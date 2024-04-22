Суперсилы Дрэймонда Грина и Николы Йокича, блок в финале 2016-го. Леброн разбирает баскетбол

Немного болтовни с бэкстэйджа

Леброн: Один из моих любимых игроков в нынешней НБА – Ти Джей Макконнелл. Он как...

Собеседник (работник команды подкаста): ... он как Дрэймонд, только маленький.

Леброн: Да-да, как Дрэймонд, только разыгрывающий.

Редик: Он один из тех ребят, которые, вступая на корт, меняют течение игры. Пэйтон Причард из той же когорты, Иш Смит был таким.

Леброн: Да, Иш Смит был таким же, можно с уверенностью сказать.

Вступление от Редика.

Добро пожаловать на просмотр нашего нового выпуска! В нем пойдет речь о пространстве в атаке и как его использовать в НБА, звездах женского студенческого баскетбола и, конечно, об одном из самых знаменитых защитных действий в истории НБА, которое будет описано главным его действующим лицом – Леброном Джеймсом.

Предвосхищая нашу беседу, я хотел бы описать несколько ключевых слов из терминологии сегодняшнего разговора:

SCREEN ASSIST – момент, при котором постановка заслона приводит к прямому набору очков игроком с мячом.

Передачи статистически отслеживают уже десятилетиями. Screen assist – по сути, чествование игрока, который поставил отличный заслон, после которого игрок с мячом забивает. К примеру, то, как Кевин Гарнетт ставил заслоны Рею Аллену, чтобы впоследствии тот забивал в прыжке, или как Дерек Лайвли ставит высокие заслоны Луке Дончичу под трешку, – все это Screen assist. Просто удобный случай для того, чтобы помочь товарищу по команде открыться и забить.

Один из лучших в этом элементе во всей НБА – Руди Гобер. Он лидировал в этом показателе несколько лет, и продолжает лидировать в этом году. Этот элемент отслеживают только в продвинутой статистике, а я считаю, что его надо включить в основную, о чем я и расскажу в этом выпуске.

HOCKEY ASSIST – передача, которая ведет к еще одной, после которой уже набираются очки.

Читателям из России, я думаю, объяснять принцип учета передач в хоккее нет смысла – все и так их прекрасно понимают.

GORTAT SCREEN – вид заслона, при котором игрок, ставивший заслон, после розыгрыша пик-н-ролла мешает своему большому, пытаясь его изолировать от игрока с мячом, чтобы создать свободное пространство для прохода к кольцу.

Gortat screen назван в честь моего бывшего одноклубника Марчина Гортата, который популяризировал этот вид заслона в современной НБА. Итак, давайте представим Spread pick-n-roll. Центровой защиты, как правило, сейчас стоит значительно ниже линии розыгрыша пик-н-ролла, чтобы предотвратить прорывы под кольцо. Так вот, в Gortat Screen игрок, владеющий мячом, обходит заслон, за ним (обычно сверху от заслона) следует игрок защиты, из-за чего игрок атаки получает преимущество, которое Леброн называет «взять в заложники ведением» или «посадить игрока в тюрьму». Преимущество заключается в том, что игрок с мячом удерживает спиной своего защитника, который прошел вслед за ним сверху от заслона (следовательно, сейчас позади него), не давая тому занять позицию перед ним. В то же время, вместо того чтобы пытаться прорваться к кольцу, центровой атаки, ставивший заслон, ставит еще один, но уже на центровом защиты, чтобы максимально убрать того от защиты кольца, что позволяет игроку с мячом спокойно пройти и набрать легкие два очка.

Марчин Гортат разыграл просто кучу таких комбинаций с Джоном Уоллом. Когда я перешел в «Филадельфию», играя против «Бостона», я подметил, что Даниэль Тайс и Эл Хорфорд тоже постоянно их играют и делают это великолепно.

COURT MAPPING – понимание расположения игроков на площадке, свободного пространства и того, как это пространство можно использовать. (По сути, видение площадки)

Court mapping – это восприятие того, кто где находится на площадке, и тенденций их перемещений, основанных на современных игровых концептах в НБА. Давайте приведем пример. Скажем, Никола Йокич с мячом слева под 45, два ближайших игрока «Наггетс» на дуге играют High split (когда два игрока без мяча ставят друг другу заслоны), пусть это будут Реджи Джексон и Кристиан Браун. Реджи ставит заслон, и Браун врывается под кольцо. Никола Йокич уже «считал» площадку – он знает, что игрок защиты, находящийся возле кольца с его стороны, не особо задействован в розыгрыше, Джокер следит за действиями двух игроков, что защищаются против High split. Также он знает, что как только Кристиан Браун начнет врываться под кольцо, игрок защиты, держащий игрока в углу слабой стороны, будет пытаться помочь против этого врывания, потому что его так научили, не так важно, является ли настолько уж опасным сам врывающийся игрок, это запечатлено в его рефлексах. Так вот, видение площадки в данном случае заключается в том, что Йокич знает, что игрок на трешке в углу слабой стороны будет открыт, отдаст туда мяч – Пейтон Уотсон забивает треху!

Еще один пример из игры Николы: он стоит с мячом в посте против «Нью-Йорк Никс», против него защищается его игрок и Джош Харт исполняет роль страхующего под кольцом. Аарон Гордон стоит на «месте данкера». Харт выходит из-под кольца, чтобы сделать сдваивание на Йокиче, тот тут же навешивает из-за головы на Гордона.

FLOOD – момент, в котором два игрока или больше быстро перемещаются на одну сторону площадки, создавая таким образом «перегрузку»(временное численное преимущество в защите).

