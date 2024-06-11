«В момент празднования выбросил клюшку − попал партнеру в глаз». Вратарь «Динамо» вспоминает чемпионство в МХЛ

Вспоминаем сезон МХЛ-2017/18 вместе с голкипером второго «золотого» состава ярославского «Локо» Ильей Коноваловым.

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В финале Кубка Харламова-2024 встречались «Локо» и «СКА-1946» − второй раз в истории. Первое противостояние команд в решающей серии случилось в сезоне-2017/18. Тогда все завершилось со счетом 4-2 в пользу «Локо». Под руководством Дмитрия Красоткина ярославцы забрали победу на домашней арене армейцев, обыграв их 7:3 в решающем матче.

Вратарь «Локо» в том финале – Илья Коновалов – уже два года как в московском «Динамо», но он воспитанник системы «Локомотива», выступал на разных уровнях в Ярославле, а первую большую победу в карьере – золото Молодежной хоккейной лиги – взял вместе с «Локо» еще в сезоне-2015/16. Правда, тогда не сыграл в плей-офф ни одного матча.

К моменту второго чемпионства – спустя два года – 20-летний голкипер уже дебютировал в «Локомотиве» и привлекался в состав молодежки в роли первого номера. В плей-офф-2018 он провел за ярославцев все матчи за исключением одного, четыре раза отыграл на ноль (в том числе два – в финале со «СКА-1946») и был признан самым ценным игроком розыгрыша.

«Помню, иду вдоль трибун «Чайки», а сверху выкрикивают гадости»

– Из вашего 1998 года в школе «Локомотива» были те, кто заиграл в основном составе молодежки уже в 16 лет. Вы же тот год провели в команде «Локо-Юниор» и играли в первенстве МХЛ (сейчас − НМХЛ). Как считаете почему?

– Да, раньше, чем остальных, подтянули нападающего Артура Каюмова и защитника Никиту Громова – мастеровитых ребят, лидеров. Полевым игрокам в этом плане чуть проще, чем вратарям – у нас другие квоты. В сезоне-2014/15 вратарский состав «Локо» не нуждался в корректировках. Большую часть регулярки играл Антон Красоткин, это было время его роста как первого вратаря. Мое время тогда еще просто не пришло. Я больше был полезен для «Локо-Юниор» и школы. В тот сезон «Локомотив»-1998 вышел в финал, мы стали чемпионами России. Насколько помню, не проиграли ни одного матча, меня признали лучшим вратарем.

– Когда зашли в МХЛ в сезоне-2015/16, как справлялись с конкуренцией Красоткина? Еще много игрового времени получал Данил Кудашев.

– Чтобы расти рядом с ними как сильный и конкурентный вратарь, я старался выделять в их характере те качества, которые работали им в успех. Кудашев, например, отличался невозмутимостью к ошибкам – это полезно для нашей профессии. Красоткин – особым трудолюбием. Антон стал основным вратарем на плей-офф, потрясающе провел матчи и стал самым ценным игроком. В том, что команда завоевала Кубок Харламова, большая его заслуга.

– Своим дебютным сезоном вы довольны?

– Остался доволен. В регулярке провел не намного меньше матчей, чем Данил и Антон, хоть и был самым младшим из них. Приятно, что Дмитрий Иванович Красоткин (главный тренер «Локо» в сезонах-2014/15 – 2018/19) и Егор Геннадьевич Подомацкий (тренер вратарей «Локо» в сезонах-2013/14 – 2022/23) доверяли и давали возможность развиваться. Да, я не сыграл в плей-офф. Прекрасно понимал, что здесь другая история: любая деталь может стоить серии и вылета. Но при этом я ездил с командой почти на все серии, находился в раздевалке, на лавке, видел всю внутреннюю кухню, как достигаются такие результаты и каких сил и трудов это все стоит. На будущие сезоны был пример, как нужно работать.

– Что ощутили внутри, когда в свой первый сезон вместе с командой подняли кубок на арене в Ярославле?

– Я хорошо запомнил этот финальный матч, когда мы играли при полном дворце. Никогда не видел, чтобы девять тысяч зрителей пришло на МХЛ. Это незабываемо, особенно когда тебе 17 – голова кружится! И выбегать на лед после сирены, радоваться со всеми вместе, ощутить вес кубка. Но все это не дало мне права почувствовать, что я уже чего-то достиг. Хотелось развиваться дальше, повторить, вложить еще больше своих собственных усилий – вот это было основным чувством и мотивацией на будущее.

