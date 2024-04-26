Даже у Леброна дрожали коленки в первом матче плей-офф. Разговор с легендой баскетбола и его школьным тренером

Вступление от автора

Приветствую, друзья! Довольно много воды утекло со времен выхода прошлого перевода, но есть на то весомое оправдание – у меня родился сын! Заранее извиняюсь перед читателями, если теперь переводы будут выходить с меньшим постоянством, не знаю, как у меня будет со свободным временем. Но я постараюсь не оставлять вас надолго без баскетбольного десерта! А пока насладитесь последним выпуском нашего любимого подкаста на русском языке.

Вступление от Редика

Добро пожаловать на просмотр пятого эпизода нашего шоу. Сегодняшний выпуск – особенный, в нем будет две части. В первой мы с Леброном затронули основы таких тем, как «Что такое плей-офф НБА? Чем оно отличается от регулярного сезона? Каково это – играть в плей-офф?».

Во второй же части мы поговорим с Китом Дэмбротом – тренером Леброна в старшей школе. Дэмброт тренировал колледжи и школы на протяжении 40 лет, руководил в «Сентрал Мичиган», «Акроне», и, конечно же, его последним рабочим местом был университет «Дюкейн», где они смогли попасть в турнир NCAA и выиграли игру первого раунда. Тренер Дэмброт сейчас ушел на пенсию. Просто очаровательный разговор у нас получился! Еще раз напоминаю, наш подкаст про баскетбол, и мы будем освещать все его аспекты и уровни: университеты, младшая школа, FIBA, WNBA (мы как раз в прошлом выпуске очень долго рассуждали о звездах-иконах в баскетболе уровня колледжа). Очень круто было поговорить с Китом Дэмбротом, впитать его опыт, знание и понимание игры. А еще, конечно, узнать, каково это – два года тренировать Леброна Джеймса в старшей школе?

Термины пятого выпуска:

TOP-LOCK – защитник, в ожидании того, что его оппонент без мяча будет открываться наверх посредством одного или двух заслонов, намеренно размещается между своим игроком и заслоном, вынуждая того уйти по лицевой, а не в сторону трехочковой.

Я хочу сразу прояснить, речь идет о Top-lock, а не о Top-Block, потому что бывает путаница по этому поводу, в частности, у Джейсона Галлагера (журналиста, работающего на Ringer, Rolling Stone, Funny or Die, Grantland и «Маверикс»). Top-lock – схема защиты без мяча, в которой защитник вынуждает атакующего шутера, вышедшего из-под любого типа заслона без мяча, уйти в лицевую или в сторону кольца, посредством того, что намеренно встает выше него. Окей, давайте представим, что мяч сверху справа под 45, на слабой стороне под 45 стоит большой, что собирается ставить заслон для своего шутера, который расположился там же, но в углу. В такой расстановке большой защиты со слабой стороны опускается вниз, чтобы защищать кольцо, а защитник шутера встает полностью перед своим игроком, вынуждая того уйти в лицевую, а не наверх на трехочковую дугу. А там его уже как раз ждет защитник того, кто собирался ставить заслон.

О, еще быстренько хотел отметить одну вещь, которая стала неким чит-кодом для «Селтикс». Давайте представим, что игроки атаки из прошлой схемы – Кристапс Порзингис, допустим, слева под 45, а в углу – Джейлен Браун. Как только Порзингис ставит заслон, и его игрок обороны уходит под кольцо, а защитник Брауна играет Top-lock, Джейлен просто сам убирает заслоном игрока Порзингиса и тот бросает открытую трешку. Такое вот противоядие Top-lock, если ваш большой хорошо бросает.

ICING – действие защиты при преодолении заслона на мяче, которое не позволяет игроку с мячом выйти в центр площадки, а, наоборот, вынуждает его пойти в сторону лицевой.

В разговоре всплывает еще одна защитная концепция, очень похожая на Top-lock, – Icing или Downing. Применение Icing при пик-н-ролле означает, что защитник на мяче после заслона располагается выше игрока с мячом, вынуждая того пойти в сторону лицевой линии. Большой, который защищался против игрока, ставившего заслон, опускается под кольцо, чтобы помочь своему игрока защититься против мяча (напоминаю, с этой стороны защитник на мяче полностью раскрыт, ведь он располагается выше своего игрока, то есть, по сути, немного позади него). К примеру, пусть атака играет пик-н-ролл справа под 45. Тогда большой защиты командует Ice или Down, или, как у некоторых команд, какой-то цвет, спускается ниже, чтобы создать поддержку своему защитнику на мяче, а этот оборонец просто буквально прыгает выше своего игрока, вынуждая того уйти в лицевую или в сторону кольца.

MOTION OFFENSE – атакующая схема, построенная на передвижении игроков. Часто используется для того, чтобы использовать преимущество в скорости своих игроков, или чтобы нейтрализовать преимущество защиты в габаритах.

Motion offense – это концепция в атаке, которая полагается на розыгрыш заслонов, движение мяча и игроков. Обычно, в ней нет строгого набора и последовательности действий, которые ведут от одного к другому, такая атака больше плывет по течению, по крайней мере, так меня учили. Motion offense означает, что вы ставите много заслонов без мяча, много передаете оранжевого с одной стороны на другую – вы просто находитесь в движении (in motion). Меня учили Motion offense таким образом: трое должны быть за дугой, двое – внутри. К примеру, вы пасуете мяч направо под 45, сами ставите заслон игроку слева под 45 и меняетесь местами. Пока это происходит, возможно, большие внизу провернут то же самое с заслонами и переменами мест.

Предположим, ничего из этого не принесло плодов, тогда мяч возвращается обратно наверх под 90, и, например, оба винга делают забегания из-под кольца через заслон больших. Вот такой вот Motion offense.

FLEX OFFENSE – атакующая стратегия, которая приводит к набору очков неподалеку от кольца или на трехочковой дуге, обычно за счет двух видов заслонов – Flex screen и Down screen(одни ведут к открыванию под кольцо, другие – на трешку).

Эта схема рассчитывает на успех заслонов в лицевую, или заслонов снизу, позволяющих открыться на дуге. Ее играют почти все: многие школьные команды, некоторые команды из университетов – я вспоминаю сразу колледж Бостона во времена, когда я играл за Дьюк. Их тренер Люк Скиннер заставлял их играть буквально только Flex offense. Или Гэри Уильямс из университета Мэриленда – они тоже очень часто придерживались этого атакующего концепта.

Вот пример базового Flex offense. В большинстве случаев, игрок с мячом будет пасовать мяч одному из вингов, сам тут же врываясь через заслон от своего второго игрока периметра. Как только это случилось, атака оказывается во Flex расстановке.