Flood обычно используется при изоляции на краях. Представим, что Джейсон Тейтум получает мяч слева под 45 на трехочковой дуге, остальные четыре игрока «Селтикс» расположились либо наверху трешки, либо еще правее. В этом случае, Flood означает перемещение игрока защиты со слабой стороны из-под кольца на другую, сильную сторону «усов». Выходит, что теперь Тейтум вместо того, чтобы играть изоляцию один на один, будет играть против двух защитников. Остальные игроки обороны занимают страхующие позиции.

BOXES & ELBOWS – защитная концепция, суть которой заключается в том, чтобы заставить лучшего игрока атаки расстаться с мячом. Против него выставляют лучшего защитника периметра, а остальные четыре игрока защиты занимают позиции на четырех углах краски, вынуждая таким образом бросать других игроков атаки.

Верхние углы краски называются Elbows, нижние – Boxes. Суть этой расстановки в том, что игроки защиты размещаются на этих углах, готовясь выйти на подстраховку. Давайте снова вообразим, что игрок с мячом – это Джейсон Тейтум. Он находится наверху за трешкой под 90, играет изоляцию против своего защитника, игроки «Бостона» исполняют Spread out/5-out(все находятся на дуге), а остальные игроки защиты стоят на углах краски.

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто смотрит и слушает наш подкаст. Пожалуйста, подпишитесь , если еще этого не сделали. Мы уже отсняли пятый и шестой выпуски, я, конечно, предвзят и пристрастен, но, на мой взгляд, это наши лучшие работы на данный момент.

О взрывном росте женского баскетбола.

Редик: Видел где-то в Твиттере – TickPick отчитался о том, что они продали в шесть раз больше билетов на женский Финал Четырех в университетском баскетболе, чем на мужской. Райан Рукко, мой коллега, отмечал, что матч Южной Каролины против LSU собрал лучшие рейтинги, чем матч «Майами Хит» против «Бостон Селтикс» на TNT в тот же день. Есть ощущение, что мы наблюдаем всплеск популярности женского баскетбола, даже больше, чем у мужского – WNBA и особенно университетский баскетбол сейчас на подъеме. Почему так сложилось, что ты думаешь?

Леброн: Очевидно, тут много факторов...

Редик: Мы тут лишь предполагаем, просто предполагаем.

Леброн: ... но я думаю, что можно выделить две главных причины:

Трансферный портал – этот фактор для меня самый очевидный. Трансферный портал – приложение NCAA, база данных, запущенная 15 октября 2018 года, для управления и облегчения процесса для студентов-спортсменов, желающих перевестись между организациями-членами NCAA. Портал трансфера позволяет игрокам разместить свое имя в онлайн-базе данных, заявив о своем желании перейти. Спортсмены входят на портал, сообщая своей нынешней организации о желании перейти; Затем у школы есть два рабочих дня, чтобы внести имя спортсмена в базу данных. После внесения имени спортсмена в базу данных тренерам и сотрудникам других школ разрешается связаться со спортсменом, чтобы узнать, заинтересованы ли они в посещении кампуса и получении стипендии. Портал трансфера призван повысить прозрачность процесса перевода и дать возможность студентам-спортсменам заявить о своем желании перейти.

Я думаю, слишком много парней меняют колледжи, и за ними становится гораздо труднее следить. Прикинь, я фанат, болею за «Коннектикут», «Дьюк», «Бэйлор» или за «Северную Каролину», а игроки постоянно переходят куда-то через трансферный портал – моя увлеченность как болельщика конкретным игроком или командой автоматически уменьшается. Это очень сильно влияет на популярность вида спорта и его привлекательность, именно поэтому ты хочешь смотреть на девушек-студентов куда больше, чем на парней.

One-and-done. Вторая причина – в мужском баскетболе, в отличии от женского, есть возможность перейти в НБА сразу после одного года в колледже. И поэтому в женском баскетболе ты можешь построить свое наследие, связь с болельщиками, бренд, наконец. Кейтлин Кларк сейчас, в прошлом Дайана Таурази, Сью Берд, Шамика Холдсклав, Кэндис Паркер, Келси Плам из «Вашингтона» – ты смотришь, как эти девчонки играют год за годом, растут, увлекаешься этим.

То есть, если у тебя есть известный игрок в баскетбол, который является самым популярным видом спорта на Земле, я придерживаюсь этой точки зрения (знаю, футбольные фанаты меня за это по голове не погладят, но я в это верю), то в женском виде спорта спортсменка задерживается в своей команде на три или четыре года, что очень сильно влияет на популярность.

Редик: Твои слова напомнили мне о том, что сказал Рич Пол в контексте того пристального внимания, которому подвергаются звезды современного НБА в эру социальных сетей: «У нас больше нет икон спорта». И я подумал, что, действительно, в мужском студенческом баскетболе таковых больше нет. Думаю, те две причины, что ты упомянул – один год в колледже и возможность перевестись – играют очень большую роль.

Вот давай я зачитаю список имен из женского баскетбола, многие из которых стали лауреатами, кто-то и не один раз, награды Вудена (приз, вручаемый самому впечатляющему игроку студенческого баскетбола вне зависимости от пола): Кэндис Паркер, Майя Мур, Бриттни Грайнер, Брианна Стюарт, Эйжа Уилсон, Алийа Бостон, Сабрина Ионеску, Келси Плам, Кейтлин Кларк, Энджел Риз, ДжуДжу Уоткинс. И я назвал лишь нескольких. Я, конечно, очень люблю командный аспект игры, но я обязан констатировать, что в женском, особенно студенческом, баскетболе больше икон спорта.

