Компани в «Баварии»: большой гайд по всем деталям назначения

От редакции: «Бавария» дождалась нового главного тренера, а главный баварский блог разбирает это назначение во всех деталях. С вами плюсы, подписки и, возможно, даже донаты за такой объем и проработку!

После трех месяцев поиска «Бавария» все-таки смогла найти нового главного тренера – команду возглавил 38-летний Венсан Компани. Выбор неоднозначный: у бельгийца всего четыре года опыта работы и только что вылетевший из АПЛ «Бернли».

«Мы нашли подходящего тренера для «Баварии. У нас был долгий процесс принятия решения, и я могу сказать – лучшее надо оставлять напоследок», – прокомментировал назначение член совета директоров по спорту Макс Эберль. Поиск специалиста был действительно долгий и тяжелый, поэтому есть некоторое облегчение, что он наконец закончился.

В общем, принимаем новую реальность, в которой Венсан Компани – новый главный тренер «Баварии».

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Компани-игрок: «Андерлехт», «Гамбург» и «Манчестер Сити»

Венсан Жан Мпуа Компани родился и вырос в Уккеле недалеко от Брюсселя, его мать Жоселин родом из Бельгии, а отец Пьер бежал в Бельгию в 1975 году из территории нынешней Демократической Республики Конго. Мама игрока умерла, когда ему было 20 лет. У папы Пьера была в особенная история: в 2018 году он был избран первым чернокожим мэром в брюссельском муниципалитете Ганшорен.

В 1992 году в возрасте шести лет молодой парень присоединился к академии «Андерлехта». В 17 Венсан дебютировал в основной команде, и в свой первый же сезон выиграл награду лучшему молодому игроку чемпионата. В следующем году Компани вообще был признан лучшим игроком лиги.

Несмотря на сильный интерес к молодому таланту, «Андерлехту» удалось сохранить игрока еще на сезон. За три года в основной команде Компани дважды выиграл чемпионат, а летом 2006 его купил немецкий «Гамбург» за 10.5 миллионов евро.

Назвать успехом пребывание Венсана в немецком клубе, наверное, нельзя. Первый сезон совсем не задался – всему виной разрыв ахилла, из-за которого бельгиец провел на поле всего шесть матчей. В следующем сезоне уже было лучше, но травмы все еще мешали игроку.

Компани так и не закрепился полноценно: за два года в клубе он отыграл всего 24 матча в Бундеслиге. Последнюю свою игру за «Гамбург» защитник провел как раз против «Баварии» – в августе 2008 команды сыграли вничью 2:2. Летом того же года в Пекине проходили Олимпийские игры. Венсан уехал, но во время турнира произошел конфликт, – «Гамбург» хотел, чтобы игрок вернулся, но федерация и защитник были против.

Отношения испортились, да и вложения бельгиец не оправдывал. За восемь с половиной миллионов евро Компани был продан в «Манчестер Сити». Игрок подписал четырехлетний контракт с английским клубом – и это произошло всего за десять дней до прихода в клуб шейха Мансура.

При подписании контракта главный тренер команды Марк Хьюз назвал бельгийца «одним из самых выдающихся талантов в Европе». Венсан начал свою карьеру в английском клубе в опорной зоне, но после того, как команду возглавил Роберто Манчини, наконец переместился на позицию центрального защитника.

В 2012 году бельгиец стал капитаном «Манчестер Сити» и привел команду к первому с 1968 года титулу чемпиона Англии. В том сезоне Компани также получил награду лучшему игроку чемпионата, и это был всего второй случай после Неманьи Видича, когда награду получил центральный защитник.

В составе «Манчестер Сити» Компани провел 11 сезонов и сыграл 360 матчей, с командой он поднял 12 трофеев. «Он был лидером в раздевалке и источником вдохновения на поле. Десять лет он был душой футбольного клуба», – описывал бельгийца его наставник Пеп Гвардиола, под руководством которого Венсан отыграл пять сезонов.

