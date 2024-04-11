«Для молодых нет поблажек. Заходишь в КХЛ – соответствуй». Кто помогает Ларионову в Нижнем

Интервью с Владимиром Филатовым.

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Игровая карьера Владимира Филатова получилась не такой долгой: после четырех сезонов в начале нулевых – в «Амуре», СКА-2 и петербургском «Спартаке» – нападающий ушел из хоккея, чтобы вернуться в спорт в новой роли. Молодой тренер отработал в системе СКА с 2010 по 2016 годы и за это время успел выиграть чемпионат России с командой 1999 года (впервые для армейской системы) и дойти до финала Кубка Харламова со «СКА-1946».

Следующие пять сезонов специалист работал со сборными: юниорская команда России 2002 года с ним завоевала бронзу Кубка Глинки/Гретцки и серебро юниорского чемпионата мира, а затем Филатов выиграл Глинку и юношеские Олимпийские игры со звездным составом 2004 года. На ЮЧМ снова было серебро. Филатов вернулся в систему СКА и в первом же сезоне-2021/22 выиграл со «СКА-1946» Кубок Харламова. Через год специалиста неожиданно сняли с поста прямо по ходу серии с «Омскими Ястребами».

Сезон-2023/24 Филатов начинал в роли главного тренера «Омских Крыльев», а после ухода оттуда в декабре Игорь Ларионов пригласил его в тренерский штаб «Торпедо». Вместе с нижегородцами Владимир снова вернулся в Санкт-Петербург – уже в роли помощника в команде КХЛ, но в первом раунде плей-офф «Торпедо» уступило СКА.

Владимир Филатов рассказал о новом опыте в КХЛ, серии плей-офф против СКА, карьере в сборной и народной любви к хоккею в Нижнем Новгороде.

«У молодых игроков «Торпедо» нет поблажек: если заходишь в КХЛ – должен соответствовать»

– «Торпедо» заняло 16-е место в топ-50 детско-юношеских хоккейных школ. Вы уже успели изучить нижегородскую вертикаль?

– Я приехал в «Торпедо», мы играем практически через день – находимся либо в поездках, либо дома. Всем тренерским штабом мы как-то ходили на матч юниорской команды 2006-2008 годов, там играют очень интересные ребята. Федоров и Пугачев – одни из лучших юниоров страны. Считаю, что «Торпедо» очень здорово работает в этом направлении. Смотрел несколько игр «Чайки», команда очень здорово выступает, у них атакующий стиль. Детские и юношеские команды стараются играть в тот хоккей, который Игорь Николаевич Ларионов прививает основной команде.

– Почему СКА на 27-м месте? У вас есть объяснение, учитывая ваш опыт работы в петербургской системе?

– Команда 2006 года «СКА-Стрельна», например, дважды выиграла чемпионат России. Не хочу хвалиться, но в свое время и я выиграл чемпионат России с командой СКА 1999 года. Не знаю, почему они на таком месте. По моему мнению, школа СКА и весь петербургский хоккей сейчас на подъеме.

– Системы СКА и «Торпедо» кардинально отличаются друг от друга с точки зрения технической оснащенности и финансовых возможностей?

– Оба клуба работают на достаточно высоком уровне с профессиональными руководителями, мне не хотелось бы их сравнивать. Отработав в СКА большое количество времени, хочу сказать, что я благодарен этому клубу, это было прекрасное время. Сейчас я работаю в «Торпедо», и мне тоже очень нравится. Не хочется делать реверанс в чью-либо сторону. Уровень работы и профессионализма очень высок в обеих организациях.

– Вы описывали систему СКА как «игра первым номером, атакующий хоккей, инициатива на всех участках площадки, активная игра с шайбой и без нее». Согласны, что эти слова подходят и «Торпедо»?

– При всем уважении, в «Торпедо» немного по-другому. Все-таки СКА имеет у себя более классных мастеров, в то время как в Нижнем Новгороде играет преимущественно молодежь. Поэтому хоккей команды более задорный, но менее стабильный. В «Торпедо» очень много молодых ребят, это один из показателей наших не очень удачных выступлений в последних матчах сезона. Мы стараемся прививать им современный, атакующий стиль, но всему свое время.

– У нынешнего «Торпедо» в приоритете кубковые задачи или развитие молодежи?

