Возьмет ли Питер реванш у Ярославля? Превью финала Кубка Харламова-2024

Они снова разыграют главный трофей МХЛ.

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Сегодня в Ярославле стартует финальная серия плей-офф OLIMPBET МХЛ-2023/24. В борьбе за Кубок Харламова сойдутся лучшие команды «Золотого» дивизиона Запада – «Локо» и «СКА-1946» , которые традиционно разыграют титул в серии до четырех побед.

Как дошли до финала

«Локо» начал плей-офф матчами с представителем «Серебряного» дивизиона – через плей-ин в кубковые матчи пробилсся «Атлант». Команде Николая Лемтюгова удалось выиграть первый матч (2:1), но затем «Локо» не допускал осечек (6:1, 5:2, 5:2).

После ярославцам достался принципиальный соперник в лице «Алмаза». Серию «Локо» начал с уверенной победы (4:0), но спустя сутки сильнее оказались гости (3:2). В Череповце железнодорожники разгромили «Алмаз» (6:1), а в решающей встрече все закончилось в овертайме (2:1 ОТ).

В полуфинале «Локо» попал на соперника, которого очень ждал – во второй раз подряд он сыграл с «Чайкой», которой уступил на этой же стадии год назад. Ярославцы выбили действующего чемпиона из плей-офф (4-2). Ключевым стал пятый матч в Ярославле при 2-2 в серии: «Чайка» вела до середины третьего периода, но пропустила три гола и уступила (3:1).

«СКА-1946» в первом раунде встретился с соседями – питерским МХК «Динамо» СПб, и уже эта серия получилась сверхсложной. В ходе нее у команды поменялся главный тренер – им стал Герман Титов. А одолеть динамовцев получилось лишь в пятом матче серии (5:0).

Далее «СКА-1946» ждал МХК «Спартак» – и армейцы переиграли красно-белых в трех матчах (2:1, 6:2, 5:4 ОТ).

Чуть более упорной получилась серия с «Белыми Медведями» в полуфинале: «сорок шестые» дважды с одинаковых счетом победили дома (4:1, 4:1), а затем точно также уступили на выезде (1:4). «Медведи» могли цепляться за этот полуфинал, но проиграли в важной четвертой встрече (3:4). Дома «СКА-1946» оформил выход в финал (5:2).

Таким образом, «Локо» в плей-офф-2024 проиграл в четырех встречах, а армейцы − в трех.

История противостояния

Команды в рамках МХЛ провели 73 матча. Преимущество у более титулованного «Локо» − 42 победы против 31. Разница шайб – также в пользу ярославцев – 200-164. Однако в сезоне-2023/24 «СКА-1946» победил в трех из четырех очных встреч: на старте регулярки армейцы забрали обе игры в Санкт-Петербурге (5:3, 6:4). В декабре в Ярославле «Локо» праздновал тяжелую победу в овертайме (3:2 ОТ), но спустя сутки «СКА-1946» взял уверенный реванш (4:0).

В плей-офф эти команды встречались трижды. Победа армейцев датирована сезоном-2013/14 (3-1). Тогда им удалось выиграть в 1/8 финала. «Локо» на стадии четвертьфинала выбивал «СКА-1946» в чемпионате 2020/21 (3-1). Но самая памятная серия состоялась в сезоне-2017/18. Команды сошлись в финале, в котором «Локо» завоевал свой второй Кубок Харламова в истории (4-2).

Лидеры

Финал может стать личным противостоянием Ивана Демидова и Егора Сурина – двух самых результативных игроков плей-офф и двух главных претендентов на титул MVP Кубка Харламова. Демидов в 13 встречах набрал 25 (10+15) очков. У Сурина в 14 матчах – 20 (4+16) очков. Демидов – лучший снайпер и самый полезный игрок («+20») плей-офф, Сурин – лучший ассистент.

Феноменальные Демидов и Сурин, два топ-вратаря с опытом игры в КХЛ. За кем следить в финале Кубка Харламова?

Обязательно нужно отметить партнеров Демидова по звену, которое показывает отличную химию: Владислав Романов набрал 19 (8+11) очков, а Даниил Лазутин – 14 (4+10). Основная угроза в «СКА-1946» исходит именно от этой тройки. Из защитников у армейцев выделяется Алексей Егоров – он отдал семь голевых передач.

В «Локо» нужно обратить внимание на Романа Лутцева – он играет в одном звене с Суриным. Лутцев забросил 8 шайб и набрал 12 очков. Центрфорвард больше проявляет себя как снайпер – с учетом того, что у Сурина здорово получается играть в подыгрыше. К старту финала Лутцев делит второе место в списке снайперов плей-офф. Капитан «Локо» Дмитрий Ябелов набрал 11 (7+4) очков. На его счету несколько важных шайб в этом плей-офф. При этом Ябелов очень хорош у бортов – он забирает много нейтральных шайб. Еще в «Локо» играет самый результативный защитник Кубка Харламова – Ярослав Лабуткин . У него 9 (2+7) очков.

Скорее всего, «СКА-1946» снова сделает ставку на вратаря Павла Мойсевича , который блестяще сыграл против «Белых Медведей». У него шесть матчей в Кубке Харламова-2024 (95,1%, ОБ, КН 1,97). У «Локо» от звонка до звонка плей-офф должен провести Сергей Мурашов, показывающий отличную статистику (93,6%, КН 1,74, два «сухаря»). Мурашов вновь попал в список номинантов на лучшего вратаря сезона. Оба вратаря уже дебютировали в КХЛ.

Игра в неравных составах

«Локо» на седьмом месте по реализации большинства – в 47 попытках команда Олега Таубера забросила девять шайб (19,1%). У «СКА-1946» показатели хуже: девятое место, семь шайб в 44 попытках (15,9%).

В меньшинстве у армейцев все здорово – 87,5% нейтрализации (седьмое место). Пропущено всего шесть шайб в 48 попытках соперников. «Локо» – на девятом месте по меньшинству с 82,8% нейтрализации. Ярославцы пропустили десять шайб в 58 попытках. «Локо» чаще всех удаляется в плей-офф.

Расписание

Главное новшество сезона-2023/24 − финал МХЛ впервые полностью разведен по дням с финалом КХЛ. Решающая серия молодежки пройдет по нечетным числам, Кубка Гагарина − по четным.

Все матчи можно посмотреть на официальном ютуб-канале Молодежной хоккейной лиги . Встречи в прямом эфире покажут каналы KHL и KHL Prime. Вторую, третью и четвертую игру также можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» (трансляции на федеральном телеканале возможных пятого, шестого и седьмого матчей будут анонсироваться дополнительно).