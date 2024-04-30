Эрик Дайер – главный ЦЗ «Баварии» перед «Реалом». Как так получилось?

Этой зимой «Бавария» приобрела Эрика Дайера у лондонского «Тоттенхэма». Идея трансфера изначально была понятна: добавить глубины составу, использовать универсальность Эрика. Но больших ожиданий не было ни у кого.

Но прямо сейчас Дайер составляет основную пару центральных защитников вместе с Маттейсом Де Лигтом, который в первой половине сезона также не был основным. С момента дебюта в «Баварии» Эрик идет в лидерах среди центральных защитников команды по количеству сыгранных минут – провел на поле больше времени, чем Упамекано и Ким вместе взятые. Даже представители «Баварии» поражены: «Честно говоря, Эрик Дайер меня немного удивил», – сказал Карл-Хайнц Румменигге после одного из матчей. Как так получилось? Давайте разбираться.

Зачем «Баварии» вообще понадобился Дайер?

Прошлым летом мюнхенцы произвели размен Эрнандеса на Кима, а также отдали Павара и Станишича (в аренду). Никого на замену взять не получилось, у команды осталось три высококлассных центральных защитника: Дайо Упамекано, Маттейс Де Лигт и Ким Мин Чжэ. Еще где-то на подходе к основе был молодой талант из академии Тарек Бухманн, но его до сих пор никто не видел (травмы). С точки зрения качества набор защитников просто прекрасный. Но с точки зрения глубины все куда более печально. В первой половине сезона Мин Чжэ играл практически всегда, второй защитник постоянно менялся. Причина максимально банальная – травмы. Появился некоторый замкнутый круг: сначала повреждение у Де Лигта, потом травма Упамекано, и так повторялось несколько раз. Очень часто защитникам приходилось форсировать свое возвращение, так как вариантов у клуба сильно не было.

Иногда были совсем тяжелые моменты: в матче Кубка с «Пройссеном» стартовой парой центральных защитников были Мазрауи и Горетцка. Леон в целом постепенно осваивал новую роль, в январе Тухель даже оставлял полузащитника на лавке, так как «он нужен был в качестве альтернативы в центр обороны». В центре полузащиты, кстати, тоже бывали проблемы, но в обороне было еще хуже.

Абсолютно понятно, что одним из главных приоритетов «Баварии» на зимнее ТО было приобретение центрального защитника. Изначально мюнхенцы очень хотели забрать у «Барселоны» Рональда Араухо, но каталонцы отказались. Имя Эрика Дайера немного всплывало еще летом, в качестве замены Павару, но «Бавария» тогда пошла за другими вариантами и провалилась. Зимой мюнхенцы вернулись к кандидатуре англичанина, договорились с ним обо всем, но с завершением трансфера немного притормозили.

Причина – Раду Дрэгушин. 21-летний центральный защитник «Дженоа» уже почти договорился с тем же «Тоттенхэмом», как тут неожиданно включилась «Бавария». В истории было много поворотов, в целом Раду мог оказаться в любом из клубов. Но финальное решение было все-таки в пользу лондонцев. Дрэгушин решил сдержать слово, так как «шпоры» вели переговоры куда дольше.

После сорванного перехода Раду мюнхенцы вернулись к варианту с Дайером. Ситуация Эрика в «Тоттенхэме» была достаточно плохой. Летом в лондонский клуб пришел Эндж Постекоглу и сразу начал ставить очень активный и атакующий футбол. Как оказалось, места в этом футболе для Дайера не было. Эрик сыграл всего 201 минуту за первую часть сезона, и то когда вариантов не было совсем. Иногда футболист проигрывал конкуренцию за игру в центре обороны даже номинальному крайнему защитнику.

В итоге «Тоттенхэму» Дайер был совсем не нужен, а учитывая всего полгода оставшихся по контракту, лондонцы были только рады куда-то его пристроить. Клубы достаточно быстро закрыли переход по какой-то странной схеме: то ли аренда до конца сезона, то ли полноценный трансфер на полгода, и все с возможностью продления. Общая сумма сделки, учитывая все бонусы, будет составлять 3-4 миллиона евро.

Дайер заиграл сразу, а через месяц закрепился в основе

Как уже упоминалось, один из главных плюсов Дайера для текущей «Баварии» – это универсальность. Эрик вполне может закрыть несколько позиций: центр и фланг обороны, опорная зона. Как раз те позиции, с которыми у команды проблемы в этом сезоне.