– Безусловно, наша задача – готовить из молодежи хороших игроков, но результат никто не отменял.

– В команде одинаковый спрос со всех или у молодежи есть поблажки?

– Спрос один. Если ты заходишь на уровень КХЛ, то должен ему соответствовать. Поблажек в команде ни в коем случае нет.

– Поделитесь впечатлениями от работы с нижегородской молодежью: Никитой Артамоновым, Антоном Силаевым и Дмитрием Бреусом.

– Я рад работать с такими сильными игроками и замечательными людьми. Это мальчишки с горящими глазами, ребята всегда работают на совесть и пашут от начала до конца. Они честные и способные ребята, которые не делают себе поблажек. С ними очень приятно вместе трудиться.

«Наша земля рождает прекрасных, совестливых и талантливых ребят»

– В рейтинг лучших тренеров детско-юношеских школ КХЛ вы не попали. Рассчитывали увидеть себя там? Вы ведь привели СКА 1999 года к чемпионству России.

– Да, причем впервые. Конечно, хотелось бы побывать в этом списке (улыбается). Если честно, я в очередной раз услышал об этом рейтинге, но воочию его еще не видел. Мое время все-таки больше прошло на молодежном уровне. Начальным этапом тренерской карьеры была петербургская команда «Спартак» – там были еще малыши. Потом я буквально по одному сезону вел СКА 1996 и 1999 годов, а все остальное время работал либо в МХЛ, либо в сборной, либо в ВХЛ. Поэтому, наверное, не удивительно, что меня нет в рейтинге тренеров детско-юношеских школ.

– Вы помните всех своих воспитанников?

– Безусловно. Я помню всех, с кем работал в сборной или клубах. Очень много хороших ребят.

– Есть те, кого вы хотели бы выделить?

– Хочу отдать дань памяти Родиону Амирову . Царство небесное. Это был прекрасный парень и уникальный человек – воспитанный, интеллигентный. Родион очень здорово играл, был лидером сборной России 2001, которую я вел три года. Его ждало шикарное хоккейное будущее.

– После чемпионства «СКА-1946» вы говорили, что Марат Хуснутдинов будет претендовать на нашивку капитана в СКА, но его обменяли в «Сочи». Что пошло не так?

– В сезоне-2022/23 Марат действительно выходил в роли капитана и ассистента в СКА. Его переход в «Сочи» – это вынужденная мера. Не знаю, что конкретно случилось. Я по-прежнему считаю его прекрасным центральным нападающим. Верю, что Марат будет продолжать прогрессировать, у него большое будущее.

– Вы поддерживали лимит на легионеров в КХЛ еще в межсезонье. Как вам результат?

– В России было, есть и будет очень много хороших игроков. Наша земля рождает прекрасных, совестливых и талантливых ребят. Мы уже назвали таких молодых игроков в «Торпедо». Есть и другие клубы КХЛ, которые с удовольствием привлекают ребят 2003-2005 годов. Достаточно назвать «Металлург» и «Северсталь»: они очень здорово играют молодыми и качество хоккея никак не ухудшается – команды также забрасывают много шайб и показывают интересную игру.

– А как относитесь к аренде?

– Я всегда смотрю на такие вещи с позиции того, как будет лучше для игрока. Если парень не проходит в свою команду, но есть возможность, чтобы он играл и развивался в другом клубе КХЛ, то почему бы и нет? Это ведь здорово!

– Согласны с тем, что Иван Демидов уже готов к стабильной игре в КХЛ?

– Дело в том, что у Ивана была достаточно серьезная травма, из-за которой он не играл половину сезона. Так что считаю текущее положение дел нормальным. Видимо, тренеры СКА приняли решение, чтобы после восстановления он провел остаток чемпионата в молодежной команде. Несмотря на то, что он пропустил больше 20 матчей, Иван все равно завершил регулярный чемпионат в топе бомбардиров МХЛ (60 очков в 30 матчах и итоговое второе место – прим.авт.).

«Мы бы точно были фаворитами на прошедшем молодежном чемпионате мира»

– В 2016 году вы покинули систему СКА и перешли в ФХР. Расскажите о специфике работы со сборными.