«Лучшее слово, чтобы описать его, — вдохновляющий. На поле и за его пределами он был настоящим лидером», – описывал бельгийца бывший игрок Майка Ричардс.

Венсан много времени уделял обучению, и не только в футболе. В 2018 году Компани окончил Манчестерскую школу бизнеса со степенью MBA: «Я всегда считал, что образование очень важно, и это мне с раннего возраста привила моя покойная мать. Степень MBA казалась данью уважения моей матери», – цитируют его слова на сайте университета.

Летом 2019 года Компани покинул «Сити» и вернулся в родной «Андерлехт» в качестве играющего тренера. 17 августа 2020 года Венсан официально объявил о завершении карьеры игрока, но в тот же день началась новая страница в его истории – он был назначен главным тренером своего родного клуба.

Компани-тренер: «Андерлехт» и «Бернли»

На протяжении всей истории бельгийский «Андерлехт» был грозной силой на континенте. Только в 21 веке команда выиграла восемь титулов чемпиона страны. 59 лет подряд (1956-2018) клуб из Бельгии квалифицировался как минимум в предварительные раунды еврокубков.

Однако, когда Венсан вернулся в клуб в середине 2019 года, ситуация была совсем не спокойная. Неумелое финансовое управление привело «Андерлехт» к жестоким протестам фанатов и прекращению их впечатляющей серии выступлений в Европе.

В первый сезон в роли играющего тренера команда Компани заняла восьмое место в чемпионате. Дэвид Паркс, болельщик «Андерлехта» с более чем десятилетним стажем, так описал ситуацию: «Когда Венсан начал свою карьеру в качестве играющего тренера, если честно, мало что изменилось. Выступления все еще были далеки от убедительных. Фанаты были совсем не довольны тем, что видели. Это просто не было хорошо».

В 2020 году и так молодую команду покинули Жереми Доку и Алексис Салемакерс, что помогло заработать более 40 миллионов евро. Но трансферов на вход почти не было, у Компани остался минимальный состав, который еще и был самым молодым в чемпионате (со средним возрастом 22.7).

В своем первом полноценном сезоне в роли главного тренера «Андерлехт» занял третье место. Игра команды и результаты вселяли некоторую уверенность, Венсан завоевал расположение болельщиков. В следующем сезоне «Андерлехт» повторил успех, но, к сожалению, не смогла квалифицироваться в еврокубки (не прошли «Витесс»). После двух лет пребывания в родном клубе 36-летний Компани вернулся в английский футбол. Венсан покинул «Андерлехт» и возглавил «Бернли». Клуб только что вылетел в Чемпионшип после неудачного сезона, команду покинул многолетний тренер Шон Дайч.

У «Бернли» также были некоторые финансовые трудности, в том числе из-за вылета. Клубу надо было выплатить значительную часть кредита в размере 65 миллионов фунтов стерлингов от американской финансовой компании MSD Holdings.

Пришлось продать многих лидеров: вратарь сборной Англии Ник Поуп ушел в «Ньюкасл», защитник Натан Коллинз перешел в «Вулверхэмптон», а нападающий Дуайт Макнил был продан в «Эвертон». Защитники с большим опытом Бен Ми и Джеймс Тарковски бесплатно ушли в «Брентфорд» и «Эвертон» соответственно.

Состав был совсем новый и молодой. За предыдущие четыре года средний возраст команды ни разу не было младше 28 лет, а в сезоне-22/23 резко упал до 25. Команда сильно обновилась, в аренду были взяты молодые таланты, в первую очередь Натан Телла у «Саутгемптона» и Иан Маатсен у «Челси». Начало сезона у «Бернли» вышло скомканным. Команда одержала победу в первом матче, но в следующих четырех турах были три ничьи и поражение. Но потом все наладилось, за все оставшиеся матчи сезона команда проиграла только дважды.