Леброн: Да, я согласен. Когда я рос, я мог посмотреть матчи в Большой Понедельник, в которых Аллен Айверсон играл за «Джорджтаун», Керри Киттлс за «Вилланову», Рей Аллен за «Коннектикут», Джон Уоллас за «Сиракьюз». Больше нет Джей Джей Редиков (ты же выступал четыре года за «Дьюк») или Шейнов Баттье. Баттье вообще вернулся в колледж, хотя мог уйти под лотерейным пиком на драфте НБА. Вот они – иконы студенческого баскетбола, о которых мы говорим. Да, ты смотрел игры, потому что тебе понравилась команда, но еще и потому что там играли эти выдающиеся баскетболисты, тебе нравилась расцветка их формы. Знаешь, я обычно смотрел матчи «Северной Каролины» – Эд Кота не смог попасть в НБА, но, черт, как же я любил его выступления за колледж! Шэмонд Уильямс... Что за команда то была!

Я обожал «Цинциннати» – Стив Логан, Рубен Паттерсон, Кеньон Мартин, Кенни Саттерфилд, Демар Джонсон. Я хотел играть за «Цинциннати», когда вырасту, из-за их красивой формы и любви к команде. Потом я стал постарше и захотел по тому же принципу играть за «Северную Каролину», из-за умения Эда Коты пасовать, я просто сходил с ума по ним!

Редик: Никогда не хотел поиграть за «Дьюк»?

Леброн: Нет, к черту, ты что?! Не, мужик, когда я рос, я никогда не хотел играть за «Дьюк», я ж тебе уже говорил *смеются*. Сейчас – да, конечно! Теперь, когда тренер Кшижевски – свой чувак, конечно!

Редик: К концу моего второго года в старшей школе «Дьюк» начал меня зазывать к себе, сказали, что я могу к ним прийти на последнюю игру сезона против «Каролины». Ну, знаешь, я фанат «Дьюка», я конечно же пришел с мыслью: «Мечты сбываются!». Было офигенно, «Дьюк» победил, я встретился с Кшижевски, провел какое-то время с Войцеховски(помощник тренера К на тот момент), он меня поводил по кампусу, показал, что да как.

Спустя полтора месяца, я принимал участие в межсезонном турнире от Nike, мы прошли в финал, и, вот, сижу я со своими партнерами по команде на скамейке... Знаешь, раньше была такая фишка – надевать вторую пару шорт под свои игровые? В тот день я почему-то решил надеть вторыми шорты «Каролины». Важно отметить, что все, что я хотел в жизни на тот момент – играть за «Дьюк», но я обожал синий цвет тех шорт. И кто-то проходит мимо меня, садится рядом со мной. Знаешь, кто это был? Тренер Войцеховски! Он такой: «Ты че вообще творишь, чувак?!» *смеются* Я подумал: «Вот и уплыл мой шанс...»

Хотел еще кое-что отметить по-быстрому: Кэмерон Бринк, звезда «Стэнфорда», сказала, цитирую: «Постоянно встречаю видеонарезки, где люди говорят, что легко могут назвать пять звезд из женского студенческого баскетбола, а вот из мужского – нет. Вот такой вот забавный и слегка сумасшедший сдвиг произошел!». У женского баскетбола реально сейчас отличные времена – Легенды все еще играют, куча будущих звезд на подходе... Хочу привести несколько исторических фактов:

Мужской баскетбол был включен в программу Олимпийских игр впервые в 1936-м году, женский – в 1976-м.

Первый сезон в НБА был проведен в 1951-ом, а ведь до этого еще была НБЛ, которая ведет свой отсчет от 1946-го. Женская НБА была основана лишь в 1996-м.

Первая игра, в которой принимали участие женщины, была показана по национальному телевидению в 1979-м, и это был турнир AIAW (Женской межвузовской Ассоциации спортсменов), и это было во времена противостояния Берда и Мэджика в студенчестве. Турнир NCAA даже не проводился для женщин до 1982-го года.

Подумай об этом – все еще с задержками в трансляции на телевидении в 1980-ые, неважно, плей-офф это или Финал. Нужны были просто время и прогресс, результат стал неизбежным. Их игроки столь талантливы и хороши, и они станут еще лучше. Так что, всплеск популярности, который мы наблюдаем, это уже тренд!

Леброн: Да, это уже стало трендом, и я обеими руками за, потому что я люблю спорт, неважно, какого пола в нем игроки, я обожаю его.

О Screen assist и почему он должен учитываться в основной статистике

Редик: Говоря о роли игроков, я хочу быть в этом откровенным...

Леброн: Это же наше шоу! Мы здесь ничего не скрываем! *улыбается*

Редик: ... откровенным в том, что, мне кажется, что в баскетболе есть вещи, которые для обычных болельщиков... Вообще, знаешь что, к черту, мы все в этом виноваты! Мы смотрим игру и говорим: «О, это чувак сыграл потрясающе!». И, скорее всего, так и есть, если уж мы все сошлись на этом мнении. А кто-то говорит про другого игрока, что он бездельничал весь матч. Знаешь же таких людей, любителей статистики, что только на нее и смотрят. И мне пришло в голову недавно, когда я смотрел вашу игру против «Уоррирос», что Screen assist обязан быть в основной статистике. Я точно знаю, что сейчас их легко отследить, поэтому они должны быть там!

Ведь, в отличие от других видов спорта, у нас не все понимают роли игроков на площадке. Например, Джон Келси(игрок американского футбола) за матч несколько раз сыграл очень хорошо в защите, мы все сходимся на том, что он был хорош. Никто не говорит: «Пошел ты, Джон, ты чего передачи в атаке не ловил, что ж ты не занес парочку тачдаунов?!». Нам нужны Screen assist в основной статистике, ведь как иначе нам отследить то, насколько хорош Руди Гобер? Или, если Стеф набирает 42, а Дрэймонд – семь очков, подборов и передач...