Отсюда можно игроку из правого угла ворваться через заслон по лицевой и игроку из-под кольца(изначально это был игрок с мячом) выбежать из под низкого заслона наверх, на трехочковую дугу. Как только вы все это провернули, игрок, открывавшийся снизу, уходит в угол, и все повторяется снова, уже на другой стороне площадке – заслон в лицевую, заслон снизу на трешку.

Некоторые команды, что до сих пор играют этот тип нападения, после первой серии действий отправляют игрока, вырывавшегося из-под кольца, не в угол, а на постановку заслона на своей стороне игроку с мячом под 45, и играют исходя из этого.

Таким образом, вы можете играть Flex offense и для того, чтобы в итоге выйти на другой розыгрыш, или продолжать в том же ключе.

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто смотрит и слушает наш подкаст. Пожалуйста, подпишитесь , если еще этого не сделали. Спасибо вам всем за поддержку, за ваши отзывы, за мнения. И, за мою новую любимейшую вещь из нашего подкаста – когда я смотрю игру, захожу в твиттер, и кто-то из подписчиков пишет: «О, это же Slot cut!». Или кто-то другой указывает на любые другие розыгрыши, что мы разбирали до этого.

Плей-офф глазами ведущих

Редик: 2009-ый год, финал Востока, конец игры, один из твоих самых культовых бросков . Против «Орландо». У меня есть вопрос по поводу этого розыгрыша, потому что это прекрасный пример движения без мяча и получения на бросок с трешки. Если я правильно помню, Мо Уильямс вводил мяч, Дэлонте ставит Flare заслон Илгаускасу (Flare – игрок без мяча получает такой заслон, чтобы открыться в сторону от игрока с мячом, обычно на открытое пространство вдоль трехочковой), Павлович просто набегал на мяч под 45, а ты был на верхнем углу краски с другой стороны от ввода мяча.

Тебе, кстати, даже не ставили заслон в этом розыгрыше.

Леброн: Нет, потому что суть розыгрыша была изначально в том, чтобы изобразить, что я выхожу наверх, а потом ворваться на кольцо для навеса. И Тюркоглу отзащищался против этого идеально . То есть, я изобразил, что иду наверх, попытался ворваться, но он меня не пустил, так что пришлось просто выходить на мяч и бросать .

Редик: И вот тут-то Турок и облажался! У меня только один вопрос к этому розыгрышу...

Леброн: А я даже не видел Рашарда Льюиса, а ведь он отлично сопротивлялся этому броску! Он защищался против ввода мяча.

Редик: Ага, против Мо Уильямса.

Леброн: Да, и я его вообще не видел до того, как посмотрел повтор.

Редик: Ты видел только Турка?

Леброн: Да-да, только его.

Редик: *задумчиво смотрит вдаль* Ты помнишь свою первую игру в плей-офф?

Леброн: Первую игру... Да, я помню.

Редик: Что ты о ней помнишь?

Леброн: Я нервничал просто неимоверно! Это я точно помню.

Редик: Это было на твой третий год в лиге?

Леброн: Да, третий. Я досконально не помню уже, но мы всегда можем точно посмотреть, сколько сезонов до этого «Кэвс» не играли в плей-офф. В свой первый год я осваивался, окей, ну, пропустили игры на выбывание, бывает. Во втором нам не хватило что-то около одной или двух побед. И у меня в голове было: «Ладно, мы тут все играть собрались, но я хочу помочь команде сделать следующий шаг в развитии – попасть в плей-офф». И вот, на третий год мы все же туда попали. Первая игра была против «Вашингтона» дома. И я был как на иголках – живот крутило весь чертов день до игры, прямо буквально до вбрасывания.

Редик: Что это показывало, на твой взгляд? Почему ты переживал больше, чем обычно?

Леброн: Было две таких игры, другая – моя в принципе первая игра в НБА против «Сакраменто», я не хотел облажаться к черту, очевидно, потому что все следили за мной.

Редик: У нас, конечно, не подкаст для долгих отвлеченных рассказов, это важно отметить. Но я думаю, что этими словами ты признаешь, что ты чувствовал груз ответственности и то самое пресловутое давление.

Леброн: Да, стопроцентно!

Редик: «Давление, кто находится под бОльшим давлением?»

Леброн: «Что такое давление? Что это?» (намек на обсуждение в третьем выпуске подкаста )

Да, я не хотел налажать, мужик, мне было всего двадцать, мы только вышли в наш первый плей-офф, я не хотел наложить в штаны. Ну, может быть, мне было 21, но я точно не хотел провалиться. Прикинь, там Гилберт Аренас, Антуан Джэймисон, Кэрон Батлер и все эти ребята. Они отлично играли в том году, а мы были чертовски неопытны. Так что все, о чем я думал – о том, чтобы не облажаться.

Редик: И сколько ты набрал?

Леброн: 32-11-11. *смеются* В итоге я заставил «Уизардс» облажаться.

Редик: Я могу быть неточным, но, мне кажется, что у тебя было что-то типа 35-7-6...

Леброн: В среднем за серию?

Редик: Да-да.

Леброн: Ох, черт!

Редик: *саркастически* Ну так, неплохо...

Леброн: Ага, для первого раза сойдет.

Редик: Очевидно, что ты принимал участие в огромном количестве игр плей-офф, выигрывал чемпионаты. Между плей-офф и регулярным сезоном очень много различий. На твой взгляд, в чем они заключаются?

Леброн: В целом или для меня?

Редик: В целом. О тебе в отдельности мы поговорим попозже.

Леброн: Так, если в общем... Как ты знаешь (ты же тоже много играл в играх на выбывание), – одно владение может проиграть вам всю серию! Если сравнивать с регуляркой, то там вы можете себе позволить где-то недоиграть. Условно, вы сыграли несколько матчей подряд в плотном графике, а тут вам предстоит играть в холодном Милуоки. Очевидно, я не про команду, а про климат. В плей-офф же, один плохой отрезок может решить все. Это может быть какой-то рывок 6-0, просто потеря, или, например, вы не играете Top-lock на Джей Джей Редике, хотя мы обговаривали, что будем действовать против него именно так на протяжении всей серии.

А еще, иногда бывает так, что вы даже выиграли игру, но то, как вы ее закончили, ведет к тому, что вы уже проиграли вторую! Вы дали этому парню войти в ритм, потому что решили , что не будете сильно его сдерживать последние восемь или девять минут. И да, мы выиграли игру, но теперь мы можем проиграть войну.

Редик: Ментальная часть плей-офф. В частности, против реально очень хорошей команды. Мне кажется, это было в первом эпизоде , ты сказал: «Чем дальше вы заходите в плей-офф, тем больше баскетбольного IQ вам надо, чтобы победить». Очевидно, это эмоционально истощает, давление другое, ты сильнее ощущаешь победу или поражение. Вы проиграли две игры, если проиграете еще, то уже будет игра на выживание. Вы уступаете 2-3 в серии и едете в гости к «Сан-Антонио», которые стали чемпионами в прошлом году, вы обязаны собраться на максимум, чтобы победить их и вернуться домой. Это высасывает из тебя много душевных сил, физических тоже, конечно. Так вот, ментальная часть игры может стать большим водоразделом, потому что часто такого рода ошибки в игре могут стоить вам серии.