Компани кардинально изменил «Бернли». После многих лет очень прямолинейного футбола Шона Дайча Венсан начал ставить современный, почти «пеповский» футбол. Владение, атака в 5-6 человек, короткие розыгрыши, прессинг – все это было присуще команде Компани.

«Так много изменилось по сравнению с составом Дайча в прошлом году. Компани ввел в состав более 20 игроков из разных стран. Клуб действительно преобразился благодаря изменениям, которые внес Венсан, и стилю игры. Нейтральные игроки теперь говорят о том, насколько приятно наблюдать за игрой «Бернли», – комментировал успехи команды бывший игрок Глен Литл.

По итогам сезона «Бернли» набрал 101 очко и команда одержал 64% побед. Команда уверенно выиграла Чемпионшип.

Вылет из АПЛ: долгая адаптация и провальные трансферы

«Стиль игры не обсуждается» и «мы знали, что будет сложно, но не думали, что настолько», – слова источников близких к «Бернли», которые прекрасно описывают весь сезон-23/24.

После перехода в АПЛ сразу стало понятно, что Венсан не собирается уходить от своих принципов и менять стиль команды. Проблема в том, что игроков для этого уже было не так много. Средний возраст «Бернли» продолжал падать, часть футболистов, которые сыграли важную роль в прошлом сезоне, были тогда в аренде и вернулись в свои клубы.

В первую очередь это, конечно, уже упомянутые Иан Маатсен и Натан Телла. Левый защитник провел сильный сезон и был важен для построений команды. Но о переходе летом 2023 не договорились, а зимой голландец ушел в аренду в «Дортмунд» и теперь сыграет в Лиге чемпионов. Натан Телла был одним из главных игроков атаки, но его прошлым летом купил «Байер».

Клуб потратил 90 миллионов фунтов на 15 игроков. Усиление приличное, но все это была молодежь. «Бернли» продолжал делать ставку на омоложение состава и не брал конкретных игроков, которые могут усилить команду здесь и сейчас.

В итоге из тех, кто приехал тем летом, только Сандер Берге, Дара О’Ши и Вильзон Одобер регулярно вносили свой вклад в работу клуба. Еще таким можно было бы назвать Колиошо, но он в декабре получил серьезную травму. В остальном практически провал.

Траффорд и Амдуни потеряли место в стартовом составе, Рэмзи и Байер получило травмы, поэтому не смогли внести свой вклад, в то время как Редмонд практически не появлялся на поле, а затем в январе ему потребовалась операция на колене. Бруун Ларсен то появлялся в составе, то выпадал, но сезон закончил хорошо. Однако Обафеми, Вигуру, Ханнес Делькруа, Майк-Трезор и Ан-Ноа Массенго почти не оставили следа.

В трансферах есть и вина самого Венсана, бельгиец участвовал во всех аспектах жизни клуба: от тренерской работы до подбора персонала и трансферов. Под него строился проект, под него собирали команду, под него приходили игроки.

Несмотря на потерю футболистов, отходить от своей игры Венсан поначалу не стал. Оглядываясь назад, можно сказать, что, вероятно, надо было. Список матчей «Бернли» в начале сезона был устрашающим, и, придерживаясь своей системы, они уступили «Манчестер Сити», «Астон Вилле», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Челси».

Но чувства паники не было. «Бернли» набрал четыре очка в двух «более простых» играх — против «Ноттингем Форест» на выезде и против «Лутона» дома. Внутри клуба признали, что потребуется период обучения и развития. Было ощущение, что надо будет от 100 до 120 дней, чтобы новые игроки адаптировались к методам Компани.

Но «Бернли» выглядел просто неподготовленным: команде не хватало опыта, не было игроков, способных вытащить матч, и они были не способны физически держать уровень в течение 90 минут. Многочисленные источники, с которыми The Athletic тогда разговаривал, подчеркнули тактическую наивность, упрямство и неопытность Компани, а также недостаток качества и мягкость команды.