– Я безмерно благодарен руководству СКА, которое после первого для петербургского хоккея золота чемпионата России доверило мне такую серьезную задачу. Мой переход произошел благодаря руководству СКА и Федерации хоккея России. В юниорской сборной твоя основная задача – помимо сборов и турниров, которые проводятся пять раз в сезоне – это селекционный отбор. Тренеры, как и скауты, должны сами ездить на матчи и воочию смотреть на развивающихся хоккеистов. Те игроки, которые в начале сезона производят благоприятное впечатление, к середине чемпионата могут подсесть, а другие ребята выйти на высокий уровень. Когда я вел сборную России 2001 года, то в составе на наш последний турнир (юниорский чемпионат мира) осталось всего четыре человека, которые были в команде на первом сборе.

– Можете вспомнить игрока, который раскрылся у вас на глазах?

– Связка ребят 2001 года из Омска Егор Чинахов – Арсений Грицюк сделала очень большой скачок. В возрасте 16-17 лет мы не брали их в сборную, потому что ребята где-то не тянули физически. Но к 18 годам они очень здорово себя проявили и поехали на чемпионат мира, где были одной из ударных сил.

– Вы вели сборные 2001 и 2004 годов. Они сильно отличались друг от друга?

– Между ними действительно большое различие. Скажу откровенно, это ни для кого не секрет: 2004 год был топовым вообще в мире. Ребята 2001 года всегда были боевыми, это была команда с характером и стержневыми игроками. В сборной 2004 года было все то же самое, но парни были еще более талантливые. Очень сожалею, что эта команда так и не смогла доехать до юниорского и молодежного чемпионатов мира.

– Одно поколение на самом деле может быть талантливее предыдущего?

– Да, такое действительно случается, бывают «урожайные» возрасты. В обеих молодежных сборных, которые я вел, были талантливые ребята, сейчас играющие в КХЛ и НХЛ. «Урожайность» 2004 и 2005 годов действительно топовая.

– Илья Квочко и Матвей Мичков говорили о том, что сборная России выиграла бы молодежный чемпионат мира. Согласны?

– Я думаю, мы бы точно были фаворитами на МЧМ. Сборная России настраивалась бы только на первое место. Мне как тренеру не стоит делать таких громких заявлений, но я уверен, что мы сражались бы только за самые высокие места.

– В 2014 году вы входили в тренерской штаб сборной МХЛ «Красные Звезды» во время турне по Северной Америке. Можете подробнее рассказать об этом турнире?

– Это было очень классное мероприятие. Оно проводилось каждый год, вместе с тренерским штабом я принял участие в последнем таком турне. Мы играли с лучшими командами университетов США: «Гарвард», «Принстон», «Бостон», а также «Вест Поинт» – это базовая американская военная академия. Было круто играть против таких хоккеистов, проспектов НХЛ. Наша команда была собрана из топовых игроков МХЛ. В итоге мы выиграли три матча и три проиграли. С большим теплом вспоминаю этот прекрасный опыт.

«Если «СКА-1946» проигрывал в серии 0-2, значит я не выполнил свою работу, поэтому и лишился ее»

– Почему вы вернулись в СКА в 2021 году?

– Мы приехали с молодежного чемпионата мира, который был прерван из-за коронавируса. Вернувшись домой из Канады, получил предложение возглавить «СКА-1946». Я сразу согласился, а на следующий день у команды уже были домашние матчи против «Красной Армии». Помню, как сейчас: первый мы проиграли 1:3, второй выиграли 6:1. С этими мальчишками мы прошли регулярный чемпионат, вышли в плей-офф и выиграли для Санкт-Петербурга Кубок Харламова.

– Через год вас отправили в отставку прямо во время полуфинала. Что тогда случилось?

– Это было решение руководства, а оно не обсуждается. Воспринял эту новость как кризисный менеджмент. Наверное, руководство решило таким образом встряхнуть команду. Получилось это или нет – не мне судить. Как тренер, я должен показывать результат. Если моя команда проигрывала в серии 0-2, значит, я не выполнил свою работу, поэтому и лишился ее.

– Почему «СКА-1946» начал тот полуфинал с двух поражений?

– Мы неплохо играли, но не могли реализовать свои моменты. Чтобы победить, нужно забивать. Если мы проиграли, значит, где-то не доработали, где-то здорово сыграл соперник. Снимаю перед «Омскими Ястребами» шляпу, это сильная команда с прекрасным тренерским штабом. Если они выиграли, значит были сильнее.

– Чувствовали несправедливость после такого ухода из клуба?