Леброн: Однозначно!

Редик: Я вспоминаю об одной, которую я допустил. Я играл за «Орландо», мы играли в финале Конференции против «Бостона», и дела у меня шли хорошо. Был взят таймаут, скажем, примерно за 29 секунд до конца. Ну, разница между счетчиком 24 секунд на владение и временем до конца игры была примерно 5-6 секунд. Я знал, что у нас еще есть таймаут в запасе. Мы отбились в защите, я беру подбор.

Леброн: И ты повел мяч вперед.

Редик: Нет, в первую очередь я посмотрел на Стэна Ван Ганди, нашего тренера. Я не говорю, что это была его ошибка, я знал, что у нас есть таймаут, я знал, что я должен был попросить таймаут. И я посмотрел на него – и он ничего не делал, не брал таймаут. Потом я инстинктивно начал ведение, а Стэн попросил таймаут .

Леброн: Ага, и теперь вы будете выводить мяч на чужой половине.

Редик: Да, но у нас осталось лишь три секунды на то, чтобы разыграть комбинацию после таймаута, и мы даже не выбросили мяч (потому что осталось слишком мало времени на вразумительный розыгрыш). Игру мы проиграли, но серию в любом случае выиграли. А мои действия здесь – прекрасный пример ошибки в твоей голове.

Я могу привести еще один пример, он не дает мне покоя уже четыре года. И я не обвиняю того, кто ошибся, потому что, как мне кажется, его намерение было правильным. 2020-ый год, финал Конференции, вы («Лейкерс») ведете 1-0 против «Денвера», но отстаете в конце второй игры. Мяч у вас, вводится из-за лицевой из-под кольца. Мэйсон Пламли выходит на замену, чтобы отзащищаться против Энтони Дэвиса. Ты был в левом верхнем углу краски , Дэвис – в верхнем правом. Дэнни Грин делает какое-то забегание, неважно, на самом деле. И ЭйДи бежит налево под 45 на дугу. Ты вообще не собирался ставить заслон, даже наоборот – ты был к Энтони и Пламли спиной.

Леброн: Правильно. Потому что я смотрел на Рондо с призывом дать мне мяч .

Редик: Я знаю. И Мэйсон Пламли показывает, что надо разменяться в защите . И Энтони Дэвис попал трехочковый на победу. И теперь они проигрывают 0-2. Вот эти штуки, маленькие-маленькие детали... Я хотел сказать, что эти маленькие детали розыгрышей в плей-офф имеют усиленное влияние. Как ты думаешь, в моем высказывании есть смысл?

Леброн: Ага.

Редик: В сравнении с регулярным сезоном, где у тебя 82 игры, такое ощущение вообще не складывается.

Леброн: Да, именно поэтому мой «язык тела» так плох в течении регулярного сезона. Я пытаюсь подготовить их к плей-офф. А у некоторых ребят нет понимания таких вещей – один розыгрыш, одна маленькая ошибка может стать решающим перевесом между тем, что твоя задница едет домой, а потом в Кабо или Канкун, или где еще ты там собрался отдыхать, и тем, что ты едешь в Диснейлэнд с трофеем в руках.

Редик: Не замечал различия «игры в игре» у тренеров во время плей-офф?

Леброн: Что ты имеешь в виду?

Редик: Я не уверен, кто сказал это первый, но я точно знаю, что Боб Майерс говорил: «Есть игроки для 82 матчей, а есть игроки для 16 матчей». Не думаешь ли ты, что в каком-то смысле есть хорошие тренеры для регулярного сезона, а есть хорошие тренеры для плей-офф? Типа, насколько тренеры имеют значение в плей-офф НБА?

Леброн: О, они имеют очень большое значение. Подготовка – насколько сильно они вас подготовили. Вы выходите играть и будто бы готовы практически ко всему, что против вас применит команда соперника. Очевидно, все вносят изменения в игровом плане по ходу серии, очевидно, что есть крутые игроки, которым пофиг, какой там у вас план на игру против них, они все равно свое наберут.

Первая игра всегда используется для того, чтобы присмотреться к тому, как играет другая команда. Вам практически говорят: «Просто выходите и играйте, как вы умеете. Не думайте слишком много». Потому что если вы начинаете думать слишком много, вы уже не можете быть игроком, потому что вся голова занята только теоретическими построениями. Правда, если говорить обо мне, я всегда хочу быть даже перегруженным информацией. Я хочу получить всю информацию, знать все обо всех, кто как играет, каждую деталь, что вы подметите. Конечно, я так не делаю в течении 82 игр регулярного сезона, банально времени на это нет.

Редик: Лига очень сильно изменилась в подходе к распределению времени на тренировки. Закрепление схем, бросковые тренировки, сколько времени вы тратите на просмотр видео. И мне повезло, первые пять или шесть лет я играл за Стэна Ван Ганди в «Орландо», даже зацепил в свой последний год его работу в «Нью-Орлеане». Стэн готовил нас к каждой игре регулярного сезона так, будто это игра плей-офф. То есть, мы бросаем, например, полтора часа, и в конце тренер такой: «Окей, эти парни не использовали эту комбинацию последние пять игр, это их розыгрыш после таймаута, я хочу, чтобы мы были к ней готовы, так что давайте повторим, как против этого играть. Ага, у вас не получилось, давайте еще разок».

Леброн: Да, Спо был таким же.

Редик: Я к чему веду: когда мы попадали в плей-офф, все игры были в каком-то смысле похожи на регулярку, потому что мы уже и готовились весь сезон к такого рода играм.

Леброн: Ага, Спо так же работает, у него это от Райли – готовься к каждому дню так, будто он твой последний.

Редик: Ты опять упомянул слово «эксплуатация». Сколько своего умственного ресурса ты тратишь на эту «эксплуатацию» во время игры плей-офф, когда задаешься вопросом, как найти слабое место у команды соперника? Ты лично.

Леброн: Все 48 минут. Или, если потребуется, то 53 или 58 – всю игру. Потому что я пытаюсь создавать легкие броски, хочу, чтобы мои ребята вошли в ритм, пытаюсь понять, как использовать конкретные противостояния игроков в атаке в нашу пользу? Иногда меня за это недолюбливают. Потому что во время того, как кто-то бросает штрафные (мы, они – неважно), я могу указать пальцем на соперника и сказать товарищам по команде, что мы играем Thumb down против него, атакуем через него.

