняка подпишут для участия в МКС.

Но только не 2Drots. Двукратные чемпионы Медиалиги намерены победить своими силами.

«Мы с Женей хотим этот кубок себе на полку, – рассказал Некит (один из президентов 2Drots) в интервью Sports.ru. – С МКС все начиналось, для нас это престижный турнир. У нас большая заявка. У нас в команде много ребят, которые в Медиалиге могут не выйти на матч плей-офф. Или выйти, но не на весь матч. Поэтому они будут чуть более готовые и будут биться на МКС. Дозаявлять кого-то не вижу необходимости».

У МКС-2023 новый формат. По такому играют в Кубке России

Впервые в истории МКС турнир пройдет без разделения на группы. В этот раз будет формат Double Elimination (двойное выбывание), который успешно используется в Кубке России.

Суть такая: в первом туре команды играют против случайного соперника (он определяется жеребьевкой), проигравшие попадают в нижнюю сетку. Дальше нижняя и верхняя сетки идут параллельно, а победители встречаются в гранд финале.

Плюсы формата: много матчей на выбывание, непредсказуемость и отсутствие затянутости (турнир займет 8 недель). Команды верхней сетки сыграют минимум по два матча, нижний – минимум по три.

Хорошие новости для всех староверов – МКС отыграют по классическим правилам футбола. Красным мяч и чистое игровое время оставим до выходных.

«Будет ли на МКС чистое время, красный мяч и другие новые правила? – рассказал Эль Класико телеграм-каналу Sugar FIFA. – Мне не очень импонирует эта система.

Я могу признать какие-то плюсы, но мне не очень хотелось бы использовать в рамках МКС какие-то нововведения. Единственное нововведение, отличающееся от проф футбола, это количество замен.

У нас будет старый-добрый МКС по старым-добрым и всем понятным правилам».

Финал пройдет на «ВТБ Арене». Победитель сыграет с «Динамо»

Финал BetBoom МКС 2023 пройдет 16 июля на «ВТБ Арене».

Для зрителей подготовят мощное шоу. Обещают концерт топового музыкального исполнителя. Очень возможно, что это будет Егор Крид – рэпер болеет за 2Drots и уже выступал на матчах «Динамо».

А еще прямо перед матчем пройдет Super skill challenge: звезды МКС сыграют против «Динамо» в нескольких футбольных челленджах. Со стороны «Динамо» будут игроки и амбассадоры клуба – например, Влад Бумага.

«Динамо» в последние три сезона задает тренд на организацию матчевого дня в российском футболе, – объясняет Дмитрий Манкин. – Многие клубы и турниры берут с нас пример. Этот стандарт качества мы привносим с собой и в МКС».

Именно от «Динамо» это звучит весомо. В последний раз «Динамо» проникало в медийный футбол весной 2022-го, когда продюсировало выставочный матч против «Амкала». Получился яркий и шумный матчдэй, который не часто встретишь в русском футболе.

Победитель МКС-2023 получит 5 миллионов рублей и возможность сыграть против «Динамо». Выставочный матч пройдет осенью на той же «ВТБ Арене». Обещают выставить основу «Динамо». 

«Примерно после завершения МКС начинается чемпионат России, – продолжает Манкин. – В такой момент организовать подробную товарищескую игру невозможно. Осенью будет пауза на игры сборных: во время нее можно удачно добавить товарищескую игру с соперником уровня медиафутбольной команды. Играть планируем основным составом».  

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Вау! Овечкин может поучаствовать в BetBoom МКС 2023

Появится на МКС-2023 может и Александр Овечкин. Вы наверняка помните, что весной 2022-го Ови сыграл за «Динамо» в выставочном матче с «Амкалом». Получилось мощно: 15 тысяч на трибунах, Овечкин забил и хоккейным приемом вырубил Майка Крапивникова.

Пока речь идет не о турнире, а об участии Овечкина в Super Skill Challenge.

«Об участии Александра в выставочном матче за «Динамо» говорить преждевременно, – рассказывает Манкин. – Но мы очень рассчитываем на Александра и зовем его принять участие в Super Skill Challenge в команде «Динамо». Участие Александра должен согласовать будущий главный тренер «Динамо». На носу будет сезон НХЛ и все будет зависеть от графика Александра».

Возможности сыграть с Овечкиным уже радуется Федор Смолов. «Будем стараться сделать все возможное, чтобы он забил, – сказал Смолов на пресс-конференции. – Он получает удовольствие. Он любит футбол. Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться».

МКС-2023 будет на телевидении – права купил «Матч ТВ»

Перейдем к самому популярному вопросу из комментариев – где и когда смотреть матчи?

• Cезон стартует 13 июня. Играют дважды в неделю, по вторникам и средам.

• Будут играть на одном из московских стадионов. Среди вариантов – «Сапсан Арена». Там проходили прошлые розыгрыши МКС.

• Билеты платные: 150 рублей, если покупать заранее. 250 рублей в день матча.

 

• Все 14 игр МКС транслирует «Матч ТВ». Да-да, это первая сделка между телевидением и российским медийным турниром. Параллельно игры будут транслироваться на ютубе.

Кстати, матчи на телевидении – одна из причин, почему организаторы даже не рассматривали чистое игровое время. «Два тайма по 45 минут – это предсказуемое время, – продолжает Эль Класико. – Ты понимаешь, когда закончится прямой эфир и не будет возникать никаких проблем».

Фото: vk.com/krapivnikov14; РИА Новости/Алексей Никольский, Владимир Федоренко

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