– Тренерская профессия подразумевает назначения и отставки. Если руководство приняло такое решение – значит, я не справился, и как профессионал должен нормально к этому относиться. Тренер всегда должен быть готов уйти в случае невыполнения задачи. Чтобы прогрессировать в дальнейшем, нужно делать правильные выводы и больше не совершать таких ошибок.

– После ухода из СКА в межсезонье о вас писали, как о самом востребованном тренере страны. Правда, что вами интересовались «Авангард», «Трактор», «Сочи» и «Торпедо»?

– «Самый востребованный тренер страны» – это большой аванс. Я не считаю себя таковым, текущий сезон это показывает (смеется). Большое спасибо автору за такую рекламу. Мой выбор выбрал пал на «Авангард», потому что до этого у меня никогда не было опыта работы главным тренером мужской команды, хотелось попробовать себя именно в ВХЛ. Я не был уверен, что следует перескакивать из МХЛ сразу в КХЛ.

– То есть «Трактор», «Сочи» и «Торпедо» звали вас в первую команду?

– Игорь Николаевич Ларионов действительно приглашал меня в «Торпедо», однако на тот момент я не был уверен в своих силах и считал, что мне для начала нужно пройти ВХЛ. С «Трактором» и «Сочи» тоже были разговоры, но без особых деталей.

– Почему вы были не уверены в своих силах?

– Прекрасно осознавал, что уровень МХЛ и КХЛ – это две большие разницы. Приходя в Омск, я понимал, что в команде ВХЛ, помимо опытных игроков, будет много молодых ребят. Хотел провести с ними сезон и ментально подготовиться к более высокому уровню.

– Наличие молодых игроков в составе облегчает вашу коммуникацию с коллективом?

– Мне нравится работать с молодежью, это веселые и азартные парни. Но я бы не стал делить команду на возрастных и молодых хоккеистов. Как я уже говорил: если игрок попадает в команду – неважно, сколько ему лет – он должен соответствовать уровню.

– В СКА у вас не было перспектив пробиться на уровень ВХЛ или КХЛ?

– Не знаю, какие мысли на тот момент были у руководства, ему виднее. Если я работал в МХЛ – значит, они считали, что мне нужно быть именно там.

– Что у вас не получилось в «Омских Крыльях»?

– Мы делали большой акцент на атакующий хоккей, забивали много голов, но в итоге забыли об обороне, она очень пострадала. Мы забрасывали по пять-шесть шайб, но пропускали на одну больше. В «Омских Крыльях» мне не удалось поймать баланс между атакой и обороной.

– На вашу отставку повлияла смена руководства в системе «Авангарда»? Александр Крылов, приглашавший вас в клуб, покинул его спустя пару недель после вашего назначения.

– В первую очередь я очень благодарен Александру Владимировичу за проявленный интерес к моей скромной персоне. Я с удовольствием пришел работать в «Омские Крылья». Несмотря на то, что Александр Владимирович перестал быть руководителем омского хоккея, новое руководство восприняло меня очень позитивно. С их стороны были выполнены все предлагаемые условия работы. Результат команды никак не был связан с взаимоотношением тренера и руководства. В «Омских Крыльях» было все, чтобы работать в комфортных условиях и добиваться результата.

– ВХЛ действительно развивает молодых игроков и готовит их к КХЛ?

– Конечно, но игроку нужно вовремя дать возможность попробовать свои силы на уровне КХЛ, чтобы он не «засиделся». По моему мнению, уровень ВХЛ недооценен. Кто-то называет эту лигу «болотом», но я так не считаю. Там прогрессируют молодые игроки, многие из которых балансируют на грани попадания в КХЛ. Возможно, уровень семи-восьми топовых команд заметно отличается от клубов с нижних мест турнирной таблицы, однако практически все матчи получаются жаркими. ВХЛ – это силовая лига, здесь не так много проходных игр, как может показаться на первый взгляд.

«Ларионов – сильный психолог и ментальный специалист. Делает все, чтобы ребята развивались»

– Как вы оказались в «Торпедо»?

– Когда у меня завершились контрактные обязательства с «Авангардом», я приехал домой в Санкт-Петербург, где отдыхал от хоккея. Мы с Игорем Николаевичем всегда были на связи, даже во время моей работы в Омске. Я получил приглашение от «Торпедо», для меня это стало большим приятным событием, поэтому сразу согласился.