Редик: Я так рад, что не играл против тебя в плей-офф. *смеется* Ну, я не считая тех девяти минут во второй игре финала Конференции за «Орландо». *оба смеются*

Еще одна вещь, которая заставляет меня задуматься, и когда я играл, и сейчас, когда комментирую или смотрю – «Можешь ли ты создавать продуктивную атаку в поздних стадиях плей-офф?». Очевидно, этот вопрос подходит для любой игры в баскетбол, но, чем дальше ты проходишь по сетке, тем сложнее и сложнее становится создавать хорошие броски.

Леброн: Да, так и есть. Очевидно, IQ, к которому я всегда апеллирую, по мере продвижения в плей-офф растет у всех – от тренеров до игроков. Некоторые парни, да и команды тоже, могут исполнять сложные вещи лучше других. Потому что ничто их не отвлекает от мыслительного игрового процесса в моменты давления. А иногда для кого-то свет софитов может быть слишком ярким.

Редик: Я бы сказал вот что... Это будет справедливое замечание, хочешь верь, хочешь нет. *Леброн смеется* За мою карьеру я попадал 41% бросков из-за дуги в регулярном сезоне, в плей-офф – 37%.

Леброн: Да, но это не из-за давления.

Редик: Не-не-не, подожди, я не к этому веду. Часто мнение формируется на основе собственного опыта, верно? У нас с тобой, очевидно, разный опыт в баскетболе.

Леброн: Давай, я с интересом послушаю! *с улыбкой*

Редик: В то время, когда я попал в «Клипперс», я был игроком старта, третьей или четвертой опцией в атаке. Как только ты попадаешь в плей-офф – защита с тобой обходится, как с первой опцией!

Леброн: Да, именно так!

Редик: Понимаешь, о чем я?

Леброн: Да-да!

Редик: У оппонентов есть отдельный план на каждую игру, от первой до последней, направленный лично против тебя. Например, «Юта Джаз» в 2017-ом: «Мы будем играть Top-lock, как только он перейдет на нашу половину ». Док Риверс после первой игры мне сказал: «Это не твоя серия, мне надо, чтобы ты стоял в углу». Ужасная серия, самая хреновая во всей моей гребаной жизни! Конечно, если брать ту часть моей карьеры, где я играл значимую роль, а не выходил на замену в мусорные минуты. Мы буквально играли 4 на 4 , без меня. Если я все же оторвался, или вы ошиблись – будет скидка, я брошу. Но в плей-офф закрывают игроков гораздо жестче. Так что мое время на «получить и бросить» отличается на разных стадиях сезона. Я не пытаюсь отмазаться...

Леброн: Да ты говоришь чистую правду! Все ок.

Редик: ... я просто рассказываю о том, что было в моем личном опыте.

Леброн: Так ты думаешь, что из-за этого...

Редик: Кстати, 37% - это далеко не ужасный процент.

Леброн: Не, точно нет.

Редик: Я имею в виду, для меня не очень...

Леброн: Для тебя вообще ужасный *улыбается* Но для среднего игрока вполне себе, даже отличный, я бы сказал...

Редик: Ты меня смущаешь!

Леброн: Они бы вообще могли за такое максимальный контракт получить, но для тебя...*оба улыбаются*.

Я думаю, что некоторые парни ждут-не дождутся начала плей-офф. Потому что, начиная с сентября и заканчивая серединой апреля, против них защищались по-другому. А потом, в конце концов, стартует плей-офф, и, как ты говорил, игроков пытаются закрыть жестче, подготовка к вам совсем другая. Тебе не позволяют делать то, что ты делаешь лучше всего, потому что если позволить тебе и еще кому-нибудь из команды этим заниматься – они точно проиграют. Если у нас встреча с «Клипперс», то мы должны разобраться с Блейком и его очками из краски, открываниями после заслонов и пасами СП3 на него, вы должны разобраться с Крисом, с Джамалом, что выходит со скамейки и делает свои вещи. И если мы еще позволим Джей Джею забить пять или шесть трешек – серия закончилась! Да похер на забитые пять или шесть трешек, даже если он их просто бросит – мы проиграем.

Редик: Серия со «Сперс» в 2015-м. Мы начинаем в Эл-Эй, у нас третий посев, у них шестой, при том, что у нас одинаковое количество побед в регулярном сезоне. И против меня защищается Кавай! *смеются* И я такой: «Что я сделал, чем заслужил такое внимание ?!».

Леброн: *продолжает смеяться* Что я такого сделал-то, ты чего против меня защищаешься?

Редик: Я помню, что первые четыре или пять игр Кавай держал меня , а Денни Грин защищался против Криса Пола. К шестой игре они вроде бы поменялись, не уверен, но в седьмой уже точно Денни держал меня. В итоге, мы победили. И не сказать, что для меня это была отличная серия, но несколько крутых моментов я все же выдал. Чип Энгелланд после нашей победы сказал: «Мужик, одной из наших главных целей было не дать тебе бросать, мы сделали для этого все возможное».

Леброн: Видишь, а я даже там не играл. Мы несколько раз играли против Поповича в Финалах. Помню, один раз было, Грегг взял таймаут спустя восемь секунд от начала игры, потому что мы бросили открытую треху! Не помню даже, попали мы или нет – просто сразу же тайм-аут. Поп орет на Дэнни Грина: «Какого хрена?!», сажает того на скамейку, потом снова выпускает. Зато у них все сразу встало на места и они так больше не проваливались.

Редик: Возвращаясь к твоему высказыванию о том, что вы выиграли игру, но расслабились и дали разыграться их парням под конец игры, или они внесли верные правки в свою игру, потому что поняли что-то из вашей игры. Разница с регулярным сезоном тут вот в чем: допустим, вы сделали правильные выводы к середине третьей четверти и немного сократили отставание к концу игры. Но потом вам играть, например, с Мемфисом, потом с Оклахомой или Портлендом. А с этой командой вы можете встретиться, скажем, только через два месяца. В плей-офф вы вносите правки, понимаете, что можно из чего-то получать выгоду, и послезавтра играете против той же, черт побери, команды.

Леброн: Та же команда, те же игроки, да-да-да.

Редик: В пример могу привести «Даллас» в 2011-м году – как Хосе Хуан Бареа играл против «Лейкерс». Их пик-н-ролл с Дирком был просто неостановим для пурпурно-золотых. И «Маверикс» просто эксплуатировали это снова и снова.

Что ты думаешь по поводу удачи в плей-офф?

Леброн: Она нужна.

Редик: Приведи пример.

Леброн: Самый большой пример удачи в плей-офф...

Редик: Из твоего опыта.

Леброн: А, из моего... *задумался* Пытаюсь вспомнить что-нибудь из наших чемпионских походов. А, ну я был в команде, чем не удача! *смеются* Сразу так и не вспомнишь, серьезно. Вы можете быть сколь угодно крутой командой, но вам нужно хотя бы немножко удачи: мяч должен отскочить вам в руки после броска, какие-нибудь игроки из стана оппонентов должны залезть в фолы.