Все эти проблемы только усилились в октябре, когда следующие два матчах закончились поражениями от «Брентфорда» (0:3) и «Борнмута» (1:2) – два матча, в которых «Бернли» рассчитывал на возможные победы. За пределами поля тоже накапливались вопросы: «Бернли» остался без Лайла Фостера, который пришел из «Борнмута».

Нападающий взял перерыв в футболе, чтобы поправить свое психическое здоровье, которое также повлияло на него в прошлом. «Бернли» предлагал всю возможную помощь и поддержку, но потерял одного из своих самых опасных игроков атаки. Фостер забил три гола и сделал две голевые передачи в своих первых шести матчах. Это стало большим ударом: самым результативным игрокам сезона стали Якоб Бруун Ларсен с шестью голами. Лайл при этом занял второе место вместе с Зеки Амдуни (пять).

В ноябре Компани все-таки начал меняться. В матче с «Кристал Пэлас» Венсан адаптировал свою систему, команда вышла в схеме 4-2-3-1 при владении мячом и 4-4-2 без мяча, что позволило им лучше играть в обороне. «Бернли» был лучше, но все же умудрился проиграть. Первый гол сопернику подарил Джордан Байер, который потерял мяч на краю своей штрафной – ошибка, которая стоила команде матча.

Ошибки – это в целом тема сезона (наряду с хроническим недостатком качества). Голкипер Мурич совершил два ужасных привоза в матчах против «Брайтона» и «Эвертона», а еще в решающих матчах с конкурентами («Лутон», и «Ноттингем») судьи принимали, скажем так, спорные решения. Со временем «Бернли» стал лучше и конкурентоспособнее, но их игра все равно оставалась недостаточно хорошей. Под новую систему также понадобилось время на адаптацию, и только под самый конец сезона команда перестала быть просто конкурентной и стала добывать результат. За первые 27 туров команда набрала всего 13 очков. За следующие восемь целых 11.

«Оглядываясь на сезон, я могу сказать, что мы были стабильны, стабильны в наших усилиях. С точки зрения единения, это не был сезон слома или, так сказать, ощущения жалости к себе. Это был бой, это была битва против команд, которые играют в лучшей лиге мира на данный момент», – описывал сезон Венсан.

«Бернли» вылетел, набрав всего 24 очка и заняв 19 место в чемпионате. Венсан возвращался в Чемпиошип с большим опытом и готовностью снова сражаться. Но тут позвонила «Бавария».

Принципы игры: владение, прессинг и работа с молодежью

Компани достаточно поиграл у Гвардиолы, его влияние видно в работе Венсана. «Я точно многому научился у Пепа», – рассказывал сам бельгиец. Для рассмотрения системы игры лучше всего рассматривать «Бернли» сезона-22/23. (анализ позаимствован у портала TFA). Команда в основном использовала три схемы, при этом самой распространенной были любимые для «Баварии» 4-2-3-1.

С точки зрения темпа «Бернли» под руководством бельгийца был больше похож на «Арсенал», чем на «Манчестер Сити». Команда хотела иметь плавную систему и в определенный момент стремилась быстрее доставить мяч в штрафную (чуть больше вертикального футбола, нежели горизонтального).

В начале атаки Венсан старался использовать наименьшее возможное количество игроков, но ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сохранить владение. Одна из идей – оставить в задней линии на одного футболиста больше, чем у соперника, создавая треугольник с двумя центральными защитниками и полузащитником. Цель простая – либо переиграть одного нападающего, либо создать численное преимущество, чтобы пройти двух нападающих.

Для прохождения прессинга команда стягивала больше игроков в начальный этап розыгрыша. На изображении ниже у команды семь игроков (вратарь, четыре защитника и два опорных полузащитника) против прессинга «Сандерленда» из пяти человек. Оба полузащитника в этой ситуации двигаются с целью создать треугольник с голкипером, а потом найти свободного игрока – в этом примере это правый защитник Коннор Робертс, у которого есть время и пространство на фланге.