– Какой со стороны вам показалась финальная серия с «Чайкой»?

– Наш состав смотрелся мощнее, больше давил и атаковал. Об этом говорят и счета матчей, и счет в серии 4-1. А вот в плане поддержки больше давили болельщики «Чайки» на нас. В Нижнем Новгороде ярко болеют за свой клуб. Может быть, даже где-то грязновато по отношению к сопернику. Помню, иду вдоль трибун, а сверху выкрикивают гадости. Тогда ты еще не умеешь не обращать внимания на это и грузишься.

Финал-2015, «Локо» – «Чайка», 4−1: дома 4:1, 1:2 Б; на выезде 4:2, 4:1; дома 6:3

«Подомацкий сказал: «Я такие голы пропускал, тебе даже не снилось!»

– Расскажите о вашей работе с тренером вратарей Егором Подомацким.

– Я знаю его больше, чем тренера. Это великий человек для ярославского «Локомотива», у которого за плечами Олимпиада, чемпионаты мира и России. Когда увиделись впервые, прямо волновался. Но Егор Геннадьевич – молодец: он спокойный, легкий в общении, сразу расположил к себе. С высоты своего опыта начал подсказывать по всему, а я слушал его с открытым ртом.

У всех молодых игроков есть такая история: они хотят, чтобы все получалось с первого раза, иначе – отчаяние и уныние. Я не исключение. Помню, Егор Геннадьевич как-то сказал: «Да хорош. Я такие голы пропускал, тебе даже не снилось!» И я подумал: «Да, действительно, у великих игроков ведь тоже не всегда все получалось, все проходят через трудности».

Понятно, что это банальные вещи, но когда у тебя сердце горит хоккеем и голова не всегда включается, эти слова становятся очень важными. Еще одна его фраза – перед играми: «Спокойно, уверенно, внимательно». А когда совершил плохое действие: «Если облажался, сделай это уверенно – ходи уверенно, общайся уверенно, чтобы игроки видели в тебе лидера, фигуру, за которую им не страшно». Если команда видит, что их вратарь не уверен в себе и своих действиях, то она ему доверять не будет. Нельзя быть «неряхой».

– В сезоне-2016/17 команда проиграла в 1/8 финала – это был ваш первый плей-офф. Следуя советам тренера, получилось не упасть духом?

– Да, с Егором Геннадьевичем такое не пройдет (смеется). Но удар неприятный, после чемпионского сезона часть состава ушла, нам не хватило лидеров. «Алмаз» в то время был сильной командой, они в следующем раунде и «СКА-1946» обыграли. Ну а мы сели тогда и сказали себе, что это не работа. Это же обсудили и перед плей-офф 2017/18: «Ребят, давайте не повторять это». И как итог – исправились.

1/8 финала, «Локо» – «Алмаз», 1-3: дома 0:1 Б, 2:4; на выезде 6:0, 2:3 ОТ

– Чемпионский сезон-2017/18 вы начали не с молодежкой, а с командой «Рязань» из ВХЛ. Чье это было решение и устраивало ли оно вас?

– На этот сезон у молодежки были большие надежды. Спортивный директор и тренерский штаб приняли решение отправить меня на предсезонку с первой командой – взбодрить, настроить, повысить уровень. Месяц там, а после должен был вернуться в МХЛ. Но посчитали, что слишком резкий переход – поэтому последовала поездка в ВХЛ.

Честно, не обрадовался. Все же «Рязань» – это команда, которая бьется только за выход в плей-офф. Я же всегда играл в клубе, у которого амбиции выше. Но любой опыт – это опыт, поэтому я все равно старался и работал. В «Рязани» – как и в любом бы клубе на их месте – боялись ставить молодого 19-летнего вратаря, поэтому я не так много играл. Параллельно Леша Мурыгин (вратарь «Локомотива» в сезонах-2015/16 – 2017/18) получил травму, Саша Судницин (вратарь «Локомотива» в сезонах-2016/17 – 2017/18) долго был без замены, и в ноябре меня вызвали в первую команду. Мой дебютный матч выпал на «Салават Юлаев». Неплохой получился, победный. Поняли, что у меня есть потенциал, можно оставлять в команде.