Вот сразу на ум мне приходит то, что, к несчастью, случилось с Каваем после приземления на ногу Зазы Пачулии. «Сперс» были чертовски хороши в той игре, они разносили «Голден Стэйт» к тому моменту. Мне кажется, разница в счете тогда была что-то типа 17 очков, и «Сан-Антонио» не сбавляли оборотов. И тут Кавай получает повреждение – и все вмиг поменялось.

Я так и не могу сходу вспомнить что-нибудь из моей карьеры. Я хочу сказать, что вам всегда нужна...*думает* Да, вам точно нужна удача, определенно.

Редик: Я думаю, это отсылает нас к тому, с чего мы начинали – важности одного розыгрыша. Удачный отскок – неудачный отскок, выбор розыгрыша, реакция игрока на что-то (как в 2016-м *подмигивает Леброну, тот смеется* – отсылка к удалению Грина), травма. Может быть, «удача» даже и не совсем правильное слово, я думаю, здесь подойдет что-то типа «переломный момент» – кто-то получил травму...

Леброн: Что-то, что может изменить ход событий, да. Вот, можем вспомнить 2001-ый год, «Лейкерс» против «Кингс», вроде это была пятая или шестая игра серии, где мяч в конце матча случайно отлетел к Биг Шот Бобу(Роберт Орри) .

Редик: Да, Кобе промазал флоатер через Дага Кристи, кажется.

Леброн: А потом и Шак промазал из-под кольца и мяч выбили подальше...

Редик: Да-да-да, Владе выбил мяч прямо Роберту Орри, одиноко стоявшему на дуге.

Леброн: Я веду к тому, что если бы «Кингс» подчистили подбор – игра у них в кармане. Подумай, как часто мяч, который что есть силы выносят куда подальше, прилетает точнехонько в руки одному из самых сильных клатчеров в истории Игры? Вот в этом точно есть удача.

*начинает играть музыкальная перебивка подкаста*

Редик: Честно говоря, мы уже встали с кресел на перерыв, но потом вернулись, потому что мы должны обсудить еще кое-что: шестая игра Финала, треха Рэя Аллена ...

Леброн: Я не знаю, как я об этом забыл!

Редик: К ней привела целая цепочка событий.

Леброн: Да-да. Первое, что мне приходит на ум, – Поп был вынужден убрать Тима Данкана из игры, ведь им нужно было размениваться на всех игроках, потому что нас устраивала только треха, так что вся угроза исходила бы из-за периметра.

Буквально перед этим я забил трехочковый. А в этом моменте мы разыгрывали одну из своих наработок, которую тренировали весь год. Она была нарисована на планшете в таймауте: мы играем Flare сверху , потом я возвращаюсь к мячу. Я промазал. И кто знает, что бы было, если бы Данкан был на площадке – он был очень хорош в подборах в защите всю свою карьеру. Но Бош смог выцарапать мяч через Ману, Джинобили упал в борьбе ... И потом Рей не глядя отступает спиной к трехочковой, даже ни разу не повернулся взглянуть на то, где находится боковая линия... Что было бы, если бы он заступил за край площадки, пока бежал спиной вперед?

Редик: Или что бы было, если бы он не добежал и заступил за трехочковую?

Леброн: Вот именно! Что было бы, если бы он хотя бы носочком наступил на трешку? В этом просматривается огромная подготовительная работа – я видел, как Рей каждый день усердно над этим трудился. Но я уверен, что удача точно была на нашей стороне в тот день.

Редик: Знаешь, о чем я думаю, вспоминая этот момент? Прозвучит странно, и меня выставит в плохом свете, точно вам говорю. *Леброн смеется* Но я к готов к такому удару судьбы. Ману был просто психом, когда речь заходила о соревновательном духе. И я вот думаю о том, что он все же прыгнул за тем подбором. Если я бы оказался на его месте и увидел, что мяч отскочил от дужки... Я тут не занимаюсь пересмотром истории, просто стараюсь быть честным с тобой. Так вот, если бы я был на его месте, и защищался против Рэя Аллена – хрена с два я бы стал бороться за тот подбор! Но Ману – это Ману, он хотел выбить подальше мяч, закончить матч и выиграть чемпионство. Еще раз, я не оспариваю его решение, ведь если бы он не упал – оно бы не имело значения. Но в Джинобили был так силен соревновательный дух, что он прыгнул за мячом, упал – и это все, что было нужно Рею.

Леброн: Да, это все, что было нужно. Вау. Вау-вау-вау!

Редик: Да, я мягкий. *смеются*

Леброн: Спасибо, Ману!

Разговор с Китом Дэмбротом, школьным тренером Леброна

Дэмброт: Мне садиться так, чтобы вино меня перекрывало в кадре?

Леброн: Нет-нет, мы его подвинем!

Дэмброт: О, это большая жертва! *улыбаются*

Редик: Ты его представишь нам?

Леброн: Да не, я этого человека знать не знаю, впервые вижу... Шучу, конечно, это наш первый гость, мой школьный тренер и просто большой друг – Кит Дэмброт! *От души пожимает ему руку* Он действительно научил меня тому, как готовиться к играм, как играть. Черт, я бы сейчас не сидел в этом стуле, у меня не было бы такой карьеры без него, это уж как пить дать. Он, конечно же, скажет то же самое в обратную сторону, но он буквально научил меня тому, что значит воспринимать игру всерьез. Как готовиться, как подводить себя к играм.

Мы с Мавериком (товарищ по команде Леброна в старшей школе, ныне – его бизнес-партнер) всегда говорили другу другу, что игры у нас были такими легкими, потому что мы так чертовски тяжело тренировались. Тренер обещал нам, что если мы будем выполнять все указания на тренировке, то когда мы выйдем на площадку, игры будут для нас как орешки. Когда тебе 14-15 лет, ты в это не веришь поначалу, типа: «Я тут подыхаю нахер, мужик! О чем ты говоришь?!». Но он был абсолютно прав.

Еще я от него научился тому, как готовиться к играм задолго до того, как о них даже речь зайдет.

Редик: Каким был Леброн, когда вы его тренировали? *Леброн смеется* Это длилось два года, правильно?

Дэмброт: Да, я встретил его первый раз, когда ему было, наверное, тринадцать с половиной. Он был одним из самых простых для руководства игроков, которых я в жизни тренировал. Напомню, перед этим я руководил колледжем. Как только я его увидел, я позвонил своим друзьям и сказал: «Знаете, у меня тут есть игрок, один из лучших, что я видел!». Они надо мной посмеялись, сказали: «О, ты теперь реально звучишь как тренер из старшей школы!». Ну, знаете, как школьные тренеры всегда возносят кого-нибудь из своих игроков... Легкий в управлении, отличный товарищ по команде, всегда думал о том, чтобы играть командно, любил своих партнеров, играл до конца. Но самое главное, что для меня открылось – его врожденная способность учиться.

