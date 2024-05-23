«В КХЛ уже мужики, во время трэш-тока на тебя смотрят как на клоуна». Топ-проспект СКА – MVP молодежного сезона

Первое большое интервью звезды «СКА-1946» и чемпиона МХЛ за девять месяцев.

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Сезон-2023/24 выдался для Ивана Демидова противоречивым: нападающий получил три травмы, пропустил половину регулярного чемпионата, но в итоге стал обладателем Кубка Харламова и второй год подряд был признан самым ценным игроком сезона.

Повреждения начали преследовать игрока еще осенью – в ноябре он вернулся на лед уже после двух травм, причем на месяц раньше запланированного. При этом Иван смог завершить регулярку на втором месте бомбардирской гонки, набрав 60 (23+37) очков в 30 матчах. Для сравнения: у лучшего бомбардира МХЛ Ивана Волгина 64 очка, но при этом на 24 игры больше.

В плей-офф 2024 Демидов набрал по восемь очков в первых двух раундах, включая победный хет-трик в решающей игре со «Спартаком». В полуфинале «Белые Медведи» тоже не смогли остановить Ивана, выбившего 9 очков в 5 матчах.

К сожалению, закончился сезон тоже на травме – старт четвертой игры финала стал для армейцам последним игровым моментом плей-офф. Он не принял участие в чемпионском матче, но был с командой, вышел на лед на костылях и поднял над головой Кубок Харламова. Демидов завершил плей-офф с 28 очками в 17 матчах (рекорд последних семи лет), а спустя неделю был признан самым ценным игроком сезона.

Иван Демидов рассказал о трэш-токе в плей-офф, своем пента-трике, сравнении с Евгением Малкиным и пути «СКА-1946» к Кубку Харламова.

«Перед каждым матчем понимал, что буду управлять игрой и свое точно забью»

– Как себя чувствуете в статусе двукратного MVP сезона МХЛ?

– Все так же хорошо. Очень приятно, что выиграл эту награду второй год подряд. Дальше – больше.

– Вы ведь не были на обеих церемониях, но при этом записывали видео со своей речью. Узнавали о своем выигрыше заранее?

– Получается, что так. Заранее понимал, что выиграю. Если бы не знал этого, то и видео бы не записывал.

– Вы закончили речь на церемонии закрытия тем, что передали привет Алексею Шевченко, который не верил в «СКА-1946». Хотя в одном из интервью говорили, что не читаете ничего о себе в интернете. Что-то все-таки доходит?

– Просто многие ребята в команде следили за ним в социальных сетях. Он постоянно ставил на наш проигрыш и вообще не верил в «СКА-1946», это только всех мотивировало. Шевченко и его прогнозы – это уже мем в нашей раздевалке. Но он журналист, это его работа.

– На какой стадии восстановления после травмы находитесь?

– Пока врачи точно не сказали, когда я полностью восстановлюсь, так что жду. Сейчас занимаюсь реабилитацией, хожу на физиопроцедуры.

– Давайте вспомним первый период четвертого матча серии с «Локо». Что тогда произошло на льду?

– Шайба отскочила в зону соперника, я хотел опередить двух защитников «Локо» и побежал сквозь них, но меня взяли в «коробочку». Я зацепился своим коньком о конек соперника, подлетел и неудачно приземлился на лед.

– Сразу поняли, что для вас это последний матч сезона?

– Врачи не говорили мне ничего по этому поводу, чтобы не расстраивать. Надеялся и верил, что у меня еще получится сыграть в финальной серии. Я все равно поехал с командой на пятый матч в Ярославль, ведь мы прошли с парнями весь этот путь, мне хотелось довести дело до конца вместе с ними.

– Каково смотреть со стороны такой важный матч финальной серии?

– Очень тяжело. Со стороны игра видится совсем по-другому: ты замечаешь моменты, где мог бы сыграть иначе и помочь команде. Во время матча ты об этом не задумываешься, потому что постоянно на эмоциях.

– Какими вы запомнили первые секунды после финальной сирены?

– Всю игру сидел на стульчике рядом с лавкой. Мы всей командой отсчитывали последние секунды и ждали, чтобы шайбу выкинули из зоны. После финальной сирены ребята помогли мне выйти на лед и отпраздновать эту победу вместе с командой. Это были чудесные эмоции!

– Было тяжело от понимания того, что в решающем матче финала вы не смогли помочь своей команде на льду?