Леброн: И семь Screen assist.

Редик: Да, и семь Screen assist. Разве это не дает нам более полную картину вклада Дрэймонда Грина в атаку?

Леброн: Да, потому что его вклад не всегда виден в основной статистике. Hockey assist: парни делают передачу для того, чтобы вывести игрока на открытый бросок вместо просто приличного.

Редик: Отдают мяч для улучшения качества броска. Или понимают, к чему приведет следующий пас.

Леброн: Я как раз могу привести пример из недавних наших матчей. Возвращаясь к сдваиванию на игроке с мячом при пик-н-ролле, некоторые команды в нашей Лиге будут играть против нас Blitz. Они будут пытаться убрать мяч из рук ДиЛо или Остина Ривза, потому что они очень опасны, если им дать немного воздуха. Так вот, лучшее решение для них в этой ситуации, когда им ставит заслон Энтони Дэвис – отдать передачу в угол или на дугу, в зависимости от реакции подстраховки. Как только эта ситуация происходит, а ЭйДи проваливается под кольцо – это значит, что кто-то из игроков сыграет Tag на нем, как ты только что расписал (до этого, видимо, Редик рисовал эту же схему).

Редик: Я могу ее еще раз нарисовать для зрителей. Вот из нее тебе хочется отдать пас под 45 или в угол.

Леброн: Да, это самое простое и правильное, что тебе первым же приходит на ум. Оно возлагает бремя на защиту, теперь она должна понять, как правильно отреагировать. В девяти случаях из десяти, мяч придет к игроку в углу .

Редик: Да, это интересно, ведь ты говоришь о Hockey assist в этой разыгровке. Вот, смотри, ЭйДи рвется к кольцу, два парня в защите вышли на сдваивание на мяче, и пас идет под 45 на дугу. И затем мяч идет не обязательно к Дэвису, хоть он и может оттуда либо отдать передачу, либо забить сам, иногда пас идет в противоположный угол открытому игроку на трехочковой.

Я не хочу упрощать баскетбол, но Девин Букер пару недель назад сказал мне, что есть несколько игроков, например, Кевин Дюрант, Джейлен Браун, Кайри Ирвинг, Лука и так далее, игроков, которые могут эффективно набирать очки в игре один на один, а в нашу эру продвинутой баскетбольной аналитики найдутся тренеры, которые скажут, что, исходя из времени на счетчике, из счета, из бросковой подборки, потерь, пока мы ведем очков 7-10, мы не будем сдваиваться даже на таких игроках. Мы будем себя прекрасно чувствовать, если такой игрок забьет 12 из 24 бросков, наберет 29-32 очков. Мы не будем сами себя загонять в ситуацию перестройки защиты на ходу, мы не будем сдваиваться, мы так не отдадим подбор в нападении. И мне кажется это очень интересным.

Леброн: И как далеко на этом уехали «Хоукс»? *улыбается*

Редик: Самое странное в этом то, что они именно та команда, что сдваивается на мяче чаще всех в Лиге!

Леброн: И Лука набрал 73!

Редик: *со взглядом в пустоту* Я знаю... В любом случае, моя точка зрения в том, что есть несколько игроков, которые могут хорошо играть играть один на один, и вы можете жить с этим, и есть несколько розыгрышей, которые вызывают реакцию защиты, заставляют вас вывести двух игроков защиты на мяч. Как по мне, главный вопрос для защиты сейчас – «Можем ли мы избежать разменов и перемещений от игрока к игроку?».

Леброн: «Можем ли мы избежать разменов и перемещений от игрока к игроку?» и «Что мы можем им отдать в защите?». Не «Что мы можем остановить?». Вы не можете остановить современных игроков, при командной игре и правильном наставнике, потому что их умения в атаке неимоверно разнообразны и они очень хитры. Они просто читают ваши действия в защите и понимают: «Окей, вы вот так играете? У нас на это есть заготовка.». Так что речь не о том, чтобы остановить атаку, а о том, что ты согласен им отдать в защите. Мы перед игрой разбираем команду и говорим: «Они, блин, бросают по 45-50 трешек за матч. Так что давайте дадим им возможность бросать со средней, плотно закрыв трешку. Не фолите, потому что это самый простой способ набрать очки в игре, и давайте постараемся не дать им бросать трехочковые.»

Когда речь заходит о крутых игроках, размены не помогут. Ты знаешь, что начинается, когда вы играете в размен?

Редик: Да, начинается перестраивание защиты на ходу.

Леброн: Размены не принесут плодов. А вот что принесет – не размениваться, оставаться при своих игроках, защитник должен понимать, проходить ли снизу под пик-н-роллом или подниматься наверх, в зависимости от того, мяч у разыгрывающего или атакующего защитника, и кто эти игроки. Вам придется очень попотеть в этом случае, чтобы защититься против таких баскетболистов(тех, кто эффективно играет один на один). И подстраховка всегда должна быть настороже, ведь что угодно может произойти – твой защитник поскользнется, большой слишком высоко выйдет при пик-н-ролле и позволит своему игроку пройти ему за спину. Все может случиться, очевидно.

Редик: Кстати, хотел тебе по-быстрому показать это . Твой второй забитый бросок в НБА. *смеются*

Леброн: Охренеть! Девять игроков внутри трехочковой!

Редик: Да, девять игроков на расстоянии 2-3 метров друг от друга, это сумасшествие!

Ты упомянул перформанс Луки против «Атланты». Мы, кстати, с ним поговорили сразу после игры. И мне вспомнился самый неостановимый чит-код в игре, который ты можешь разыграть, если применить его в правильный момент.

Gortat Screen.

Редик: Взгляни на момент из вашего матча с «Милоуки» в марте 2020-го.