Редик: Интересно, ты использовал слово «врожденный» в первом выпуске. *указывает на Леброна* Я думал, ты просто несешь херню... *смеются* Я рад, что кто-то еще под этим подписался.

Вы только что закончили карьеру (из-за того, что Дэмброт решил ухаживать за женой, у которой был диагностирован рак груди в этом году), поздравляем! *аплодисменты от Леброна и команды подкаста* Поздравляем с победой в турнире (его Дюкейн выиграли трофей в 2024 Atlantic 10 men’s basketball tournament ). Есть ли разница в подходе к обучению баскетболу между школьными и университетскими игроками?

Дэмброт: Отличный вопрос. Я всю жизнь тренировал команды колледжей, так что, когда я начал руководить командой Леброна, я вел себя с ними точно так же, как с игроками из университетов. И им хватило ума, чтобы принять это. Я знал, что Леброн будет играть в профессионалах, потому что до него у меня уже выпустились три игрока НБА. Я начал учить его исходя из того, что ему придется защищаться против Кобе через четыре года - обращался с ним как с профессиональным игроком.

Редик: Это интересно. Ты это ощущал? Знал, что что-то не так?

Леброн: *улыбается* Нет. Нет! Я не понимал разницы, я просто надрывал свою задницу, чтобы выполнить все указания, ведь он же главный тренер. Что бы он ни сказал – окей, погнали! Понимаешь, мы с ребятами же не просто так пришли Сэнт-Винсент-Сент-Мери(название школы Леброна). Мы хотели побеждать, выиграть чемпионат штата. Маверик заманивал игроков уже тогда, он и меня туда заманил. *Дэмброт смеется* Конечно, иногда мы бухтели на него, ведь мы же не привыкли к таким интенсивным нагрузкам. Такая тяжелая работа была для нас чем-то новеньким.

Помнишь, в первом эпизоде я рассказывал о переходе из младших классов в средние, из средних – в старшие? О том, как ты всего боишься, как растерян, даже просто прогуливаясь по коридорам новых для тебя зданий. В старшей школе вообще очень много нового – у некоторых ребят уже бороды, кто-то приезжает на своей машине. В свой первый год я добирался на велосипеде, либо кто-то из тренерского состава меня подвозил. Поэтому я и не ощущал, что меня тренируют как-то не так, ведь и в баскетболе для меня все было на совершенно другом уровне.

Редик: Сколько по времени суммарно вы тренировали?

Дэмброт: У меня сейчас некий творческий отпуск, так что дайте я подумаю... Так, 7 лет в «Дюкейне», 13 в «Акроне», 3 года как помощник тренера.... Около 35 лет в общем.

Редик: Как тренировать игрока, который не может запомнить розыгрыш, расписанный в тайм-ауте? Рисуете ему схему, а парень уже просто по привычке забывает, что ему делать. Как тренеру быть в такой ситуации.

Дэмброт: Это забавно, потому что мы с ним это обсуждали вчера. *указывает на Леброна*

Редик: Возможно, у меня уже есть информация по этому поводу (отсылается к тому, что они с Леброном уже это обсуждали в прошлых выпусках)! *Джеймс смеется*

Дэмброт: Я делал так – выделял своего помощника, который, после того как я расписывал розыгрыш для всех, отдельно повторял его на планшете для такого игрока. Потому что нет ничего более раздражающего для тренера, да и для игрока *показывает на Леброна*, чем парни, которые портят весь розыгрыш, который им только что объяснили.

Редик: Леброн в курсе, я тренирую команду своего сына, четвероклашек. Девять-десять лет. В их матчей не так много возможностей попросить таймаут – вроде как каждой команде позволяется взять всего по три перерыва. Обычно я рисовал схемы, когда у нас мяч, потому что если мы забили, оппоненты взяли таймаут, то там такой хаос будет в нашем следующем атакующем владении! *все смеются* Мне этот вопрос очень интересен, потому что мне приходилось как-то разбираться с тем, что мои игроки не могут запомнить свои действия после тайм-аута. И вот к чему я пришел в этом сезоне (это мой второй) – я им говорю (не всем, но есть те, кому это необходимо): «Просто следи за тем, что именно ты должен сделать. Там будет много всего происходить, но ты запомни, что именно от тебя требуется.» .

Дэмброт: Отличный подход, реально очень хороший!

ATO (AKA AFTER TIMEOUT) – атакующие заготовки, специально подготовленные или нарисованные во время перерыва тренерским штабом для розыгрыша мяча после тайм-аута.

Редик: ATO – вещь особая. Большая часть успеха в его исполнении – это правильный тайминг. Мне интересно мнение каждого из вас в отдельности, и как игрока, и как тренера, вот по какому вопросу: практиковались ли вы в исполнении ATO, был ли у вас набор из нескольких розыгрышей, которые выходили за рамки ваших обычных схем и наработок? *обращается к Дэмброту* И был ли у тебя тренер, который тренировал ATO? *указывает на Леброна*

Дэмброт: Я знаю, что многие рулевые так делают, но я из того типа тренеров, что больше следует своему чувству игры. Поэтому я обычно рисовал те розыгрыши, что, на мой взгляд, сработают именно в данной конкретной ситуации. В таком случае, вы не становитесь ограничены тем набором схем, что у вас есть. Но, очевидно, мы и наигрывали кое-что постоянно. В этом году мы уделили больше времени тому, чтобы спокойно разыграть 5 на 0, дабы удостовериться, что все ребята понимают, что им нужно делать, каждый маленький аспект.

Ты сделал очень верное замечание – вы можете играть свою наработку, но кто-то не прошел заслон, или не ворвался, или не понимает, как подвинуть плечом заслон, или как задержать защитника, обороняющегося против ставившего заслон. Тогда весь розыгрыш теряет смысл.

Леброн: Да, однозначно. Я думаю, что прогон ATO для некоторых команд может быть очень плодотворным. А как для игрока, когда тренер берет тайм-аут и рисует что-то, что ты никогда доселе не видел, ты такой: «О, черт! Я такого никогда раньше не видел! Я обязательно хочу попробовать разыграть такое, ведь если сработает сейчас, то мы потом сможем это еще не раз повторить. Я не знал, тренер, что у тебя есть такие вещи в голове!».

Конечно, у вас есть определенный набор разыгровок для четвертой четверти: ATO, SOB (розыгрыш после выноса мяча из-за боковой), BOB (розыгрыш после выноса мяча из-за лицевой). Вы их не хотите использовать на более ранней стадии игры, потому что, если игра будет близкой, вы хотите поймать на них команду соперника в случае, если они зевнут в защите.