– Да, в моменте очень сильно переживал по этому поводу. Но я верил в каждого парня и знал, что любой из них может вытащить игру. Был уверен в нашей победе.

– Вы подняли Кубок Харламова вместе с Владиславом Романовым. Прочувствовали тяжесть главного трофея МХЛ?

– Не совсем. Влад Романов сильный парень, он мне помог, а я просто взялся за ручку и поднял Кубок Харламова вверх. Было безумно приятно! Хочу сказать парням спасибо за то, что они дали мне первому поднять этот трофей – очень это ценю. Пока еще не знаю, куда отвезу кубок.

– Несмотря на ваши 28 очков в плей-офф, награду самому ценному игроку дали Владиславу Романову. Были этому удивлены?

– До травмы я думал, что, скорее всего, заберу эту награду. Однако Романов очень хорошо выглядел на протяжении всего плей-офф и помог команде забить важные голы во время моего отсутствия. Рад, что его выбрали MVP, поздравил Влада с этой наградой. У меня нет никаких обид.

– Как выглядел распорядок команды после чемпионского льда?

– С площадки мы переместились в раздевалку, где продолжили праздновать. Затем быстро собрались, поехали в аэропорт и буквально час летели до Санкт-Петербурга. По прилету на выходе из Пулково нас уже ждали болельщики. Не ожидал, что придет столько людей. Было очень приятное, огромное спасибо всем, кто нас поддерживал.

– Ваш брат Семен завоевал Кубок Харламова-2022. Его золотая медаль мозолила вам глаза эти два года?

– Нет, потому что она не попадалась мне на глаза. Брат не подкалывал меня на этот счет. Наоборот, только мотивировал и подсказывал. Конечно, хотелось выиграть Кубок Харламова и в прошлом году, но у каждого свой путь. Рад, что мы все же стали чемпионами.

– В плей-офф 2023 вы играли в тройке с братом и Даниилом Лазутиным, через год Демидова-старшего заменил Владислав Романов. По своему функционалу это сопоставимые партнеры?

– В моменте, возможно, это действительно так. Если рассматривать их игру в целом, то это два абсолютно не похожих друг на друга игрока с разными хватами. Мы с Владом начали играть вместе только где-то с января и быстро поймали «химию». Мне нравится в нем то, что как только он видит пространство для передачи, то отдает ее. Если рассматривать игру с Семеном – у нас с ним братская связь, которую не описать словами. Мы понимаем, кто где будет.

– Вы ведь родились с Сергиевом Посаде, а Семен в Дмитрове. Как так получилось?

– Тогда в дмитровском роддоме просто не было свободных мест. Сергиев Посад был ближайшим городом. Там находились хорошие больница и родильное отделение, поэтому родители приняли решение, что меня будут рожать там.

– Вы говорили, что уже переросли уровень МХЛ. В чем это выражается?

– В максимальной уверенности в себе. В моих прошлых сезонах в МХЛ, выходя на лед, иногда я не был уверен, что у меня получится забить и игра сложится по моему сценарию. В этом же сезоне перед каждым матчем я понимал, что буду управлять игрой и свое точно забью. Уже не было страха ошибиться.

– Когда к вам пришла эта уверенность?

– Еще в начале сезона-2023/24. Просто когда я был в КХЛ, то получал не так много игровой практики, поэтому навыки пропадали. Вернувшись в МХЛ после травмы, мне не составило большого труда набраться уверенности и показать свой лучший хоккей.

«Вылет из полуфинала-2023 вдвойне меня мотивировал – не хотел те же грабли»

– Вы второй год подряд завершили регулярку МХЛ в топ-3 бомбардирской гонки. Обидно, что до первого места снова не хватило нескольких очков?

– Немного, но это обстоятельства, которые не зависят от меня. Второй год подряд награду лучшего бомбардира забирают ребята из «Серебряного» дивизиона. Думаю, это тоже влияет. Не хочу искать никаких оправданий. Согласен с тем, что это неприятно, однако в конце сезона ты думаешь не о индивидуальных наградах, а о Кубке Харламова.

– В плей-офф вы входили уже в оптимальной форме?

– В первых матчах было тяжело, потому что я играл в центре вместо Дани Лазутина, получившего травму. К тому же перед плей-офф у нас не было игр на протяжении практически двух недель. Перестраивался первые два-четыре матча, а после уже вошел в кондиции.

– Ваши функционал и видение игры сильно меняются от того, выходите вы в центре или на фланге?