Леброн: Я не пересматривал игру, но сразу понял, о чем ты.

Редик: Что случилось в этом розыгрыше?

Леброн: Офигенный, мать его, Gortat screen! Реально, самый неостановимый розыгрыш, если, как ты сказал, применить его в должное время. Я так пару раз в той игре очки набрал, один раз в первой половине, где забил с фолом через Брука Лопеса, и здесь, когда я «взял в заложники ведением», или, как ты говоришь, «посадил в тюрьму», своего игрока.

Редик: То есть, ты выходишь из-за заслона, игрок за тобой бежит, а ты просто подставляешь ему спину, не давая тем самым восстановить защитную позицию перед тобой...

Леброн: Ага, я выжидал, и как только я увидел Gortat screen от Джавейла МакГи, пошел на кольцо. Лука так делает, их в «Далласе» Джейсон Кидд и его помощники учат этому.

Редик: Марчин Гортат был моим одноклубником в «Орландо». Но только когда он перешел в «Вашингтон» с Джоном Уоллом, он начал делать свой заслон. Я ему, кстати, позвонил перед полетом сюда, в студию, сказал: «Эй, мы будем говорить о Gortat Screen! Ты где ему научился?». Он сказал, что просто понял, как работают углы в атаке, Стэн Ван Ганди очень помог ему в чтении игры, и все это само пришло ему в голову. А потом он добавил, что знает еще три разных угла постановки заслона, которыми еще ни с кем не делился! *смеется*

Так вот, Марчин Гортат играл Gortat screen с Джоном Уоллом . И, если ты помнишь, большинство команд при пик-н-ролле Уолл-Гортат предпочитали проходить под заслоном в защите, так как Джон не очень хорошо бросал издалека И, даже если они начинали играть пик-н-ролл все ниже и ниже, команды все равно разменивались на нем. Джон, как я и говорил, считался не угрожающим на дистанции больше 3 метров от кольца игроком, поэтому большой, чтобы защититься от главного оружия Уолла – прохода под кольцо – опускался все ниже и ниже при защите от этого пик-н-ролла . И Марчин, вместо того, чтобы отваливаться под кольцо, начал просто бежать в своего визави и оттеснять его от кольца.

Леброн: Да, он просто его отрезал от защиты кольца. Либо оттеснял его спиной, либо изображал, что становится в пост-ап, а потом просто разворачивался, чтобы достичь своей цели – пустить Уолла под кольцо. Прикольно, что у него есть свое название элемента в игре, как у Мэлоуна, у Айверсона и так далее.

Редик: Если вернуться к тому моменту с Джавейлом МакГи и его Gortat screen, то мы можем увидеть, что, как только он поставил тебе заслон наверху, он даже не смотрел на тебя или на мяч, может, только краем глаза видел, как ты «отправляешь в тюрьму» своего защитника, он сразу побежал оттеснять Брука Лопеса.

Я сейчас вижу такие розыгрыши и при проходах, не только на пик-н-роллах. Дрэймонд так постоянно делает.

Леброн: Да, он часто так разыгрывает. В недавнем нашем с ними матче он так же сделал, но при этом, блин, схватил и придержал меня за руку! Вообще ее не отпускал! Он «отправил меня в тюрьму» и надел наручники. *смеется*

Редик: И вот, в конце концов, тот Gortat screen приводит к тому, что ты забиваешь сверху. А Джавейл МакГи не получает вообще никаких почестей!

Леброн: Ему должны были засчитать screen assist.

Редик: Сто процентов.

Леброн: Ты абсолютно прав, но это его жертва.

Редик: Возвращаясь к спейсингу, я хотел сказать, что не все его стратегии имеют успех. Под этим я имею в виду, что вы можете играть 5-out, сделать так, чтобы в краске не было никого, но не каждый игрок... Как ты говорил ранее , не все должны бросать с трешки с 40% точностью, но ты должен быть как минимум угрозой оттуда.

Леброн: Да, верно. Дрэймонд создает пространство, Шон Мерион в прошлом создавал пространство, еще несколько таких игроков его создают. В их случае их баскетбольный интеллект создает пространство.

Суперсила Дрэймонда Грина.

Леброн: Ценнейшее качество Грина в атаке состоит в том, что, когда защита отступает от него на трехочковой дуге, ему достает игрового IQ, чтобы сказать: «Алло, идиоты, я не собираюсь бросать! Но вы так далеко от меня, что я просто передам мяч из рук в руки с заслоном одному из моих смертоносных братанов, Клэю или Стефу, и они бросят вообще без сопротивления , ведь вы отошли от меня слишком низко, вы же не сможете помешать этому броску! А если вы попытаетесь преодолеть заслон сверху, я знаю, что мое лучшее умение – разыгрывать пасом ситуации 4 на 3 ». Это и есть его создание пространства.

Редик: Ага, я вспоминаю в этих ситуациях таких игроков, как Данкан Робинсон , Рей Аллен, Кайл Корвер . Или, например, баскетболисты опускались в защите пониже к кольцу при обороне против заслона от ДеАндре Джордана, когда он отдавал мяч мне . Я оторвался от игрока, о черт, мы вынуждены реагировать сверх меры ! А со Стефом или Клеем, конечно, не может быть чрезмерной реакции, и тогда Дрэймонд играет 4 на 3.

DHO(DRIBBLE HAND-OFF) – розыгрыш, при котором игрок с мячом(обычно большой) ведет мяч в сторону своего игрока и отдает тому мяч из руки в руки, при этом ставя заслон.