Робертс сразу оказался под давлением, однако в центре освободился центральный полузащитник, который и открылся под передачу.

Следуя принципам численного превосходства, команда Компани спокойно меняла разные схемы в начальной стадии: 3-2, 3-1, 2-1 и 4-1. Тем временем другие игроки держались у линии обороны соперника, действуя в основном по схемам 3-2-5, 3-1-6 или 2-3-5 при владении. Система является постоянной, но при этом также и достаточно гибкой. Игроки знают как правильно располагаться и занимать различные зоны, чтобы сохранить преимущество.

В той же игре против «Сандерленда», который играл в среднем блоке по схеме 4-4-2, «Бернли» использовал схему 3-2-5. Оба крайних защитника играли важнейшую роль. Правый защитник Робертс сместился в середину, образуя пару в центре поля, а левый защитник Иан Маатсен остался третьим защитником.

В другом варианте, когда «Бернли» играл против схемы 5-4-1, команда использовала меньшее количество игроков в первой линии. Двух центральных защитника достаточно против одного нападающего, что создает динамичную схему 2-2-6 или 3-1-6.

В атаке команда часто играла с помощью треугольников (или ромбов), с целью заманить в одну зону максимальное количество игроков и разрезать оборону, или перевести мяч на другую сторону. Нападающий здесь играет важную роль для тактики Компани. Он исполняет ложную девятку или мобильного форварда, что помогает в создании комбинаций.

На примере снизу в матче против «Блэкпула» четыре игрока на правом фланге использовали ромб, заманивая соперников, в том числе правого центрального защитника. Это открыло пространство между центральными защитниками для возможного забега нападающего. Однако Телла решает перевести мяч на другую, более слабую на данный момент сторону (атака закончится прострелом с другого фланга).

В защите «Бернли», как правило, проявлял активный настрой на любом этапе. Игроки действовали активно и старались вернуть мяч в кратчайшие сроки, чтобы убежать в контратаку или сохранить владение. Компани использовал компактные 4-4-2, минимизируя расстояние между линиями и ожидая удобной возможности для прессинга.

«Бернли» старался направить игру в определенную зону или на конкретного игрока (прессинг ловушка). На картинке ниже «Бернли» прессингует «Халл» (4-2-3-1). Витиньо пытается прессинговать центрального защитника, владеющего мячом, и одновременно перекрывать линию на левого защитника – получаем ситуацию 8 на 6. «Халл» решил довести мяч до свободного игрока, используя полузащитника.

Однако правый защитник Робертс уже начал прессинговать левого защитника соперника, и это очень похоже на ту самую ловушку со стороны «Бернли». В конечном итоге команда получила преимущество 4 в 2 и отобрала мяч на чужой половине поля.

В сезоне-22/23 «Бернли» зарегистрировал 476 высоких отборов, а у «Манчестер Сити» было 373. У команды Венсана было 676 возвратов мяча в контрпрессинге (против 463 у «Манчестер Сити»). Конечно, важно учитывать силу соперника и разные способы игры в Чемпионшипе и АПЛ, но в целом стиль четко прослеживается.

Еще один важный аспект – Компани прекрасно развивает молодых игроков. Один из примеров – Жереми Доку из «Манчестер Сити». На ранних этапах карьеры Венсан сильно повлиял на развитие молодого парня

Пеп Гвардиола рассказывал, что именно Компани рекомендовал «Сити» купить Доку. На этом фоне каталонец хвалил экс-защитника за то, как тот развивает футболистов. Во время работы в «Андерлехте» Венсан рассказывал, что воспитанники выходят из академии техничными, но им не хватает стойкости и спортивного духа, без которых полноценную карьеру не построить.

«Состязательные, сложные тренировки вырабатывали в них нужные качества. Пример – упражнение по обыгрышу один-в-один и удару в мелкие ворота. И мне, 34-летнему защитнику, приходилось работать против 16-летних детей. Например, против Доку», – вспоминал центрдеф (подробнее тут ).