– Да, потому что в центре ты нарезаешь больший километраж – тебе нужно первым бежать и в оборону, и в атаку. В центре, конечно, приятнее с точки зрения видения площадки. Ты дирижер этой игры, который видит все поле. Мне удобно как с краю, так и в центре.

– Если в центре приятнее, не думали подтянуть свою игру на точке и окончательно переквалифицироваться в центрфорварда?

– Думал об этом, я только за. Однако пока рано загадывать. Здесь все зависит от решения тренерского штаба.

– Центральные нападающие должны много отрабатывать в обороне. Вы стали лучше в этом компоненте?

– Да. Как только я вышел после травмы, Никита Геннадьевич Комаров , с которым мы общались еще в КХЛ, хорошо меня поднатаскал в плане игры в обороне.

– В плей-офф вы набрали по восемь очков в сериях с «Динамо» и «Спартаком», а в полуфинале заработали вообще девять. Как вы это делаете?

– Я много работал. До начала плей-офф была заложена хорошая база. Плюс вылет из полуфинала годом ранее вдвойне меня мотивировал – не хотел наступать на те же грабли, поэтому старался реализовать каждый момент, чтобы потом об это не жалеть.

– Что вам запомнилось больше в четвертьфинале: хет-трик Горди Хоу во втором матче или голевой хет-трик в решающей игре?

– Одинаково помню оба хет-трика. Выберу три гола в победной игре, потому что мы закрыли «Спартак» и прошли дальше.

– Возвращаясь ко второй игре со «Спартаком»: из-за чего произошла та драка три-на-три?

– Тот матч в принципе был очень насыщенный по силовым приемам – в том числе и грязным. Сначала кто-то хитанул меня, затем я провел силовой прием – и началась заварушка. Скажу честно. я не хотел сбрасывать краги в том эпизоде, но когда соперник тебя уже подсекает – надо драться. В том бою я оказался сверху, значит победил. Главное, что выиграла команда.

– У вас были какие-то бойцовские навыки или импровизировали?

– Это больше была импровизация. В детстве я часто боролся в школе с пацанами или дома с братом.

– В финале Кубка Харламова ваша тройка встретила большее сопротивление, чем до этого?

– Да, до серии с «Локо» нашей тройке не составляло труда набирать очки. В финале стало уже тяжелее, так как сама игра изменилась. Тактика соперника подразумевала то, что нам надо было забрасывать шайбу в их зону и бежать толкаться. Однако мы все равно смогли набрать свои очки.

– Защитник «Белых Медведей» Владислав Юсупов сказал, что вы совершенно нечитаемый хоккеист. Такие слова от соперников приятно слышать и читать?

– Конечно. Мы с Владом лично знакомы, и слышать от него такое безумно приятно. Для этого мы и работаем.

«В плей-офф трэш-ток играет важную роль, я и сам его люблю»

– Как вы морально готовились к своему первому финалу в МХЛ?

– Настраивался только на первый матч, потому что понимал, что от него будет многое зависеть. В той встрече мы поняли, как действует соперник и каким будет финал, поэтому перестроились и начали играть в тот хоккей, против которого «Локо» было тяжело.

– Что «СКА-1946» изменил в своей игре после поражения в Ярославле?

– Мы добавили в агрессии – выигрывали очень много стыков и часто проводили силовые приемы. Часто бросали, но не просто в сторону ворот, а акцентированно нагружали вратаря. Также мы прибавили в большинстве. До финала у нас хромал этот компонент, но в серии с «Локо» мы хорошо воспользовались численным преимуществом.

– Подключение к «Локо» Дмитрия Симашева и Даниила Бута прибавило нервозности?

– Нет. Перед пятым матчем врачи мне уже сказали, что я не приму в нем участия. Я играл вместе с Симой (Симашев) и Бутярой (Бут), поэтому знал все их сильные и слабые стороны. Сказал ребятам в команде, как лучше против них играть. Понимал, что парни из «Локомотива» и так подавлены после поражения от «Металлурга» в финале КХЛ, поэтому мы не волновались. Думаю, у соперника было гораздо больше нервозности после трех поражений подряд в финальной серии.

– Перед третьем матчем серии капитан «Локо» Дмитрий Ябелов сказал, что ярославцам нужно «бросать так, чтобы у Демидова отлетали руки». Видели это видео?

– Да, видел. Возможно, он думал, что после такого трэш-тока я буду бояться. Не знаю, что было у него в голове. Мы с парнями просто вместе над ним посмеялись, а вечером вышли на лед и обыграли «Локо». Меня только мотивируют подобные слова соперника. Я и сам люблю трэш-ток.