Леброн: Да, как ты сказал, должны быть игроки, которые умеют играть DHO и понимают, как это правильно делать, такие, как, например, Бэм Адебайо. Мы играли против них в финале. Когда у соперника есть такие игроки, как Тайлер Хирро и Данкан Робинсон, которые бесконечно носятся туда-сюда, дабы запутать оборону, должна запускаться цепная реакция в защите.

Редик: Мой друг из тренерского штабы «Тимбервулвс» вывел список важных качеств баскетболиста. Я не буду останавливаться на части, связанной с физическим развитием, все понимают, что там будут прыжок, умение держать баланс, координация, ловкость и так далее.

А вот на когнитивной части я хотел бы остановиться. Мы ее немного затрагивали в первом выпуске, и об одном из них я хотел бы сегодня поговорить отдельно. Так вот, в этот список входят: распознавание паттернов, пространственное воображение(что, по сути, и есть Court mapping), умение предвидеть игровые ситуации, умственная пропускная способность, то есть, скорость обработки информации.

И вот, Court mapping, на мой взгляд, – самое интересное из них. Не так много игроков владеет им в полной мере, так, как никто другой. Я хочу провести аналогию – представь, что покупаешь машину. Допустим, она 2009 года выпуска, до того, как Apple Carplay или Android Google Play были изобретены. Помнишь, тогда приходилось загружать карту. И вот у некоторых ребят карта прогружается только на 30 процентов, у кого-то 60, много парней, у кого она загружается на 80-90 процентов...

Леброн: Ты очень добр, когда говоришь «много» в этом случае. *смеется*

Редик: ... и вот у таких ребят машина доедет почти до любого места на Земле. По пальцам руки можно пересчитать игроков, у кого карта загружается на 100 процентов. Они видят всю площадку, распознают паттерны движения игроков на 10 из 10, их умение предвидеть игру можно оценить на 10 из 10. И вот они, как по мне, меняют игру!

О видении площадки Йокичем.

Редик: Мы говорили, что не все пространство создается умением хорошо бросать трехочковые. К примеру, говоря о той недавней вашей игре с «Уорриорс», – Стефен Карри в правом углу на трешке, Гэри Пейтон-младший слева под 45. И Стеф машет рукой в сторону Гэри, указывает на него. Мяч в правом углу, а Карри указывает на Пейтона. Потому что он знает, что защитник Гэри сейчас находится в краске на подстраховке, и если мяч придет к нему, то они разыграют DHO.

Леброн: Да, и он выбежал из-за этого заслона, изобразил трешку, потом все же бросил – 3+1, Руи Хатимура ругается на ДиЛо.

Я прямо сегодня об этом говорил со своими одноклубниками на видеоразборе – про Стефа Карри и его игру. Мы смотрели моменты из матчей с «Уорриорз» и «Хоукс», с которыми тоже недавно играли, по сути, это наши последние две игры. Там было одно видео, где мы дали слишком много пространства Клэю. Мы были пойманы на том, что засмотрелись на мяч, который летел кому-то из игроков «Уорриорз» в пост. На секундочку буквально наш игрок отвернулся – Стеф поставил Rip Screen Клэю, и тот забил трешку.

Следующий момент, который мы разбирали – в раннем нападении мне пришло защищаться против Стефа, и я прилип к нему как банный лист . Я вообще не смотрел на мяч все это время! Я знаю, что все тренеры говорят: «Ты должен следить за мячом! Ты должен его видеть! Все проблемы на мяче.». Когда речь идет о Стефене Карри, проблемы у вас не на мяче. Проблемы там, где он сам! Стеф наиболее опасен без мяча. За все время в лиге было совсем немного таких игроков, кто нес в себе большую угрозу, не имея мяча в руках. И я говорю своим парням: «Послушайте, я был в таком количестве сражений с этим ребятами, что я у меня уже сложилась своя личная точка зрения на то, как против них защищаться. Когда Стеф решает ворваться по лицевой – не расслабляйтесь! Он выйдет наверх снова.»

Для такого понимания требуется бесчисленное количество повторений попыток отбиться в защите от чего-то, что вам неудобно. А защищаться против Стефа очень неудобно. Проблема современных игроков в нашей Лиге в том, что им некомфортно быть в неудобной ситуации. И именно поэтому Стеф и «Голден Стэйт» всегда будут актуальны, потому что они играют в некомфортном стиле.

Редик: Тебя это бесит?

Леброн: Меня это бесило, когда у нас не было достаточно исполнителей, чтобы с этим справиться. *смеется*

Редик: Давай вернемся к тому розыгрышу с Гэри Пэйтоном. В этом есть некая аномалия...

Леброн: *Наполняя бокалы, немного проливает и облизывает пальцы* Кажется, я повторил свою ошибку из первого выпуска !

Редик: Я реально ненавижу «место данкера»! Я думаю, что для него есть свое время и ситуация.

Леброн: Мешает спейсингу? Очевидно.

Редик: Да-да! Мне очень нравится смотреть игры, в которых почти никого не бывает в краске. Давай взглянем на это с такой стороны: если бы Аарон Гордон всегда был на «месте данкера», «Денвер» бы играл свой 5-out split, Йокич получал бы мяч, они бы делали свои Back screen для проваливания игрока...

Леброн: Он бы оказался у своих же игроков на пути!

Редик: Да, он просто будет мешаться. Напоминаю, для нахождения на «месте данкера» есть свое время и ситуация!

Леброн: Да, мне это выражение очень нравится! 80 на 20, 70 на 30 (сколько времени там не нужно находиться, а сколько – нужно)?

Редик: Я бы сказал, 70 на 30.