– Вы впервые познакомились с Игорем Ларионовым лично во время молодежного чемпионата мира 2021 года?

– В том же сезоне мы с ним провели еще несколько турниров. Я познакомился с Игорем Николаевичем летом, за полгода до МЧМ.

– Ваша работа в «Торпедо» отличается от того, что было в молодежной сборной?

– Нет, ничего не поменялось. Я очень благодарен ему за такое доверительное отношение. Он верит в нашу работу и в меня как в человека. Игорь Николаевич очень сильный психолог и ментальный специалист, который делает все, чтобы помочь молодым ребятам развиться и вырасти в хороших хоккеистов. Он не меняется.

– Вы рассказывали о том, что адаптация к «СКА-1946» в начале сезоне-2021/22 была непростой. Быстро смогли влиться в коллектив «Торпедо»?

– Да, все произошло неожиданно хорошо. Все парни абсолютно открытые и позитивные, они всегда готовы выслушать тренерский штаб. Мне не пришлось адаптироваться, чтобы внедриться в «Торпедо» и помочь ребятам, меня приняли на «ура».

– Мы много слышим о «Торпедо» от игроков, но хочется узнать и мнение тренера: в чем особенность этой команды?

– Это молодая задорная команда с горящими глазами. В Нижнем Новгороде прекрасная инфраструктура и замечательные руководство с тренерским штабом. Все проходит на позитиве. Раньше мне не доводилось работать в командах КХЛ, но то, что я вижу в «Торпедо» – это большое счастье.

– Что помогает команде показывать результат при таком количестве молодых игроков?

– Горящие глаза, выполнение тренерского задания, профессионализм ребят, тренеров и менеджеров. В «Торпедо» все хотят побеждать, это и дает такой результат.

– По какой причине игрок может перестать играть в «Торпедо»?

– В первую очередь это игровые причины, во вторую – систематические нарушения спортивного режима. В любой команде они будут ставить карьеру игрока под вопрос.

– Учитывая ваш молодой по тренерским меркам возраст и короткую игровую карьеру, не переживали, что в КХЛ будет тяжелее завоевать авторитет у опытных хоккеистов?

– Я не считаю, что уже завоевал авторитет. Его нужно заслужить постоянной работой. Мной пройдена еще слишком короткая дистанция – полтора месяца работы. Я хотел бы побыть здесь гораздо дольше (улыбается). Как говорится: цыплят по осени считают. Да, у меня особо не было карьеры игрока, но в качестве тренера уже есть достижения, в том числе два серебра юниорских чемпионатов мира. Думаю, некоторые ребята все-таки слышали обо мне, это тоже помогло.

– Вы успели прочувствовать народную любовь к «Торпедо» в Нижнем Новгороде?

– Да, основной козырь «Торпедо» – это болельщики команды. Нижний Новгород по-хорошему болен хоккеем, здесь настоящий хоккейный бум. «Торпедо» – народная команда и гордость города. То, что происходит на трибунах во время матча… раньше я нигде не видел такой поддержки, как от лютых болельщиков «Торпедо». Нахожусь в приятном шоке от такой атмосферы. Когда мы выходим на тренерскую скамейку в «Нагорном», по коже бегут мурашки.

– В МХЛ вы называли себя тренером, подверженным рефлексии. В «Торпедо» избавились от этого и обрели уверенность в себе?

– Хороший вопрос (улыбается). Мне 38 лет, еще нужно многому учиться и развиваться, поэтому сейчас я в стадии становления.

«Наших 17-20-летних парней можно назвать мужиками с большой буквы»

– Сезон-2023/24 вышел для вас насыщенным, подведите его итоги.

– Сезон вышел для меня достаточно поучительным. Ни один чемпионат до этого не заканчивался для моей команды в марте, это первый раз в моей тренерской карьере. У меня осталась цель – стать лучше вместе с «Торпедо» и стараться в будущем улучшить наш результат.

– Как отреагировали на новость о том, что «Торпедо» встретится в первом раунде плей-офф со СКА?

– Было очень приятно. Мы играли на самой большой и крутой арене в мире при рекордном количестве болельщиков. Матчи проходили в родном для меня городе, на трибунах были мои близкие. СКА – родной клуб, где мне удалось вырасти и многому научиться.