Для многих фанатов Дайер казался той необходимой «затычкой», на случай повреждений основных игроков, или просто для ротации. Кажется, даже клуб сам не ожидал того, что Дайер будет играть так много. В соглашении Эрика было прописано условие автоматического продление контракта. Необходимо было отыграть всего пять матчей, контракт был продлен до 2025 года уже в начале марта.

И вот сейчас Эрик Дайер заслуженно занимает место в основе, при том, что все остальные защитники доступны. Всего с момента переезда в Мюнхен англичанин вышел в старте в 73% матчей (14 из 19) и отыграл уже 1301 минуту (595 у Кима, 392 у Упамекано). Эрик выходил в основе на все важные матчи: с «Байером», «Боруссией», «Лацио» и на оба матч с «Арсеналом».

Изначально причины игры Дайера были понятными: снова проблема с отсутствующими. Упамекано получил небольшую травму в январе, а Ким уехал на Кубок Азии. В команде было всего два здоровых центральных защитника, Маттейс и Эрик, они и играли. С такой парой центральных защитников мюнхенцы добыли пару побед, Эрик сразу привлек внимание очень сильными дальними передачами и переводами.

Потом Упамекано восстановился, а Мин Чжэ вернулся раньше времени из-за вылета сборной. Команду ждал матч с «Байером», в котором Тухель неожиданно выпустил тройку центральных защитников. При том, что все были доступны, в старте был именно Эрик (вместо Де Лигта). Решение играть в три центральных защитников в принципе казалось спорным, учитывая, что в том сезоне мюнхенцы так не играли, так еще и Маттейс оказался на лавке. Реакция голландца только подогрела ситуацию: «Я был полностью здоров».

В следующем матче против «Лацио» команда играла с привычной парой Ким – Упамекано: француз получил красную карточку и привез пенальти – «Бавария» проиграла 0:1. Потом было поражение от «Бохума» с еще одной красной карточкой Дайо (после выхода на замену и игры на правом фланге). Француз, в общем-то, сам ликвидировал себя из борьбы за стартовый состав (по крайней мере временно).

С Кимом ситуация несколько другая. У корейца в первой половине сезона вообще не было таких больших провалов. Но Мин Чжэ играл практически без перерывов (в том числе и в сборной) и банально устал. Сначала защитника посадили просто отдохнуть: «Кажется, он немного переиграл. Ему просто нужен отдых. Он вернулся с Кубка Азии, и мы бросили его прямо в игру. Эрику и Маттейсу сейчас немного легче с точки зрения организации», – сказал Тухель перед матчем с «Лейпцигом», после которого новая пара центральных защитников окончательно закрепилась.

С точки зрения игры Дайер несколько отличается от тройки конкурентов. И Ким, и Де Лигт и Упамекано – агрессивные защитники, которые выдергиваются и далеко идут за соперником. Достаточно частый пример этого сезона – Упамекано уже находится в высокой позиции, но это не останавливает Кима от того, чтобы также пойти высоко.

После продолжительного отрезка на лавке в недавнем матче с «Хайденхаймом» Томас Тухель решил дать паре еще один шанс. «Бавария» по итогу проиграла, Ким и Дайо сыграли в этом большую роль. Проблема с агрессивной манерой игры снова вылезла, да и в целом позиционно это был просто ужас.

Дайер совсем не такой, что, кстати, повлияло на его уход из «Тоттенхэма». Вместо двух шагов вперед Эрик будет делать шаг назад. Таким образом англичанин сейчас балансирует пару защитников: один выдергивается, второй страхует. В качестве следствия этого у Дайера больше выносов и заблокированных ударов, чем у любого защитника клуба, но меньше всего отборов. Иногда Эрик даже перебарщивает. Яркий пример был в недавнем матче с «Арсеналом»: в моменте с первым голом защитник весь эпизод стоял и смотрел на Сака, который сместился и забил. При втором мяче Эрик слишком попятился назад и вообще никого не накрывал, что по цепочке привело к проблемам в обороне.

Другой важный аспект игры Эрика – это игра в пас. Два главных защитника «Баварии» с точки зрения продвижения – Дайер и Упамекано. Статистически француз в среднем выглядит чуть сильнее, но тут опять важна разница стиля. Основной прием Дайо – проходы с мячом и разрезающие передачи между линиями. По всем ключевым показателям француз тут лидер.

Главный прием Эрика – дальние передачи и переводы. Дайер чаще всего делает дальние передачи, при том, что по общему количеству пасов он последний. 12.11% пасов Дайера – дальние (самая большая доля в команде). Да, точность по итогу почти самая худшая среди конкурентов, но и тип и сложность другие. По количеству переводов и подач и Дайер с отрывом лидер команды.