Так что, говоря о сути твоего вопроса, у вас должны быть некоторые наработки, просто чтобы они откладывались в голове у игроков: «Окей, это то, над чем мы работали вчера, ага, а вот это – на бросковой тренировке.». Но им не всегда есть место, потому что игра живая, и иногда корректировки нужно придумать на ходу. Может быть, ранее этим утром у вас не было возможности подготовить такой набор, может быть, у вас два матча подряд и просто не было тренировки перед игрой. Так что, я думаю, все это ситуативно.

Редик: Причина, по которой я упомянул правильный тайминг в разрезе ATO, в том, что очень много маленьких деталей в его исполнении: когда ты врываешься, когда ты ставишь заслон и так далее.

Леброн: Да, однозначно!

Редик: Очень важный момент в ATO – заставить кого-то из игроков защиты двинуться в неправильном направлении. И когда именно это произойдет.

Еще вот почему я об этом спросил – розыгрыши, когда вам нужно обязательно набрать два или три очка, чтобы остаться в игре. Док Риверс хорош в этом, Бретт Браун был хорош. У вас должен быть набор таких разыгровок. И, кстати, этот набор будет меняться в течении сезона. Если вы разыграли пару раз какую-то комбинацию в ситуации, когда вам нужна трешка, и они были успешны, нужно будет ее на какое-то время отложить, чтобы команды о ней слегка позабыли и не готовились к ней.

Дэмброт: Хорошо подметил. В колледже мы не можем продвинуть вынос мяча посредством использования тайм-аута, поэтому ATO в нашем случае может быть и из обычного набора наших схем, ведь мяч так же будет выноситься из-за нашей лицевой. И, конечно, нужно уметь сохранять кое-какие разыгровки под конец игры. Я всегда старался припасти под конец три или четыре таких заготовки. Или, как ты сказал, «повесить в шкаф» некоторые из них на пару недель, а потом снова их использовать.

Редик: Какие навыки переносятся из старшей школы в университет, а из университета – в НБА, основываясь на вашем опыте работы с игроками?

Дэмброт: Я думаю, что у многих ребят есть талант, но совсем не у многих есть ум, чтобы заиграть в НБА. Ты должен понимать игру, понимать, что нужно для того, чтобы попасть в НБА. Например, у нас играли близнецы Томасы, Леброн их знает, они выступали за «Восточный Мичиган». Одна из девяти пар близняшек, что играла в НБА. Чарльз никогда не набирал больше 11 очков за матч в университете, но у него были навыки защиты, ведения мяча, трехочкового броска, которых было достаточно для того, чтобы заиграть в Лиге. Парни думают, что, чтобы играть в НБА, нужно уметь набирать очки, но, в первую очередь, нужно уметь защищаться, уметь играть роль... Ты должен быть хорошим ролевым игроком. Потому что не так много таких игроков, как Леброн. Большинство игроков НБА, и вы это знаете лучше меня, – ролевые игроки. То есть, ты должен быть реально хорошо в чем-то одном.

Редик: Спасибо. *саркастически* *Леброн заливается*

Дэмброт: Я думаю, что ты был чуть больше, чем ролевой игрок.

Редик: Я вот, кстати, поспорил бы. Каждый игрок, на самом деле, – ролевой.

Дэмброт: Это правда.

Редик: Роль Леброна – быть Тем Самым Парнем. У Луки такая же. Это их роль. Тут разница между определением и коннотацией. Если следовать коннотации – большинство игроков 19-20 лет не хотят и слышать о таком в свою сторону. «Я че, буду ролевым игроком в Лиге?! Ну уж нет!».

Примечательно, что вы упомянули ум в этом вопросе. Мне любопытно услышать ваши мысли по вот какому поводу: составляющие того, что вы остаетесь надолго в НБА, очевидны – набор навыков, талант, размер, сила и все такое. Баскетбольный интеллект очень важен. А что по поводу эмоционального интеллекта? Умения быть частью коллектива, команды, разруливать разные ситуации в раздевалке, налаживать связь с тренерами, управлять отношениями в тренировочной комнате. Я думаю, что в каком-то смысле, это важно. Пусть и не настолько, как все, что я назвал до этого, потому что те навыки вам нужны в любом случае так или иначе. Но, чтобы оставаться в НБА, ты и в эмоциональном интеллекте должен иметь определенный уровень.

Леброн: Тут мне вспоминается поговорка, которую использует один из моих лучших друзей, Джимми Айвен: «Если куча уже больше кошки – избавься от чертовой кошки». Если переносить это на баскетбольный лад, то представь, что у вас есть игрок, который сейчас на пике. Но он не уважает авторитет, ни с кем не заводит приятельских отношений, не хочет быть частью коллектива. Тем не менее, в среднем он набирает 25-30 очков, скажем. Его отношение в этом смысле – куча. И когда польза такого игрока начинает снижаться (кошка становится меньше), а куча все того же размера – вы избавляетесь от кошки. Вы можете наблюдать это в любом командном виде спорта.

А еще, не забывай, ты же должен играть в игру, чтобы просто играть из любви к ней. И, в конце концов, ты не можешь относится к игре как просто спорту, это чертова жизнь. А если уж это так - просто будь хорошим человеком. «Привет, как дела? Доброе утро!». Окей, у меня, может и плохой день, но я поинтересуюсь у тебя, все ли в порядке. Как в обычной жизни. Если я подхожу к двери, и позади меня стоит женщина, – неважно, знаю я ее или нет, старше она меня или нет, я пропущу ее вперед. Подержи чертову дверь открытой для нее! Я не понимаю, почему у кого-то возникают трудности с этим. Это же должно быть очень просто. Но это не так.

Редик: В мой первый год в команде были ветераны, которые говорили: «Чувак, заходишь в раздевалку – поздоровайся со всеми! Будь вежливым с людьми». Я был в своем болоте – я не получал игровых минут, почти не играл, был очень расстроен.

Леброн: И это тоже надо учитывать! Но, в конце концов...

Редик: Не, я был молодым, но мне уже было 22 года.

Леброн: Я думаю, что навык общения с людьми в итоге помог тебе задержаться подольше в том составе, потому что ты просто играл в баскетбол... И никто не говорит тебе притворяться! Речь не об этом, речь о том, что просто будь человеком. Вообще неважно, чем ты занимаешься.

Дэмброт: Здесь очень тонкая грань в вопросе: играешь ты в НБА или нет? Ты выступаешь, допустим, от двенадцати до пятнадцати лет. Тренер явно не захочет иметь дело с кем-то, кого не назовешь хорошим человеком. Ведь обязательно найдется кто-то, кто играет примерно как ты, с кем он сможет сработаться.