Компани не был для «Баварии» планом А (как и B,C,D и Е)

Как вообще «Бавария» обратилась к Венсану? Клуб искал тренера целых три месяца. Подробное описание всей эпопеи и подхода к поиску вы можете найти тут (если кратко, там все плохо). Здесь немного освежим.

После пары неудачных выступлений в феврале клуб принял решение уволить Томаса Тухеля. За три месяца команде отказали почти все: Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, и даже Томас Тухель (и это только 100% варианты). К последнему в рамках крайней меры прибегли в начале мая, но Томас отказался, так как не почувствовал доверия со стороны «больших боссов».

Слухи про Компани появились 20 мая – «Бавария» решила обратить свой взор на АПЛ, и Венсан был одним из тренеров в списке. Сначала его имя казалось некоторой шуткой, мол, просто перечислили всех, кто есть. Даже сотрудники в «Бернли» не сразу восприняли эти новости всерьез.

Но ситуация развивалась очень быстро. Спустя всего три дня переход одобрили уже все – сам тренер, директоры «Баварии» и, что главное, наблюдательный совет. Осталось только договориться с «Бернли». Изначально английский клуб хотел за тренера около 20 миллионов евро. Примерно такую сумму мюнхенцы предлагали за Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас». «Бавария» согласна была только на 10. В итоге стороны сошлись на 10-12 миллионах евро + плюс бонусы.

Венсан подписал контракт до 2027 года – а значит все вопросы о краткосрочном проекте отпадают (только если там нет какого-то пункта, что его можно легко убрать через сезон). «После переговоров с Венсаном, мы с Кристофом были очень раздражены, что не провели эти переговоры 6 недель назад. Тогда вам [медиа] не о чем было бы писать. Я считаю, что мы нашли правильного тренера для клуба на следующие годы», – рассказал Макс Эберль.

Фигура Макса – ключевая в этом назначении. Эберль взял на себя ответственность и в каком-то смысле поставил под угрозу свою работу. По слухам, члены наблюдательного совета в последний момент все-таки настаивали на Ханси Флике.

По сообщениям BILD Хенесс и Румменигге даже договорились с Ханси, что он займет должность всего на год. Тогда летом 2025 можно было бы пойти за другими вариантами. Но это не устроило Макса и Кристофа, так как они не были уверены, что это вообще сработает.

Ситуация выглядит максимально странно. Все эти слухи начали появляться уже после того, как всем уже стало понятно, что Компани будет в «Баварии», а Флик в «Барселоне». Когда Эберль хотел оставить Тухеля, ничего не писали. Когда «Бавария» только начала смотреть на тренеров АПЛ, слухов тоже не было.

Но как только договорились, сразу же оказалось, что Флик был кандидатом, так еще и он готов был взяться за работу на год? Тот же самый BILD в течении мая писал, что наблюдательный совет сам отказался от кандидатуры Флика, а сам Ханси не готов взяться за работу всего на год. Что-то явно не сходится.

Ситуация в руководстве все еще неспокойная. За день до назначения член наблюдательного совета Карл-Хайнц Румменигге просто рассказывает все публике, при этом выбрав странную формулировку: «Наш директор решил назначить Венсана Компани на пост главного тренера». Хотя еще в начале месяца он говорил, что людям в клубе не надо ходить в медиа после каждого своего шага.

Есть стойкое ощущение, что некоторые люди в руководстве заранее уводят от себя ответственность, особенно учитывая сколько недовольства ими было выражено в последнее время в соцсетях, в медиа и даже бывшими футболистами.

Компани при этом рассказал, что его поддерживают все: «Я знаю, что Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс также поддерживают меня. Мы с ними говорили. Карл-Хайнц сказал мне, что это не только решение Макса и Кристофа». Но верится в это с трудом (по крайней мере пока).