На протяжении всего противостояния с «Арсеналом» «Бавария» пользовалась длинным пасом Эрика. Далеко не всегда было удачно, но было очень видно насколько сильно Тухель в этом отдает предпочтение именно Дайеру. Но и самый яркий пример – победный гол в матче с «Лейпцигом». Эрик с центра поля подал в штрафную на Шупо-Мотинга, камерунец после перевел на Кейна, который и добыл для клуба важнейшую победу.

Таким образом Дайер застолбил себе место в старте. Для Тухеля важно, чтобы центральные защитники хорошо начинали атаку, а в этом Эрик несколько сильнее и Де Лигта и Кима. К тому же на данный момент два других защитника находятся в просто ужасной форме. Различия в стилях и хорошая взаимосвязь с Маттейсом только укрепляют положение англичанина. «Эрик хорошо играет и много говорит. Для нас это хорошо, так как он очень организован в обороне, и у него отличная связка с Маттейсом. Именно поэтому сейчас они на шаг впереди», – резюмировал главный тренер.

Что дальше?

Изначально казалось, что Дайер в старте – это временное решение. Если Упамекано в целом проваливает всю вторую часть сезона, то Ким уж точно должен был подтянуться. Но оба игрока провалились в последних матчах и не оставили практически никаких вариантов. Пара Дайер – Де Лигт отыграла оба матча с «Арсеналом», и если первый матч был не самый уверенный, но во втором лондонцам почти ничего не позволил создать. Следующий соперник в Лиге чемпионов – «Реал», и тут явно есть некоторые вопросы. В четвертьфинале «Бавария» явно выбрала осторожный стиль игры, отдала мяч сопернику и низко оборонялась.

В такой системе Эрику достаточно комфортно. В противостоянии с «Реалом» далеко не факт, что будет такой же рисунок игры, на что намекал и Томас Тухель. А на пространстве против пары Родриго – Винисиус Дайеру придется очень сложно. Чисто стилистически Упамекано и Ким больше подходили бы в таком матче, но у них с текущей формой все совсем плохо.

Эрик все равно вышел бы в старте, но теперь, возможно, не будет даже альтернативы – команде снова мешают травмы. В пятницу Дайо Упамекано подвернул лодыжку на тренировке, из-за чего пропустил встречу с «Айнтрахтом». Маттейс принял участие в игре против Франкфурта, но повредил колено и покидал стадион хромая. Насколько они будут готовы совсем непонятно. Получается, что из 100% здоровых центральных защитников остались только Дайер и Ким.

В любом случае можно уверенно сказать, что англичанин превысил все ожидания. «Я чрезвычайно доволен им. Он абсолютно точно превзошёл все ожидания. Он чрезвычайно важная часть мозаики», – рассказал Томас Тухель. Как уже упоминалось, контракт Эрика с клубом был автоматически продлен до 2025 года, так что англичанин точно остается.

Текущая ситуация в центре обороны породила новую волну слухов. Во-первых, мюнхенцы могут подумать о продаже Дайо Упамекано. Француз очень талантливый, но у него есть проблемы со стабильностью, концентрацией и нервами в важных матчах. Две красные и два пенальти в последних матчах – далеко не единственные примеры. В прошлом сезоне Упамекано привез в решающих матчах с «Манчестер Сити». За все сезоны в «Баварии» у француза 12 результативных ошибок. Многовато.

Все это очень интересно на фоне того, что в сборной Дайо – просто стена и игрок старта. Французский L’Equipe выдал инсайды из раздевалки, якобы Упамекано только в сборной чувствует себя спокойно. В «Баварии» у многих сложилось впечатление, что Тухель ждал этих ошибок Дайо, чтобы посадить его на лавку. Сам француз вроде как не хочет никуда уходить, но при определенных обстоятельствах может подумать над будущим.

Во-вторых, Мин Чжэ. Про Кима разговоров со стороны клуба чуть меньше, но эта ситуация очень влияет на самого корейца. Защитник рассказал, что совсем не привык сидеть на лавке: «У меня никогда такого не было, но я думаю, что могу чему-то научиться в этой ситуации. Я не совсем недоволен, и я продолжают тренироваться также как и всегда». После ничейного матча с Тайландом кореец выглядел очень раздраженным, отвечая на вопросы про «Баварию» . В итоге даже пошли слухи, что «Интер» и «Наполи» с большим удовольствием забрали бы Кима в аренду.