– Но вы это делаете исключительно на льду, а не в интервью?

– Да, во время игр частенько люблю это делать. При этом мне самому без разницы на слова соперников.

– Можете выделить самого острого на язык игрока в «СКА-1946»?

– Есть у нас один татарин, любитель поговорить под 97-м номером: Амир Нугманов (улыбается). В плей-офф трэш-ток играет важную роль. До или после матча нет смысла что-то говорить о сопернике в интервью, так как это на него никак не влияет. Но если ты говоришь ему что-то на льду, то многих в МХЛ это цепляет. Им тяжело от этого отойти, отсюда появляются ошибки и неоправданные удаления. В КХЛ играют взрослые мужики, они все это понимают и во время трэш-тока просто смотрят на тебя, как на клоуна.

– О чем общались с Дмитрием Симашевым и Егором Суриным после чемпионского матча?

– Мы просто поделились друг с другом эмоциями. Я их подбодрил, они спросили, как у меня нога.

– В чем секрет успеха чемпионского «СКА-1946»?

– Все жили одной целью и очень хорошо сплотились. Плюс ко всему руководство создало для нас очень хорошие условия. Благодаря этому мы выходили на игру, не думая ни о чем, кроме самого матча. В составе было много ребят, которые проиграли в полуфинале год назад, и никто не хотел повторять тех ошибок.

– Состав «СКА-1946» покидает очень много опытных игроков, которые давали результат.

– Наверное, это не мои «думки-думки», как сказал Илья Анатольевич Горбушин (улыбается). Думаю, руководство «СКА-1946» решит этот вопрос. У нас есть много ребят 2006 года, которые должны будут брать бремя лидерства в свои руки. Команде предстоит перестройка. Мне самому интересно посмотреть, что будет дальше.

Иван Демидов: «Может быть, мы с братом еще пересечемся в КХЛ»

«Руководство СКА сказало моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ»

– Череда травм подпортила итоговые впечатления от сезона?

– Сезон действительно выдался для меня очень тяжелым. Тем более это драфтовый, важный год. Я рад, что мы выиграли Кубок Харламова. Скоро восстановлюсь и уже буду готовиться к следующему сезону.

– Давайте вернемся в тот злополучный октябрьский матч против «Академии Михайлова». вы никак не могли избежать столкновение с воротами?

– Там сложно было куда-то сдвинуться, потому что я упал и уже на скорости летел в ворота. Старался не влететь головой, в итоге задел штангу коленом. Было очень неприятно. У меня в суставе образовалась гематома. Она все никак не выходила, поэтому я долго с этим мучился. Спустя полтора-два месяца восстановился, закачал ногу и вернулся на лед.

– Вам было морально тяжело пропускать из-за травмы даже один матч финала, а тут минус полтора месяца. Руки не опускались?

– Нет, я много ходил в зал и занимался английским – в целом, больше ничего и не делал. Старался не грустить и не думать об этой травме. Наоборот, расценивал ее как возможность хорошо позаниматься в зале и набрать то, чего мне не хватало.

– Как оцените ваше знание английского?

– Чуть выше среднего. Не смогу очень быстро без подготовки ответить носителю языка. Чтобы нормально говорить на английском, нужно быть в этой среде. Когда мы в Санкт-Петербурге занимались с Даниэлем Бохнером после моей травмы, я мог ему спокойно отвечать. Но как только практики общения стало меньше, язык немного забылся.

– Почему вы абстрагировались от общения со СМИ вплоть до чемпионского матча?

– Поскольку этот сезон был для меня очень важен, я хотел сосредоточиться на игре и ни на что не отвлекаться. Плюс из-за травм одно время был морально подавлен, поэтому не хотел ни с кем говорить.

– Восстанавливаясь после травмы, не переживали, что вам будет трудно вернуться на прежний уровень?

– Нет, я был в себе уверен. Хотел начать готовиться к плей-офф еще с осени, но из-за травмы эти планы сместились.

– Когда вы вернулись на лед и продолжили доминировать в МХЛ, обсуждали с первой командой ваше подключение в КХЛ?

– Руководство СКА сказало моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ, чтобы окрепнуть и вернуться на прежний уровень. Я использовал это как возможность улучшить свои навыки, выучить новые финты и набраться уверенности.

– Какие навыки прокачали?

– Видение площадки и обыгрыши. В сезоне-2022/23 у меня было много читаемых действий на льду, поэтому во время матча соперники понимали, что я буду делать. Из-за этого пришлось учиться действовать нестандартно.