Но в их команде это совсем другое дело из-за наличия Йокича и его Court mapping. Я помню розыгрыш из вашего матча второго марта этого года, он мне очень нравится. Конец игры, вы знаете, что они будут играть вдвоем (Йокич и Мюррей), Никола переходит на вашу половину и занимает позицию справа под 45, Мюррей с мячом, они разыгрывают пик-н-ролл наверху, чтобы вывести Джамала на его правую руку. И Йокич машет Пэйтону Уотсону, чтобы тот сместился с позиции слева под 45 в угол направо на трехочковую. Разыгрывается пик-н-ролл , Йокич получает мяч наверху краски, Гордон играет в кошки-мышки на лицевой под кольцом, Никола разворачивается и... Это выглядело как бросок, но на самом деле было навесом на данк Гордону. Ярчайший пример Court mapping. Потому что он знал, что это перемещение Пейтона Уотсона заставит вас принимать тяжелое решение – помогать сдваиванием ли на Йокиче или дать ему попытаться набрать очки, оставаясь на Аароне Гордоне. И тут как раз и показывают себя во всей красе воображение и скорость обрабатывания информации.

Леброн: Да, я видел прошлогоднюю статистику по Йокичу – не помню точных цифр, но в Финале против «Майами» он забивал что-то типа семидесяти процентов своих бросков от линии штрафных бросков и ближе. То есть, он получал мяч наверху краски и либо бросал со средней, либо исполнял флоатер. Семьдесят процентов, с ума сойти! Так что, когда он разворачивается в посте и делает вид, что собирается бросать, страхующий под кольцо думает: «Окей, попробую помешать этому броску». Тем временем, откуда-то из-за угла летит Аарон «Супермен» Гордон.

Редик: И надо отдать за это должное Аарону, он разобрался как применять свои суперспособности.

Причина, почему я не люблю «место данкера» в большинстве случаев, состоит в том, такие игроки, как Гэри Пэйтон, Бен Симмонс могут быть более полезными в розыгрыше Delay, который мы часто исполняли в «Клипперс». Блейк Гриффин выходил наверх на трешку, ДеАндре Джордан в одном из углов, который ставил заслон без мяча мне , Джамалу Кроуфорду или Крису Полу . Против такого просто тяжелее защищаться.

Леброн: Гордон раскрыл столько всего для атаки «Денвера».

Редик: Сто процентов. *рисует площадку на очередном листке*

Леброн: Мне нравятся твои схемы!

Редик: Если я выпью еще вина, ты удивишься, какими они могут быть! *смеются*

Вот, давай еще о «месте данкера». Пусть оно будет справа от кольца. Вы играете изоляцию слева под 45. Мне очень любопытно, что ты скажешь по этому поводу. Если не хочешь выдавать секретов – ничего страшного. Если вспомнить 80-е или 90-е, так и выглядела ваша изоляция, игрок подстраховки не делал 2.9.

Но в современной НБА игрок защиты может гораздо больше. Представим, что он делает Flood. И теперь перед игроком, исполняющим изоляцию, по сути, выстраивается Boxes & Elbows.

Леброн: Меня бесит эта расстановка. Мне она совсем не нравится.

Редик: Как ты стал бы играть против такой защиты?

Леброн: Зависит от того, сколько времени осталось на атаку. Если его еще предостаточно, то я заставлю их расстановку развалиться, чтобы она была более удобной не только для меня, но и для команды. Мне не нравится идея, в которой игрок с мячом в такой ситуации позволяет центру оппонента прийти на подстраховку и выставиться в виде Boxes & Elbows. Если у меня достаточно времени, я бы отправил своего лучшего шутера в угол сильной стороны, так, что если они теперь захотят сыграть TIlt(сдвоиться на мне с мячом) на сильной стороне, я создам ситуацию 3 на 2 на слабой.

Редик: Для уточнения, ты хочешь создать ситуацию 3 на 2 посредством отправления твоего лучшего бросающего в угол сильной стороны. Затем ты проходишь, на тебе сдваиваются, и ты скидываешь на слабую сторону.

Леброн: Да, если большой защиты хочет остаться на сильной стороне, пока я играю изоляцию. Пока это происходит, я могу создать слишком много пространства для своих игроков на слабой стороне . И тут речь не обо мне как наконечнике атаки – дело в преимуществе на другой стороне площадки. Если играть по другому, будет не так много выгоды – я буду обыгрывать, пока четыре моих игрока просто стоят и смотрят на меня.

Если времени осталось мало, очевидно, я заставлю своего большего, чей игрок сейчас вышел на подстраховку, встать на «место данкера» или ворваться в краску, чтобы заставить этого страхующего вернуться к своему игроку, я пройду и все равно создам то преимущество 3 на 2 для моих парней со слабой стороны.

Мне не нравится играть против этой расстановки, поэтому, неважно, с какой стороны я нахожусь, я поставлю своего лучшего бросающего в угол сильной стороны и заставлю игрока, делающего Flood, убраться нахрен к своему игроку. Я знаю, ты не очень любишь использование «места данкера», но мне нравится, когда этой ситуации мой большой там находится.

Редик: Нет-нет-нет, в этой-то ситуации и мне нравится такая расстановка, она здесь объективно к месту. Потому что, если ты единственный игрок атаки на своей стороне, а все твои парни просто встали на другой стороне на трехочковой, все игроки защиты могут выйти на подстраховку. Ты обязан оказывать давление на кольцо в этой ситуации. Я больше о говорю о тех ситуациях, когда мяч наверху и у защиты стандартная расстановка.

Леброн: Да, соглашусь, это довольно плохой спейсинг в таком случае.

Редик: Окей, я хотел бы обсудить еще два конкретных розыгрыша. Не знаю, попадут ли они в этот выпуск, или мы добавим их в следующие.

Разбираем The Block.

Редик: Первый конкретный момент, который я бы хотел обсудить с тобой – The Block в седьмой игре Финала 2016-го года . Расскажи, что происходило у тебя голове от момента, когда вы атаковали, до момента самого блока?