Про возможный уход Де Лигта говорят достаточно долго. Зимой «ПСЖ» очень сильно старался договориться с Де Лигтом и «Баварией» о переходе, но мюнхенцы закрыли дверь. Маттейс долгое время не попадал в старт даже когда был здоровым, и не совсем был доволен ситуацией и, кажется, лично Тухелем.

Но в последнем интервью Маттейс закрыл все вопросы: «Я не думаю о переходе и могу полностью это исключить. Я игрок мюнхенской «Баварии» и я счастлив быть здесь».

Также « Баварии» вроде как все еще хочет приобрести нового « босса обороны». Одним из главных претендентов называют Рональд Араухо, за которого мюнхенцы готовы отдать чуть ли не 80-100 миллионов. Другой вариант – Джонатан Та из «Байера», но Леверкузен вряд ли захочет отпускать игрока к сопернику.

Многое будет решаться только после прихода главного тренера. Но надо зафиксировать: единственный центральный защитник «Баварии», про которого совсем нет слухов об уходе, – это Эрик Дайер.

У Дайера все прекрасно в «Баварии», защитник полностью проникся клубом и Германией

Дайер быстро вписался не только в игру команды, но и в клуб, в город и в Германию в целом. Одна из причин быстрой адаптации – опыт жизни в разных странах. Дайер долго жил в Португалии и играл за «Спортинг»: «Конечно, опыт жизни в нескольких странах помогает мне быстрее обосноваться здесь. Вы знаете, что важно. Это также включает в себя как можно более быстрое изучение языка. Просто в знак уважения к людям здесь, к стране, и к моим товарищам по команде в раздевалке».

С момента переезда Эрик стал активно изучать немецкий язык. Немного помогает тот факт, что англичанин уже знает три языка (английский, португальский и испанский): «Я беру уроки [немецкого] каждый день и хочу выучить этот язык. Помимо английского, я также говорю на португальском и испанском языках. Немецкий – это непросто, потому что он совершенно другой. Но я пытаюсь».

В обучении Эрика есть и интересный элемент: защитник пытается копировать немецкий акцент. Это было заметно уже в первых клубных видео. В Англии немного посмеялись, но это абсолютно нормально и даже помогает (вот тут подробнее).

С Мюнхеном у Дайера сложились прекрасные отношения: «Я люблю город. В Мюнхене гораздо тише, чем в Лондоне, движение не такое уж и плохое. Я тот, кто предпочитает находиться на природе, а не в городе, вокруг Мюнхена много красивых мест, которые мне уже удалось посетить», – сказал Эрик в недавнем интервью для Kicker.

Отдельная история – это атмосфера на стадионах. Почти сразу после перехода защитник стал отмечать некоторые различия: «Атмосфера в обеих странах особенная, но по-разному. В Англии нет такого понятия, как ультрас за воротами. Здесь постоянный шум, атмосфера против «Гладбаха» была невероятной. Мне это очень нравится. Я также с нетерпением жду возможности увидеть другие стадионы и узнать больше о Бундеслиге».

В команде в целом тоже все прекрасно. Во-первых, в клубе есть Харри Кейн. Нападающий даже немного поспособствовал переходу Эрика. Сразу же после трансфера команда отправилась на сборы в Португалию, что также помогло адаптации. На сборах Эрик и Харри почти не расставались, проводили вместе как все тренировки, так и все свободное время.

Еще у Эрика сложились хорошие отношения с партнером по обороне Маттейсом Де Лигтом. «Он очень опытный игрок. Он очень умен с мячом и без него. Мы хорошо работаем вместе. Мы также много разговариваем друг с другом», – отмечал голландец. «Он очень организован, много говорит, у нас этого было не так много. Он всегда помогает человеку рядом», – хвалил игрока главный тренер.

Дайер много говорит и на публике. Подсчетов никто не проводил, но визуально Эрик в топе игроков, которые дают интервью после матчей, и в целом много говорят. К примеру, комментарии по поводу жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов давали Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Эрик Дайер.

Некоторая турбулентность в клубе в последние несколько месяцев привела к текущей ситуации. Дайер все прекрасно понимает, но полностью наслаждается происходящим: «Мне нравится быть здесь, в этом клубе. Я полностью разделяю ценности, культуру и философию этого клуба. Я чувствую себя невероятно комфортно. Очевидно, есть разница между моей ситуацией и ситуацией с командой. Я лично очень рад тому, как все складывается для меня».

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Christian Kaspar-Bartke; Sven Hoppe/Global Look Press