– Лакроссы уже отскакивают от зубов?

– Я перестал их практиковать. Сделал акцент на улучшении своего броска. Сейчас он является одной из моих сильных сторон.

– Выработали у себя «инстинкт убийцы», как ваш вдохновитель Коби Брайант?

– Да. Думаю, в сериях со «Спартаком» и «Белыми Медведями» был виден мой «инстинкт убийцы». Включиться в нужный момент и забить важные голы дорогого стоит.

– Травмы помешали окрепнуть и подготовить свое тело для перехода на взрослый уровень?

– Тяжело судить. Я много работал в зале, поэтому окреп, но травмы мешали этому процессу. Все равно прогресс есть.

– Вам исполнилось 18 лет еще 10 декабря, почему так и не сменили маску на визор?

– Мы играли против «Динамо» СПб 17 декабря, было мало времени, чтобы свыкнуться с визором. В первом периоде было очень непривычно: я был сконцентрирован не на игре, а на обзоре. Поэтому принял решение привыкнуть к визору летом и играть с ним уже в сезоне-2024/25.

– Как обстоят дела с учебой?

– Поступил в университет Лесгафта на тренера, сейчас на первом курсе. Неплохо получается совмещать учебу с хоккеем, иногда прошу помощи у ребят в команде.

– Вы говорили, что не любите, когда тренеры кричат. Герман Титов не повышает голос?

– Нет, он действительно очень спокойный. Герман Михайлович нам все доходчиво объяснял, мне понравилось с ним работать.

– Какой была реакция команды на смену главного тренера по ходу плей-офф?

– Во время плей-офф-2022/23 в «СКА-1946» тоже менялся главный тренер. Думаю, никого в команде это не шокировало. Такое событие скорее наоборот взбодрило команду и помогло нам выиграть.

«Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чем похожи»

– В матче с «Амурскими Тиграми» вы оформили пента-трик. Это самая запоминающаяся игра в МХЛ, если не брать в расчет финал?

– Третий матч четвертьфинала против «Спартака» был ярче по эмоциям. В регулярных чемпионатах игра против «Амурских Тигров» – безусловно, одна из самых запоминающихся. Наравне с ней находится только матч против «Атланта» в сезоне-2022/\23, когда я набрал семь очков.

– Что помогло забросить в ворота лидера «Серебряного» дивизиона пять голов?

– «Амурские Тигры» обыграли многих соперников из «Золотого» соперника, поэтому мы всей командой хорошо настроились на них, вышли и победили.

– Во время пятого матча финала Кубка Харламова вы разговаривали с Романом Ротенбергом. Успели обсудить свои перспективы в главной команде?

– Нет, мы общались только об игре. Не испытываю мандража насчет своего будущего. Я уже понял, в какой хоккей играет первая команда. Конкуренция – это двигатель прогресса. Все молодые ребята в СКА замотивированы работать как можно больше, чтобы заполучить место в основе.

– У СКА одна из самых глубоких скамеек в КХЛ. Как относитесь к варианту продолжения карьеры в аренде?

– Я только за. Для молодого хоккеиста самое главное – играть. Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ.

– За сезон к вам сильно повысился интерес?

– Да. Я всегда открыт к болельщикам, поэтому только рад сфотографировать или дать автограф. Они – те, ради кого мы играем в хоккей.

– Роман Ротенберг сравнивал вас с Евгением Малкиным. А вы видите сходство?

– Он центральный нападающий, к тому же гораздо выше меня. Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чем похожи. Может, только в видении игры.

– Вас сравнивали в основном из-за шикарного катания. Кто вам его ставил?

– Папа. В детстве мы с ним много катались и работали над этим компонентом.

– Вам было принципиально вернуть себе 11-й номер, который вы взяли в детстве, как раз вдохновившись Евгением Малкиным?

– Конечно. В прошлом году этот номер был занят другим игроком, поэтому пришлось выбрать 91-й. Он мне тоже нравится, но я все равно очень хотел вернуть себе 11-й. Считаю это символичным, так как с детства под ним играю.

– Поделитесь целями на межсезонье.

– Летом нужно работать над собой. У меня как раз тот самый возраст, когда надо пахать. Хочу добавить во всех компонентах, а конкретно в силе и скорости.

– Вы настроены доиграть свой контракт, несмотря на результат драфта?

– Конечно. У меня есть действующее соглашение на еще один год. По его истечению уже буду думать.