Важную роль в назначении также сыграл Пеп Гвардиола, у которого прекрасные отношения с клубом. Об этом рассказал Карл-Хайнц: «Пеп Гвардиола также нам помог. Он очень высоко отзывался о таланте Венсана. Пеп хорошо знает Компани, и его мнение было очень ценно».

Еще одним фактором было знание языка. Несмотря на то, что это, конечно, не было ключевым, люди в клубе посчитали, что это поможет новому тренеру наладить отношения с местными СМИ и поможет атмосфере внутри команды.

В среду о назначении официально объявили, а в четверг прошла презентация. Эберль выглядел чуть ли не самым счастливым человеком на планете. Макс поставил на кон свою работу, и теперь вместе с Венсаном должен будет убедиться, что все сработает. Кто-то с этим согласен, кто-то нет, но для этого Эберля и брали в клуб. Так и должно быть. И теперь хотя бы понятно, с кого спрашивать в случае, если что-то пойдет не так.

Назначение Венсана – риск, теперь осталось понять насколько оправданный

Приходим к важному вопросу – а как это все будет работать с «Баварией»? Если коротко и банально – вообще непонятно, но потенциально может быть интересно.

Основным фактором, который привлек «Баварию» в Компани – его тактическое соответствие философии клуба. После периода неопределенности и изучения нескольких известных кандидатов «Бавария» остановила свой выбор на тренере, чья методология соответствует их футбольной идентичности. Схема 4-2-3-1, которую очень любят в Мюнхене, является еще одним преимуществом.

«Мы «Бавария», мы хотим быть агрессивными и доминировать. Стиль Венсана и то, как он реализует свои идеи, подходят «Баварии». Мы хотим быть активными на поле, как с мячом так и без него. Что нужно для успеха? Нужен тренер, который готов привнести на поле что-то новое. Мы нашли подходящего тренера для «Баварии», – рассказал Макс Эберль.

Все это также соответствует структуре «Баварии» и ее рыночной стратегии. Макс рассказывал, что после переговоров он понял, что они на одной стороне. А так как этим летом мы ждем перестройку, то единые взгляды тренера и руководства могут очень ускорить и облегчить процесс (с чем были проблемы в последнее время).

Еще очень важно, что Венсан умеет работать с молодежью. В последнее время очень много представителей клуба говорят о важности Кампуса. Венсан работал с самой молодой командой в Бельгии, а потом радикально омолодил состав «Бернли». Главное сомнение – отсутствие опыта и авторитет. С точки зрения авторитета многие упоминают проблемную раздевалку и больших игроков в «Баварии». Венсан много лет был капитаном в «Сити», по его словам «не просто капитаном», и он уже точно многое повидал. Больших тренерских успехов у него пока нет, но вряд ли 34-летний Нагельсманн без большого игрового опыта был намного авторитетнее.

Во-вторых, все эти разговоры про проблемную раздевалку утомили и сам клуб. С момента увольнения Тухеля руководство неоднократно говорило о том, что игроки должны наконец взять на себя ответственность. Макс на пресс-конференции напрямую заявил, что «некоторым игрокам станет очень сложно».

Учитывая поддержку Эберля и Фройнда, а также публичную критику и разговоры со стороны, никто с игроками разбираться больше не будет. Не нравится ситуация, хочется поговорить? Ну, можете сделать это на лавке или в другом клубе.

В целом в команде осталось не так много людей, кто может поднять волну. Горетцка уже договорился и из-за своей репутации пропустит Евро, Киммих стал вроде стал спокойнее и принял свою роль правого защитника, Нойер и Мюллер играют один из последних сезонов в карьере, Кейн и Де Лигт, кажется, совсем не конфликтные люди.

Да и сейчас не совсем понятно, как будет выглядеть состав в следующем сезоне. Уже несколько месяцев идут разговоры о перестройке, клуб могут покинуть до семи человек (Коман, Гнабри, Киммих, Горетцка, Мазрауи, Упамекано). На их место скорее всего возьмут молодых и «голодных». Учитывая обстоятельства, на первых порах авторитета точно хватит.