– От переполненных гостевых трибун исходит давление на команду?

– Нет, в Петербурге очень культурные болельщики, так что на матчах не было гиперэмоциональной поддержки. Хочу отметить наших болельщиков из Нижнего Новгорода – их было очень много! Мы слышали своих фанатов во время матча, несмотря на массовую поддержку петербуржцев.

– Сейчас идет стройка нового дворца для «Торпедо». В команде уже идут разговоры о переезде?

– Стоит только предполагать, сколько болельщиков может прийти на хоккей в одном из самых (если не самом) хоккейном городе нашей страны – Нижнем Новгороде. При этом «Нагорный» является знаковым местом российского хоккея, болельщики и атмосфера на матчах – это просто чума! Знаю, что многие люди не могут попасть на хоккей в нынешнем дворце, потому что он вмещает не так много мест, сколько хотелось бы болельщикам. Поверьте мне, в Нижнем Новгороде за «Торпедо» болеют сотни тысяч человек. В городе живет в районе полутора миллионов людей, из которых процентов 70 точно поддерживают нашу команду.

– Что не получилось в серии против СКА?

– На сегодняшний день СКА – это флагман российского хоккея, очень сильная команда с серьезными подбором игроков и тренерским штабом. Мы также были конкурентоспособны, забрали первый матч, но как бы ни боролись наши парни – немного не хватило. Где-то мы были более уставшими из-за глубокой скамейки петербуржцев. Обученность и тактические действия соперника были на самом высоком уровне. СКА играл четко и организованно, было очень сложно взломать их оборону, поэтому «Торпедо» смогло забить не так много голов. Было очень приятно играть с таким соперником, победа СКА была закономерной.

– Пропущенный гол на 93-й минуте второго матча в Петербурге стал переломным моментом первого раунда?

– Вы во многом правы, но победа во втором матче не означала бы перевес в нашу сторону во время следующих игр. Наоборот, соперник был бы еще более мобилизован и мотивирован. СКА очень здорово использует вторые периоды и ближнюю лавку в зоне атаки. Это очень серьезно у них наработано, поэтому они доминировали и в овертайме.

– Сказался ли на конечном результате серии опыт? СКА достаточно взрослый соперник, в то время как четыре защитника «Торпедо» были в возрасте от 17 до 20 лет.

– Думаю, да, хотя я могу отметить действия наших молодых игроков только в положительных тонах. Парни классно боролись с соперником на равных, но опыт есть опыт. Наших молодых парней тоже с гордостью можно назвать мужиками с большой буквы, они противостояли серьезной силе в плей-офф.

– Во время петербургских матчей вы находились на трибунах рядом с видеоаналитиками. Почему было принято такое решение?

– Это решение было принято нашим тренерским штабом еще до серии. Моя задача была смотреть за ходом игры сверху, делиться увиденным и подсказывать в наушник насчет действий соперника. Хочу сказать, что хоккей сверху многогранен. Когда ты участвуешь в матче с лавки – это эмоциональная история. Но при просмотре с трибуны у тебя появляется полный рисунок игры.

– Уже есть понимание, как сильно изменится состав «Торпедо» в межсезонье?

– В первую очередь это вопрос менеджмента. У нас есть руководство, которое занимается непосредственно этими вопросами. Николай Коваленко и Владислав Фирстов уедут пробовать силы за океан. Насколько мне известно, основной состав хоккеистов останется в команде, просто будут укреплены некоторые позиции.

– После вылета «Торпедо» молодые игроки были отправлены в «Чайку» и помогли обыграть «Ирбис». Такой десант станет аргументом в борьбе за Кубок Харламова?

– Сложно сказать, как будет в дальнейших сериях. На «Чайку» будут максимально настраиваться. Антон Силаев, Никита Артамонов, Дмитрий Бреус и Арсений Варлаков – это как красная тряпка для будущих соперников, ведь ребята поиграли в КХЛ. Они классные игроки, которые определенно помогут «Чайке», но легко в любом случае не будет. Их будут «кусать» по полной.

Примечание: в полуфинале Кубка Харламова «Чайка» уступила «Локо» в серии до четырех побед 2−4. Следить за главной – финальной – серией сезона МХЛ можно в блоге на Sports.ru, а в самом оперативном режиме − в Telegram-канале лиги .

Фото: hctorpedo.ru , fhr.ru , ska.ru ,