– Что нужного для себя забрали из КХЛ, что потом пригодилось в МХЛ?

– Стал еще более спокойным. Даже если говорить о матче с «Салаватом». У нас был запланирован выезд на Дальний Восток – три игры, и как раз оставалась одна домашняя, с Уфой. Накануне Сергей Иванович Наумов (тренер вратарей «Локомотива» в сезонах-2015/16 – 2017/18) говорит: «Илюх, ты завтра играешь». Я ему: «Сергей Иванович, хорошая шутка. Я не верю».

Правда, не верил, что мне могут сразу доверить такого сильного соперника. Он: «Не верь, но ты завтра играешь. Не суетись, не надо ни о чем думать, не прыгнешь выше головы». И вот эта мудрость тренеров, когда на тебя не давят ни в МХЛ, ни в КХЛ, учат этой легкости, в совокупности дает один большой результат.

«Мы заразились уверенностью Дмитрия Красоткина»

– Вы вернулись в молодежку на плей-офф. Только три матча из 16 проведенных вами завершились не в пользу «Локо». Запомнилось ли какое-то поражение?

– Как ни странно, запомнилось первое поражение – в 1/8 с «Русскими Витязями». После двух матчей в Ярославле мы повели 2-0 в серии, потом уехали в Чехов и уступили в овертайме. Это поражение заставило нас задуматься, что не все так просто дается. Дмитрий Иванович Красоткин всегда был блестящим мотиватором, он умел говорить такие слова, которые подбадривали в один миг. Тогда он сказал: «Ребят, что вы переживаете? Если две выиграли уже, значит, мастерство есть. Не грузитесь, пройдем эту серию». Мы заразились его уверенностью.

1/8 финала, «Локо» – «Русские Витязи», 3-1: дома 2:0, 2:1; на выезде 2:3 ОТ, 3:2 ОТ. 1/4 финала, «Локо» – «Динамо СПб», 3-1: дома 3:4 Б (вратарь – Даниил Исаев), 3:1; на выезде 2:1, 5:2. 1/2 финала, «Локо» – «Реактор», 3-0: дома 2:1, 4:0; на выезде 8:1. Финал, «Локо» – «СКА-1946», 4-2: дома 1:0 Б, 2:3; на выезде 3:2, 0:1 Б; дома 2:1; на выезде 7:3.

– Самая длинная серия в вашей карьере на тот момент получилась со «СКА-1946». Из всех выбивается последний шестой матч, который вы выиграли 7:3.

– СКА – сильная школа и вертикаль. Некоторые игроки, которых отправили на финал в молодежку, на постоянной основе играли в «СКА-Неве» – лидере ВХЛ на тот момент. От СКА присоединились два мощных нападающих – Михаил Мальцев и Андрей Алтыбармакян.

Нас это дополнительно простимулировало, вышли с двойным зарядом. С самого начала вели в счете, но было непросто, они плотно играли в нашей зоне. В середине второго в меньшинстве пропустили от Мальцева – стало 2:3. Следом четвертую шайбу забросил наш молодой нападающий Данил Гизатуллин. Его гол опустошил соперника. Это был как холодный душ для них и энергия для нас. И дальше все уже позалетало в их ворота, все, что не заходило до этого.

После сирены я скидываю перчатки, выбрасываю клюшку, она подлетает вверх... и попадает Дане Гизатуллину в глаз. И получается, что все мчатся ко мне радоваться чемпионству, а он единственный бежит к доктору, весь в крови. И забавно, и грустно. Вроде человек победный гол забил, хочет обниматься со всеми, а ему работки подкинули на ровном месте. До сих пор вспоминаем с ребятами, они шутят: «Илюх, когда выигрывать будем – ты, пожалуйста, клюшку так высоко больше не подбрасывай» (смеется).

– Следите ли за успехами действующего состава «Локо»?

– Прежде всего, за вратарями. Знаю, что Сергей Мурашов сейчас первый номер в «Локо», много помогал команде по ходу сезона, провел все матчи в плей-офф. Ребята шли к финалу, показывали характер. Главное – даже несмотря на поражения, продолжать ощущать себя уверенно. Впереди новый сезон!