Дальше все будет зависеть уже от самого Венсана. Во-первых, надо выбрать четкую линию. Нагельсманн начал терять часть авторитета после случаев с Горетцкой и Мане (выпускал их после травмы даже тогда, когда были игроки, которые справлялись не хуже). К Тухелю были вопросы по поводу выбора состава: Сане играл всегда, даже с травмой, а молодой Тель в хорошей форме в начале сезона сидел на лавке.

«У нас есть прекрасная возможность снова стать единым целым. Венсан – сильная личность, он нас впечатлил. Мы хотим быть единым целым. Мы пройдем через все вместе и хотим работать вместе долгое время», – подчеркивал Эберль.

Венсан точно будет многого требовать от футболистов. В «Бернли» игроки, которые плохо тренировались, просто не играли. Важный и очень хороший подход, которого не хватало в «Баварии» в последнее время: «Я посмотрю, кто из игроков достаточно голодный, чтобы играть за клуб», – надеемся, что тренер сдержит свои слова.

В интернете есть старое видео, на котором Компани ругается и кричит на футболистов «Андерлехта» в раздевалке. Кристиан Фальк пишет, что игроки «Баварии» уже видели это видео и ждут возможности увидеть, отреагирует ли тренер подобным образом в раздевалке «Баварии». Компани прокомментировал это, сказав, что не будет лгать игрокам и выскажет свое мнение, когда это необходимо. Это именно то, что нужно.

Но ведь большой клуб – это давление, это совсем другое. Справится ли Венсан? Хорошее замечание, но самого Компани, кажется, это не сильно волнует: «Давление извне никогда не влияло на меня. Я уважаю то, что у людей есть мнение. Что я могу контролировать, так это мою работу и игроков. Если мы будем лучшими, мир вокруг будет следить за нами. Вы можете спросить у меня про давление 10000 раз, но мой ответ не изменится. Давление не является частью моей жизни».

Ну и последняя деталь – опыт. Многие приводят в минус тот факт, что «Бернли» вылетел, и это понятно. Но если попытаться найти в этом что-то позитивное: романтические настроение Компани и его догматизм уже разбились о реальность в этом сезоне. Венсану уже пришлось адаптироваться и меняться, а значит он стал опытнее и умнее.

Доминирующий футбол и относительно радикальный подход к делу – это прекрасно, тем более в таком клубе, как «Бавария». У Венсана хватит игроков и их качества, чтобы построить свой футбол. Но адаптироваться к сопернику надо. Первая же брешь в планах команды будет сразу же подхвачена и 90% лиги будут пытаться бить в болевую точку.

«Существует небольшой период для постепенного улучшения вашего стиля, но очень важно сделать это, сохраняя при этом высокий процент побед на протяжении всего процесса перемен», – слова Пепа Гвардиолы в 2014 году.

Это будет очень важный фактор – стиль это прекрасно, но без результата никто долго терпеть не будет, а давление будет только расти. Скорее всего, Венсану дадут немного времени поработать (точно не как с Юлианом или Томасом), но столько времени, как в «Бернли», у него точно не будет.

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Назначение Компани в «Баварию» – это риск. Главный вопрос насколько он оправданный и продуманный. Руководство клуба, особенно Эберль и Фройнд, должны сыграть ключевую роль, поддержать тренера и собрать конкурентную команду. Именно этим они сейчас и занимаются.

Со своей стороны Компани должен учесть свой опыт и предыдущие ошибки, связанные с адаптациями и чрезмерным участием в трансферах, и сосредоточить свое внимание на идентичности «Баварии».

Источники: The Athletic, BILD, TFA, BBC, breakingthelines, nationalfootballmuseum, официальные сайты «Баварии» и «Манчестер Сити».

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Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Marc Atkins, Gareth Copley, Clive Brunskill, Richard Heathcote, Ashley Allen, Laurence Griffiths, Michael Regan, Lars Baron; eastnews.ru /MICHAELA STACHE