Редик: У меня много друзей, которые выступали в НБА 9 или 10 лет, при этом никогда не играли больше 10-11 минут за игру, никогда не были игроками ротации на протяжении всех 82 игр сезона, но они были чертовски классными людьми. И они продержались столько времени и выжали максимум из своих карьер как раз из-за своего умения общаться и быть людьми.

Леброн: А если ты доберешься до своего десятого года, то сможешь получать пенсию от НБА. *смеется* Медицинскую страховку и все такое.

Редик: Пожизненно!

Поговорим о влиянии НБА и Европы на университетский баскетбол. Мы, возможно, уже говорили об этом, но особо не углублялись. Временами при просмотре игры колледжей мне кажется, что есть огромная разница между тренерами, которые приняли то, что я бы назвал современными баскетбольными схемами, и теми, что следуют, так сказать, устаревшим схемам. Куда пришел сейчас университетский баскетбол под влиянием НБА, Евролиги, соревнований ФИБА, с точки зрения тактических схем?

Дэмброт: Мне очевидно, что НБА сейчас под влиянием европейского баскетбола. И, мне кажется, что университетский баскетбол где-то на 2-3 года отстает от НБА. Например, прошло два года, прежде чем практика применения Icing дошла от Лиги до колледжей. Тем временем, в НБА, чтобы разбивать Icing, стали играть DHO внизу краски, и потребовалось еще пару лет, что и университетские команды это переняли. А, и еще кое-что – в Ассоциации же теперь намеренно выводят на размен слабейшего защитника, «выбирают цель», как говорил Леброн, и на уровне колледжей сейчас тоже так стараются делать. Но и тут проявляется разница – в НБА гораздо больше классных игроков. Я думаю, Лига так и останется эдаким локомотивом для студенческих тактических схем.

Тренеры в университетах медленнее адаптируются. До сих пор иногда можно встретить такие команды, которые играют Motion offense. Но их совсем немного. Раньше мы защищались против заслонов внизу, Back screen и т.д. Теперь же мы обороняемся против заслонов на мяче, Split screen и DHO, более современных концептов в атаке.

Редик: «ЭнСи Стэйт» была единственной командой за всю мою четырехлетную карьеру, которая играла Icing против пик-н-ролла. Колледж Бостона все еще играли Flex Offense, когда они присоединились к ACC (Конференция Атлантического побережья, одна из ведущих студенческих баскетбольных конференций первого дивизиона NCAA. «Иглз» вошли в нее в 2005 году). Так что я понимаю, о чем вы, когда говорите, что студенческий баскетбол отстает.

Что мне пришло ум при просмотре последнего Мартовского Безумия – тренеры колледжей очень креативно подходят к использованию небросающих игроков, не дающих пространства в атаке. В соревнованиях под эгидой ФИБА или в студенческом баскетболе вы можете позволить себе играть из краски, в НБА уже нет. Тут и так все очевидно – если у вас хорошая университетская команда, два или три ваших игрока попадут в НБА, из них может только один продержится в Лиге 10 лет. Такова реальность. Поэтому в NCAA у вас могут быть игроки на площадке, против которых не нужно особо напрягаться в защите.

Вы используете небросающего игрока так: ставите его в угол на три, шутера размещаете сверху от краски или на той же стороне на трешке под 45, пас идет игроку в угол, вы играете DHO для бросающего. Так «Юкон» недавно играл, используя Дэнни Харли, видел, как женская команда «Бэйлора» разыгрывала в ситуации, когда им нужна была именно трешка. И добились овертайма.

Дэмброт: Да, потому что защищавшийся против игрока без броска не мог помочь в этом розыгрыше, ведь он стоял так далеко от своего игрока (его же не надо держать на трешке, лучше помогу под кольцом). Еще можно почаще использовать бросающих игроков как тех, кто ставит заслон, есть и такой вариант. Но твоя идея очень хороша, потому что реально, тот игрок защиты всегда опаздывает из-за своей позиции на площадке.

Редик: Когда «Юкон» так играет со своим большим, защита постоянно чрезмерно реагирует на это, и у них получается забивать после врываний, трешки и так далее.

Леброн: Джордан Хокинс столько всего сотворил в прошлом году из того, что у них есть небросающий большой в команде. Очевидно, к Хокинсу прилипал его защитник, но защитник этого большого был слишком далеко от своего игрока.

Дэмброт: Они просто не привыкли так высоко выходить.

Редик: Хочу нарисовать один розыгрыш. *Леброн смеется*

Леброн: Не люблю об этом говорить, но ты видел, как «Иллинойс», играя против «Юкона», не смог набрать ни очка в течении 55 минут реального времени?

Редик: « UWA» набрали 14 очков за всю первую половину, примерно 43 минуты реального времени без очков.

Леброн: Да, это было безумие. Чокнемся, тренер!

Редик: Так вот, возвращаясь к моему розыгрышу. *рисует примерную схему розыгрыша из предыдущего видеоотрезка, но с вариациями* Так что есть куча способов, чтобы создавать пространство даже с игроками без броска.

Леброн: Да, вот еще, представь, если я шутер, и против меня играют Top lock. Мне пытаются поставить заслон на трешке под открывание, но мой защитник не дает мне пройти. Я же могу просто пройти снизу от своего игрока, ставившего заслон, и выйти к своему игроку с мячом и сам поставить ему заслон. И теперь игрок, что играл Top lock против меня, просто оказывается отыгран – он не может ни разменяться, ни подстраховать своего защитника на мяче. Так что мой игрок с мячом просто выходит на открытое пространство, потому что мой защитник беспокоился только о том, чтобы не дать мне открыться под бросок.

Редик: Мы так делали с Джоэлом. Большинство команд просто играло против меня Top lock, и пока Эмбиид был наверху краски с мячом, я приходил к его игроку, ставил заслон, Джоэл просто разворачивался и забивал из-под кольца.

Леброн: Да, ты таким образом будто бы убираешь двух игроков сразу одним заслоном.

Редик: Тренер, я хотел спросить у вас, который я задаю Леброну последние несколько лет: О чем вы больше всего будете скучать, уйдя из баскетбола?

Дэмброт: Я думаю, больше всего о том, как я мог менять людей, помогать им. Я вот пытался Леброна, например, научить одной вещи – у тебя будут тяжелые моменты, но ты должен сражаться. Самое важное, что нужно молодым людям – советы о том, как справляться с невзгодами. Мы все были в таких ситуациях, правильно? Когда ты думаешь, что ты на коне, все идет прекрасно, а потом что-то плохое случается. И если ты не знаешь, как с этим справляться – становится очень тяжело.

Редик: Да, прекрасно сказано! Ну что ж, чокнемся! Спасибо большое вам, тренер, что присоединились к нам!

Дэмброт: И вам спасибо, что позвали!

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

ВТОРОЙ ВЫПУСК

ТРЕТИЙ ВЫПУСК

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК

Фото: скриншоты подкаста MindTheGame .