Леброн: Если моя память мне не изменяет, до конца игры было что-то около трех минут. Когда ты в игре, ощущается, будто еще осталось чертовых 25-30. Все могут забить. Счет был 89:89, если я не ошибаюсь. В тот момент времени у меня было ощущение, что Кайри сможет выйти на самый лучший бросок для нашей команды. Как я помню, Ирвинг прошел, смог создать себе отличный бросок по типу флоатера . Я стою в углу рядом с их скамейкой, с другой стороны от Кайри, и говорю себе: «Если я правильно понял траекторию полета мяча, мне надо нести свою задницу в защиту». Потому что Игги и Стеф сейчас убегут в отрыв в численном преимуществе, а я и Тристан Томпсон находимся ниже линии штрафных во время броска.

Из всех наших игроков, способных сейчас отзащищаться, я вижу только Свиша(Джей Ар Смита). Так что мне надо возвращаться в оборону. Если всегда слушать тренеров, ты обязан всегда стартовать в защиту как только при броске мяч покидает руки вашего игрока. Я так не сделал, хотя у себя в голове я уже понимал, что мяч немного перелетит. Так что должен был надорвать задницу, чтобы вернуться в защиту вовремя. По пути назад, я должен был еще кого-то оббежать, не помню точно, чей это игрок был, наш или их, ведь Игги начал отрыв справа, а я, напомню, был слева в атаке.

И вот, пока я бегу, у меня в голове пульсирует одна мысль: «Свиш, только не фоли на нем!». Можешь спросить любого человека, игравшего со мной на протяжении всей моей карьеры, я им всегда говорил: «Всякий раз, как вы видите меня, набегающего в защите, все, что мне от вас нужно – просто заставьте игрока атаки немного засомневаться, изменить бросок, и я обещаю вам, я его догоню и накрою. И, черт побери, не фолите!». Я весь год твержу своим игрокам: «Если вы видите, как я бегу назад на всех парах, просто чуть усложните вашему игроку жизнь, заставьте его попытаться забить что-то посложнее, чем простой лей-ап ».

На Джей Ара сейчас выливаются просто тонны дерьма за ту грубую ошибку со временем на атаку, что он совершил в следующем году (или через год после этого, уже не помню, когда точно это было). Но в том моменте он все исполнил идеально – он вынудил Игги немного изменить свой бросок, а ведь это все, что мне было нужно. Я вылетел с двумя поднятыми руками, между прочим. Я был готов к броску с обеих сторон кольца. И у меня в голове проскользнула мысль: «Если судьи здесь увидят голтендинг, меня удалят из самой важной игры в моей жизни!». Ведь все еще оставалось больше двух минут на счетчике времени, а тогда вы не могли заставить их посмотреть повтор раньше, чем за две минуты до конца игры. А я ведь знал, что блок вышел чистым. Все, что я говорил себе в этот момент: «Я доберусь до этого чертового мяча!»

Редик: В большинстве твоих блоков такого типа ты вот так набегаешь... *изображает неторопливый бег* Эй, я плохой импрессионист, не смейся *оба усмехаются*. А потом на каком-то отрезке корта ты взрываешься... В этот раз ты несся с крейсерской скоростью всю площадку, понимая, что у тебя будет совсем небольшое временное окошко, чтобы достать этот бросок.

Леброн: Да, я понимал, что время поджимает, поэтому втопил что есть мочи.

Редик: Окей, у меня есть еще один момент для разбора...

Леброн: Мы можем заниматься этим хоть весь день. Слушай, а тут есть Wi-Fi? Ты подключился?

Редик: *включает что-то на телефоне* Просто нажми на старт видео...

Леброн: Я сразу понял, что это, блин, за момент ! *смеются* Между прочим, ты меня тут знатно обвел!

Редик: Что тут случилось?

Леброн: Что тут случилось? Тут случилось то, что я не знал, что твоя задница может так резко остановиться и обыграть меня, какого хрена?! *оба улыбаются* Не знал, что ты так умеешь! Ты просто заставил меня развернуться на 360... Слава Богу, ты тут промазал, спасибо!

Редик: Я тут не забил. Ух, если бы я попал... Я бы закрепил этот хайлайт в шапке каждого своего аккаунта в социальных сетях! *смеется*

Леброн: Знаешь, что еще тут примечательного? Счет 94:94 в овертайме!

Редик: Я знаю, что мы победили в той игре 104:98.

Леброн: Вы тогда победили?

Редик: Ага. Это был локаутный год. У вас в команде уже был Шейн Баттье, я помню, потому что он в основном держал меня в той игре. Он как раз разменялся с тобой на Райна Андерсона.

Леброн: Да, мы сфолили потом после твоего броска при борьбе за подбор.

Редик: Блин, если бы я все же попал то бросок, чувак... Это не хайлайт, его не должно быть на Ютубе.

Леброн: Да, не должно, но знаешь, почему он все же там? Потому именно я защищался против тебя. Все, что происходит со мной в игре, попадает на Ютуб, вообще неважно, хайлайт это или нет. Все!

Редик: И все же я бы хотя бы наполовину отметил себя в этом моменте.

Леброн: Ты же знаешь, как я создавал суперкоманды, правда?

Редик: Давай выпьем на этой ноте!

Небольшое послесловие от автора

После небольшого перерыва и отпуска я вернулся к переводам нашего любимого с вами подкаста. Хотел бы поблагодарить всех, кто читает, комментирует, критикует мои тексты, без вас не было бы смысла в моей работе. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает мои работы рублем – вы, ребята, просто замечательные, искренне благодарю вас!

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Фото: скриншоты подкаста MindTheGame